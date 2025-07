27 iulie 2025: „Astronomie pentru astrologi”, curs intensiv cu MIHAELA DICU

În contextul actual, marcat de discuții publice aprinse și reglementări care vizează în mod direct activitatea astrologilor, devine cu atât mai necesar ca practicienii acestei discipline să fie temeinic instruiți și să-și consolideze continuu fundamentele cunoașterii.

Una dintre dimensiunile esențiale ale formării astrologului este astronomia – nu ca știință abstractă, ci ca instrument indispensabil în înțelegerea mișcărilor corpurilor cerești, în raport cu care se construiește interpretarea astrologică.

O bună stăpânire a noțiunilor astronomice specifice aplicării astrologiei nu doar că aduce rigoare și claritate în practică, ci contribuie și la credibilitatea profesională a astrologului într-un dialog interdisciplinar tot mai necesar.

De asemeni, un astrolog instruit, va fi capabil să contracareze imediat atacurile periodice ale ziaristilor si astronomilor, care aduc argumente astronomice în încearcarea de a demonstra că astrologia nu are fundament.

Pornind de la aceste premise, vă invit la un curs intensiv dedicat astronomiei aplicate în astrologie. Este un curs la care mă gândesc de mai mulți ani (unii dintre voi știu asta de la cursurile/workshopurile mele anterioare), dar, din diverse motive, l-am tot amânat. Acum nu se mai poate, este obligatoriu să îl susțin, și sper să veniți într-un număr cât mai mare. Este vorba despre noțiuni pe care să le stăpânească orice astrolog care se respectă.

Iată despre ce aș vrea să vă vorbesc în acest curs. Sper să ne încadrăm în timp și mai sper să nu îmi mai vină alte și alte idei în perioada următoare 😊. Mai jos aveți toate detaliile legate de acest curs:

CURS INTENSIV DE ASTRONOMIE PENTRU ASTROLOGI

Când: duminică, 27 iulie 2025, 13h00-18h30

Unde: Zoom

Cine poate participa?

Cursul este destinat astrologilor, pasionaților de astrologie și celor care doresc să aprofundeze acest domeniu printr-o perspectivă riguroasă și foarte bine documentată.

– Cursanții care au deja noțiunile de bază în astrologie, interesați de metodologia stelelor fixe, o tehnică de analiză foarte valoroasă.

– Astrologii practicanți care doresc să aprofundeze această tehnică, să studieze aplicarea ei în corelație cu alte tehnici de analiză a unei hărți astrologice.

Structura cursului:

🔹 1. Sistemele de coordonate cerești

Orientarea pe cer – cum „măsurăm” poziția corpurilor cerești

Coordonatele orizontale: azimut și altitudine

Coordonatele ecuatoriale: ascensie dreaptă și declinație

Coordonatele ecliptice: longitudine și latitudine ecliptică

Sfera cerească și planurile de referință (orizont, ecuator, ecliptică)

🔹 2. Banda zodiacală și constelațiile

Zodiacul astrologic și realitatea astronomică

Ecliptica – traseul aparent al Soarelui și baza zodiacului

Cele 12 constelații zodiacale tradiționale: Poziționare reală Stelele principale din constelațiile zodiacale

Ophiuchus și mitul „a 13-a zodie”

Precesia echinocțiilor: deplasarea punctului vernal

Zodiacul tropic și zodiacul sideral

Ayanamsa

Era Vărsătorului – ce este, cum se determină (și ce nu este!)

🔹 3. Mișcarea planetelor și latitudinea ecliptică

De ce planetele se mișcă doar într-o „bandă” pe cer?

Latitudinea ecliptică și zona zodiacală activă

Mișcarea aparentă în raport cu ecliptica

🔹 4. Sistemul solar – prezentare sintetică

Cine sunt „actorii” astrologiei, de fapt?

Luminătorii: Soarele și Luna

Planetele, scurtă prezentare: poziție, ordine, distanțe, perioade de revoluție

Viteze orbitale

Cicluri planetare

🔹 5. Fazele și retrogradările planetelor

Dinamica relației cu Soarele și cu Pământul

Fazele planetelor interioare: Venus și Mercur

Fazele planetelor exterioare: Marte, Saturn și transsaturniene

De ce retrogradează planetele: Cazul planetelor interioare Cazul planetelor exterioare



🔹 6. Luna Neagră, Nodurile Lunare și Eclipsele

Cicluri lunare și puncte-cheie în astrologie

Luna Neagră și Priap

Nodurile lunare

Eclipsele: Condiții astronomice necesare Sezoane de eclipse Ciclul Saros



🔹 7. Structura hărții astrologice – înțeles astronomic

Cum se „proiectează” cerul în astrologie

Axa AS–DS ca proiecție a orizontului local

Axa MC–FC și zenitul/nadirul

Sistemele de case – diferențe astronomice între Porfir, Alcabitius, Placidus, Regiomontanus, Whole Sign etc.

🔹 8. Tipuri de mișcare planetară

Mișcarea longitudinală și mișcarea diurnă

Longitudinea zodiacală – mișcarea reală a planetelor

Mișcarea diurnă – răsăritul și apusul planetelor odată cu rotația Pământului

Cum influențează ele prezența în case, aspecte și apariția la orizont

🔹 9. Orientare planetară și răsărit heliacal

Când planeta devine activă, vizibilă, „intră în scenă”

Planetă orientală vs occidentală

Răsăritul și apusul heliacal

Importanța acestor faze în astrologie

Conjuncția superioară/inferioară la planetele interioare

🔚 10. Recapitulare și aplicații

Cum ne ajută toate acestea în practica astrologică?

Ce înseamnă să fii un astrolog bine ancorat în cerul real

Cum se apără astrologia de mituri și atacuri nefondate (fără a cădea în defensivă)

Sugestii de softuri și resurse vizuale

Cele mai bune perioade de observare a planetelor sistemului solar in 2025 și 2026.

Cine prezintă: Mihaela Dicu,

– Președinte în exercițiu și Președinte de Onoare al AAR, membru fondator AAR și ”Astrele”, membru CEDRA (Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherches sur l’Astrologie), Franța, membru APAI (The Association of Professional Astrologers International), membru ISAR (International Society for Astrological Research)

– Autoarea următoarelor volume apărute la Editura Polirom:

”Zodiacul. Cartea semnelor astrale” (ed. I, 2007; ed. a II-a, 2009; ed. a III-a, 2018, ed. a IV-a, 2021),

”Primul pas spre horoscop. Planete şi asteroizi în semne” (2008),

”Astrologie orară” (2013),

”Astrologie relaţională” (2015),

– A tradus pentru Polirom din limba franceză ”Astrologie previzională pentru începători” de Catherine Aubier (2006); a tradus, în colaborare cu alți membri AAR, a îngrijit şi a adnotat cartea ”Stele fixe şi constelații în astrologie”, de Vivian Robson (Polirom, 2017).

Taxă participare:

– 500 lei

Achitare până sâmbătă, 26 iulie, ora 12h00, cu trimiterea dovezii plății.

Se eliberează atestate de participare.

Participanții vor primi suport de curs.

Înscrieri: kollesis@gmail.com