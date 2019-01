Astrologia cu Age Point (partea a II-a)

[Citește și prima parte a articolului.]

Dispozitorul Age Point și planetele în semn

Considerăm întotdeauna calitatea și demnitatea esențială a guvernatorului semnului prin care trece Age Point (AP). Dacă acesta este într-o stare bună, va aduce lucruri pozitive, de natura casei în care este situat. Dar atunci când evaluați starea sa, țineți cont și de aspectele și dialogurile pe care el le are cu celelalte planete. Din perspectiva începătorului, notați-vă dacă dispozitorul AP este în domiciliu, în exaltare, în cădere sau în exil. Aceste informații sunt cele mai importante. Dacă sunteți deja avansați și familiarizați cu vocabularul astrologiei tradiționale, notați-vă dacă planeta este în propria triplicitate, termen sau față. Orice demnitate esențială va spori forța hărții și va contribui la realizarea sa. Țineți minte că aceasta este cea mai puternică și mai bună opțiune dintr-o hartă, și cea care funcționează.

Apoi, analizăm planeta sau planetele care se află în semnul în care se află și AP. Într-un fel, acestea sunt mai importante decât guvernatorul semnului, deoarece ele se leagă de punctele de interes ale perioadei de 5 ani. Iar planeta care este puternică într-un astfel de semn va avea întotdeauna prioritate, în timp ce guvernatorul semnului descrie mediul ambiant. Notăm dacă planetele sunt benefice sau malefice, deoarece ele indică ceva similar naturii lor și puterilor lor naturale. Apoi, notăm dacă ele sunt guvernatorii unor case favorizate sau defavorizate. Am precizat deja că guvernatorul casei a 8-a poate fi o provocare. Guvernatorul casei a 7-a este neutru, dar foarte interesant, întrucât casa a 7-a este o casă angulară și are de-a face cu parteneriatele, relațiile, ieșirea în lume, traversarea podurilor și uneori cu mutatul sau semnarea unor contracte. Guvernatorul casei a 10-a este întotdeauna important și, pe lângă carieră, poate evidenția ceva important sau poate indica un soi de destin sau de scop al vieții care este realizat. Guvernatorul casei a 11-a este preferatul meu, deoarece el reprezintă „speranțele și dorințele” și întotdeauna aduce noroc, confort, protecție sau compromis – cel mai bun din ce e bun sau cel mai bun din ce este rău – o cale de ieșire și o aterizare lină. Atunci când maleficele sunt asociate cu casa a 11-a, putem observa că ele reprezintă un rău necesar, ceva ce trebuie făcut, pentru binele tuturor, după ce totul s-a finalizat. Și așa mai departe pentru celelalte case, când planetele acționează spre bine sau rău ca guvernatori ai acestora. Guvernatorul Ascendentului reprezintă întotdeauna un moment important și oportun pentru individ. În cele mai multe cazuri, planetele sunt guvernatori naturali a două case, dar este important să notăm dacă planeta în discuție se află într-un semn masculin sau feminin. De exemplu, dacă Mercur este în Balanță, el va aduce mai mult din Gemeni decât din Fecioară; dacă Jupiter este în Taur, el va aduce mai mult din Pești și abia apoi din Săgetător.

Să observăm starea planetei peste care trece AP sau pe care o aspectează. Cu cât mai puternic este amplasată o planetă, cu atât mai bine. O planetă în semnul exaltării sale va arăta întotdeauna ceva extraordinar și povestea pe care o urmează această planetă este una spectaculoasă. Planetele în exaltare sunt foarte puternice dar ele au tendința de a fi pline de ele însele, nemiloase, fără reguli și obraznice, uneori. Ele descriu pe cineva care se crede mai mult decât este iar în asociere cu casa a 7-a, partenerii vor fi impresionanți și măreți, însă nu și de încredere. În acest sens, o planetă în domiciliu este demnă de încredere, iar o planetă în detriment sau exil este doar ghinionistă, slabă sau într-o stare precară (nu obraznică în mod necesar), în vreme ce o planetă în exaltare este mult mai încrezută și desfrânată.

Notăm numărul de grade dintre două planete care urmează una celeilalte, în hartă. Dacă, de exemplu, avem 4 grade între Venus și Marte, acest lucru poate indica formarea unei relații sau o idilă care a durat 8 luni. Dacă între Mercur și Jupiter avem 6 grade, acest lucru va indica un interval de 12 luni sau un an de intensă activitate, călătorii și negoț, uneori educație sau o achiziție intelectuală.

