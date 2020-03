Influenţe astro-medicale în luna martie 2020

Martie este o lună din an în care se produce tranziţia de la iarnă la primăvară, atât calendaristic, dar şi astronomic. Ca urmare, ne putem aştepta atât la fenomene meteo specifice iernii, dar şi la modeste creşteri de temperatură, alături de creşterea intervalului de luminozitate al zilei. Umiditatea mediului ambiant poate fi variabilă, în funcţie de precipitaţii. Toate aceste fenomene naturale şi astronomice au, alături de tranzitele planetare, o influenţă foarte semnificativă asupra sănătăţii.

În martie 2020, Soarele va tranzita ultimii doi decani ai Peştilor, de pe 1 pe 19, iar pe 20 martie va intra în Berbec.

Tranzitul Soarelui prin Peşti poate aduce riscuri pentru afecţiuni ale picioarelor (traumatisme, infecţii, boli vasculare), afecţiuni ale sistemului limfatic (infecţii ganglionare, adenopatii, edeme limfatice etc.), riscuri crescute de intoxicaţii (cu alcool, cu medicamente, cu variate droguri, sau cu substanţe chimice aleatorii).

Va reapărea, ca în fiecare an, aceeaşi stare de vulnerabilitate emoţională, aceeaşi nevoie de a evada, de a fugi din calea realităţii (la modul concret, sau la modul simbolic, imaginativ), aceeaşi ambivalenţă (Peștii fiind un semn dual) şi nesiguranţă, toate acestea putând genera stări depresive, stări de anxietate, atacuri de panică, stări de disperare, stări de ipohondrie, decompensări ale unor afecţiuni psihice preexistente. Cu siguranţă medicii, serviciile de urgenţă, psihologii şi psihiatrii vor avea, în acest interval, un volum sporit de solicitări, iar internările în spitale vor creşte în mod semnificativ, ca şi numărul celor ce vor apela la clinicile de dezintoxicare.

Aceste efecte tranzitorii vor fi semnificative şi datorită trecerii Soarelui peste guvernatorul Peştilor, Neptun.

De asemenea, pot fi mai semnificativ influenţate de acest tranzit persoanele având planete, în tema natală, în decanii 2 şi 3 ai zodiilor Gemeni, Fecioară, Săgetător, la care pot apărea unele probleme de comunicare şi derapaje emoţionale nedorite.

Totuşi, efectele nefavorabile amintite pot fi atenuate de sextilele tranzitorii realizate de Soare cu planetele din Capricorn: Marte, Jupiter, Pluton, Saturn. Oamenii vor găsi în ei forţa, realismul, puterea de autocontrol pentru a depăşi cu bine momentele dificile.

După intrarea Soarelui în Berbec, starea emoţională se va îmbunătăţi semnificativ, virând către curaj, dinamism, încredere în sine, combativitate.

Există totuşi riscuri de afecţiuni la nivelul capului (traumatisme, dureri de cap persistente, afecţiuni cerebrale, nevralgii), sinusurilor (sinuzite frontale, maxulare, etmoidale), dinţilor (carii, abcese dentare).

Riscuri mai mari de îmbolnăviri vor avea cei ce au planete plasate în primul decan al zodiilor Capricorn, Rac, Balanţă. Desigur, creşte acum şi riscul accidentelor, care se pot solda cu arsuri, fracturi, luxaţii, entorse, răni sângerânde, pe fondul amplificării agresivităţii, nervozităţii, nerăbdării, irascibilităţii.

Luna va avea cea mai semnificativă influenţă în momentul ei de plenitudine, care se va produce pe 9 martie: Luna din Fecioară va realiza o opoziţie perfectă cu Soarele şi Neptun, conjuncte în Peşti.

Acesta va fi un moment de vulnerabilitate emoţională crescută, care poate genera stări de ipohondrie (apărute adesea la persoane care nu cunosc medicină, dar „culeg” diagnostice de pe internet şi sunt „trataţi” de vecinii de pe scara blocului, la fel de bine „informaţi”), ca şi alte stări nefavorabile (depresie, anxietate, fobii, nervozitate etc.), afectări ale somnului nocturn – insomnie, coşmaruri, afectări ale discernământului, variate tulburări intestinale (constipaţii, balonări, indigestii etc.), leşinuri, stări de comă.

Mercur se va afla la începutul lunii martie în Peşti, în mişcare retrogradă; va regresa apoi în Vărsător și va reveni în mers direct în 10 martie. La mijlocul lunii, îl vom regăsi în Peşti.

Această mişcare a lui Mercur este atât de importantă pentru că are o directă legătură cu epidemia de pneumonie virală (sau gripă) din China , Mercur guvernând aparatul respirator.

Mişcarea retrogradă a lui Mercur va putea genera variate dificultăţi respiratorii, iar prezenţa planetei într-un semn de universalitate, de semnificaţie colectivă (Vărsător), indică o continuare a epidemiei cu virusul 2019-nCoV (gripa declanşată în China, la Wuhan), dar cu o răspândire ceva mai lentă.

