Voi găsi banii, sau i-am pierdut?

Sâmbăta trecută aveam câteva sute de lire în portofel, pregătite să le depun la bancă luni dimineața.

Înainte de a pleca la cumpărături, mama m-a sfătuit să las banii acasă. Îmi amintesc că i-am scos din portofel, însă nu mai știu ce am făcut cu ei după aceea, dacă i-am pus la loc în geantă sau în altă parte. În timp ce eram la cumpărături, am observat la un moment dat că geanta mea este deschisă, dar nu am dat prea mare atenție acestui fapt.

Luni dimineața m-am dus la bancă să depun banii și mi-am dat seama că nu erau nici în portofel, nici în geantă. Părinții mei au întors casa pe dos, căutând prin cărți, pe sub pat, prin fiecare dulap, dar fără succes. Am încercat să-mi amintesc ce am făcut cu banii, dar tot ce îmi venea în minte era că i-am pus în partea de sus a genții. Mi-era teamă că ori au fost furați, ori au căzut din geantă.

Joi dimineață am decis să fac o hartă orară pentru a vedea dacă banii au fost furați sau nu și ce șanse am de a-i recupera.

Harta corespunde cu harta mea natală, având Ascendentul în Săgetător. Jupiter este semnificatorul meu; este afectat de combustie, ceea ce am considerat că reprezintă temerile mele și, de asemenea, faptul că eram sub presiune și stres. Nu puteam vedea (combustia) ce am făcut cu banii.

Jupiter este, de asemenea, într-un trigon strâns (dar separant) cu Saturn, stăpânul casei a II-a, care semnifică banii mei. Pe lângă faptul că arată că am pierdut legătura cu banii, acest aspect separant descrie modul în care banii au ajuns să fie pierduți. Lilly spune la pagina 321 din Christian Astrology:

”… observă de cine s-a separat ultima dată stăpânul Ascendentului și, dacă s-a separat de Saturn, cauza pierderii este din neglijența proprietarului, care nu știe unde i-a pus sau i-a uitat din cauza unei răceli sau a unei boli care l-a afectat pe cel care i-a pierdut, mai ales dacă Saturn este retrograd.”

Saturn este retrograd, iar în acea sâmbătă eu mă simțeam obosită și aveam o durere de cap puternică. Vremea era închisă și ploua abundent, ceea ce a făcut ca drumul spre magazine să fie dificil. Totuși, când semnificatorul unui obiect pierdut este retrograd, de obicei indică faptul că acesta va fi recuperat (Christian Astrology, p. 468), așa că am privit acest lucru ca pe un semn pozitiv.

Un indiciu puternic că îmi voi găsi banii este trigonul aplicant dintre Lună și Saturn, precum și conjuncția finală a Lunii cu Jupiter. Într-un semn uman, Luna (care acționează ca semnificator secundar atât pentru obiectul pierdut, cât și pentru mine) arată că banii sunt într-un loc frecventat de oameni. La mai puțin de 30° de la stăpânul Ascendentului, arată că sunt aproape de cel ce pune întrebarea (Christian Astrology, p. 326). Acest lucru este indicat și de amplasarea stăpânului Ascendentului în casă angulară (Christian Astrology, p. 349). Prin urmare, am concluzionat că banii nu au fost furați, ci doar rătăciți.

Următoarea întrebare era unde i-am pus și când îi voi găsi?

”Dacă stăpânul termenului Lunii sau stăpânul casei a II-a este într-o casă succedantă, atunci obiectele sunt aproape de proprietar și nu sunt mult îndepărtate” (Christian Astrology, p. 349).

Lilly ne spune că semnificatorul în Vărsător indică un loc aproape de o ușă sau într-un loc înalt (p. 351). Totuși, ne mai spune să privim la stăpânul casei a IV-a și că ”dacă este într-un semn fix, obiectul se află pe Pământ”. Saturn este, de asemenea, într-un semn fix, la fel ca Mercur, semnificatorul natural al banilor (Christian Astrology, p. 355). Nu îmi dădeam seama unde ar putea fi banii, deoarece căutasem peste tot. Totuși, continuam să mă uit la Saturn în casa a II-a în Vărsător. Ar fi trebuit să fie aproape de pământ, lucru pe care l-am interpretat ca fiind pe podea, lângă o ușă. Atunci mi-a venit o idee!

Vărsătorul stăpânește gleznele. Saturn, stăpânul Vărsătorului, are o culoare închisă și se află lângă o ușă. Mi-am amintit că aveam o pereche de cizme scumpe, negre, din piele de șopârlă (Saturn), pe care nu le-am purtat niciodată – sunt de culoare neagră. Le pusesem înapoi în cutia lor, în partea de jos a dulapului, pe podea, sub un raft. Am scos cizmele, iar în zona gleznei/călcâiului uneia dintre ele am găsit banii, la ora 14:45 (GMT).

Nu a trebuit să verific exact momentul, dar, uitându-mă în efemeride, Soarele în mișcare a făcut conjuncție cu Jupiter în acea zi și a format trigonul cu Saturn. Soarele a adus banii la lumină!

