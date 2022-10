Camilla, regina consoartă a Marii Britanii, și moștenirea primită de la străbunica ei, Alice

Mărturisesc că nu m-a preocupat ideea unei analize a hărții Camillei până când, prin forța lucrurilor, ea a ocupat locul de “prima doamnă”, în urma decesului Elisabetei a II-a. Ca atare, am avut și surpriza de a găsi astrograma ei cotată cu rating B în prestigioasa enciclopedie AstroDataBank, în colecția de date Astro-seek și pe alte asemenea site-uri serioase; pe parcursul timpului, deși era cunoscută poziția ei socială, nu a oferit nici direct, nici indirect, prin declarații ale membrilor familiei, precizări asupra orei ei de naștere. Din fericire, deși ratingul nu este excelent, ora 7 și 10 minute a.m. este acceptată de toate aceste baze de date .

Povestea relației dintre Camilla și Charles a făcut deliciul tabloidelor, în special în perioada eșecului căsătoriei dintre el și Diana. Acuzată de a fi contribuit la destrămarea acelei căsătorii, mai ales după divorțul ei de primul soț, a petrecut cu discreție câțiva ani în umbră. De altfel, viața în umbra lui Charles se pare că nu a deranjat-o niciodată, ea nedorind, ca Diana, să atragă lumina reflectoarelor asupra ei. Nici după căsătoria din 2005 și intrarea în familia regală nu și-a schimbat stilul de viață. Cei doi se cunosc din 1970 și a rămas celebră fraza ei când a fost prezentată prințului Charles: „Străbunica mea a fost iubita stră-străbunicului tău. Simt că avem ceva în comun” . Să-i acordam scuza vârstei – ea avea puțin peste 20 de ani la data respectivă – și să vedem cine este pomenita străbunică a Camillei.

Alice Keppel

Din fotografie, da, o femeie superbă, (mult) mai frumoasă decât strănepoata. Aristocrată, elegantă, inteligentă și cu talentul de a nu-și face (mulți) dușmani, din câte ne încredințează una dintre fiicele ei, bunica maternă a Camillei. A fost iubita regelui Edward al VII-lea al Marii Britanii (1841- 1910) asupra căruia se pare că nu ar fi exercitat o influență negativă, astfel încât nu și-ar fi atras ura nici a reginei Alexandra, nici a altor membri ai Curții regale. Dar influența ei a dispărut odată cu moartea regelui și, ulterior, ea s-ar fi dedicat exclusiv familiei și educației fiicelor.

Sinastria dintre Alice Keppel (străbunica actualei regine) și regele Edward al VII-lea (stră-străbunicul regelui Charles) era slabă, aveau în comun doar aspecte mercuriene și o predominanță a elementelor Foc și Aer. Desigur, nici situația maritală preexistentă și normele sociale din epocă nu ar fi acordat vreo șansă unui eventual mariaj între cei doi.

Dar străbunica Alice i-a transmis ceva ereditar strănepoatei Camilla. Iată hărțile lor solare (în sistemul ”Sun on 1-st”, întrucât nu avem ora de naștere a lui Alice):

Este de subliniat corespondența dintre Venus, Luna și Uranus în hărțile străbunicii și strănepoatei:

Luna și Venus ale Camillei la 10° Rac conjuncte cu Uranus al lui Alice (9°Rac)

Venus a lui Alice (24°Gemeni) conjunctă cu Uranus al Camillei

Luna lui Alice la 5°Leu conjunctă cu Ascendentul Camillei (ascendentul apare în harta Camillei de mai jos, în sistem Placidus)

Luna, Venus și Uranus spun povești de iubire, sentimente, dar și surprize, schimbări dramatice, chiar scandaluri legate de acestea ..

