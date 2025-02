16 februarie 2025: ”Stelele fixe în Astrologie”, curs cu MIHAELA DICU

Vă invit să participați la cursul ”STELELE FIXE ÎN ASTROLOGIE” pe care îl voi susține duminică, 16.02.2025, între orele 13:30-18:30, pe Zoom.

De ce să participați?

Stelele fixe (și alături de ele, nebuloasele și roiurile de stele) sunt, probabil, unul dintre subiectele cele mai puțin cunoscute sau prost înțelese din astrologia zilelor noastre.

Stelele fixe au fost studiate de astrologi încă din Antichitate, fiind considerate puncte de referință esențiale pentru interpretarea profundă a unei hărți natale. Spre deosebire de planete, care sunt în mișcare continuă, stelele fixe oferă un cadru aparent stabil și, în funcție de poziționarea lor în anumite puncte sensibile din harta natală, pot indica trăsături de caracter și/sau predispoziții către anumite evenimente importante din viață

Pe data de 16 februarie vom explora împreună rolul stelelor fixe în astrologie, abordând atât tradiția, cât și metodele moderne de interpretare. Acest curs vă dă ocazia de a înțelege cum funcționează și cum anume pot fi folosite pentru o analiză mai profundă și nuanțată a unei hărți astrologice

Structura cursului

Pe parcursul cursului, participanții vor descoperi:

Cum sunt catalogate și denumite stelele fixe

Principiile esențiale pentru interpretarea astrologică

Influența principalelor stele fixe, nebuloase și roiuri de stele în harta natală

Stelele heliacale și impactul lor în diferite etape ale vieții

Conceptul de PARAN și aplicarea lui referitor la stelele fixe și harta natală

Stelele Beheniene și utilizarea lor în astrologia tradițională

Rolul stelelor fixe în astrologia orară și în astrologia mundană

Cine poate participa?

Cursul este destinat astrologilor, pasionaților de astrologie și celor care doresc să aprofundeze acest domeniu printr-o perspectivă riguroasă și foarte bine documentată.

Cursanții care au deja noțiunile de bază în astrologie, interesați de metodologia stelelor fixe, o tehnică de analiză foarte valoroasă.

Astrologii practicanți care doresc să aprofundeze această tehnică, să studieze aplicarea ei în corelație cu alte tehnici de analiză a unei hărți astrologice.

Când: duminică, 16 februarie 2025, 13h30-18h30

Unde: Zoom

Cine prezintă: Mihaela Dicu,

– Președinte în exercițiu și Președinte de Onoare al AAR, membru fondator AAR și ”Astrele”, membru CEDRA (Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherches sur l’Astrologie), Franța, din 2000, membru APAI (The Association of Professional Astrologers International), din 2024.

– Autoarea volumelor

”Zodiacul. Cartea semnelor astrale” (ed. I, 2007; ed. a II-a, 2009; ed. a III-a, 2018, ed. a IV-a, 2021),

”Primul pas spre horoscop. Planete şi asteroizi în semne” (2008),

”Astrologie orară” (2013),

”Astrologie relaţională” (2015),

toate apărute la Editura Polirom.

– A tradus pentru Polirom din limba franceză ”Astrologie previzională pentru începători” de Catherine Aubier (2006).

– A tradus, în colaborare cu alți membri AAR, a îngrijit şi a adnotat cartea ”Stele fixe şi constelații în astrologie”, de Vivian Robson (Polirom, 2017).

Mihaela este pasionată de stelele fixe de peste 30 de ani și a studiat toate lucrările importante care s-au publicat în lume pe acest subiect, având autori precum:

Diana K Rosenberg – cea mai mare autoritate în privința stelelor fixe din epoca modernă

– cea mai mare autoritate în privința stelelor fixe din epoca modernă Vivian Robson – cel mai cunoscut autor de carte despre stelele fixe. Toată partea despre semnificația stelelor fixe din volumul lui Robson apărut la Polirom (106 pagini) este tradusă de Mihaela Dicu. Mihaela a tradus această secțiune în perioada 1996-1997, iar în perioada 2016-2017 a revizuit-o pentru publicare. Cartea este epuizată, cu mult noroc mai poate fi găsită la vreun anticariat.

Joseph E. Rigor

Elsbeth Ebertin, Georg Hoffman & Reinhold Ebertin (o coincidență: în ziua cursului, pe 16 februarie, se împlinesc 124 de ani de la nașterea lui!)

(o coincidență: în ziua cursului, pe 16 februarie, se împlinesc 124 de ani de la nașterea lui!) Bernadette Brady

Richard Hinkley Allen

Pavel Globa

Johannes Vehlow

Claudius Ptolemeu

Anonimul din anul 379

Aceste surse reprezintă pilonii de referință pentru studiul stelelor fixe, iar experiența acumulată pe baza lor va fi împărtășită în acest curs.

Cursul de STELE FIXE este un eveniment astrologic care nu trebuie ratat!

Având în vedere pasiunea, studiile aprofundate și experiența vastă în domeniu, Mihaela Dicu este, probabil, cel mai pregătit expert în studiul stelelor fixe din România.

Taxă participare:

– 500 lei; 50% reducere pentru cei ce au mai participat la cursurile despre stele fixe susținute la sală, la Hotel Cișmigiu, în Bucureșți, în 2013 și 2018. și care doresc să reia subiectul; aceștia vor achita 250 lei.

Achitare până sâmbătă, 15 februarie, ora 24h00, cu trimiterea dovezii plății.

Înscrieri: kollesis@gmail.com