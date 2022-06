Biodinamica – vara lui 2022

Fotografii: Malvina Ivanciu, arhiva personală

Dacă anul trecut m-au interesat mai mult legumele și fructele în ceea ce privește aplicarea preceptelor biodinamice , anul acesta m-am ocupat predominant de grădina de flori. Am refăcut de la zero grădinița. Maria Thun vorbea de faptul că atunci când sapi o zonă de pământ, sunt stimulate să germineze și să crească predominant semințele corespondente constelației Lunii din acel moment. O primă observație este că – am văzut acest lucru și anul trecut – orice parcelă am săpat în zile de flori, în primavară-vară, s-a încărcat de regina nopții, pe când în zona de pământ din jurul parcelelor săpate, ea a răsărit mult mai rară, doar din loc în loc.

Am semănat multe semințe și am și transplantat multe flori. Cu semințele nu am avut niciun succes, extrem de puține au ieșit – bineînțeles, în grădinărit este important grădinăritul însuși, teoria de bază, agricultura, iar constelațiile Lunii sunt secundare: dacă nu semeni când este afară temperatura potrivită pentru germinat și dacă nu dai semințelor destulă apă, ele nu vor crește, indiferent de cât de favorabilă este Luna în momentul semănării!

Perioadele de transplantare, însă, am văzut că sunt foarte importante. Unul dintre ritmurile naturale constă în faptul că, atât timp cât Luna se află în zodiile de la Rac la Capricorn (”în coborâre”), forța vitală a plantei coboară înspre rădăcini și face ca diferența la transplantat să fie foarte mare față de atunci când Luna e în zodiile de la Capricorn la Rac (e ”în urcare”). Acest concept este bazat tot pe traseul Soarelui: când Soarele se mișcă de la Rac la Capricorn, pare a ”urca” pe cer, pentru că între solstițiul de iarnă și cel de vară (Craciun și Sf Ioan Botezatorul) el răsare în fiecare zi tot mai spre nord, adică, din punctul nostru de vedere (noi, cei care trăim în emisfera nordică) tot mai ”sus”. Desigur, în emisfera sudică efectul este invers, pentru ei, Luna este ”în coborîre” atunci când se mișcă între Capricorn și Rac, și efectul asupra plantelor este corespunzător.

Plantele prind mult mai repede și mai sigur atunci când Luna e în coborâre, indiferent de faza Lunii. Tradițional, se plantează după fazele Lunii dar, practic, există un număr de factori mai importanți decât fazele Lunii, atât în agricultură, cât și în alte privințe. Un exemplu este că se spune des, în astrologie, că e bine să tundem părul pe Luna în fază crescătoare dacă vrem să crească repede la loc, și în fază descrescătoare, dacă vrem să crească foarte încet; dar în realitate, în această situație, nu faza Lunii este importantă, ci viteza Lunii. Părul crește repede la loc dacă ne tundem într-o zi când Luna este foarte rapidă.

În imagine (jos) aveți o gălbenea pe care am plantat-o într-un moment foarte nepotrivit (la amiază, când Soarele începea să ardă puternic după ce fusese ținută ”pe uscat” câteva zile, pentru că nu avusesem vreme de ea) și nici nu am avut timp să o ud cât de des posibil. Se poate vedea cât de afectată a fost, la două zile după transplantare. Totuși, a prins fără probleme, fiind plantată cu Luna în coborâre. Spre deosebire de alte câteva plante, pe care l-am transplantat așa cum scrie la carte, după-masă, luate din locul unde erau și transplantate imediat, în maximum 3 minute, udate din belșug, dardin care nici jumătate nu au rezistat.

Gălbenea plantată într-un moment nepotrivit

În ce privește efectul constelațiiilor asupra plantei, la momentul transplantării, sunt unele exemple în cazul cărora am fost chiar impresionată. Anul trecut în primăvară, am avut de la un prieten 4 butași de salvie, pe care i-am plantat într-o zi de frunze și i-am prășit în zile de frunze, pentru că frunzele mă interesau de la ei. În acel an, nu au făcut deloc flori. Anul acesta, am transplantat salviile într-o zi de flori, pentru că așa s-a nimerit – oricât ai încerca, e greu să reușești să faci ce trebuie, când trebuie; și anul acesta au fost pline, au debordat de flori.

Salvie

De cules plantele medicinale, le culeg tot în funcție de ritmurile naturale ale plantelor: dimineața, forța vitală, cea solară, urcă în plantă, potențând frunzele și florile; atunci este deci un moment bun pentru cules. După-masa, forța vitală coboară înspre rădăcini, deci e un timp bun de cules rădăcini și pentru transplantat. Când Luna este în urcare, forța vitală urcă și ea; când e în coborâre, coboară. Același lucru este valabil și la următorul nivel. În astrologie se folosește în mod curent acest tip de gândire: o zi= o lună= un an. La nivel de an, lucrurile se cunosc și sunt evidente: primăvara se dezvoltă părțile aeriene, forța vitală urcă în plantă; toamna se dezvoltă rădăcinile. Deci primăvara este echivalentă cu cele două săptămâni pe lună când Luna e în urcare, care sunt echivalente cu dimineața. Dimineața magicienilor 🙂

Plante medicinale

Fazele Lunii au alt efect, alt rol. Luna este apa din plante și, când este în fază crescătoare, toate lucrurile vii se umplu de apă din ce în ce mai mult. Când e în scădere, lucrurile vii ”seacă”, pierd apa. Luna semnifică, din altă perspectivă, volumul. Dacă vorbim deci de tuns părul, tunsul în zile cu Luna plină asigură volumul crescut și îndesirea părului, pe când tunsul repetat în zile cu Luna Nouă poate duce chiar la chelie.

Și, nu în ultimul rând, constelația în care se află Luna are și ea importanța ei: Luna se comportă ca o lupă, concentrând efectul fizic al constelațiilor și proiectându-l asupra pământului și tuturor organismelor vii de pe el. Plantele culese în zile când Luna e în constelație de Foc sau Aer își păstrează cel mai bine proprietățile vindecătoare.

În practică, trebuie totuși făcute compromisuri, trebuie alese anumite coordonate dintre toate aceste indicații și lăsate deoparte altele, pentru că, de exemplu, în acest an, nu există nici măcar un moment perfect pentru cules, care să îndeplinească toate aceste condiții. Ziua în care se îndeplinesc cele mai multe condiții este 10 septembrie, când este Luna plină, cu Luna în urcare, în zi de flori, doar sezonul fiind nepotrivit.

Să vedem dacă la anul vom găsi vreo zi care să fie perfectă pentru cules!

MALVINA IVANCIU (Astro Malvina),

simpatizant AAR, redactor Astrele Despre Malvina

