L’enfer, c’est les autres! – cei născuți pe cuspida Balanță-Scorpion

Dacă savurați cărțile de acțiune și suspans, cu personaje seducătoare și intrigi complicate, întunecate și pline de mister, vă recomand să citiți biografia unui nativ de pe cuspida Balanță–Scorpion! Înainte de a începe să mă documentez pentru acest articol, îmi spuneam ”da, cu siguranță, Picasso, născut pe 25 octombrie, va fi un exemplu interesant, cu viața lui plină de cotituri, cu momentele sale de reinventare, cu iubirile sale pătimașe și violente!”. Dar după ce am intrat în miezul energiei Balanță-Scorpion, mi-am dat seama că marea majoritate a personalităților care-i aparțin au avut parte de vieți extraordinare, de o intensitate cum numai Scorpionul poate suporta, cu relații numeroase, după cum are nevoie zodia Balanței, și uneori dezechilibrate, tot în registrul ei. Excese, secrete, magnetism, atracție spre putere și control, exprimare artistică în orice formă, un amalgam de însușiri, adeseori contradictorii, născute din combinația calităților celor două semne și ale stăpânilor acestora – Venus, Marte și Pluto. Aspectul de Aer, diurn, masculin, dinamic, extrovertit și dornic să socializeze al planetei Venus (Balanța), se împletește cu aspectul nocturn, feminin, de Apă, introvertit și hotărât să domine al planetei Marte (Scorpionul), precum și cu octava superioară a acesteia, Pluto, care se manifestă prin nevoia de intensitate și control, calități de detectiv și psiholog, atracție compulsivă, chiar irațională, pentru putere și forță.

Adeseori cei născuți în intervalul de cuspidă Balanță–Scorpion, între 19 și 25 octombrie, sunt implicați în multiple relații, dar au și o mare nevoie să-și păstreze intact teritoriul privat, astfel că sunt fie într-o permanentă luptă cu ei înșiși, fie într-o permanentă luptă cu ceilalți. În acest punct apar problemele care îi pot conduce într-un Iad interior. Arthur Rimbaud, născut pe 20 octombrie 1854, spunea: ”Ar trebui să am un iad pentru mânie, un iad al meu pentru trufie și iadul pentru dezmierdări; o întreagă simfonie de iaduri.” (în poemul Noaptea Iadului, din volumul Un răstimp în Infern). Există la acești indivizi o foame de relații în care să se consume și care să-i pună față în față cu încercări limită, chiar și cu moartea. Să nu uităm că același Arthur Rimbaud a fost la un pas de a fi ucis de iubitul său, poetul Paul Verlaine cu care a avut o legătură pasională presărată cu crize sfâșietoare. Fascinația morții o găsim, sub diferite forme, la mulți nativi ai cuspidei: de pildă, Alfred Nobel (născut pe 21 octombrie 1833), inventatorul dinamitei, a fost foarte conștient de efectele utilizării descoperirii sale, producerea unor arme care puteau omorî colectivități întregi. Se spune că tocmai acesta ar fi motivul pentru care, în testamentul său, a instituit acordarea premiilor anuale care îi poarte numele – intenția de a-și ”spăla păcatul”! Marea actriță Sarah Bernhardt (născută pe 23 octombrie 1844) a jucat pe scene celebre personaje precum Dama cu camelii a lui Alexandre Dumas fiul sau Hamlet (da, a fost prima femeie care a jucat rolul lui Hamlet!), pentru care moartea era o companie mereu prezentă. Timothy Leary, despre care președintele Richard Nixon a spus că este ”cel mai periculos om din America” deoarece preamărea public efectele benefice ale LSD-ului, experimenta în timpul ședințelor cu drogul psihedelic un anume soi de moarte a conștiinței ordinare, care îi deschidea accesul spre o stare de conștiință non-ordinară. Iar acestea sunt doar trei exemple, din multele posibile.

Este de observat și faptul că ne aflăm în sfera de influență a unei planete Venus masculinizate, care nu este definită de blândețea și senzualitatea celei din Taur, ci de talentul artistic și impulsul spre interacțiune socială. De aceea, viața afectivă a personalităților născute în acest interval are un fundal dramatic, de cele mai multe ori ele trecând prin rupturi dure, dese schimbări ale partenerilor și suferință.

