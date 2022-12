Luna Nouă din Capricorn sau tendințele perioadei 23 decembrie – 21 ianuarie 2023

Luna Nouă din semnul Capricornului din ziua de 23 decembrie ora 12:16, se alcătuiește pentru România în casa a X-a (harta, mai jos), zonă a cercului zodiacal responsabilă cu prestigiul, statutul, faima, renumele, imaginea țării în lume. Ea semnifică persoanele cu autoritate, cu funcții importante în structurile politice și de guvernământ.

Asemănător Lunației din luna noiembrie, conjuncția Soare-Lună este acompaniată de tandemul Mercur-Venus. În plus apare și Pluto, iar cvadrupla ipostază planetară din semnul Capricornului capătă o coloratură ușor sumbră, tensionată, marcată de îngrijorare, specific plutoniană. Stăpânul Lunii Noi este Saturn aflat în domiciliu și el imprimă o notă de prudență, de simț practic care conduce la o bună chivernisire a resurselor financiare.

Luna Nouă în semnul lui Saturn, aflată în același semn cu Pluto și cu Venus – stăpâna casei a II-a care semnifică banii și resursele financiare ale populației -, arată cum nu se poate mai bine interesul și îngrijorările de ordin financiar care-i preocupă deopotrivă pe cei din fruntea țării și pe oamenii de rând. Pe de altă parte, Venus stăpânește și casa a VII-a, responsabilă cu asocierile și cooperările cu țările aliate și, în felul acesta, întreaga combinație atinge, pe lângă conotațiile financiare, și sfera politică.

Careul planetelor din Capricorn cu Jupiter din Berbec, care leagă două case angulare și două semne cardinale, subliniază încă o dată climatul încordat pe care îl traversăm.

O notă binevoitoare vine de la Jupiter din Ascendent, aflat în propriul termen și în Hayz. Este o puternică poziție, care face ca Jupiter să devină planeta dominantă a întregii hărți. Jupiter imprimă o notă de veselie, relaxare, optimism, bună dispoziție, propice sărbătorilor care vor veni. Cu toate îngrijorările prezentului, contextul general va fi favorabil, oamenii vor gusta plăcerile vieții și bucuria de a trăi. Este un aspect adecvat desfășurării de activități filantropice, gesturi de generozitate și inițiative menite să-i ajute pe cei mai puțin favorizați de soartă.

Toate acestea sunt de natură să dea o dimensiune specială sărbătorilor pe care le traversăm, când se vor succeda cele mai frumoase tradiții, obiceiuri și datini păstrate din vremuri de demult.

Cele două planete, Mercur și Venus, acționează ca niște mici protectori care imprimă o atmosferă de bunăvoință, de bune intenții, un climat agreabil în plan relațional.

Marte, stăpânul Ascendentului, este retrograd pentru încă trei săptămâni, ceea ce face ca inițiativele, forța de acțiune și cea de reacție să fie împiedicate să se manifeste așa cum ar trebui. Un semnal de alarmă este conjuncția marțiană cu Aldebaran, una dintre cele patru Stele Regale, pe care Ptolemeu o considera ca fiind de natura lui Marte. Legată fiind de noțiunea de succes, de capacitatea de a învinge și a surmonta obstacole, Aldebaran are și o latura nedorită care predispune la accidente, la acțiuni violente, periculoase, care pot sfârși prost. Nu trebuie uitat că Marte în mișcare retrogradă poate genera situații de acest gen – conflicte, altercații, asumarea unor riscuri inutile, spirit de contradicție etc.

În plus, din 29 decembrie, Mercur, dispozitorul lui Marte, va intra și el în mișcare retrogradă și vor fi viciate simultan acțiunile ambelor planete. Este de dorit să fim prudenți şi ponderați, să ne ferim de excese, pentru că această dublă mișcare retrogradă ne va afecta pe toţi atât la nivelul comunicării, cât și în acțiuni și inițiative.

Evenimente astrologice notabile

Odată cu intrarea lui Jupiter în Berbec din data de 20 decembrie și până pe 16 mai anul viitor când Marele Benefic va intra în Taur, intervine o nouă configurație planetară cu efecte deloc neglijabile: careul aplicant dintre Jupiter și Pluto.

În variantă bună, Pluto denotă o mare profunzime și complexitate. Personajul plutonian are certe abilități în a-și atinge obiectivele, beneficiază de o excelentă stăpânire de sine, simț al rigorii și o foarte bună capacitate de penetrare a psihicului uman. Acționează cu multă forță, este bine motivat și are o excelentă putere de focalizare. Planeta reprezintă moartea, transformarea, procesele de dezintegrare și regenerare și, în felul acesta, ea are o imensă forță să înlăture drastic tot ce i se pare inutil.

Arătându-și valențele negative, acționează fără milă și fără să-și facă probleme de conștiință. Pluto face dovada unei nestăpânite dorințe de control, este extremist, radical și, beneficiind de o puternică forță de fascinație, el poate deveni un mare maestru al manipulării.

