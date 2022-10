Răspunsul la provocarea: harta unui eveniment sportiv

În ediția de septembrie a revistei, am lansat un nou exercițiu de interpretare în orb. Vă mulțumim și vă felicităm pe toți cei care l-ați parcurs și ați împărtășit cu noi argumentația voastră! Și de această dată am primit analize bine fundamentate, care demonstrează că poți ajunge să trasezi detaliile și deznodământul unui eveniment fără să ai alte informații despre el decât data, ora și locul în care s-a petrecut; cu fiecare provocare, voi dovediți că se poate!

Harta propusă de noi era a unui eveniment sportiv inițiat de o organizație non-profit. Provocarea consta în a aprecia evenimentul doar în baza hărții: cum a fost întâmpinat de către public, dacă are șanse să crească și să fie longeviv, dacă avem aici harta unei inițiative de succes sau a unui eșec. Provocarea secundară consta în a lucra fără planete transpersonale – și credem că v-ați descurcat chiar bine!

Majoritatea ați fost de părere că evenimentul s-a bucurat de succes, că a fost longeviv și chiar a depășit granițele comunității locale. Chiar și cei care n-ați dat șanse unei a doua ediții ați fost de părere că cel puțin prima a fost bine primită de public; de asemenea, ați scos în evidență vulnerabilitățile hărții, și le vom discuta și pe acestea pentru că argumentele contra succesului au fost la fel de bine fundamentate ca cele pro.

Câștigătoarele acestei provocări sunt Alina Ciutacu, Carmen Moldovan și Daniela Drăghici, ale căror răspunsuri s-au apropiat cel mai mult de realitatea din teren surprinsă de acest exercițiu.

Dar, înainte de a discuta argumentele astrologice, haideți să vedem despre ce a fost vorba…

Harta propusă de noi datează din 19 aprilie 1897 și a fost ridicată pentru momentul de start (ora 12:19) al primului maraton organizat în regiunea Boston . În prezent, el este cunoscut ca Maratonul din Boston , cel mai vechi și mai longeviv maraton din istorie, un eveniment anual îndrăgit, urmărit de oameni din toate colțurile lumii. În acest an, a avut loc a 126-a ediție și deja s-au încheiat înscrierile pentru următoarea .

Prima ediție a acestui maraton a fost consemnată în presa vremii, în Globe coverage of the first Boston Marathon, publicat în 20 aprilie 1897. Vă invit să citiți, cu un ochi pe articol și unul pe hartă, cum s-a derulat cursa, pas cu pas. Iată aici introducerea, tradusă de noi din engleză în limba română:

Cursa «Maraton» din Ashland la Boston, desfășurată ieri după-amiază sub auspiciile Asociației pentru Atletism din Boston, în același timp cu jocurile deschise de pe Irvington Oval pentru persoanele cu handicap, în spiritul Jocurilor Olimpice desfășurate la Atena primăvara trecută, a fost un mare succes și este promisiunea unui eveniment anual de același fel.

În continuare, descrierea generală a maratonului făcută de Wikipedia și tradusă de noi în română:

Maratonul din Boston a fost inițial un eveniment local, dar renumele și statutul lui au atras alergători din lumea întreagă. În cea mai mare parte din istoria lui, la maratonul din Boston s-a alergat fără recompensă, iar premiul acordat pentru câștigarea cursei era numai o cunună împletită din ramuri de măslin. În anii ’80, însă, au început să fie acordate premii în bani, sponsorizate de corporații, dat fiind că sportivi profesioniști refuzau să alerge dacă nu exista și un premiu în bani. Primul premiu în bani pentru câștigarea maratonului a fost acordat în 1986. (…)

În fiecare an, la Maratonul din Boston concurează alergători amatori și profesioniști din întreaga lume, înfruntând terenul deluros din Massachusetts și vremea schimbătoare pentru a lua parte la cursă.

