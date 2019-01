Despre relocare și Noduri Lunare la ediția din noiembrie a Cercului Phoenix

O nouă ediţie a Cercului de Astrologie Phoenix s-a desfăşurat pe data de 13 noiembrie, la Hotelul Cişmigiu din Bucureşti. Întâlnirea a fost o nouă ocazie de a afla lucruri interesante, de a învăţa şi de a trage concluzii din poveştile de viaţă ale celor care au avut deschiderea să ni le împărtăşească. Debutând la Cercul de astrologie Phoenix, Andreea Peticaru ne-a prezentat viziunea sa proprie şi inedită asupra relocării, iar Mirela Ianoşi ne-a vorbit despre un subiect de mare interes – tranzitele Nodurilor Lunare în anul 2019, din perspectiva astrologiei vedice.

Astrologia relocării

Andreea Peticaru

În prima parte a serii, Andreea Peticaru ne-a expus o metodă inedită de a analiza schimbările ce au loc în viaţa unei persoane atunci când îşi modifică domiciliul. Fiind posesoare de Nod Nord în casa a noua, Andreea a acumulat multă experienţă în privinţa relocării, a călătorit pentru finalizarea studiilor în Statele Unite, stabilindu-se, pe parcursul timpului, în mai multe zone diferite. Tehnicile clasice ale relocării (astrocartografia şi harta relocată) nu i-au oferit o descriere exactă a impactului pe care l-a avut schimbarea domiciliului asupra vieţii sale, aşa că Andreea s-a gândit să folosească tehnica sinastriei, adică să suprapună propria hartă natală peste harta oraşelor respective. Aceasta este tehnica care descrie cel mai bine impactul schimbării domiciliului în cazul ei şi a soţului său. Andreea ne atrage atenţia asupra faptului că tehnica sinastriei funcţionează cel mai bine în cazul persoanelor mai sensibile la mediu, de exemplu la persoanele cu Neptun în case de apă sau într-o poziţie importantă în harta natală.

În cadrul prezentării, Andreea a analizat sinastria dintre propria hartă şi cea a Bucureştiului (sursă: www.astrotheme.com), argumentând faptul ca ea percepe acest loc ca fiind ,,acasă”. Apoi, am urmărit cum relaţionează harta ei natală cu alte oraşe unde a locuit, cum ar fi Los Angeles sau New York. Andreea ne-a explicat cum planetele din harta locului îşi fac treptat simţită preznţa în sectoarele influenţate din harta natală. A fost interesant faptul că unele aspecte plantetare, deşi mai dificile, sunt acceptate mult mai bine dacă se regăsesc în harta natală (dacă persoana este familiară cu energia respectivă). Acelaşi lucru am analizat şi în cazul soţului său, stabilit din copilărie în Statele Unite. Am încercat să descifrăm, prin această metodă, care ar fi locul cel mai potrivit pentru ei doi ca şi cuplu.

Tehnica sinastriei oferă într-adevăr o descriere amănunţită a interacţiunii dintre om şi locul respectiv. Aceste interesante poveşti de viaţă ne-au ajutat să căpătăm o perspectivă nouă asupra astrologiei relocării.

Tranzitele Nodurilor Lunare în 2019 din perspectiva astrologiei vedice



Mirela Ianoși

În cea de-a doua parte a întâlnirii, Mirela Ianoşi ne-a vorbit despre tranzitele Nodurilor Lunare în anul următor, împărtăşindu-ne câteva dintre tehnicile şi principiile de lucru ale astrologiei vedice.

Mirela ne explică ce aspecte ale planetelor şi ale caselor se iau în calcul când analizăm o hartă natală sau un tranzit. În astrologia vedică se lucrează în sistemul de case pe zodii întregi și se vor lua în considerare aspectele de la semn la semn. De exemplu, în cazul lui Jupiter, se iau în considerare aspectele 5, 7 şi 9 (pentru tranzitul lui Jupiter în Săgetător, vom avea influenţe atât în zodia tranzitată, cât şi în Berbec, Gemeni şi Leu). Pentru Rahu (Nodul Nord) şi Ketu (Nodul Sud) se iau de asemenea în calcul aceleaşi aspecte (5, 7 şi 9). În anul 2019, tranzitul lui Rahu va influenţa atât Racul, cât şi Scorpionul, Capricornul şi Peştii.

Saturn în conjuncţie cu Ketu va aduce o perioadă destul de dificilă, poate aduce o conştientizare mai dură a realităţii, a limitelor personale, a regulilor şi a constrângerilor. În domeniul respectiv, sunt posibile pierderi bruşte, care au rolul de a ne aduce mai aproape de esenţă, de ceea ce este cu adevărat important. Aspectele lui Saturn ce se iau în considerare în astrologia vedică sunt 3, 7 şi 10. Pentru Saturn în Capricorn, vom avea influenţe şi în Peşti, Rac şi Balanţă.

Dacă ne gândim la case ca fiind semnificatorii persoanelor din viaţa noastră (exemplu: casa a treia ca semnificator al fratelui), tranzitele lui Ketu ne aduc o distanţare fizică sau/şi emoţională faţă de acea persoană, sau persoana respectivă poate suferi o pierdere, un proces de reducere la esenţă, până când realizează că ceea ce contează cu adevărat nu este acumularea (Rahu), ci detaşarea de material, spiritualitatea (Ketu). Tranzitele Nodurilor Lunare pot indica şi o devitalizare, anumite probleme de sănătate, o destabilizare.

Rahu poate da dorinţe puternice, chiar obsesiv-compulsive, ne poate face să acţionăm impulsiv în ceea ce priveşte domeniul reprezentat de casa tranzitată. În acest context, putem să întâlnim persoane care să ne înveţe ceva în legătură cu casa tranzitată de Rahu.

Conform astrologiei vedice, este bine să ne îndepărtăm de casa tranzitată de Ketu şi să ne îndreptăm atenţia spre Rahu. În locul în care avem Capricornul în hartă vom vrea să lucrăm într-un mod saturnian, dar aici ne vom întâlni cu situaţii deja cunoscute, asupra cărora nu este cazul să insistăm. Este indicat să vedem care este responsabilitatea pe care ne-o cere Saturn, după care să urmăm Nodul Nord.

La nivel social, combinaţia Ketu-Saturn poate destabiliza structurile vechi. Totodată, poate să indice aflarea unor adevăruri (Ketu) care au fost ţinute secrete de către structurile de conducere. Astfel, lucrurile care au funcţiont dintotdeauna într-un anumit fel (Rac) se vor schimba într-un mod surprinzător. Se pot schimba radical concepte vechi cum sunt cele legate de familie, de proprietate privată, de casă. Rahu este legat de ideea de dezvoltare a unor tehnologii noi, ne putem aştepta la un progres deosebit în domenii ce ţin de maternitate (Rac). Fertilitatea va fi reabordată, ne putem aştepta la noi direcţii în ceea ce priveşte fertilizarea in vitro. Va fi pusă în discuţie situaţia natalităţii scăzute, precum şi naşterea în sine sau îngrijirea copilului. La modul general, Rahu în tranzit pune întrebarea ,,Ce e normal în acest domeniu?” sau ,,Cum putem ajunge mai repede la un rezultat?”. Ideea de bază este să acţionăm corect, să ne păstrăm principiile morale, chiar dacă tentaţia este mare.

Vă aşteptăm cu drag la următoarea ediţie a Cercului de Astrologie Phoenix (22 ianuarie 2019) pentru a dezbate împreună şi alte subiecte interesante.

Din partea echipei Cercului Phoenix,

ALEXANDRA GRAMA