Despre fertilitate, copii și relația cu mama. Răspunsurile cititorilor – adevărate lecții de astrologie!

Recunoaștem că ați avut o sarcină dificilă și cu atât mai bucuroși suntem că ați dovedit-o! Am primit multe analize bine făcute la provocarea despre mamă, din ediția anterioară, și vă felicităm pe toți cei care ați avut curajul de a trece prin experiența acestui travaliu astrologic. Unii dintre voi ați și ajuns la concluzia corectă, și anume că afirmația nr. 2 este cea adevărată:

Nativa a crescut cu o mamă iubitoare dar, la rândul ei, nu a avut copii biologici. A adoptat un copil, de a cărui creștere s-a îngrijit în special soțul ei. Ea a fost diagnosticată cu tulburare de personalitate narcisistă și și-a neglijat copilul adoptiv, care afirmă că s-a simțit însingurat și nedorit.

Provocarea a fost rezolvată cu succes de către: DANIELA DRĂGHICI, CRINA BRĂILEANU, VIOLETA VASILCU (ROȘU), RODICA SPÎNU, LUIZA BURZ ȘI ADRIANA MOLDOVEANU. Felicitări!!!

Înainte de a vă prezenta fragmentele cele mai interesante din analizele lor, doresc să răspund la întrebarea unei cititoare: sunt harta și cazul reale? Răspunsul este DA, întotdeauna alegem cazuri reale. Această hartă face parte din colecția Astrodatabank și o găsiți aici: https://www.astro.com/astro-databank/Research:Adoptive_parent_83384. Mai multe despre această mamă și ce a trăit fiica ei adoptivă, găsiți în descrierile fiicei: https://www.astro.com/astro-databank/Research:Adopted_83382.

Trebuie să vă spun că și afirmația nr. 1 este adevărată, dar pentru o altă mamă:

Nativa a crescut cu o mamă ”îngrozitoare” (caracterizarea îi aparține), cu care nu s-a înțeles. La rândul ei a devenit mamă și a avut 2 copii biologici, pe care i-a iubit și cu care a avut o relație fericită. A fost caracterizată ca fiind o soție și o mamă iubitoare și grijulie.

Mama pentru care această afirmație este reală este nativă Leu, cu Luna în Leu și conjunctă cu Pluton. Aici găsiți povestea ei: https://www.astro.com/astro-databank/Beeferman,_Bonnie și mai jos este harta ei, în cele două sisteme de case. Sper că v-am făcut curioși!

M-aș bucura să vă luați răgazul de a privi comparativ hărțile celor două mame . Observați că o jovială Lună în Leu, conjunctă cu Ascendentul, nu este o garanție că vei fi o mamă iubitoare, cum nici o Lună conjunctă cu Pluton nu te recomandă ca o mamă ”îngrozitoare”. Dar poate că acea Lună spune ceva despre relația ta cu cea care te-a crescut sau poate că vorbește despre primii tăi ani de viață. Nu te pripi să tragi concluzii! Oricâți ani de practică astrologică ai avea în spate, înțelept ar fi să rămâi modest și curios în fața oricărei hărți!

Cel mai dificil lucru la această provocare mi se pare că este să faci diferența între mama nativei și nativa ca mamă. Când știm că Luna o reprezintă pe mama noastră sau pe noi? Unde altundeva în hartă găsim informații despre mama noastră? În Casa a IV-a? În Casa a X-a? Se corelează aceste informații cu ce spune Luna sau, din contră? Cui dăm întâietate: semnificatorului natural sau celui accidental? Partea Mamei și Ceres – ne ajută sau mai mult ne încurcă? De câți semnificatori astrologici e nevoie pentru a schimba un bec? Poftim, teme nesfârșite de reflecție și cercetare!