Maratonul atrage 500.000 de spectatori în fiecare an, ceea ce îl face cel mai urmărit eveniment sportiv din New England. El a demarat în 1897 cu doar 15 participanți iar acum atrage, în medie, circa 30.000 de participanți în fiecare an (…)

*

99% dintre respondenți au lucrat cu harta în sistem Placidus așa că vom vorbi preponderent despre această hartă. Observațiile pe harta în sistem Whole, la final.

Vom vedea întâi argumentele pro succes și începem cu argumentația scurtă și la obiect a ALINEI CIUTACU:

Cred că este o inițiativă de succes, are toate ingredientele pentru longevitate. Ba chiar mi s-a părut că este o hartă electivă făcută de un astrolog consultant pentru ca evenimentul să fie unul de succes. 1. Ascendentul în Leu, guvernatorul, Soarele, în exaltare în casa a IX-a (simbolic casa Săgetătorului), ceea ce poate face ca evenimentul să depășească granițele țării, ale comunității, și să devină unul internațional. 2. Luna angulară, în casa ei simbolică, în Săgetător, din nou vorbește despre entuziasmul cu care publicul primește inițiativa. Iar dispozitorul Lunii, Jupiter, este în casa I, ceea ce poate vorbi despre identificarea publicului cu evenimentul respectiv, îl poate considera ca pe un sport național și poate avea ca urmare promovarea în mase a acestuia. 3. Marte în casa a XI-a (dispozitat de Lună și, fiind în același timp dispozitorul Soarelui, guvernează simbolic casa I care este guvernată de Soare și în care se află Jupiter) din nou este indicatorul unui sport îmbrățișat de mulți, de societate. Cât despre Saturn, acesta este de bătaie lungă, în Scorpion, deci dă rezistență în timp. Vor muri și organizatorii și cei care au participat la eveniment, și el tot va continua într-o formă sau alta. Măcar ideea sau povestea evenimentului tot vor rămâne în memoria comunității, peste generații.

Următoarea argumentație pro succes este a lui CARMEN MOLDOVAN:

Ascendentul hărții din Leu este în trigon cu cuspida casei a V-a în Săgetător – casa intereselor creative, a divertismentului, a creativității –, ceea ce denotă un bun start din punctul de vedere al activităților sportive, ambele cuspide fiind în semne de foc, și relevă un eveniment de răsunet în comunitate și cu o perspectivă de a depăși cadrul inițial local, de a fi afișat pe plan internațional.

Beneficul Jupiter, guvernatorul casei a V-a, este plasat în casa I, ceea ce indică faptul că evenimentul va avea succes, va avea un impact pozitiv în planul comunității respective, va fi bine primit de public, atât în țara respectivă, cât și peste granițele ei. Acest impact benefic în plan social este întărit de faptul că benefica Venus, guvernatoarea casei a X-a este plasată chiar în casa a X-a, în Taur, în domiciliu, și este în conjuncție cu Mercur. Mercur, Hermes în mitologia romană, era mesagerul zeilor și protectorul călătorilor și al competițiilor sportive,este însoțit de Venus și arată bunăvoința zeilor. Guvernatorul Ascendentului, Soarele, este tot în semn de foc, în Berbec, în trigon de semn cu Ascendentul și plasat in casa a IX-a a străinătății întărește observația că evenimentul va depăși granițele țării unde a fost inițiat.

Mai mult decât atât, Marte, planeta acțiunii și a manifestării fizice, este în semnul cardinal Rac, fiind guvernator atât de casă a IV-a, cât și de casă a IX-a, ceea ce ne indică faptul că, deși la început a fost un eveniment local, cu accente tradiționale, mesajul exprimat de eveniment a propus un ideal mai larg, universal valabil.

Sextilul lui Marte, plasat in casa a XI-a, a grupurilor, comunității, cu Mijlocul Cerului, conferă competiției sportive un mesaj atașat, un caracter militant în anumite aspirații sociale, care ar putea fi indicat de Nodul Nord în casa VI-a, în Vărsător, ca o manifestare pentru libertate/ eliberare din anumite condiționări sociale existente în perioada respectivă.