O altă fațetă a acestor nativi este darul înnăscut pentru dezlegarea misterelor și pentru jocurile psihologice care țin de serviciile secrete. Avem un reprezentat de frunte al celor care excelează în acest domeniu, celebrul scriitor britanic de romane de spionaj John Le Carre, pseudonimul literar al lui David John Moore Cornwell, născut pe 19 octombrie 1931, la Poole, în Regatul Unit al Marii Britanii. Partea interesantă pentru noi este că David Cornwell chiar a lucrat pentru Serviciul Secret și Intelligence Service, MI6, în deceniile cinci și șase ale secolului trecut. Așadar, în romanele sale, peste douăzeci la număr, el se folosește de experiența dobândită direct, din activitatea sa. Nu cunoaștem ora exactă a nașterii lui dar primim informații relevante din harta lui natală și fără a avea ora corectă.

Avem un Marte puternic, în Scorpion, care realizează aspecte armonioase cu Pluto și Saturn, accentuând tocmai calitățile despre care pomenisem. Trăsăturile de Scorpion sunt întărite de amplasarea planetei Venus în aceeași zodie dar și de cuadratura Soare-Pluto și de recepția mutuală dintre Lună și Pluto. Latura venusiană se face simțită prin însăși profesia aleasă, expresie a talentului său pentru comunicarea scrisă. În plus, Pluto se află în Punctul Median dintre Soare și Uranus, dar și dintre Mercur și Uranus, poziție care descrie foarte clar moștenirea și potențialul plutonian al lui John Le Carre.

Pentru a analiza mai în detaliu horoscopul unei persoane publice născute pe 20 octombrie, am avut de ales între Bella Lugosi (născut în 1877), Snoop Dogg, pesudonimul artistic al lui Calvin Cordozar Broadus Jr. (născut în 1971) și Artur Rimbaud (născut în 1854). Deși Bella Lugosi poate fi un reper pentru această cuspidă, el dând viață lui Dracula (și ce personaj ar putea avea o mai autentică natură Balanță-Scorpion decât un vampir, un bărbat seducător și periculos, care se hrănește cu sângele femeii iubite?) în prima ecranizare a romanului lui Bram Stocker, iar rapperul Snoop Dogg a avut un cuvânt greu de spus generațiilor ‘80 – ‘90, în spiritul tranșant al Scorpionului, l-am ales totuși pe Arthur Rimbaud.

De ce? Pentru că întreaga lui viață este precum o operă de artă creată de un nativ al cuspidei Balanță–Scorpion. S-a născut la Charleville, în Republica Franceză, pe 20 octombrie 1854, la ora 6. Vedem în harta sa un puternic marcaj pe zodia Balanței, aici situându-se Soarele, Luna, Venus și Ascendentul. Adăugând Soarele în opoziție cu Pluto și Mercur în opoziție cu Uranus, se conturează portretul răzvrătitului care a fost poetul teribil Arthur Rimbaud, precursor al curentului literar cunoscut ca Simbolism. Soarele său este situat în Punctul Median Lună Mercur, poziție care descrie perfect talentul extraordinar cu care era înzestrat. Nevoia imperativă de a-și împlini vocația este subliniată și de yod-ul care se formează între Uranus din Taur și casa a VII-a în sextil cu Neptun din Pești și casa a V-a, ambele în inconjuncție cu Venus din Balanță și casa a XII-a.

Până la douăzeci de ani, Arthur Rimbaud și-a scris toată opera poetică și a trăit cât pentru șapte vieți. A început să scrie poezie la numai zece ani, a fugit de acasă și a făcut școală de corecție după ce a fost recuperat din pribegire, a avut curajul să-și asume propria identitate sexuală, să se implice în relația cu Paul Verlaine care era tânăr soț și tată, după ce îi prezentase acestuia poemul său esoteric Corabia beată, scris pe când avea doar 17 ani. După ce a împlinit douăzeci de ani, a vagabondat prin Anglia, Germania, Italia, Java și Cipru, practicând diverse meserii care nu mai aveau nici o legătură cu literatura. A murit la 37 de ani, cu sănătatea ruinată. Nu s-a supus nici unei reguli și nu a recunoscut nicio autoritate exterioară. Lui îi aparține afirmația: ”moralitatea este slăbiciunea creierului”. Desigur, relațiile sale au fost imposibile, distructive – și cum ar fi putut fi altfel, cu Uranus și Pluto în casa a șaptea și Neptun în casa a cincea?