Când lucrăm cu AP, o facem simplu. Este mult mai ușor așa și vă promit că înțelegerea voastră va crește pe măsură ce vă veți familiariza cu tehnica. Primul lucru pe care vi-l recomand este să vă uitați la propria voastră hartă, să observați unde sunt amplasate planetele și când va ajunge la ele AP. Dacă într-o zodie nu găsim nicio planetă, ne uităm unde este guvernatorul acesteia, care este starea lui și în ce casă este plasat. Pe lângă afacerile asociate fiecărei case, nu uitați faptul că întotdeauna casele angulare sunt mai imediate și mai în prim plan, în vreme ce casele cadente ne conduc spre adâncuri. Pot apărea întârzieri și obstacole sau este nevoie să urcăm la un alt nivel, pentru a ajunge acolo. De asemenea, ne uităm la planeta care guvernează și găzduiește fiecare semn prin exaltare, iar aceasta ne va arăta întotdeauna lucrurile extraordinare care se vor petrece în acea perioadă.

Astrologia Vieții și a Timpului

Pentru interpretări adiționale, păstrați la îndemână un exemplar din cartea lui A. T. Mann, „Astrologia Vieții și a Timpului”. Nu vă sugerez să aplicați integral tehnica lui, dar modul în care el folosește casele a 9-a și a 12-a pentru a descrie perioada de gestație este absolut genial. Opinia mea este aceasta: prin combinarea acestor sisteme, atunci când folosiți AP, veți fi capabili să vedeți cum condițiile definite în perioada de gestație, se vor repeta! O boală a mamei sau anumite circumstanțe nefericite în cea de-a doua sau a treia lună de sarcină, indicate de o planetă în casa a 10-a, poate arăta faptul că nativul are nevoie să se confrunte cu ceva în anii primei tinereți, uneori chiar cu o tulburare de nutriție. Următorul meu argument este că, în fața tuturor problemelor urâte pe care le vedem în hartă, copilul are dreptul la protecție. Din nefericire, lucrurile nu se petrec întotdeauna așa, dar nici nu știm de la bun început dacă, într-adevăr, copilul este victima circumstanțelor sau este protejat și ghidat în direcția bună în ciuda slăbiciunilor și defectelor demonstrate în hartă.

Momentul nașterii și horoscopul natal sunt, prin urmare, moștenirea tuturor acelor evenimente și circumstanțe care conduc la intrarea nativului în această lume, fie ele probleme prenatale sau exterioare, moștenite din familie sau amintiri din vieți trecute sau orice ar fi. Scopul individului este să descurce ghemul de fire, așa cum l-a primit la naștere, cu toate nodurile și încâlciturile sale, și să rezolve jocul cu imagini formate din bucățele și greșeli din trecut, așezând fiecare piesă la locul ei, corect și cu un scop constructiv. În acest sens, căutarea umanității este precum un releu colectiv, astfel că atunci când un om își împlinește sarcina și are motive să celebreze, este ca și cum respectivul ar fi ajuns la o linie de final și și-a condus echipa la victorie și la o realizare, și toate eșecurile alergătorilor precedenți din echipă sunt vindecate.

Un ciclu de 15 ani

Cu tehnica AP, tiparele se repetă sau sunt reabordate la fiecare 15 ani. După cum AP este dirijat prin oricare semn, el poate fi conjunct, în opoziție sau în cuadratură cu oricare altă planetă. Dacă AP trece peste Saturn sau Uranus la vârsta de 7 ani, poate copilul a fost o victimă sau părinții au divorțat. Sunt multe posibilități, dar mișcând AP în sensul acelor de ceasornic la 90 de grade sau la 180 sau la 270, evenimentele sau crizele vor fi reconstruite la vârsta de 22, 37 sau 52 de ani. Dacă o femeie a făcut un avort sau a avut o naștere dificilă, corpul ei își amintește. Calitățile vindecătoare și de maturizare ale Tehnicii Age Point constau în amintirea a ceea ce a mers prost și ce ar trebui făcut mai bine, încă din stadiile incipiente. Aceste lucruri îl pun pe nativ în situația corectă pentru a crea premizele optime și a face ceea ce este necesar data viitoare când această problemă reapare. Dacă cineva își pierde tatăl sau mama sau un alt membru drag al familiei, după 15 ani (sau poate 7,5 ani) de la moartea acestuia apare oportunitatea de a onora acea persoană și de a face anumite acțiuni de parcă ea ar fi încă în viață și ne-ar însoți. În acest fel, problema și șarada hărții este rezolvată și vindecată, și până și cele mai dificile aspecte ale hărții pot fi folosite într-un sens constructiv.