Soarele, guvernatorul Ascendentului în semnul cardinal de foc al Berbecului deschizător de drumuri, arată că acest eveniment marchează un început și că vor fi evenimente sportive viitoare cu caracter recurent (eveniment anual, cincinal etc). Ambii benefici sunt în mișcare aparent retrogradă, ceea ce întărește indiciul că evenimentul va fi reluat, într-o formă îmbunătățită. Nodurile lunare pe axa caselor a VI-a – a XII-a cu NN în casa a VI-a în Vărsător ar putea indica aspirația de a crea obiceiuri sănătoase în comunitate.

Obținem mai multe indicii despre natura manifestării sportive: aceasta ar putea fi mai puțin legată de efortul pe termen scurt și de competiția în perechi sau în echipe; în schimb ea ar avea mai degrabă un caracter de grup (NN în Vărsător), ar fi legată de rezistența fizică, de disciplina riguroasă și de efortul prelungit, datorită conjunctiei disociate Saturn în Scorpion – Lună în Săgetător, în casa a IV-a.

Predominanta polarității Yang prin luminarii (Soare, Lună), Ascendent-Descendent și noduri lunare ar putea indica o manifestare sportivă în care participanții să fi fost exclusiv bărbații, mai ales că Marte se află în semnul tradiționalist al Racului.

Foarte interesantă observația de final! Într-adevăr, la prima ediție au participat doar bărbați; s-au scurs 69 de ani până ce o femeie să încerce să se înscrie oficial la maraton și să alerge cursa. Iată câteva detalii legate de acest aspect, preluate tot din pagina Wikipedia :

Până după ediția din 1967, Regulamentul Maratonului de la Boston nu conținea nicio prevedere referitoare la sexul participanților și nici Uniunea Atletismului pentru Amatori (UAA) nu excludea femeile din cursele la care participau bărbați. Încercarea Robertei „Bobbi” Gibb de a intra în cursa din 1966 a fost refuzată de directorul competiției, Will Cloney, printr-o scrisoare în care afirma că femeile sunt fiziologic incapabile să alerge 26 de mile. Totuși, Gibb a alergat fără a fi înscrisă și a terminat cursa din 1966 în trei ore, douăzeci și unu de minute și patruzeci de secunde, înaintea a două treimi dintre alergători. Mult mai târziu, organizatorii cursei aveau să o recunoască drept prima femeie care a alergat întregul maraton de la Boston.

Ne-a surprins plăcut și viziunea lui Carmen asupra retrogradării unor planete (benefice, în special) ca factor de succes în acest context specific, ca argument pentru repetarea evenimentului. Un argument similar am găsit și la Daniela.

Dar să vedem argumentația bine condimentată cu finețuri astrologice à la DANIELA DRĂGHICI:

