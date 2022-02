Orara și electiva în practică: vânzarea unui apartament

În cele ce urmează, vă prezint un studiu de caz în care am îmbinat astrologia orară cu astrologia electivă. Până la finalul articolului sper să vă conving să includeți mai des tehnici orare în practica voastră. Dacă nu, măcar să vând un apartament…

Greu de vândut

Cristina dorea să știe dacă va reuși să vândă, în următoarele luni, un apartament pe care îl are în proprietate. Întrebarea a fost formulată în august 2021, deci ”următoarele luni” înseamnau perioada rămasă până la sfârșitul acelui an.

Este harta validă?

Singura cerință pe care o impun unei hărți orare pentru a o considera validă este aceea de a descrie cât mai fidel contextul întrebării și pe cel care formulează întrebarea. Harta de față făcea asta (nu am să intru în detalii), deci am considerat-o validă. Singura mea rezervă era dată de faptul că întrebarea părea a fi pusă prematur (Ascendentul în primele grade al zodiei). După ce am solicitat mai multe informații, am aflat că Cristina mai avea de rezolvat niște chestiuni legale înainte de a scoate efectiv apartamentul la vânzare și, în plus, avea un chiriaș care nu fusese încă înștiințat despre intenția ei de a vinde.

Cine semnifică pe cine/ce ?

Semnificatorii Cristinei sunt: Jupiter, ca stăpân al Ascendentului (notat S1), și Luna, ca semnificator general al celui care întreabă și al situației.

Semnificatorul cumpărătorului: Mercur, ca stăpân al casei a VII-a din Gemeni (notat S7).

Semnificatorul apartamentului: Venus, ca almuten al casei a IV-a din Pești. Prefer să lucrez cu câte un singur semnificator, iar Jupiter o reprezenta deja pe Cristina. Mai mult, descrierea apartamentului (vezi mai jos) – stare bună, confort 1, zonă bună – se potrivea condiției planetei Venus din această hartă: în domiciliu, în casă bună.

Descrierea apartamentului

Semnificatorul prețului: Marte, planeta conjunctă cu Mijlocul Cerului (Fecioară). Același motiv ca mai sus, Mercur semnifică deja cumpărătorul.

Alte observații: harta a fost ridicată în ziua Lunii, ora lui Mercur.

Analiza orară

Principalul lucru care ne interesează este un pact între semnificatorii Cristinei și semnificatorul cumpărătorului: un aspect aplicant care se și perfectează și care va simboliza încheierea unei tranzacții. Nu trebuie să ne bazăm pe o legătură între apartament (Venus) și cumpărător (Mercur) – ea poate să arate simplul fapt că acesta vine să vadă apartamentul.

Și găsim aspectul care ne interesează: un trigon între Mercur (S7) și Jupiter (S1). Dar, când ne uităm mai atent, vedem că acest răspuns afirmativ care se insinuează se va lăsa așteptat: între cei doi intervin Saturn și Venus. Ce-i drept, Mercur face întâi un sextil cu AS, dar el arată mai degrabă intenția, dorința de a cumpăra, nu acțiunea imediată. Apoi, Mercur ajunge într-adevăr la Jupiter dar începe să dea înapoi, retrogradează de la gr. 26 Balanță.

În plus, unul dintre semnificatori este în zodie fixă (Jupiter în Vărsător), într-o casă cadentă (a III-a, care are legătură și cu actele), ceea ce întârzie derularea lucrurilor. Deși axele hărții și Luna sunt în zodii mutabile și Mercur și Venus în zodie cardinală, și ar putea grăbi lucrurile, eu tind să cred că ele sugerează mai degrabă schimbări și întreruperi de ritm în această chestiune. La asta ar contribui și conjuncția Lunii cu Aldebaran, despre care se spune că nu aduce rezultate durabile, și Denebola pe Mijlocul Cerului, despre care se spune că dă răsturnări de situație negative.

La cum se prezintă harta, pentru următoarea perioadă pare mai avantajos să-l închirieze în continuare (zodii mutabile) decât să-l dea definitiv (zodii fixe).

Pe termen lung, însă, nu văd cum treaba ar putea ieși rău, fiindcă, după retrogradare, Mercur revine la Jupiter și tot cu Jupiter își încheie și Luna socotelile (pozitiv) înainte să părăsească zodia. Dincolo de a fi semnificatorul Cristinei, Jupiter rămâne o benefică, deci treaba n-are cum să se încheie prost ci doar să tărăgăneze. Apoi, Fortuna este angulară și stăpânul casei a II-a este în domiciliu și împarte zodia cu Jupiter, ceea ce iarăși e de bun augur pentru Cristina, doar că întârzie lucrurile.

