20 decembrie 2021: seminar ”Eminescu în lumina astrelor”, cu Mihaela Dicu

Mihaela Dicu vă invită luni, 20 decembrie 2021, între orele 19h30-21h30, la seminarul cu tema: EMINESCU ÎN LUMINA ASTRELOR.

Seminarul celebrează ziua reală de naștere a poetului și, în plus, are un accentuat caracter didactic. Vom vorbi despre Eminescu-omul, așa cum îl descriu cei ce l-au cunoscut, vom face analiza hărții natale, vom examina cele mai importante momente din viața sa prin prisma tehnicilor predictive etc. Este un seminar frumos și instructiv, care sigur vă va captiva.