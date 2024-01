Luna Nouă în Capricorn și tendințele perioadei 11 ianuarie – 10 februarie 2024

de TEODORA MUTH

Am lăsat în urmă vechiul an, cu multele lui tensiuni și controverse. Reflectam, înainte să încep a scrie, cât de potrivită este energia Capricornului la început de an, când avem nevoie să ne stabilim o direcție, câteva obiective, și să decidem care vor fi pașii care ne vor conduce spre ele.

Vrem, nu vrem, timpul își continuă implacabil lucrarea și iată că prima Lună Nouă a Noului An, 2024, este gata să se petreacă, la gradul 20 și 44 de minute al zodiei Capricorn, pe data de 11 ianuarie, ora 13:57. Așa cum ne-au obișnuit ultimele lunații, și energia acestui moment este predominant feminină, cu un accent puternic pe zodia de pământ Capricorn, despre care se știe că este preocupată mai ales de aspectele materiale ale existenței și de elaborarea unor strategii iscusite pentru atingerea scopurilor sau standardelor propuse.

Luminariile sunt plasate în casa a VIII-a și încadrate de două malefice, Marte și Pluto, făcând careuri cu Nodurile lunare. S-ar zice, la o primă vedere, că această Lună Nouă nu este nici foarte veselă, nici foarte încrezătoare. Pentru a aduce o nuanță mai optimistă în peisajul acesta, destul de auster, să menționăm că lunația are loc în termenul lui Venus, că Saturn, stăpânul Capricornului, se află și el în termenul Venerei, în Pești. Aceste poziționări în termenii beneficelor pot fi niște puncte de sprijin foarte necesare acum. Venus din Săgetător și Jupiter din Taur sunt într-o frumoasă recepție mutuală, de parcă forțele binelui ar încerca să facă front comun în fața tensiunilor prezente. Mi se pare semnificativ faptul că în astrologia mundană casa a VIII-a este asociată nu doar problemelor financiare ale lumii ci și morților colective, atacurilor teroriste și masacrelor. Din păcate, încă din primele zile ale anului ne-am confruntat cu astfel de evenimente tragice, având ca victime un număr mare de oameni nevinovați.

Vă amintiți ce spuneam, atunci când am analizat Luna Nouă în Săgetător din decembrie 2023, că este nevoie să vedem realitatea așa cum este ea, nu așa cum ne-am dori noi să fie, să analizăm diferitele posibilități care ne stau în față și să facem alegerile cele mai bune pentru intervalul viitor? Acum, cu Luna Nouă din Capricorn și casa a VIII-a, poate ar fi bine să nu ne grăbim în deciziile noastre. Capricornul este o zodie care nu acționează rapid, ci doar după o cumpănire atentă, rațională, a lucrurilor. Lunația se află în relații bune cu Uranus, Neptun și Saturn, ceea ce sugerează că putem să ne debarasăm de lucrurile vechi și inutile, puse la naftalină (Uranus e în Taur și casa a XII-a), să ne folosim de inspirația, empatia și responsabilitatea (Neptun și Saturn în Pești, casa a X-a) pentru a crea ceva nou, care să ne facă vizibili și să ne aducă succesul, așa cum îl definim fiecare. Dar, pentru a reuși în acest demers, este necesar să venim în contact cu aspectele cele mai profunde din noi, care ne pot speria sau inhiba, să le înțelegem și să le asimilăm. Cu ajutorul energiei plutoniene, e sigur că vom reuși, chiar dacă nu va fi simplu.

”Un concurs de ștafetă” este simbolul sabian al gradului 21 din Capricorn, care ne amintește că nu suntem singuri în efortul pe care îl facem. Cu toții suntem parte a celor ce se petrec în lume, cu toții traversăm această perioadă complicată, în care ni se cere să ne adaptăm permanent la condițiile în perpetuă schimbare. Pentru a ne adapta conștient la cerințele lumii exterioare avem nevoie de un centru interior stabil, reprezentat aici de casa a VIII-a în zodia Capricorn. Mijlocul Cerului în Vărsător arată direcția spre care se cere dirijată energia acestei Luni Noi: spre înnoire, eliberare, reinventare, originalitate și îndrăzneală vizionară. Presiunea pe care luminariile o induc nodurilor lunare este și ea expresia nevoii de reconfigurare a intereselor personale și a celor colective. Nodul nord lunar se află în casa a XI-a, a scopurilor și viselor împlinite împreună cu cei care gândesc la fel ca noi și împărtășesc credințe similare alor noastre.

Capricornul este o zodie a solitudinii dar harta acestei lunații vorbește și despre ”a fi împreună”. Gemenii, zodia Ascendentului, este un semn al comunicării iar Mercur, stăpânul ei, se află în casa a VII-a, a parteneriatelor, împreună cu Venus, în Săgetător. Să ne cunoaștem cât mai bine pe noi înșine, pentru a putea merge mai departe, fără a distruge valori esențiale, ci construind ceva nou și valoros… împreună!