Și, acum, argumentele pentru cazul nostru! Menționez că, de data aceasta, cititorii care lucrează în sistem Whole au tras chiulul și toate analizele primite au fost în Placidus, așadar reiau pentru voi harta doar în acest sistem de case:

DANIELA DRĂGHICI, a cărei analiză o considerăm câștigătoare:

(…) Primul subiect ar fi relația nativei cu mama. Ca indicii, am urmărit situația Lunii, a lui Venus și a Casei a X-a, care se spune că ar aparține mamei. Consider Luna ca fiind pe Ascendent, pentru că sunt mai puțin de trei grade de la cuspidă. Cu o Lună în Leu chiar pe Ascendent, pare că mama a fost un personaj foarte important în viața nativei, sigur și cu un rol important în educația ei. Mă uit și la sextilul cu Soarele, care-mi spune că nu au existat tensiuni, că personalitatea sau ego-ul copilului nu s-a simțit lezat sau încercat de mamă. Apoi, Leul este un semn cald și iubitor, dar și cu ceva autoritate și bănuiesc că așa a simțit-o și nativa.

Venus este într-o situație foarte proastă ca demnitate, în opoziție aplicantă cu Uranus, și pe cuspida unei case cadente, așa că, aparent, influența lui nu s-ar simți cine știe ce. Dar primește trigon de la Marte din Casa a X-a, pe care-l și stăpânește (recepție mixtă domiciliu/termen), și face sextil și cu Saturn din altă casă angulară, aspecte care-i măresc valoarea, efectele, din păcate spre negativ dacă ținem seamă de puterea lor malefică. (…). Sunt suficiente aspecte constructive iar tensiunea Marte/Saturn poate fi citită și ca amprentă dificilă a copilăriei asupra imaginii sau devenirii nativei. Mie mi se pare că însăși mama ar fi putut fi cea care i-a insuflat niște concepții greșite, a avut o influență proastă, de care un copil nu are cum să-și dea seama. E adevărat că această configurație formată de Marte, Venus și Saturn poate la fel de bine simboliza și „mama îngrozitoare”, adică părerea nativei despre ea (implicată fiind și Casa percepției mentale), dar sextilul Soare/Lună contrazice o asemenea părere. Deci din acest punct de vedere aș înclina pentru afirmația 2.

Subiectul al doilea: a avea sau a nu avea copii biologici. Pentru a judeca această posibilitate am studiat Ascendentul, casele a V-a și a XI-a, și situația lui Jupiter – semnificator general al copiilor. Ascendentul, stăpânul lui și Luna, nu sunt foarte promițătoare în posibilitatea de a avea copii, mai ales doi, pentru că avem Ascendent în Leu – semn de foc parțial fertil, Luna ca simbol al fecundității într-un semn diferit de natura proprie (și aceeași zodie), DAR pe Ascendent, iar stăpânul de Ascendent – însuși Soarele nativei – în semn de aer, considerat steril. Casele 5 și 11 nu sunt ocupate și sunt stăpânite de Jupiter și Mercur. Mercur are demnitate esențială, că este în triplicitate, dar în semn steril. El este chiar cu Ceres (care de multe ori indică niște probleme legate de grija părintească, în special când este în legătură Pluton). Din nou este-n casă cadentă, ca și Pluton de la care primește cuadratură. Însă influența nu este chiar de neglijat, fiind implicate și nodurile. Mai problematică și importantă mi se pare situația lui Jupiter, și ca stăpân de casă a V-a, și ca semnificator general. Fiind angular, influența este mult mai mare, decisivă chiar. Este în semn de aer (steril), în Casa lui Saturn, care nu-l privește cu ochi buni din Scorpion și casă angulară (chiar dacă aspectul este mai larg) ca să-l ajute, și e oricum fără mare putere că e peregrin. Jupiter este și retrograd, și atacat de Marte din Casa a X-a! Mai face trigon și cu perechea Mercur/Ceres despre care am amintit mai înainte, dar e ca un „Hai să dăm mână cu mână că poate împreună reușim să facem ceva!”. La acest subiect înclin să cred că a avea un copil (mai ales doi…) și a avea cu ei o relație fericită e greu de crezut. Deci tot afirmația 2 mi se pare mai plauzibilă.

