24-25 mai 2025: MIHAELA DICU, invitată la cel de al XV-lea Congres Internațional de Astrologie din Istanbul

Mihaela Dicu

În acest weekend, președinta și cofondatoarea Asociației Astrologilor din România, Mihaela Dicu, va conferenția în calitate de invitat la cea de a XV-a ediție a Congresului Internațional de Astrologie, organizat de AstroArt Astrology School în Istanbul.

Congresul din acest an se desfășoară sub titlul Îmbinarea astrologiei tradiționale cu cea modernă. ”Ca în fiecare an, vom fi alături de astrologi valoroși care s-au remarcat pe plan internațional”, explică organizatorul, Öner Döşer, adăugând pe pagina sa de facebook: ”Distinsa noastră prietenă astrolog, Mihaela Dicu – membru fondator al Asociației Astrologilor din România și președinte emerit – va susține o conferință online”. Conferința va avea loc sâmbătă de la ora 11 (ora Turciei) la Hotel Mercure, iar cei prezenți în Istanbul pot participa gratuit.

Tema conferinței este Planetele malefice şi conceptul diurn-nocturn:

”Conceptul diurn-nocturn, cunoscut și sub numele de sectă, este un principiu esențial din astrologia tradițională, vechi de milenii. Acest concept distinge între hărțile diurne (de zi) și nocturne (de noapte) și clasifică elementele care le constituie atât în funcție de momentul din zi pentru care au fost întocmite, cât și de natura primară diurnă sau nocturnă a elementelor respective. Clasificarea are un impact semnificativ asupra interpretării astrologice. În esență, fiecare planetă aparține unei secte, diurnă sau nocturnă și, în funcție de această calitate, de natura ei intrinsecă, de secta semnului în care se află și de includerea ei într-o hartă diurnă sau nocturnă va avea un comportament specific. Printre altele, secta adaugă o nuanță importantă în analiza influenței planetelor benefice și malefice. În această prezentare, ne vom concentra atenția asupra planetelor malefice, Marte și Saturn, încercând să rafinăm înțelegerea modului diferit în care se manifestă în contextul conceptului diurn-nocturn.” – Mihaela Dicu

Ne amintim cu bucurie cum, în urmă cu 12 ani, Mihaela a conferențiat pentru prima dată la AstroArt Astrology School în Istanbul și a fost însoțită de un grup de astrologi români (pentru reportajul scris de Ion Hristescu, click aici). O felicităm pe Mihaela și îi dorim mult succes!

Pagina evenimentului: https://astrolojiokulu.com/en/portfolio/15-uluslararasi-astroloji-konferansi/