De asemenea, i-am atras atenția Cristinei la faptul că Luna în casa a VII-a, în zodia lui Mercur, înclină balanța înspre interesele cumpărătorului, la fel Marte (prețul) în domiciliul lui Mercur. Posibil să accepte un preț mai mic decât cel pe care speră să-l obțină. Marte (prețul) este în exilul lui Jupiter (Cristina) și în căderea lui Venus (apartamentul), deci suma nu o să-i convină prea tare. Și apoi, Marte este maleficul contrar sectei – un alt indiciu că prețul ar putea să nu fie formulat în favoarea ei. Pe de altă parte, însă, aceste indicii s-ar putea referi pur și simplu la faptul că Cristina rămâne deocamdată cu chiria pe care o percepe.

Răspunsul

Concluzia mea a fost că ea va reuși să vândă apartamentul, dar nu așa de rapid cum își dorește, nu ”în următoarele luni”, deci nu până la finalul anului 2021.

De asemenea, i-am sugerat o electivă – găsirea unui moment propice pentru a scoate apartamentul la vânzare – care să încline balanța înspre un răspuns pozitiv, într-un timp mai scurt. Harta orară mi s-a părut suficient de flexibilă (axe în semne mutabile) încât să permită manevre elective.

Deznodământul

Cristina nu a reușit să vândă apartamentul nici până astăzi (februarie 2022). De la momentul întrebării a mai trecut o lună până când actele au fost puse în regulă și până când chiriașul a eliberat apartamentul. Iar de atunci și până la momentul efectiv în care a scos apartamentul la vânzare a mai trecut o lună și ceva. Pentru acest moment, al punerii în vânzare, am făcut o elecție, pe care v-o prezint mai jos.

Greu de publicat

Cristina a decis să dea un anunț pe un site de imobiliare cunoscut , iar eu am ales momentul în care să facă asta. Intenția ei nu este de a vinde cu orice preț ci de a obține un câștig financiar care să o satisfacă, cu atât mai mult cu cât apartamentul are o valoare sentimentală mare. Așa că am căutat o hartă care să reflecte rezultatul dorit:

stăpânul AS, Saturn, în domiciliu, în casa veniturilor (a II-a), împreună cu beneficul hărții care este și stăpânul casei a III-a (anunțul);

AS în zodie cardinală (rapidă), cu Venus, o benefică, și stăpâna casei a X-a (vizibilitate), conjunctă cu AS;

Luna în zodia unei benefice (Pești), în casa a III-a, a anunțurilor, în aspect aplicant cu Venus și AS și la o distanță considerabilă de Neptun;

Fortuna în casa a IV-a (imobilul), cu stăpânul (Marte) în domiciliu, conjunct cu Mijlocul Cerului și într-o casă bună.

Mercur juisa! Astrologul din mine trăia o reală satisfacție. Reușisem să potrivesc chiar bine intenția clientei cu ”materialul” Universului. Da, vom vinde apartamentul ăsta cât ai zice Pește!

Și Universul se scăpa pe el de râs!

Vine ziua cu pricina. Cristina îmi scrie că a ratat momentul. Înlemnesc. Simt cum materia cenușie mi se zbate-n coșciug. Cum, cum așa?! O frumoasă elecție, dusă pe apa sâmbetei… Să izbucnesc în lacrimi, nu alta! Mă atașasem de elecția asta. Ah, și vanitatea! (Că doar am și eu, ca elecția, un careu între Mercur din Scorpion și Jupiter din Vărsător, în harta natală.)

De fapt, nu era chiar atât de rău! Cristina nu uitase să dea anunțul la ora convenită, nici nu ațipise, nici nu s-a luat cu altceva. S-a întâmplat ca site-ul de imobiliare să dea erori tocmai când ea punea anunțul, așa că el a devenit public abia după o oră și jumătate. La 12:30, zodii fixe cât vezi cu ochii! Saturn se mutase în Ascendent și opoziția Mercur-Uranus devenise angulară. Drace, trebuia să-și facă opoziția aia numărul, la fel și careul Lunii la Noduri!

Ce să mai zic, așa-i când joci șah cu Universul. Rămân însă cu speranța că intenția contează: Cristina pusese anunțul la ora stabilită.

În final, orara contraatacă: cumpărătorul se lasă încă așteptat…

DIANA SPINEAN,

președinte AAR și redactor-șef Astrele Despre Diana

PS: Astrologul, însă, nu se lasă: dacă sunteți interesat(ă) să cumpărați – sau să vindeți, ca agent imobiliar – un apartament cu 2 camere în zona Drumul Taberei, luați legătura cu Cristina, din pagina anunțului – vezi link mai jos 😀