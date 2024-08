Congresul AAR, ediție aniversară – 20 de ani, cu Luís Ribeiro, Sharon Knight și Tania Daniels

Asociația Astrologilor din România vă invită să participați la Congresul aniversar AAR – 20 de ani, care se va desfășura în weekendul 21-22 septembrie la București.

Pentru această ediție specială, AAR are bucuria de a avea alături trei personalități notabile ale astrologiei internaționale:

TANIA DANIELS, Italia

SHARON KNIGHT, Marea Britanie

LUIS RIBEIRO, Portugalia

Cei trei invitați vor susține workshopuri sâmbătă și duminică.

Sâmbătă seara AAR organizează o cina festivă cu bal mascat, așa că puteți începe să vă achiziționați măștile 🙂

Sâmbătă, 21 septembrie 2024

9h30 – 17h00, Hotel Capitol, sala Luvru, Calea Victoriei 29

Workshop LUIS RIBEIRO, Portugalia

PERSONALITATE ȘI PSIHOLOGIE în astrologia tradițională natală și predictivă

Luís Ribeiro este autor de carte și profesor-îndrumător, cercetător academic în istoria astrologiei și colaborator al Institutului de Studii Medievale al Universității NOVA din Lisabona. Luís deține un doctorat în Istoria și Filosofia Științelor (teza sa de doctorat a avut subiect astrologic) și este coordonatorul Proiectului Astra, un proiect internațional, interuniversitar și multidisciplinar dedicat studiului istoriei doctrinelor, tehnicilor și practicilor astrologice. Mai multe despre Luís Ribeiro, în pagina dedicată lui.

Personalitate și psihologie în astrologia natală tradițională și predictivă

Duminică, 22 septembrie 2024

10h00 – 18h00, Hotel Capitol, sala Luvru, Calea Victoriei 29

workshopuri Tania Daniels și Sharon Knight, astfel

10h00 – 13h30: Workshop TANIA DANIELS, Italia

Emisarii și reporterii regelui: despre FAZELE HELIACALE ALE PLANETELOR

Tania Daniels este QHP, STA Dip H, TAD, membră a Societății Internaționale de Cercetare Astrologică (ISAR) și a Asociației Astrologilor Profesioniști (APAI), membră a colectivului de profesori-îndrumători la Qualifying Horary Practitioner (QHP) si conferențiar internațional. Tania este născută în Marea Britanie, dar locuiește în Italia. Mai multe despre Tania, în pagina dedicată ei.

Emisarii și reporterii regelui: despre FAZELE HELIACALE ALE PLANETELOR

14h30 – 18h00: Workshop SHARON KNIGHT, Anglia

UMORILE. Importanța și aplicațiile lor în toate formele de astrologie.

Sharon Knight este QHP, MA, SACDip, FAPAI, președinta Asociației Internaționale a Astrologilor Profesioniști, membru în Consiliul de Administrație al Asociației Astrologice din Marea Britanie, conferențiar internațional. Sharon este membră de onoare a AAR. Mai multe despre Sharon, în pagina dedicată ei.

UMORILE. Importanța și aplicațiile lor în toate formele de astrologie.

Pot umorile să îți influențeze simțul umorului?*

Cu toții știm că râsul este cel mai bun medicament. În workshopul pe care vi-l propun vom analiza umorile unei persoane. Vom vedea cum umorile ne pot arăta modul în care persoana cu pricina va reacționa la numeroasele suișuri și coborâșuri pe care le experimentăm cu toții în timp ce ne învârtim în jurul Soarelui. Aceste suișuri și coborâșuri reprezintă, de fapt, viața pe Pământ. Iar elementul Pământ ne dă una dintre „umorile” care ne definesc…

Vom începe prin a lua în considerare teoria umorilor, propusă de Galen și folosită de mulți astrologi/medici renumiți până în perioada Renașterii. Acest mod de „evaluare a caracterului” a ieșit apoi din modă, fiind reînviat într-un format modern de Jung, prin cele patru arhetipuri, care au dus la dezvoltarea mai multor modele moderne de evaluare psihologică, precum Myers-Briggs, Tetra Mapping etc. Vom aprofunda cele patru umori și diferitele elemente care contribuie la evaluarea temperamentului sau constituției umorale a unei persoane, și vom analiza cum pot influența umorile aspectul fizic, tipurile de boli la care cineva poate fi predispus și perioadele de viață când acestea se manifestă. Ca întotdeauna, sperăm la participarea activă a audienței, așa că, chiar dacă ești melancolic, încearcă să lași partea ta introvertită acasă și să te alături distracției.

––––

(*Titlul original este ”Can your Humour affect your Sense of Humour?” Sharon Knight a folosit un joc de cuvinte în limba engleză, unde umor și umoare se traduc prin același cuvânt ”humour”.)