Cu Ascendentul în Leu și stăpânul acestuia în Berbec și în casa a IX-a, cu stăpân de casa a V-a angular în prima casă, harta mi se pare grăitoare pentru ceea ce reprezintă: un eveniment de timp liber, o joacă cu caracter sportiv, dar care are și un interes material (Jupiter angular, care este stăpânul Părții Fortunei din casa banilor altora). Soarele în grad anaretic pare a fi mărturie pentru ceva făcut/organizat în grabă, sau cu participanți adunați ad-hoc, nu pregătiți în mod special în materie, sau că nu competiția în sine sau rezultatul ei sunt importante, ci ceva mai mult (Soarele în casa „bucuriei lui Dumnezeu” în trigon cu Jupiter din Fecioară – act caritabil): adunarea unei comunități chemate să ajute, strângere de fonduri, ambele reprezentate de Jupiter în casa întâi precum și de MC în Taur. Jupiter e slab la prima vedere, într-o zodie nefavorabilă, dar este puțin susținut de Mercur tot angular printr-o recepție mixtă slăbuță (domiciliu-termen), în decanul Soarelui, și mai ales în casa cea mai eficace și puternică. Soarele și Jupiter sunt în antiscia, deci ca și cum ar fi împreună, unindu-și forțele; Luna este și ea în stăpânirea celui din urmă iar “atmosfera” pare a fi pozitivă, un pic heirupistă, dar dornică să facă ceva bun, să unească oamenii cu un anumit scop, să ajute pe alții. Mijlocul Cerului și stăpânul lui angular chiar în casa a X-a, în domiciliu, este un alt indiciu că evenimentul are putere de a face treabă, de a avea efect. Cele două benefice sunt retrograde, iar asta poate simboliza atât ceva sincope/probleme – poate mici întârzieri, neplăceri, confuzii – dar și faptul că interesul/acțiunea nu este pentru sine, ci că rezultatul (fondurile strânse) este dat altora, sau că el are efecte surprinzătoare. Priza la public. Când spunem ”audiență”, ne putem referi și la participanți și la privitori, la oamenii de pe margine, plătitori/donatori sau nu, precum și la ecoul/publicitatea pe care o are evenimentul. Eu aș lua aici în considerare mai multe indicii. În primul rând, casa a III-a – comunitatea apropiată în general, sau apropiații participanților propriu-ziși ca sportivi ocazionali. Casa e stăpânită de Venus, care este în demnitate esențială și angulară în casa a X-a; singura “bubă” este retrogradarea, care poate simboliza faptul că unii află de eveniment sau vin mai târziu, că pot exista și confuzii, sau că vin să asiste și oameni la care nu te-ai fi așteptat. Deci publicul local este destul de prezent. În al doilea rând, contează casa a VII-a, care cred că-i poate semnifica pe cei care într-adevăr contează și sunt importanți pentru eveniment, posibili donatori sau plătitori (PF – banii lor), dacă nu chiar pe beneficiarii banilor câștigați prin organizarea evenimentului. Casa e goală (ca și precedenta) și reprezentată de Saturn, în casă angulară și în zodie financiară, peregrin dar în propriul termen și în decanul unei benefice (Venus). Este și el retrograd și tot în grad anaretic, la fel ca Soarele, iar amândoi sunt stăpâniți de aceeași planetă. Avem, așadar, stăpânii axei orizontului (AS-DSC) stăpâniți de aceeași dorință, cu aceleași intenții, care par salutare, într-un interes colectiv; practic, Marte este într-o casă care simbolizează și organizația respectivă! Faptul că Saturn e retrograd poate sugera contributori care nu participă la asemenea evenimente în mod normal, poate chiar participanți mai maturi pentru asemenea activități și care, la rândul lor, pot genera surprize (de tot felul, inclusiv neplăcute). Dar, dacă Saturn ar reprezenta chiar beneficiarii / beneficiarul, probabil că este vorba despre oameni bolnavi (el stăpânește NN din casa a VI-a) sau care locuiesc în condiții foarte precare, insalubre, umede, ori poate fi chiar un așezământ unde se îngrijesc oameni bolnavi. Nu neglijez nici casa a XI-a, ca fiind cea care dă indicii asupra unui segment de public mai larg – precum o comunitate mai mare – sau asupra popularității și, oarecum, asupra rezultatului, fiind a douacasă de la a X-a. Ea este stăpânită de Mercur – chiar dacă este în Taur, acesta nu are putere, este angular, lângă o benefică ce și stăpânește domeniul, în termenul lui Jupiter, și cred că poate avea ceva răsunet. În casa a XI-a este Marte, în cădere în Rac, dar în propria triplicitate și în sextil cu Venus. Asta, pe lângă beneficitatea generală a casei, mi se pare un semnal favorabil pentru un succes general, chiar dacă nu extraordinar, fabulos, ori în ciuda unor posibile contestări ori controverse, totuși mulțumitor și promițător. Șansele de creștere și de a fi longeviv. La prima vedere, cu atâta accent pe semnele fixe, ai zice că lucrurile se întâmplă doar o dată sau că vor stagna, vor avea inerție, sau vor bate pasul pe loc. Dar pot însemna și persistență, perseverență, iar, dacă rezultatele – așa cum cred – sunt promițătoare, cred că acțiunea se va reedita (retrogradele pot indica și asta, reluare), cel mai probabil cu îmbunătățirile care se observă a fi necesare (din nou retrogradele, care reconsideră niște chestiuni). Soarele se grăbea, la momentul de start al evenimentului, să intre în Taur, ceea ce poate fi considerat un indiciu de stabilizare a unei inițiative (trecere din cardinal în fix). Pe de altă parte, Marte (care are legături cu axa orizontului prin aspecte la stăpânii ei) e în zodia tradiției, în Rac și în casă norocoasă, a XI-a (care are și ea de a face cu rezultatul, cu popularitatea). Combinația Marte – Rac – casa a XI-a reprezintă, după părerea mea, organizația inițiatoare, suficient de puternică. De asemenea, în casa a IV-a – care uneori este considerată sfârșitul unei chestiuni, sfârșitul lucrurilor – se află însăși planeta care cere stabilizare, răbdare, insistență, perseverență: Saturn, în zodie fixă. Iar domeniul este stăpânit de același Marte care privește la viitor (casa a XI-a). Concluzia finală. După cum judec eu lucrurile, această hartă mi se pare că aparține unei enități/unui eveniment care are suficiente șanse de reușită, de recunoaștere și de rezultate financiare suficient de mulțumitoare. Evenimentul cred că a avut succes, chiar dacă nu unul extraordinar, el a fost suficient de promițător ca să fie reluat în ediții îmbunătățite ca organizare și rezultate.

