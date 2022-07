24 iulie 2022: Astrologie și Magie, curs cu Mihaela Dicu

Mihaela Dicu invită pasionații de astrologie la cursul ”Astrologie și Magie”, duminică, 24 iulie 2022:

Cu Luna foarte puternică (stăpâna sectei, în exaltare și în Hayz), în casa a VIII-a, am fost dintotdeauna fascinată de astrologie, magie și de alte ramurile ale ezoterismului. Pănă la urmă, astrologia a devenit marea pasiune și, cumva, le-a lasat în umbră pe celelalte. Dar ele au subzistat, într-o cămăruță a minții, în care am continuat să stochez informații, de câte ori am dat peste ele. Și fiindcă între astrologie și magie există legături vechi de milenii, subiectul mi-a tot revenit în atenție, periodic. Așa că vă propun un curs pe această temă fascinantă, căreia sunt dornică sa îi patrundem împreună misterele.

Despre ce este acest curs?

Despre practici astro-magice străvechi: ritualuri, invocații, fabricarea de amulete. De exemplu, vom învăța când, cum și din ce anume ne putem confecționa un talisman astrologic, care să ne aducă șansă în dragoste sau afaceri, să ne protejeze împotriva bolilor, să ne favorizeze în competiții etc. Sau când și cum să întreprindem un ritual de astro-magie prin care să cerem împlinirea unei dorinte speciale. Pe scurt, vom învăța despre cum putem convinge stelele si planetele să ne iubească mai mult. Și despre cum să ne armonizăm existența, folosind astro-magia.

Detalii organizatorice:

CÂND?

Duminică, 24 iulie, 12:30-18:30 (cu două scurte pauze)

UNDE?

Online, pe platforma Zoom.

CINE PREDĂ?

Mihaela Dicu, inginer prin formație, astrolog prin vocație

– 48 de ani de la primul contact cu astrologia și aproape 40 de ani de practică astrologică efectivă

– autoarea volumelor ”Astrologia relațională”, ”Zodiacul”, ”Primul pas spre horoscop”, ”Astrologie orară”, ”Numerologia practică” (toate, apărute la Editura Polirom).

– conferențiar la congrese internaționale de astrologie

– membru fondator al Asociației Astrologilor din România (președinte fondator 2004-2008)

– președinte de onoare al AAR (din 2008)

– membru fondator și senior editor la revista Astrele (din 2002)

– membru CEDRA, Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherche sur l’Astrologie, Franța (din1999)

CUM MĂ ÎNSCRIU?

Înscrierile (precum și toate cererile de detalii și precizări) se trimit numai prin mail, la adresa kollesis@gmail.com

Dacă nu ați mai participat până acum la cursurile mele, va rog sa transmiteți în mailul de înscriere numele, prenumele și adresa sumară (stradă, nr, localitate, județ), adică datele necesare facturării. De asemeni, vă rog să scrieți câteva cuvinte despre experiența dvs astrologica. Concis, nu pe larg.

CÂT COSTĂ?

Taxa de participare: 400 lei

Plata se va face până cel târziu vineri, 22.07.2022, ora 18:00, în contul:

SC KOLLESIS SRL

Cont Lei: RO47BTRLRONCRT0381817001

Cont Euro: RO94BTRLEURCRT0381817001

Banca Transilvania

Pe ordinul de plată vă rog să scrieți la explicații ”Curs de astro-magie”. (Cei aflați în străinătate sunt rugați să mă contacteze, fiindcă există și alte instrumente de plată).

Discount:

50 % reducere pentru cei care au participat la acest workshop susținut la clasă, în București, în. Aceștia vor plăti numai 200 lei.

Persoanele care doresc să participe, dar sunt într-o perioadă financiară dificilă, sunt rugate să îmi scrie, fiindcă pot acorda reduceri sau esalonari pentru situații speciale.

Primirea datelor de logare este condiționată de confirmarea plății taxei de participare.

Va aștept cu drag la acest curs misterios și fascinant și… fiți pe fază, ca în același weekend, sâmbăta, 23 iulie, voi susține un ATELIER PRACTIC DE UTILIZARE A PROGRAMULUI SOLAR FIRE!

Mihaela Dicu