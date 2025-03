Berbec 2025. Mai e puțin până departe

de MELANIA BADEA

Despre Berbec, în general, numai de bine! Oricum, el acționează înainte să apuci să-l previi iar, după ce a făcut pocinogul, cel puțin are bunăvoința de-a încerca să-l repare. N-ai cum să te superi, orice ar face – e ca și cum ți-ai pune mintea cu un copil de grădiniță. Spontan, inocent, raportând lumea doar la sine, zgomotos și vulnerabil, victimă sigură pentru Scorpion, fratele său vitreg.

Lăsând deoparte caracteristicile zodiei (pe care le-aș sintetiza prin formula ”Eu-mie-pe mine-mă”), aș dori să ne concentrăm atenția pe ceea ce li s-a întâmplat nativilor Berbec în anii precedenți, respectiv începând din luna mai 2022 când au prins glas, viață și zvâc odată cu tranzitul lui Jupiter prin Berbec. Expansiunea și binecuvântarea jupiteriene au durat 1 an, până în mai 2023, dar suficient cât să le încarce bateriile la maxim pentru a întâmpina cum se cuvine tranzitul Nodului Nord Lunar prin semnul lor natal, începând din iulie 2023 și până în ianuarie 2025.

Și aici se împotmolește puțin povestea. Tranzitul Nodului Nord nu a venit doar să ofere ci și să ceară. Chiron se află în Berbec de mai mult timp și acționează asupra nativilor ca un sergent nesuferit și frustrat, care îi scoate la instrucție în fiecare dimineață la ora 5, fie vară fie iarnă, ghidat fiind de niște principii spartane: cei slabi sau inapți sunt abandonați iar cei înzestrați cu aptitudini de războinici sunt supuși unui antrenament militar și mai intens.

În ultimul semestru de tranzit al Nodului Nord prin Berbec, examenele au devenit extrem de dure: Marte, comandantul de unitate, a intrat în concediu medical și i-a cam neglijat pe bieții nativi Berbec începând din septembrie 2024. La început timid, încă primeau un oarecare suport, dar de prin noiembrie (Marte a intrat în Leu) au aflat că Șefu’ urmează să fie operat și lucrurile nu vor mai sta așa cum știau ei. Ba chiar au aflat că Șefu’ va fi mutat la o altă unitate după externare, adică după 24 februarie. Cu alte cuvinte, pe tot parcursul tranzitului lui Marte prin cele două zodii prinse în retrogradare – Leu și Rac – Berbecilor le-a cam fugit pământul de sub picioare, au pierdut ceva sau pe cineva…

Viața Berbecilor s-a schimbat definitiv și datorită presiunii puse de Neptun și Saturn în Pești, mai exact de conjuncturi exterioare. Greutățile, însă, nu-i vor ocoli nici de-acum încolo. Intrarea Nodului Nord în Pești începând din ianuarie 2025 indică faptul că Berbecii sunt constrânși prin diverse metode înșelătoare (neptuniene) să se supună voinței altora, să accepte sacrificii și nedreptăți, nemaiputând fi susținuți, apărați de stăpânul zodiei lor, Marte, vajnicul luptător.

Aș spune că pe parcursul întregului ciclu al retrogradării lui Marte (între sept. 2024 – iun. 2025) Berbecii au pornit cu capul înainte și sfârșesc cu coada între picioare…

Sărim peste influența eclipsei din Pești și mergem direct la efectul Eclipsei de Soare în Berbec pe 29 martie însoțite de intrarea lui Neptun în Berbec chiar ziua următoare, 30 martie.

Pesemne Berbecii vor renunța definitiv la o activitate, la un grup, la un domiciliu etc., dar, în cele din urmă, vor accepta sacrificiul și vor merge înainte. Singuri, ușor dezamăgiți, dar impregnați cu energia unui ideal despre care au convingerea că îi poartă deasupra vremurilor.

Pentru Berbeci, acum este vorba despre VIITOR. Cu Nodul Nord în tranzit prin casa lor a XII-a, se va produce o desprindere de trecut și supunere față de o voință care îi depășește. Cu Neptun (stăpânul Nodului Nord și al casei a XII-a) în tranzit prin semnul lor natal pentru următorii 14 ani, Berbecii pot trece prin momente în care se vor identifica cu vechile lor visuri sau, în varianta mai puțin fericită, vor rămâne prizonierii unui vis depășit, irealizabil, caduc.

La scurt timp după intrarea lui Neptun în Berbec, la finele lunii mai 2025, va sosi din urmă și Saturn.

Din acel moment va începe adevăratul test al vieții Berbecilor: sunt ei pregătiți să-și împlinească un vis? Să-și îndeplinească o datorie față de sine? Să-și atingă idealul în care au crezut mereu? Să se maturizeze cu adevărat?

Știm, Saturn și Neptun vor retrograda spre finalul anului 2025 și vor intra definitiv în Berbec abia în primăvara lui 2026, dar să nu ne amăgim: energia trecerii unei planete lente dintr-un semn zodiacal în altul se simte dinaintea ingresului ei definitiv.

Berbecii se vor afla anul acesta în poziția ”Pe locuri, fiți gata!”. Și ei sunt cu adevărat gata: știu ce vor și se vor arunca înainte, încrezători, mânați de propria credință și voință dar… mă tem că unii se vor arunca în gol! Mulți se vor simți ca o locomotivă cu roți pătrate, vor ști exact care este drumul și cine îi urmează, dar o conjunctură stupidă le va îngreuna nemeritat, înaintarea. Asocierea dintre Saturn și Neptun – chiar dacă, matematic vorbind, conjuncția nu s-a perfectat încă – produce efecte și nu dintre cele mai bune.

Marte, retrogradând prin Leu și Rac cu puțin înaintea acestei conjuncții de ”început de capitol istoric”, ne-a pus în fața unor întrebări esențiale:

Ce am iubit? De cine/ce ne-am sprijinit? Care sunt bazele vieții noastre? Cu ce ne-am mândrit? Care este identitatea noastră? Care este originea noastră? Ce am păstrat? În ce situație am abandonat mândria/demnitatea? În ce condiții suntem dispuși să ne dezicem de noi?…

Pentru nativii Berbec și pentru tot ce simbolizează semnul Berbecului, în anul 2025 avem mai multe întrebări decât răspunsuri… Vor mai fi ei la fel de spontani, entuziaști, copilăroși, extrovertiți, energici? Vor mai simboliza voința omului, lumina și scânteia vieții ?…

MELANIA BADEA,

membru de onoare AAR, special guest editor Astrele