Orice ai face cu AP, fă-o într-un mod simplu! Amintește-ți: ideea este de a fi capabil să citești harta și să furnizezi informații utile clientului, fără a te rătăci în cărți sau calcule suplimentare. În scurtă vreme, vei descoperi evenimentele benefice și ocaziile care urmează, pe măsură ce AP realizează sextile și trigoane cu planetele din hartă. Sextilele și trigoanele sunt la fel de importante ca și cuadraturile și opozițiile, doar că nu au aceeași semnificație ciclică. Studenții avansați vor observa rapid cum 90 de grade și ciclul de 15 ani pot fi divizate la 45 de grade și la un ciclu de 7,5 ani. Nu toate trecerile sunt la fel de importante, dar uneori este uimitor! Când AP trece peste gradul unei eclipse, problemele pot fi anulate pe neașteptate sau se pot, pur și simplu, destrăma. Dacă o planetă intră, în tranzit, în semnul în care se află AP, cineva care nu a fost prezent până atunci își face intrarea în scenă. Apariția lui Jupiter poate fi ca o injecție cu vitamină iar tranzitele planetelor superioare, Soare, Marte, Jupiter, Saturn și ale planetelor exterioare la AP sunt foarte semnificative.

1) Păstrează lucrurile într-o manieră simplă, 2) urmărește-ţi harta personală, 3) ascultă-ți clienții – și AP îți va da indicii și îți va arăta cum toate se leagă.

AP demonstrează cum corpul își reamintește lucrurile după un tipar repetitiv, iar evenimentele care au loc sunt o dovadă clară a schimbului activ dintre tiparul psihologic interior, înscris în harta natală, și felul cum se manifestă și se desfășoară acesta prin viață și este adus la exterior.

Astrologia Age Point – un exemplu practic

Harta pentru exemplificare: ascensiunea Prințului Coroanei Harald al Norvegiei la tronul țării

Exemplul meu este harta Regelui Harald al V-lea al Norvegiei, din perioada când încă era Prinț al Coroanei. Exercițiul este simplu – să observăm Soarele pe Mijlocul Cerului, în harta sa natală. Este menit să fie rege? Urmăriți AP în mișcarea sa în sensul acelor de ceasornic, când intră în Leu, în iunie 1990. Promovările în carieră vin destul de greu, atâta vreme cât este vizată regalitatea, iar atunci Regele Olav al V-lea era încă pe tron, apropiindu-se de frumoasa vârstă de 87 de ani. Așa că, pe 22 martie 1990, l-am atenționat pe Prințul Coroanei referitor la promovarea ce apărea în harta sa, cu sugestia că lunile următoare erau foarte potrivite pentru a-i acorda ajutor tatălui său. Două luni mai târziu, pe 29 mai, Regele Olav a suferit o inflamație a inimii iar apoi un atac cerebral, pe 2 iunie, în urma căruia i-a paralizat partea stângă a corpului. Regele s-a refăcut repede după aceste probleme. Totuși, Prințul Coroanei a fost desemnat co-regent la începutul lunii iunie, iar mai apoi a urcat pe tron, atunci când tatăl său a murit, pe 17 ianuarie 1991, în ziua următoare unei Eclipse de Soare. Olav al V-lea a fost foarte iubit și apreciat de poporul său, la fel ca și fiul său, Regele Harald al V-lea.

Dacă aveți nevoie de exerciții suplimentare, căutați harta lui Bill Clinton și analizați perioada în care s-a declanșat scandalul Lewinsky . Acest exercițiu va fi bun pentru experiența voastră de cercetare astrologică. De asemenea, nu uitați de harta voastră personală! Succes!

AUTOR: ANDREW BEVAN, QHP, DMS Astrol. – ( c ) 1986 – 2018

Membru de onoare al AAR.

Traducere și note: TEODORA MUTH, vicepreședinte AAR. Articolul original, în engleză: