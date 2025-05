Când sosește aparatul? Sau cum se poate să ajungi la destinație pe trasee orare diferite

de DIANA SPINEAN

Ore, zile, săptămâni… care să fie, câte să fie? Când a ajuns aparatul de sigilat doze la Denisse am să vă spun imediat, dar nu înainte de a vă mulțumi că v-ați implicat în această provocare în număr mare și cu toate forțele voastre orare! A fost o reală plăcere să descopăr în răspunsurile primite o varietate de abordări și să observ cum, folosind metode diferite și semnificatori diferiți, ați reușit să estimați timpul corect – mai bine spus, timpul real în care obiectul a ajuns la destinație, pentru că, altfel, toate calculele primite au fost corecte.

Doar doamnele ne-au onorat cu participarea la această provocare, așa că adresarea mea va fi la feminim. Și, ca să nu vă mai țin în suspans, vă spun că aparatul a ajuns la destinație în 4 zile de la data întocmirii orarei.

Cel mai aproape de răspunsul exact au ajuns Cristiana Nistorescu, Adriana Pop și Daniela Drăghici – felicitări! Analize pertinente au făcut și Tatiana Cazacu, Elena Matei și Manuela Rujoiu. Bravo, tuturor!

În continuare, am să folosesc fragmente din răspunsurile lor pentru a ilustra căile pe care ele au ajuns la deznodământ. Voi puncta, desigur, și capcanele apărute la citirea acestei hărți… Probabil vă întrebați de unde vine diferența între a cădea într-o capcană și a o ocoli? Aș bănui una din două: norocul începătorului ori intuiția izvorâtă din experiență.

Dar, să reluăm întâi problema în discuție:

Denisse are o fiică, iar fiica se pregătește să deschidă o cafenea. În acest sens, Denisse își ajută fata cu tot ceea ce are ea nevoie. Au comandat un aparat de sigilat doze, foarte util în activitatea de îmbuteliere a băuturilor care vor fi preparate acolo. Problema este că timpul trece și aparatul nu mai sosește… Atunci, Denisse, dornică de a face practică orară, se întreabă când va sosi aparatul de doze. Pentru a răspunde, ea întocmește această hartă:

Spuneam că aparatul a ajuns, într-un final, la destinație, iar sarcina voastră era să identificați semnificatorii hărții orare și să estimați timpul.

Pasul 0 – hartă validă sau nu?

Harta în discuție este validă pentru interpretare, așa cum unele dintre voi ați remarcat – fie observând cum semnificatorii descriu situația celei care întreabă, fie verificând clasicele criterii înainte de judecată. Am rămas cu o curiozitate: cele care ați verificat criteriile de validitate, dacă nu le-ați fi găsit, ați fi abandonat harta sau ce concluzie ați fi tras?

Pasul 1 – stabilirea semnificatorilor

1.1. Cine întreabă despre aparat?

Daniela D.: ”Așadar Denisse este cea care întreabă. Fiind implicată direct în pregătirea demarării afacerii fiicei, consider că nu are rost să mă încurc cu case derivate. Poate fi reprezentată de una dintre planetele din Ascendent, de guvernatorul Ascendentului sau de almutenul Ascendentului. (…) Venus (…). Marte (…). Soarele (…)”

Manuela R.: ”Semnificatorii hărții orare sunt pentru Denisse și fiica ei (le-am luat împreună pentru că ele cooperează pentru deschiderea cafenelei și au comandat împreună aparatul, s-au sfătuit), Ascendentul în Berbec, așadar ele îl primesc pe Marte ca semnificator principal și Luna ca semnificator secundar.”

Elena M.: ”Întrebarea este pusă pentru fiica solicitantei, deci casa a V-a devine Ascendentul hărții. Casa a V-a este, în sistemul de case Whole, în Leu, deci solicitanta va fi reprezentată de Semnul Leului, de Soare și de Lună .”

Cristiana N.: ”Denisse, care este solicitanta, este reprezentată de Marte, ca Semnificator principal. Fata ei /casa a V-a în Leu, deci Soarele este Semnificatorul fetei.”

Într-adevăr, faptul că mama și fiica lucrează împreună la cafenea poate justifica tratarea lor ca echipă și plasarea ambelor în casa I. Pe de altă parte, Denisse a specificat că este vorba despre cafeneaua fiicei, deci mai justificată ar fi separarea semnificatorilor. Întrebarea este: separarea lor ne ajută sau nu? Teoretic, da, pentru că ne-ar crește șansele de succes (dacă aparatul nu ajunge la mamă, poate ajunge la fiică), în condițiile în care confirmasem că livrarea s-a efectuat. Pe de altă parte, luând în calcul și mama și fiica riscăm să complicăm analiza (s-a căutat în hartă până și cafeneaua, dar nu mi-a fost clar la ce a servit aceasta…).

La fel, complicăm lucrurile și riscăm să rămânem blocate între ipoteze dacă alocăm solicitantei prea multe planete – rămâneți la una (stăpânul AS), plus Luna, dacă e cazul. Almutenul AS rar este de vreun folos, iar o planetă din casa I care să aibă vreo putere asupra AS ar trebui să fie conjunctă strâns cu acesta, ceea ce nu este cazul pentru Venus.

Și, atenție, dacă derivați harta – Luna nu se înstrăinează prin derivare!

1.2. Ce planetă reprezintă aparatul?

Cristiana N.: ”Aparatul, care este o achiziție / casa a II-a, Taur, este reprezentat de Venus ca Semnificator.”

Manuela R.: ”Aparatul de doze este un obiect care poate fi transportat, mutat și, evident, achiziționat și i-am acordat guvernatorul Casei a II-a.”

Tatiana C.: ”Aparatul de îmbuteliat va fi guvernatorul casei a III-a, în Gemeni, Mercur. Acesta este în casa a XII-a, în Pești, la 28 de grade.”

Adriana P.: ”Aparatul de doze este casa a II-a, cuspida în Taur -> semnificator Venus în Berbec.

Transportul este casa a III-a, cupspida în Gemeni -> Mercur în Pești.”

Daniela D.: ”M-am gândit destul de mult care ar trebui să fie semnificatorul aparatului așteptat. În loc de a căuta ce casă reprezintă aparatul, pentru că variantele mi s-au părut multe și relativ complicate, am căutat un semnificator natural. Primul la care m-am gândit a fost Marte, deoarece aparatul este în mod sigur din metal, implică mecanisme, comenzi, presare (deoarece închide doze) și s-ar potrivi. La fel de potrivit ar fi și Saturn (în cazul că Marte i s-ar atribui celui care întreabă), tot din cauză că e din materiale dure, și mai ales pentru că aparatul este destinat închiderii dozelor, deci impune limite… unui lichid (este în zodie de apă). Sigilarea seamănă bine cu natura lui Saturn, care impune limite, iar faptul că este în zodie de apă este și el semnificativ. (Ambele sunt în zone ascunse în hartă, Marte la “subsol”, Saturn invizibil de la casa I, și cam greu vizibil din cauza Soarelui.)”

În general, dacă se optează pentru un semnificator accidental și nu este vorba despre imobile, obiectele tranzacționate sunt semnificate de casa a II-a. Dacă nu, va fi ales un semnificator natural, cum a arătat Daniela. Folosirea casei a III-a nu este necesară în acest context, pentru că orice obiect achiziționat la distanță implică transport. Dar, fiindcă tot l-ați adus în prim-plan pe Mercur, profit de ocazie pentru a puncta încă o variantă și o idee importantă: consecvența în analiză. Și anume:

– dacă ați ales-o pe Denisse sau echipa Denisse & fiica să fie casa I și ați optat pentru un semnificator accidental, atunci obiectul căutat va fi casa a II-a radicală (Taur) și Venus;

– dacă ați ales-o pe Denisse ca fiind reprezentată de AS și pe fiica ei ca fiind reprezentată de casa a V-a și ați optat pentru un semnificator accidental, atunci logic ar fi să considerați în continuare că achiziția este a fiicei și, atunci, aparatul ar fi casa a II-a de la a V-a – deci, casa a VI-a radicală (Fecioară) și… Mercur.

Așa cum ați constatat, Venus și Mercur sunt debilitate și descriu mai degrabă un obiect rătăcit, avariat sau care staționează pe undeva. Când ați tras cu ochiul în Regiomontanus, ați observat că și Venus ar fi în casa a XII-a, deci cu atât mai departe de destinație. La fel, când ați lucrat cu Marte pentru aparat și ați și derivat, l-ați găsit debilitat în casa a XII-a derivată de la a V-a. Când ați lucrat cu Saturn pentru aparat, l-ați găsit peregrin în casa a XII-a. În toate aceste variante, dacă n-aș fi precizat că livrarea s-a efectuat cu succes, șansele să declarați aparatul rătăcit ar fi fost destul de mari!

O variantă care nu a fost menționată explicit de către niciuna este cea în care utilizăm Luna ca semnificatoare a obiectului așteptat. N-ar fi greșit să facem asta: odată, pentru că Marte (stăpânul AS) este în Rac și este interesat, așadar, de Lună; și apoi, pentru că, în orarele despre obiecte rătăcite, Luna poate semnifica obiectul căutat. Deși Denisse nu întreba despre un obiect pierdut, problema ei avea o astfel de coloratură. Proximitatea Lunii de AS era un indiciu pozitiv și ne spunea că aparatul este aproape.

Pasul nr. 2 – conexiuni între semnificatori

Aparatul a ajuns la destinație, deci trebuie să vedem aspecte perfecte relevante.

Adriana P., a lucrat cu Marte pentru Denisse și cu Venus pentru aparat: ”Venus este conjunctă cu Luna și în cuadratură aplicantă cu Marte. Ceea ce este o veste bună pentru că semnificatorii se văd, chiar dacă tensionat. Aplicația Lunii la Marte în casa a IV-a arată sosirea efectivă a obiectului acasă, Marte fiind angular. Calculul timpului ar fi cuadratura Luna-Marte -> 17°14’-12°29’ = 4°45′, deci 4-5 unități de timp. Curios dacă sunt zile sau săptămâni.”

Cristiana N., similar: ”Luna, care tocmai a făcut un aspect cu Venus, transmite lumina către Marte cu care urmează să facă un aspect dar negativ… cam în 5 zile/săptămâni să zicem că s-ar putea să ajungă aparatul… conform diferenței de grade dintre Marte și Lună…. mai ales că Luna (rapidă – în casă angulară, în semn cardinal) a făcut aspect și cu Jupiter (în casa a III-a – vești bune), iar acesta este în Antiscia lui Marte.”

Daniela D., a lucrat și cu Saturn ca semnificator natural pentru aparat: ”Dacă totuși consider că Marte e Denisse, rămâne ca Saturn să semnifice aparatul așteptat. Chiar și fără mijlocirea Lunii, cele două sunt în trigon aplicant. Diferența în grade până la perfectare este de 3 grade și 35 minute, hai să zicem 4, că Marte este lent. Unitatea de timp?!… Marte este în casă angulară și zodie cardinală. Ar trebui să dea intervale scurte (…)”

Elena M. a lucrat cu Soarele pentru fiică și cu Marte ca semnificator natural pentru aparat: ”Soarele și Marte sunt în aspect de trigon aplicant, care se va perfecta peste cinci grade (Soarele la 12 grade Pești și Marte la 17 grade Rac). Trigonul promite o rezolvare favorabilă a situației.”

Tatiana C. a lucrat cu Luna pentru a urmări fluxul evenimentelor și cu Mercur pentru aparat și a obținut cea mai scurtă variantă de timp: ”Aparatul va ajunge în două zile. În acest sens avem două indicii: Luna care va ajunge la Ascendent peste 2 grade (AS 15 Berbec, Luna 12) – ceața lăsată de casa a XII-a va dispărea; Mercur, peste două grade va intra în Berbec, adică aparatul va veni în casa lui Marte.”

Și observațiile Tatianei sunt pertinente dacă îl considerăm pe Mercur ca fiind stăpânul casei a II-a de la a V-a. Și, da, teoretic, 2-3 unități de timp ar fi putut funcționa. Ce s-a omis aici este că Luna și Mercur fiind rapide, cu viteză peste medie, ar fi scurtat și mai tare timpul.

Au fost și răspunsuri în care Venus era condusă înapoi în Pești/exaltare și dincolo de graniță, până la trigonul cu Marte de la gradul 25, obținând astfel un interval mult mai lung, de 15 unități. Ceea ce probabil s-a ratat aici a fost mișcarea Lunii care conduce lumina de la Venus mai departe… sau poate că a fost omisă intenționat pentru că planeta cea mai recentă de care se desprinde Luna este Jupiter (sextil). Dar cred că Jupiter nu are puterea de a face o prohibiție serioasă aici, iar cu Venus cred că v-ați dus prea departe.

Din punctul meu de vedere, Luna a oferit timpul în aspectul cu Marte. Deși sunt aproximativ 5 unități între ele, trebuie să ținem cont de tabelul cu vitezele planetelor – și observăm că Luna este rapidă și atunci scurtăm perioada, dar nu cu mult, pentru că Marte este lent! Realitatea ne-a arătat că au fost 4 zile. (Tot așa ar fi trebuit procedat pentru orice pereche de semnificatori în care unul este mai rapid și celălalt mai lent decât media.)

Pasul nr. 3 – unitatea de timp

Majoritatea ați gândit că un număr de ore ar fi un timp mult prea scurt. Unele ați considerat că zilele ar fi unitățile implicite din moment ce o livrare standard durează câteva zile. Altele ați oscilat între zile și săptămâni, mai ales acolo unde erau implicate case cadente.

Trebuie să știți că părerile autorilor de astrologie orară variază când vine vorba despre vitezele caselor angulare și cadente și de multe ori se bat cap în cap. În ce mă privește, n-am găsit aici o regulă pe care să o pot aplica cu succes, negreșit.

În final, Daniela a venit cu o idee pentru aflarea unității de timp: ”Pentru a estima corect unitatea de timp, eu cred că Denisse are la dispoziție repere destul de clare, pentru că știe când s-a dat comanda.” Da, de multe ori ajută să știm când a avut loc un eveniment anterior, înrudit. În acest caz, însă, informația ar fi adus și mai multă confuzie, pentru că aparatul fusese comandat cu 3 luni înainte, în 5 decembrie 2024.

Felicitări tuturor, mulțumiri colegei noastre Denisse pentru acest caz de orară și mult succes cu cafeneaua!

Abonați-vă la newsletter-ul Astrele pentru a fi la curent cu tot ce publicăm în revistă! Veți fi anunțat/ă când publicăm ediții noi, articole de astrologie, exerciții/provocări. De asemenea, vă ținem la curent cu evenimentele AAR și cu atelierele și cursurile organizate de astrologii echipei Astrele și de partenerii noștri.