Venus are o componentă mercuriană în hărțile natale ale amândurora: se află în Gemeni, în cazul lui Alice, și în decanul lui Mercur și conjunctă cu Mercur, în cazul Camillei; aceasta le-a ajutat în construirea și susținerea relațiilor sociale, în crearea și difuzarea unei imagini de sine atractive, apreciate de ceilalți. Mai puternică este influența venusiană la Camilla, cu Micul Benefic conjunct cu Luna, în triplicitate și în propriul termen!

Aspectul Marte-Neptun, aparent mai puțin semnificativ (în conjuncție la Alice, în trigon la Camilla) le-a motivat efortul pentru a-și atinge obiectivele, chiar depășindu-și limitele; Marte-Neptun conferă acea intuiție care ghidează acțiunea, conferă magnetism și, în special în cazul lui Alice (cu Marte-Neptun în Berbec), o doză în plus de senzualitate.

Amândouă au o semnătură plutoniană majoră în hărțile natale: Pluton conjunct cu Soarele, la Alice, și conjunct cu Saturn în Leu, la Camilla. De aici, intensitatea trăirilor, concentrarea pe obiective, ambiția, nevoia de a deține controlul asupra propriei vieți, puterea de a se reinventa (care se pare că i-a și reușit Camillei). Desigur, implică și posesivitate, gelozie, capacitate de manipulare.

Dacă Alice are un puternic marcaj pe Semne de Foc, cu patru planete în Berbec și Luna în Leu, Camilla are elementul Apă dominant în hartă, cu Luminătorii, Venus și Mercur în Rac și Jupiter în Scorpion. Amândouă – ființe pasionale, una mai expansivă (Alice), cealaltă mai profundă (Camilla), dar cu siguranță remarcabile, fiecare în felul ei. Dacă actuala soție a regelui nu are nicio planetă în zodie de Pământ, Alice Keppel are Soarele în Taur, confirmând părerea multora dintre cei care au cunoscut-o despre interesul ei pentru valorile materiale. Se pare că strănepoata nu are de ce regreta că nu a moștenit și frumusețea străbunicii!

Dintre stră-străbunică și stră-strănepoată, cea din urmă a reușit să depășească în mod aproape incredibil toate obstacolele, să-și depășească condiția și să se căsătorească, în final, cu partenerul ei.

Și, totuși, ce elemente are Camilla în harta ei astrală care să-i permită o astfel de înălțare în rang?

Vedem în primul rând marcajul puternic pe Casa a douăsprezecea, cu Luminătorii, Venus și Mercur în Rac. Dezamăgitor, la prima vedere, dar să nu uităm că ea nu este “Regina” ci “Regina consoartă”, adică cea din planul doi, cea care îl susține pe rege, îl sfătuiește discret, nu iese în față!

Altfel, ea este puternică, destul de autoritară, plină de încredere în sine, ambițioasă, deține controlul asupra propriilor emoții, cu Saturn și Pluton pe Ascendentul în Leu. Își ia în serios responsabilitățile și este loială, ceea ce Charles cu siguranță apreciază. Casa a noua este bine aspectată de guvernatorul ei, Jupiter, ca și Casa a zecea, bine aspectată de Marte, dar și de Luna, Venus și Mercur.

Jupiter, peregrin în Scorpion, este însă conjunct cu Soarele lui Charles (22° Scorpion), permite elevarea socială prin intermediul soțului. Soarele lui Charles este conjunct și cu Nodul Sud al Camillei (la 29°Scorpion) , ceea ce sugerează anumite influențe karmice care-i leagă pe cei doi.

Intenția mea nu este de a analiza sinastria dintre ei, ci doar de a puncta (ținând cont și de faptul că harta eroinei noastre are ratingul B, deci o oarecare incertitudine a orei exacte de naștere) acele aspecte care au permis evoluția, ridicarea în rang a Camillei. În cazul ei, componenta ereditară, de familie, s-a întâlnit cu elemente puternice de compatibilitate în raport cu prințul, acum regele Charles al Marii Britanii…