Tranzitul lui Mercur prin Peşti, între 16 şi 31 martie, va afecta serios starea de luciditate, discernământ, autocontrolul raţional (mai ales la cei ce au multe planete în semne de apă), generând riscurile amintite anterior, când am analizat tranzitul solar prin Peşti, respectiv apariţia unor stări psihice nefavorabile, ca şi riscuri de intoxicaţii.

Totuşi, aceste riscuri sunt diminuate de sextilul realizat de Mercur cu Venus şi Uranus din Taur, fiind vorba de aspecte protective. Altfel spus, cei vulnerabili la tendinţele amintite vor găsi un sprijin, un suport oferit de prieteni, anturaj, unele grupuri, vor avea posibilităţi de a comunica, de a se deschide, de a ieşi din „bula toxică” potenţială sau reală.

Mercur se află în Peşti în exil, deci într-o poziţie defavorabilă, situaţie care va alimenta continuarea epidemiei de gripă din Europa şi, mai ales, epidemia de pneumonie virală/gripă din China. Aspectele favorabile ale lui Mercur, deja amintite, semnifică eforturile autorităţilor medicale şi administrative de a reduce la maximum răspândirea acestei infecţii virale, controlul intenţionat de lideri asupra situaţiei fiind obţinut într-o anumită măsură.

Până la finele lunii martie 2020, Mercur va ajunge în preajma lui Neptun (planeta colectivităţilor), facilitând progresia epidemiei cu virusul 2019-nCoV (gripa chineză). Mersul direct al lui Mercur indică o transmitere directă a virusului, de la om la om, în colectivităţi (semnificate de Peşti, de Neptun), prin secreţii vehiculate pe cale respiratorie (picături de salivă, mucus, secreţii nazale).

Venus se va afla în Berbec, în primele patru zile ale lunii, apoi va intra în Taur, pe 5, unde va rămâne până la final, pe 31 martie.

Venus în Berbec poate genera afecţiuni ale gâtului sub formă de infecţii (faringite, laringite, amigdalite), de afecţiuni reumatice (artroze, spondiloze cervicale), sau ale urechilor (otite), precum şi afecţiuni ale rinichilor şi vezicii urinare (infecţii, în special).

Până la mijlocul lui martie, Venus va realiza o conjuncţie cu Uranus, care poate genera cheltuieli imprevizibile, inclusiv pentru probleme de natură medicală (indicând şi costurile neaşteptat de mari ale epidemiei din China, de natură a genera efecte economice negative la nivel global).

Venus şi Uranus din Taur pot genera diverse afecţiuni la nivelul gâtului, faringelui, laringelui, urechilor, maxilarului inferior, coloanei cervicale (infecţii, artroze, spondiloze, dopuri de ceară ale urechilor, dificultăţi legate de auz), dar riscurile vor fi relativ scăzute.

Sextilele tranzitorii realizate de Venus şi Uranus din Taur cu planetele aflate în tranzit prin Peşti vor avea un efect protectiv. Unele dintre afecţiunile enumerate pot necesita chiar nişte intervenţii chirurgicale.

Planetele Marte, Jupiter, Saturn şi Pluton se vor afla pe toată durata lunii martie 2020 în zodia Capricorn. Vor exista riscuri sporite de afecţiuni reumatice (artrite, artroze, spondiloze, poliartrite, spondilopatii, discopatii etc.), traumatisme osoase (fracturi, luxaţii, entorse), accidentări (soldate cu arsuri, răniri), afecţiuni ale pielii (dermatite, sindroame alergice, eczeme etc.).

La un moment dat, acest stellium din Capricorn (care se va constitui în ultima decadă a lui martie) va stimula nişte eforturi extraordinare de limitare a epidemiei de gripă chineză (infecţia cu 2019-nCoV), care vor avea, în mare măsură, succes.

Neptun va avea, în luna martie, un rol amplificator asupra efectelor tranzitelor Soarelui şi al lui Mercur prin Peşti (prin conjuncţiile tranzitorii realizate).

Din punctul de vedere al astrologiei chineze, în martie ne aflăm în sezonul de primăvară, aflat sub semnul elementului lemn. Ca urmare, ne putem aştepta la afecţiuni ale ficatului şi ale vezicii biliare (pietre sau litiaze biliare, colecistite, diskinezii biliare, steatoză hepatică etc.), dar şi ale stomacului, splinei şi pancreasului (gastrite, ulcere gastrice, refluxuri gastro-esofagiene, tulbură digestive, dezechilibrări sau apariţii ale diabetului zaharat etc.), precum şi afecţiuni reumatice, dar şi boli ale pielii.

Cum ne aflăm în anul Şobolanului de Metal, este oarecum firesc să vedem această afectare a Lojei Metal, manifestată prin aceste epidemii de gripă din ţările europene şi din ţările asiatice (plămânii, care sunt cel mai grav afectaţi de pneumonia virală, fiind organe de metal yin).

Iată, prin urmare, care sunt cele mai semnificative influenţe asupra stării de sănătate în luna martie 2020, generate de tranzitele planetare analizate.