Practic, cele mai importante subiecte abordate în ambele afirmații dau răspunsul: afirmația 2 este corectă.

Continui puțin și cu verificarea celorlalte considerente amintite, ca o confirmare, și pentru a nu fi neglijate unele enunțuri.

E vorba acum despre subiectul personalitate, temperament, care ar trebui determinate ca să vedem dacă „a fost caracterizată ca o soție și mamă iubitoare” sau „și-a neglijat copilul adoptiv și a fost diagnosticată cu tulburare narcisistă”.

Luna pe Ascendent în sextil cu Soarele poate fi considerată OK pentru a fi o soție iubitoare și, într-o anumită măsură, chiar și mamă grijulie, cu o educație și formare corectă în copilărie. Nu trebuie uitat că Soarele nu stă grozav în Balanță și e stăpânit de o planeta tot slabită. Stăpânul exaltării Balanței e și el slăbuț, cu efect mai puternic datorită angularității, dar nu se vede cu Soarele. Temperamentul, reieșit din analiza elementelor hărții, pare a fi predominant coleric, și ușor melancolic. Situația Ascendentului am mai analizat-o iar, cu Luna acolo, poate da destulă labilitate, toane, dispoziție destul de schimbătoare, orgoliu, autocentrare, emotivitate stimulată de dorința de a fi admirată.

De asemenea, se mai analizează și casele mentale – a III-a și a IX-a. Casa a III-a este intens populată, iar situația planetelor de acolo am studiat-o, fiind în mare majoritate destul de afectate. Stăpânirea lui Venus care e și mai aproape de cuspidă nu face nici ea bine. Contraantiscia Venus/Soare nu produce nici ea bine. Cuspida este în Fecioară, iar Mercur este atacat din Casa a XII-a, semn de lucruri ciudate, ascunse. Cuspida Casei a IXa este-n Pești, aproape de cuspidă este Uranus, iar Jupiter e afectat și el, și „puternic în slăbiciunea lui”. Iar cele două planete care stăpânesc casele mentale sunt în conexiune, spuneam mai sus. Impresia mea este că e greu de crezut să poată fi caracterizată ca o soție și mamă iubitoare și grijulie, dat fiind temperamentul și casele a III-a – IX-a destul de problematice. Se poate chiar suspecta o problemă de mentalitate. Niște argumente în plus vin din Casa a II-a, posesiunile și însușirile nativului, părerea despre sine. Pe cuspidă este Neptun, care din start poate să dea o imagine de sine idealizată sau, uneori, o incapacitate de a se vedea așa cum este în realitate. El face și cuadratură cu Saturn din Casa a IV-a – problemă din copilărie sau din „cei șapte ani de-acasă”, care în acest fel poate să degenereze într-o patologie. Luna Neagră din aceeași casă iarăși face trimitere la niște chestiuni care pot avea legătură cu sexualitatea și capătă greutate datorită relației la grad cu nodurile și sextilului cu Pluton. Mentalul (Mercur) este afectat din Casa a XII-a, iar foarte aproape de cuspidele III-IX este acea opoziție Venus/Uranus – sistem propriu de valori „nebunesc”/neobișnuit, inclus în sistemul de concepții/convingeri/filosofie de viață. Așadar, varianta tulburării narcisiste mi se pare plauzibilă.

Concluzia, reieșită conform judecații mele din toate cele trei subiecte analizate, este că afirmația 2 este corectă. Ce nu am amintit ar fi copilul adoptiv, pe care eu îl văd drept „copilul altuia” (Jupiter în casa opusă Ascendentului), dar și Casa a XI-a (a V-a de la a VII-a) care, fiind stăpânită de Mercur – cu demnitate esențială -, a făcut lucrul posibil dar nu suficient de bine din cauza influenței lui Pluton. Îngrijirea de către soț a fiului adoptiv este și ea vizibilă, dar m-am cam lungit…

(…)