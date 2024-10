David Popovici – pe podiumul planetelor

de ROXANA SERESCU

Au trecut aproape două luni de la începutul Jocurilor Olimpice de anul acesta dar subiectele de discuție pe această temă nu au încetat să apară. Sunt sigură că foarte mulți dintre noi l-au urmărit pe David Popovici și la fel am făcut și eu. La prima lui cursă, eram mult prea concentrată ca să îmi treacă prin gând orice altceva, dar la cea de-a doua m-am auzit întrebându-mă: „oare o hartă orară ne-ar putea arăta rezultatul acestei competiții?”. Așa că am formulat întrebarea și am ridicat harta, cu câteva minute înainte ca David să ia startul.

Întrebarea a fost următoarea: „va lua David Popovici aurul la cursa de 100m liber?”. Să vedem harta (datele hărții sunt următoarele: București, 31 iulie 2024, ora 23:42):

În primul rând, să analizăm contextul întrebării, pentru a stabili corect semnificatorii. Fiind vorba despre David, concurentul pe care îl susținem, este de înțeles faptul că eu, cel care întreabă, am o implicare emoțională în situație, îmi doresc și îi doresc concurentului să iasă pe primul loc.

Pentru întrebări precum „cine va câștiga, noi sau ei?” este important să ținem cont de faptul că echipa sau concurentul pe care îl susținem primește drept semnificator pe stăpânul Ascendentului. Acest argument l-am preluat de la nimeni altul decât John Frawley, din cartea lui „The horary textbook”. La capitolul respectiv, găsim pasajul care se traduce astfel: „Echipa pe care consultantul o susține primește casa I, ca pe o extensie a sinelui, în același mod în care consultantul ar spune ‘am câștigat’, chiar dacă acesta nu ia parte la competiție”. Așadar, semnificatorul pentru David va fi guvernatorul Taurului, Venus. Marte, stăpânul tradițional al casei a VII-a, ar fi adversarul, dar în concurs sunt mai mulți înotători, deci va trebui să vedem cum procedăm în acest caz.

Pentru întrebarea curentă urmărim un răspuns de tipul da sau nu. Ca în orice hartă orară, Luna arată evoluția situației. Uitându-ne la Lună, observăm că ea este în Gemeni în casa a II-a (la 27°), în aspect de sextil separant cu Venus (25° Leu), semnificatorul lui David. În plus, aceasta merge în gol până la următorul ingres. Deducem din acestea că răspunsul ar fi negativ: nu, David nu va lua aurul.

Totuși, poziția generală a lui Venus arată destul de bine: ea se află într-o casă angulară, are o viteză mai mare decât media, vede ambii luminători, vede Fortuna și pe Jupiter, deci șanse pentru un loc pe podium ar fi.

Deși întrebarea nu ”cere” să facem asta, haideți să continuăm cu analiza detaliată a semnificatorilor. Ceea ce urmează este calculul puterii planetelor, unde vom acorda puncte în funcție de o serie de demnități și debilități esențiale și accidentale. Toate punctajele sunt acordate conform tabelelor din cartea Mihaelei Dicu, „Astrologie orară”.

Ne vom referi întâi la semnificatorul lui David, Venus. Din punct de vedere al demnităților, Venus se află în recepție simplă cu Soarele (+3), este liberă de combustie (+5), în casa a IV-a (+4), se află în mers direct (+4), în sextil cu Jupiter (+3) și este occidentală (+2). Prin prisma debilităților, acestea sunt: este peregrină (-5), sub razele Soarelui (-4) și în termenul lui Marte (-1). Astfel, Venus însumează 11 puncte.

Mi-a venit ideea de a o compara pe Venus cu alte planete ”aflate în concurs” (în hartă) și prima abordată a fost Marte, stăpânul Descendentului. Și poziția lui Marte în hartă este una destul de bună, având în vedere faptul că este împreună cu Jupiter și Fortuna și se mișcă mai rapid decât de obicei. Demnitățile sale sunt următoarele: este în recepție simplă cu propriul lui dispozitor, Mercur (+3), liber de combustie (+5), direct (+4), în casa a II-a, succedantă (+3), împreună cu Fortuna (+3), împreună cu Jupiter (+3), crescător în lumină (+2), oriental (+2) și în termenul lui Jupiter (+1). Peregrinarea în semnul Gemenilor este singura sa debilitate (-5). În total, lui Marte îi revin 21 de puncte.

Informațiile pe care le avem până acum sunt suficiente pentru a concluziona faptul că unui alt concurent îi va reveni locul I iar investigația noastră s-ar putea opri aici. Însă curiozitatea m-a împins să analizez în același mod și restul planetelor, cu excepția luminătorilor.

Am hotărât să-l analizez în continuare pe Jupiter. Astfel, el primește puncte pentru că: este în recepție simplă cu propriul lui dispozitor, Mercur (+3), este liber de combustie (+5), direct (+4), în casa a II-a, succedantă (+3), este participant al triplicității de aer (+3) și împreună cu Fortuna (+3), crescător în lumină (+2), oriental (+2) și în termenul lui Venus (+1). Jupiter pierde puncte din cauză că: este în exil (-5) și în conjuncție cu Marte (-3). Îi acordăm un total de 18 de puncte.

În acest moment, putem observa următoarele: punctajele planetelor se aliniază chiar cu podiumul care s-a constituit după competiție, în ordine: Marte (21p), Jupiter (18p) și Venus (al nostru David – 11p). În plus, este foarte interesant să observăm că, în ziua competiției, doar aceste trei planete aveau viteza de mișcare peste medie.

Ar fi interesant să vedem dacă puterea lui Mercur sau Saturn răstoarnă în vreun fel podiumul planetelor.

Mercur se află în domiciliu (+5), este liber de combustie (+5), în casa a V-a (+3), este occidental (+2) dar retrograd (-5). Totalul lui este de 10 puncte.

Saturn este liber de combustie (+5), în casa a XI-a (+4), crescător în lumină (+2), oriental (+2), dar retrograd (-5), peregrin (-5) și în afara sectei (-1). În total, îi revin 2 puncte, deci podiumul planetelor rămâne același, cel de mai sus, perfect aliniat cu podiumul competiției.

Bineînțeles, întrebarea nu ar trebui să ne îndemne să prezicem un podium în mod atât de detaliat și cu maxim de încredere. Ceea ce ne rămâne ar fi să supunem la test această abordare, pentru ca, apoi, să analizăm rezultatele obținute. Chiar și așa, sincronicitatea din această hartă în mod particular continuă să îmi dea de gândit. Gândul prin care mi se pare potrivit să închei ar fi: Unul este în tot și toate sunt în Unul.

Abonați-vă la newsletter-ul Astrele pentru a fi la curent cu tot ce publicăm în revistă! Veți fi anunțat/ă când publicăm ediții noi, articole de astrologie, exerciții/provocări. De asemenea, vă ținem la curent cu evenimentele AAR și cu atelierele și cursurile organizate de astrologii echipei Astrele și de partenerii noștri.