Cuvintele cheie pentru Pluton sunt putere și control.

Jupiter este asociat cu norocul, având un însemnat potențial de beneficiate. El semnifică expansiunea, optimismul, aspirațiile înalte, ajutorul providențial, indică oportunități, șanse de realizare. În sens rău, poate fi vorba de tendințe de exagerare, de pierderea măsurii și a lucidității, sau de implicare în proiecte spectaculoase dar nerealizabile.

Berbecul fiind un semn al inițiativei, rapid în reacții, chiar repezit, poate conduce la asumarea unor decizii pripite, imprudente, cu consecințe nedorite.

Ambele planete au legătură cu banii, investițiile și puterea.

Relația încordată dintre cei doi poate indica declanșarea unor tulburări pe fondul lăcomiei, dorinței de a deține controlul, de a domina. Aspectul se poate face simțit în domeniul financiar, juridic și, cel mai periculos, în relațiile internaționale.

Până la plecarea lui Jupiter din Berbec, este necesară o atitudine prudentă și circumspectă care să ne ferească de pericole și riscuri. Este de evitat implicarea în acțiuni hazardate, dubioase, insuficient gândite sau chiar ilicite, care pot sfârși prost preponderent în plan juridic și financiar.

Relațiile importante în următoarele patru săptămâni

29 decembrie – Conjuncția dintre Mercur la stația retrogradă și Venus. Este un aspect bun, care favorizează relațiile și contactele interumane, Venus atenuând efectele mersului retrograd al lui Mercur. Contextul este favorabil pentru cei care desfășoară activități artistice, teatrale, muzicale, sau pentru cei care au meserii bazate pe punerea în valoare a unui talent.

1 ianuarie 2023 – Conjuncția dintre Venus și Pluto. Putem observa cum emoțiile sunt amplificate, pasiunea, erotismul, senzualitatea intensificate. Pot apărea însă și situații care să tulbure echilibrul interior, să declanșeze reacții de gelozie sau suspiciune și, astfel, o serie de relații se pot deteriora.

7 ianuarie 2023 – Conjuncția inferioară dintre Mercur și Soare – este poziția astronomică în care Mercur în mers retrograd se află cel mai aproape de Pământ. Sunt avantajate comunicarea, activitățile intelectuale, de receptare sau de asimilare a unor idei și informații. Dar activitatea mentală este perturbată de retrogradarea mercuriană, prin urmare e de dorit să nu se ajungă la finalizarea unor decizii, înțelegeri sau negocieri.

13 și 19 ianuarie – Marte și, respectiv, Mercur își reiau mersul direct, ceea ce va atenua mult neajunsurile legate de comunicare. Dispar astfel blocajele iar relațiile, comunicarea și inițiativele vor funcționa firesc.

18 ianuarie – Conjuncția dintre Soare și Pluto se adresează în primul rând personalităților de prim rang, elitelor, oamenilor cu funcții de răspundere. Pot fi aduse în prim plan probleme legate de abuzuri de putere, acte de corupție prin ignorarea limitelor impuse de lege, urmate de demascări, demisii, căderi din funcție. În plan personal, conjuncția indică o bună mobilizare a energiilor în direcția dorită, luciditate, ambiție, hotărâre. În sens nedorit, pe fondul unor suferințe sau nemulțumiri, pot să apară stări sufletești răscolitoare, amărăciune, îngrijorare, spaimă, nesiguranță în fața viitorului.

Un element de detaliu: lunația în diverse zone geografice

Pentru țările din întreaga Europă, tema Lunației din luna decembrie are Ascendentul în semne de scurtă ascensiune, motiv pentru care acesta va parcurge mai multe semne zodiacale în raport cu poziția geografică. Astfel:

Pentru țările din extremitatea vestică a Europei – Anglia, Franța, Țările de Jos etc., Ascendentul este în Vărsător .

. Țările Europei Centrale – Austria, Germania, Ungaria au Ascendentul în Pești .

. Pentru Europa de Est – România, Ucraina, Turcia, Bulgaria, Ascendentul este în Berbec .

. Pentru Moscova, însă, Ascendentul este în Taur, cu Uranus lângă Ascendent.

Evenimentele la scară mondială care se desfășoară în prezent, direct implicată fiind Rusia – pentru care harta Lunației îl poziționează pe Uranus în Ascendent și pe Saturn în Mijlocul Cerului –, pot fi de natură să prefigureze evenimente bruște, neașteptate.

Aspectul tensionat dintre Saturn și Uranus arată adâncirea conflictului care se face simțit de peste doi ani între necesitatea de schimbare adusă de Uranus și dorința de a menține o situație în forma ei existentă, specifică lui Saturn. Deși aspectul este în destrămare el va fi actualizat prin transferul de lumină realizat de planete rapide care, odată ajunse în Vărsător, vor reface careul dintre cei doi.