Lună Nouă în Gemeni, 27 mai 2025. Icar reloaded

de DAN CIUBOTARU

La data de 27 mai 2025 la ora 06:02 EET va avea loc un nou moment de Lună Nouă la 6°05’ Gemeni. Faină coincidența: ora 6:02 la gradul 6:05 🙂

Tot la capitolul coincidențe personale stă și această lunație. Anul acesta, împart rubrica cu Valeria Grădinaru: o dată scriu eu, o dată scrie ea. Am început cu Luna Nouă din 29 ianuarie, iar acum ar fi al treilea articol pe subiect. Coincidența constă în prezența asteroidului Icarus cu Luna și Soarele, atât acum, pe 27 mai, cât și pe 29 ianuarie.

Când am văzut această treabă, am zis că fie e o sincronizare bizară dar obișnuită a lui Icarus cu momentele de Lună Nouă, fie un moment de maximă sincronicitate pentru mine. Se pare că Icarus conjunct cu Soare-Lună nu e ceva obișnuit…

Am făcut o scurtă investigație statistică luând în calcul perioada 2000-2026. Din cele 334 de Luni Noi analizate, doar la 10 Icarus era conjunct cu lunația la un orb de maxim 2 grade. La un orb de maxim 1 grad, cum e cazul pentru 2025, doar 6 momente. Într-un interval de 26 de ani, doar de 6 ori am avut o combinație Soare-Luna-Icarus într-un orb sub 1 grad! Datele sunt următoarele: 6 ianuarie 2000, 25 dec. 2000, 6 ian. 2019, 29 ian. 2025, 27 mai 2025 și 14 iulie 2026.

Acum, mama coincidenței face ca eu să scriu despre două dintre aceste momente – și singurele din 2025. No, bine atunci…

În analiza din ianuarie 2025 am indicat o prezență puternică a lui Icarus în harta lui Donald Trump și a Statelor Unite. Despre povestea lui Icarus, vă recomand articolul din Wikipedia ca punct de pornire.

Din ce am studiat, Icar este legat de incidente în activități aviatice iar, la modul simbolic, el indică o cădere dintr-o poziție înaltă.

Înainte de a reveni la momentul mai 2025, vă invit să analizăm cele două lunații cu Icar din 2000. Ambele au avut loc în semnul Capricornului, la gradul 15, respectiv 4.

Dacă ne uităm la data de 11 septembrie 2001, momentul atentatelor de la WTC din New York, vom observa o conjuncție dintre Marte la 1 Capricorn, Nodul Sud la 2 Capricorn și Ceres la 9 Capricorn.

Știți unde era Icarus la 11 septembrie 2001?

Răspuns: la 4 grade Capricorn – adicătelea fix peste gradul lunației din decembrie 2000. Împreună cu Marte, NS și Ceres au activat lunația la o distanță de 9 luni.

Probabil vă întrebați cum de a revenit Icarus după 9 luni la poziția 4 Capricorn. Răspunsul: a fost retrograd. Retrogradarea lui Icarus este interesantă. Poate voi face un material separat pe acest subiect.

Primul lucru pe care vi-l scriu aici este că nu vom avea o repetare a unui eveniment de magnitudinea lui ”11 septembrie” deoarece Icarus nu va mai fi retrograd până în 2029. În plus, ultimele lunații cu Icarus au avut loc în semne diferite: la 9 Vărsător în ianuarie și la 6 Gemeni în mai.

Acum, îmi vine un minte un singur gând: avionul de 400 de milioane de dolari oferit cadou lui Donald Trump de către Qatar. La momentul în care scriu acest articol încă nu s-a luat o decizie clară. Dar, dacă îl acceptă și va zbura cu el în calitate de Președinte SUA, va fi ceva interesant… Icar veghează!

Dacă ne uităm mai jos în harta Statelor Unite, se observă că aproape de gradul 6 Gemeni se află Uranus. Activarea lui Uranus din harta natală poate fi un indiciu de evenimente neprevăzute și oarecare instabilitate în perioada următoare, în special în următoarea lună. În harta lui Donald Trump, la 6 grade Gemeni se află punctul median Uranus- Mijlocul Cerului.

Mai notăm aici și faptul că, în 2027, Uranus va ajunge în tranzit la gradul 6 Gemeni. Adică o revoluție uraniană pentru SUA și o activare a punctului median Uranus-MC pentru Donald Trump. Clar nu ne vom plictisti în 2027 cu Donald Trump și SUA!

Dacă ne uităm la harta Uniunii Europene din 1957 (25 mar. 1957 ora 18:30 Roma, Italia), vom observa existența lui Marte la 4°55’ Gemeni în Casa a IX-a. Lunația din 27 mai îl activează și am putea discuta de un scandal diplomatic sau de o anchetă judiciară care poate genera probleme unor persoane cu poziție înaltă.

La nivel personal, lunația din 27 mai este favorabilă pentru a vă propune să întrerupeți o activitate care nu vă mai este utilă, să evadați dintr-o situație, relație etc. În opinia mea, nu este o perioadă bună pentru a seta intenții de a începe lucruri noi, de durată, ci mai degrabă de a face curat, de a renunța la ceva. Nu mă refer la lucrurile pe care musai trebuie să le începeți, ci la cele pe care vi le propuneți fără a vi le cere cineva.

Ar mai fi mai multe de studiat aici. Icarus merită studiat cu mai multă atenție. Vă invit la studiu personal…

Zile senine,