Iată alte câteva argumente interesante pescuite din analizele respondenților…

ELENA MATEI punctează prezența unor stele fixe:

Evenimentul sportiv se anunță de success deoarece, pe sistemul de case Placidus, Jupiter este în casa I, conjunct cu Regulus, și Venus este în domicliu, în Taur, în casa a X-a, și conjunctă cu steaua fixă Almach. Regulus anunță mare success și Almach anunță faima. Prezența beneficelor în casa I și în casa a X-a anunță, de asemenea, noroc.

GABRIEL NEPOTU s-a conectat intuitiv la momentul maratonului, referindu-se, fără să o știe, la ”terenul deluros din Massachusetts” :

Soarele se află aproape de MC, în dreapta sa, deci înainte de MC în sensul de parcurs al caselor astrologice. Acest Soare parcă ar fi un călător care are de urcat o porțiune destul de abruptă (zona apropiată de MC din casa a IX-a în sistem Placidus) până să ajungă în vârful muntelui. Călătorul depune un efort considerabil până sus.

CRISTINA ANDREICA se pronunță cu privire la PR-ul evenimentului și dovedește o intuiție deosebită când leagă retrogradarea lui Venus pe Mijlocul Cerului de un precedent:

Venus este în domiciliu, într-o casă angulară. Este la vedere, în public. Este conjunctă cu MC și cu Mercur – cred ca au avut un PR/Marketing foarte bun și, probabil, au folosit ceva bun și frumos din alte campanii (Venus este în retrogradare), așa încât a ieșit ceva inedit. Ideile au fost așezate, bine construite cu Mercur în Taur. Mercur în Taur ne poate arăta și partea de mișcare, care este calmă, lentă. Casa a III-a, de origine a lui Mercur, este în Balanță – domiciliul lui Venus –, ideea este bună pentru comunitate. Casa a XI-a prestigiului, a onorurilor și a grupurilor – guvernată de Mercur – vine să consolideze această idee.

Evenimentul a fost inspirat de Jocurile Olimpice de la Atena, desfășurate în anul anterior, Jocuri în care a fost reintrodus maratonul ca probă sportivă.

Cu referire la Venus retrogradă pe MC și în careu cu Nodurile lunare, se pronunță și RODICA SPÎNU, dar în alt fel. Părerea ei este că evenimentul s-a organizat din:

necesitatea de a recupera un renume, din dorința de „resuscitare”.

Într-adevăr, s-a dorit o resuscitare a maratonului ca activitate sportivă. Ideea a pornit de la Jocurile Olimpice precedente, așa cum spuneam, iar Asociația a dezvoltat-o și a adus maratonul mai aproape de mase.

*

Acum, ca argumente contra succesului, în sistem Placidus, cel mai frecvent respondenții au punctat retrogradările unor planete (Venus, Jupiter, Saturn), gradele anaretice în care activează unele dintre ele (Soarele și Saturn), slăbiciunea lui Marte în Rac sau anumite cuadraturi.

Spre exemplu, una dintre vulnerabilități a fost exprimată astfel:

În ceea ce privește repetarea evenimentului în viitor, aspectele nu sunt la fel de favorabile. Mijlocul Cerului este în cuadratură cu nodurile lunare, aspect de neșansă. Venus este, și ea, în cuadratură cu nodurile lunare. Casa a X-a nu pare să consolideze succesul. Dacă ne uităm la casa a IV-a – sfârșitul oricărui lucru –, îl găsim pe Saturn retrograd. Saturn este în cuadratură cu Jupiter retrograd, din casa I. Deși Jupiter se separă de Saturn, cele două planete rămân în aspect de cuadratură până la parcurgerea distanței de 8 grade și 40 de minute, deoarece fiecare are un orb de 9 grade, pentru aspectul platic. Aplicația a două planete retrograde, conform lui Lilly, este nefavorabilă și arată sfârșitul acțiunii.

Ce scapă în această argumentație este CINE sunt Jupiter și Saturn și cât de mult contează ei pentru succesul evenimentului. Niciunul dintre ei nu este un actor principal, în sensul că ei nu stăpânesc casele cele mai relevante, așa încât relația lor să fie semnificativă pentru deznodământul evenimentului. În această hartă, care vizează succesul sau eșecul unei inițiative, ne interesează în primul rând stăpânii casei I, ai casei a X-a, luminătorii și dispozitorii lor.

Luna, din casa a IV-a, se separă de conjuncția cu Saturn dar rămâne, încă, în aspect până la o distanță de 10,5 grade. Este o conjuncție nefavorabilă, Saturn fiind stăpânul Capricornului, zodia de exil a Lunii. Luna face, ca și Saturn, aspect de cuadratură cu Jupiter.

Și:

Popularitatea evenimentului este indicată de Lună, care se află în Săgetator în casa a IV-a, ceea ce indică un succes la nivel local, care nu a depășit granițele cercului de oameni care l-au organizat. Luna este în cuadratură cu Jupiter retrograd din casa I. Deci, așteptările au fost mai mari decât s-a obținut în realitate.

Similar:

Publicul are mari așteptări dar nu va fi satisfăcut. Se vede o cuadratură Lună – Jupiter și mai mult o conjuncție disociată cu Saturn (fiind în semne diferite), deci o oarecare dezamăgire sau, în cel mai bun caz, o atmosferă sobră și minimalistă.

Nu vă puneți încrederea în promisiunile acestei asocieri disociate dintre Lună și Saturn! În schimb, cuadratura Lunii la Jupiter are o bază nu doar matematică ci și simbolică, ele aflându-se în zodii care sunt în cuadratură. Mai mulți dintre voi v-ați legat de aceasta ca fiind o problemă. Dar fiți cu băgare de seamă la cuadraturile dintre benefice! Cu atât mai mult aici, unde Jupiter este dispozitorul Lunii iar Luna, prin contact direct cu el, îi preia semnificațiile preponderent pozitive (Jupiter stăpânește casa a V-a și Fortuna). Astfel de cuadraturi pot aduce rezultate foarte bune! Potențialele probleme pe care le-ar indica tind să se încadreze în sfera ”prea mult, prea bun, prea ca la țară”.