Născută pe 23 octombrie 1844, la Paris, Sarah Bernhardt a fost o renumită actriță franceză, pe numele său real Henriette-Rosine Bernard. Fiică nelegitimă a curtezanei Julie Bernard, ea a fost încurajată să urmeze o carieră artistică de unul dintre amanții mamei sale, după ce petrecuse câțiva ani într-o școală mânăstirească și se gândea serios la călugărie. A debutat cu succes în teatru, la Comedia Franceză, scenă pe care a fost nevoită să o părăsească după trei ani, deoarece a pălmuit o actriță cu experiență care se purtase urât cu o colegă. Justițiarul din ea era treaz! În anul 1880 și-a creat propria companie de teatru, cu care a cunoscut succesul internațional, având turnee în toată Europa, în Canada și Statele Unite, Australia și America de Sud. În ciuda faptului că în 1915 a fost supusă unei operații de amputare a piciorului drept, de la genunchi, ea nu a încetat să joace și să impresioneze publicul în roluri precum Fedra, Tosca, Theodora sau Cleopatra. În același timp, preocuparea sa pentru actele de caritate (și, poate, și atracția pentru pericol, nevoia de a trăi la limită) o determină să viziteze zonele de conflict în timpul primului război mondial.

Soarele la primul grad din Scorpion și în casa a cincea, care este și casa actoriei, în opoziție cu Pluto și cuadratură cu Saturn și Luna, stăpâna Ascendentului din Rac, situată în Berbec și în conjuncție atât cu Pluto cât și cu Uranus, ne trimit la tipologia specifică intervalului de cuspidă Balanță–Scorpion. Venus, guvernatoarea Balanței, se află în Fecioară, o poziție problematică dar și provocatoare, la fel cum este și cea a lui Marte, guvernatorul Soarelui, situat în Balanță, zodia sa de detriment. Stelliumul din Berbec, zodie opusă Soarelui și Balanței, accentuează nevoia de a exprima emoțiile profunde, lucru care i-a folosit mult în carieră.

Timothy Leary, născut pe 22 octombrie 1920, ora 14:45, în Springfield, Massachusetts, Statele Unite, a fost psiholog și scriitor, un adept declarat al substanțelor psihedelice. Opiniile contemporanilor despre el sunt foarte diferite – dacă unii îl considerau un ”erou american al Conștiinței”, alții îl discreditau total, susținând că singurele lucruri care îl preocupă sunt plăcerea și faima. Ca psiholog clinician la Universitatea Harvard, Leary a fost implicat în Harvard Psilocybin Project al cărui obiect de studiu erau efectele dietilamidei acidului lisergic (LSD) și ale psilocybinei asupra psihicului uman. Aceste substanțe psihedelice erau legale în Statele Unite în perioada respectivă iar Leary era convins că au un serios potențial terapeutic în psihiatrie, motiv pentru care le promova insistent în alocuțiunile publice și în cărțile sale. Ar mai fi de amintit faimosul studiu de la închisoarea Concord, efectuat împreună cu Rick Doblin și Ralph Metzner, asupra deținuților alcoolici și recidiviști cărora li s-au administrat droguri într-un cadru controlat. Rezultatul a consemnat o serie de experiențe mistice și spirituale care au schimbat viețile multora dintre acei deținuți.

În viața sa privată regăsim aceleași excese caracteristice cuspidei Balanță–Scorpion. Căsnicia sa se încheie cu sinuciderea soției, după un lung șir de infidelități, abuz de alcool și de substanțe, ale ambilor parteneri.

Numele său a fost asociat cu mișcarea Flower Power, al cărei guru a devenit, și cu abolirea limitelor tradiționale care funcționau în societate la vremea aceea.