*

Harta în sistem de case pe semne întregi (Whole) ni-i împinge pe Marte în casa a XII-a, pe Jupiter în casa a II-a și Luna în casa a V-a.

În acest sistem de lucru, Luna nu ne ridică nicio problemă, ci este un indiciu pentru succesul unei activități sportive – în casă și zodie bune și relevante pentru acțiunea în cauză, angulară de la Fortuna, ferită de malefice și în relație cu dispozitorul ei, Jupiter. Iar Jupiter nu este avariat semnificativ: fără resurse proprii (în exil) dar susținut energetic (trigon de la semn la semn) de planetele din casa a X-a, de propriul său dispozitor și de legătura lui cu Fortuna, el are, așadar, potențialul de a contribui favorabil mai ales în sfera finanțelor, pe atragere de fonduri.

În timp ce jonglam cu ideea de a folosi harta maratonului ca exercițiu pentru voi, mă simțeam intrigată de acel Soare – și stăpân al Ascendentului (AS) – plasat în ultimul grad al zodiei Berbec, cu Marte, dispozitorul Soarelui, în cădere (Rac) și în casa a XII-a pe Whole. Un astfel de Marte n-ar fi tocmai ceea ce ne-am dori în harta unui eveniment sportiv… Pe de altă parte, poziția lui este extrem de sugestivă pentru un maraton: o activitate sportivă care presupune parcurgerea unei distanțe semnificative (casele a XII-a și a IX-a) pe jos – care solicită, așadar, foarte mult laba piciorului (casa a XII-a). Unde mai pui că maratonul a venit în continuarea unui alt eveniment sportiv organizat de aceeași Asociație în aceeași zi, dedicat persoanelor cu handicap .

Dar cum NU v-am spus despre ce fel de sport este vorba și nu aveați astfel de detalii, argumentele în favoarea problemelor aduse de acest Marte le-am considerat ca fiind justificate și nu e cazul să vă biciuți dacă l-ați evaluat ca fiind un băț în roată!

Acum, haideți să vedem ce circumstanțe atenuante îi putem oferi lui Marte:

– faptul că este ținut în frâu și încurajat să se exprime constructiv de actorii principali, care sunt în stare preponderent bună: Soarele (stăpânul AS) și Venus (stăpâna Mijlocului Cerului), care-i vin lui Marte ”din dreapta”, deci îi dictează cum să joace și îl învață de bine;

– amplasarea de la Fortuna, în a V-a casă de la ea, atenuează amplasarea în casa a XII-a a hărții radicale;

– starea bună în care se găsește dispozitoarea lui Marte, chiar și independent de el;

– faptul că ar putea fi, de fapt, în triplicitate, după Ptolemeu și după logica prezentată de Mihaela Dicu la Congresul AAR din 2 octombrie a.c. ;

– faptul că stăpânește cel puțin o casă cu conotații pozitive (a IX-a); la nivel de interpretare, ca stăpân al caselor a IX-a (străinătate) și a IV-a (originea) într-o casă care vizează, printre altele, și depărtările (a XII-a) , Marte încurajează depășirea granițelor, la propriu, și lărgirea orizonturilor prin schimbarea mentalității colective.

Dar circumstanțele atenuante nu au mai fost de ajuns în momentul în care acest Marte s-a activat prin profecții, într-un anumit cadru (astral) când a devenit simbolul unui eveniment tragic din istoria acestui maraton. Această descoperire m-a făcut să scriu un articol separat pe această temă și vă invit să citiți în continuare ”Harta unui eveniment sportiv – cu profecții menite să vă scoată din sărite”.

Până la următoarea provocare astrologică, succes la maratonul prin zodia Gemeni ! 😉