Balanță cu Luna în Vărsător și Ascendent în Săgetător, Timothy Leary este, în mod evident, un căutător al armoniei interioare prin excese și prin trăiri neconformiste, stranii. Luna din Vărsător, conjunctă cu Uranus din Pești și ambele în trigon cu Soarele, sugerează foarte bine aceste lucruri. Ascendentul în Săgetător exprimă setea sa de aventură și de inedit iar Marte din casa întâia, în Capricorn, îi dau curajul necesar și rezistența. Opoziția dintre Marte și Pluto, cei doi guvernatori ai Scorpionului, poate sugera permanenta sa zbatere între nevoia de a controla situația și nevoia de independență totală, anarhică. Aspectele de Scorpion sunt întărite de Mercur, Venus și Nodul Nord lunar plasate în această zodie.

Studiind harta natală a lui Leary, m-am găsit în fața celor trei simboluri atribuite acestei zodii – Scorpionul, Vulturul și Phoenixul, deoarece el a decis să se confrunte cu cele mai profunde aspecte ale Umbrei sale, încercând să le transforme în aliați pentru evoluția sa spirituală. Sunt foarte multe de scris și despre viața acestui nativ de cuspidă Balanță–Scorpion dar spațiul acestui articol nu-mi permite să mă extind. Voi adăuga doar că a intrat și în conflict cu legea, fiind condamnat la mulți ani de închisoare din pricina deținerii și utilizării drogurilor. A evadat și a fost prins din nou, în Afganistan, dar nu a mai fost încarcerat. Atunci când jocurile pe computer au devenit o modă, în 1984, el a avut din nou energia de a aduna în jurul său pe membrii mișcării cyberpunk, devenind liderul acestora. A murit în 1996, în urma unei suferințe cronice. Calitatea lui Timothy Leary de a subjuga mulțimile și de a-și impune punctul de vedere este expresia farmecului său de Balanță și a magnetismului dat de Scorpion, fără doar și poate.

Cu Alexandra David-Neel, născută la 24 octombrie 1868, într-un cartier al Parisului, intrăm într-o altă poveste fascinantă. S-a născut dintr-un tată francez și o mamă belgiană. A fost întotdeauna o răzvrătită. Încă de copilă făcea doar ceea ce vroia, iar la 18 ani reușise să meargă cu bicicleta, de una singură, din Bruxelles până în Spania, fără știrea alor săi. Asta, în vremurile când era de neconceput ca o femeie să se plimbe neînsoțită pe stradă. Era o foarte talentată interpretă de operă, așa că, după ce și-a încheiat studiile muzicale a devenit prim–solistă a Operei din Hanoi, Indochina la acea dată. Dar visul său era să călătorească. Și nu oriunde, ci în India și in Tibet. A reușit să ajungă în Tibet după ce și-a asigurat soțul că nu va lipsi mult de acasă. Călătoria ei a durat zeci de ani, Alexandra David-Neel fiind unul dintre primii exploratori europeni ai acestei regiuni. În 1924, a fost prima femeie și primul european care a ajuns în capitala sacră a Tibetului, Lhasa, deghizată în călugăr budist cerșetor. A revenit definitiv în Franța la 78 de ani, pentru a petrece o bătrânețe liniștită pe domeniul familiei, stingându-se la 101 ani, în 1969. A scris un număr impresionant de cărți despre oamenii speciali pe care i-a întâlnit în peregrinările sale, despre experiențele spirituale pe care le-a trăit și despre învățăturile budiste. Câteva dintre ele sunt traduse și în limba română – Mistici și magicieni în Tibet, Vraja misterului, India în care am trăit, Lampa înțelepciunii etc.

Cu Soarele în Scorpion, în casa întâia și în recepție mutuală cu Marte din Leu, Ascendentul în Balanță și Luna în Vărsător, Alexandra David-Neel este și ea o nesupusă, la fel ca ceilalți reprezentanți ai intervalului analizat. Uranus tronează pe Mijlocul Cerului, accentuând unicitatea sa, Marte din Leu, împreună cu Jupiter din Berbec și Saturn din Săgetător alcătuiesc o Piramidă de Foc, foarte benefică pentru călătoriile sale, în care a avut nevoie de mult curaj, îndrăzneală și viziune. Luna este o planetă vibrantă în hartă, fiind foarte aspectată dar și în recepție mutuală cu Uranus. Venus, guvernatoarea Balanței, este în zodia Fecioarei, sugerând faptul că prioritățile sale afective nu erau nicidecum romantice. Trigonul pe care îl realizează cu Pluto și sextilele cu Uranus și Mercur ne trimit la adevăratele sale interese: lucruri neobișnuite, profunde, intelectuale. Latura sa de Scorpion s-a manifestat mai cu seamă în acțiunile sale, în timp ce Balanța i-a dăruit talentul la scris și darul de a se înțelege cu oameni din alte culturi, foarte diferite de cea în care s-a născut.

Ultimul exemplu pe care vi-l propun este Pablo Picasso, născut pe 25 octombrie 1881, în Malaga, Spania. Numele său este în sine un poem, de aceea îl reproduc aici în întregime: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinitate Martir Patricio Clito Ruíz y Picasso. Pictorul afirma că mama sa i-ar fi spus, pe când era copil: ”dacă vei deveni soldat, vei ajunge general; dacă vei deveni călugăr, vei ajunge papă” iar el completa, celebru fiind deja, ”am devenit pictor și am ajuns Picasso!” Cine nu s-a înfiorat în fața Guernicăi? Cine nu cunoaște simbolul păcii, porumbelul alb cu ramura de măslin în cioc, desenat de Picasso? A avut o viață lungă, trăind 91 de ani, perioada sa de creație întinzându-se pe mai mult de șapte decenii. Artist excepțional, pictor, ceramist, gravor și sculptor, el avea forța Scorpionului de a se reinventa periodic și de a renaște din propria cenușă. A crezut în puterea artei sale, drept pentru care a dărâmat toate principiile artei clasice, descompunând realitatea în componentele ei elementare, pe care le-a recompus după propria voință, ca un Ucenic Vrăjitor, creând o nouă, inedită și mereu surprinzătoare imagine a acesteia – Cubismul.

Femeile au jucat un rol însemnat în viața lui, fiindu-i muze și sclave, deopotrivă. Putea să fie fascinant dar și de o violență dezlănțuită. Fiind adept al ideologiei de stânga, în 1944 se înscrie în Partidul Comunist Francez pe care, însă, îl părăsește în 1953, considerând că această afiliere nu-l mai reprezintă. A avut prieteni din rândul celor mai cunoscuți scriitori și artiști plastici ai timpului, devenind un simbol, o legendă, după cum spunea el însuși, conștient de influența pe care o exercita asupra semenilor săi. Este considerat cel mai de seamă pictor al secolului XX.

În harta sa natală Soarele se află în zodia Scorpionului și în casa a patra, Luna în Săgetător și în casa a cincea, conjunctă cu Nodul Nord lunar și în opoziție cu Pluto din Taur, casa a zecea. Ascendentul în Leu ne indică foarte clar comportamentul său exploziv și nevoia de a primi recunoaștere, de a se impune. Planeta Marte vibrantă, dispozitoare a Soarelui, foarte aspectată, deși amplasată destul de neprielnic, în Rac și casa a douăsprezecea, trimite la procesul alchimic al creației, un foc arzând în solitudine. Stelliumul de patru planete în domiciliul lui Venus, zodia Taur – Jupiter, Saturn, Neptun și Pluto – si casa a zecea, cardinală, ne arată complexitatea parcursului său vocațional și tenacitatea dovedită în timp. Venus este singura planetă în rând, fiind situată în Balanță și în casa a treia. Uranus din casa a doua și Fecioară ne pregătește pentru a primi valorile sale nonconformiste. E ca un fel de ”take it or leave it!” Foarte semnificativă mi se pare și în cazul său opoziția dintre Soare și Saturn, care, ca și la celelalte personalități analizate aici, redă refuzul regulilor vechi, negarea autorității exterioare.

Ce aș mai putea adăuga, în finalul acestei analize succinte? Cuspida–Balanță Scorpion este a oamenilor puternici, curajoși, gata să-și testeze limitele. Ei nu pot trăi cu jumătate de măsură și nici ascunși în chilii. Ispita de a relaționa este prea mare. Apoi, după intrarea în lume, puterea, orice formă ar lua ea, devine la fel de ispititoare. Și, astfel, se țese podul care îi conduce spre Artă și Cunoaștere, trecându–i prin iadul conviețuirii cu Ceilalți – aceștia din urmă fiind de multe ori sufocați de prezența nativilor pe care, de fapt, îi văd ca pe adevărați eroi.