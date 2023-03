Să celebrăm împreună echinocțiul de primăvară la STAAR Equinox 2023! Vă invităm la simpozion, duminică, 19 martie, pe Zoom.

Programul cuprinde o dezbatere publică cu tema ”Echinocțiul de primăvară, sau ingresul Soarelui în Berbec” și șase conferințe. Simpozionul se desfășoară în intervalul orar 11:00 – 18:00 (vezi programul mai jos) și se adresează tuturor pasionaților de astrologie. Accesul se face în baza unei donații către AAR.

Programul simpozionului

”Echinocțiul de primăvară, sau ingresul Soarelui în Berbec”, dezbatere publică moderată de Geni Ispas

Iată cum sună invitația lui Geni: ”Intrarea Soarelui în Berbec sau echinocțiul de primăvară deschide sezonul unui șir de evenimente al căror potențial de manifestare este descris în harta acestui eveniment astral. Pe 19 martie vom descoperi împreună cele mai importante aspecte care compun poveștile acestui an.” Geni va face introducerea, va lansa mingile la fileu, iar audiența este invitată să intre în joc cu entuziasm și ingeniozitate. Brainstorming să fie!

Diana Spinean, Simeria. SOS, casele succedante!

Casele succedante: II, V, VIII, XI… Ce semnificație au și de unde vine ea, ce au în comun, prin ce diferă, la ce se pricep, cum se comportă planetele aflate în ele? Diana Spinean ne va răspunde la aceste întrebări în stilul ei incitant și efervescent.

Răzvan Iacob, București. Astrologie medicală: cazuri uimitoare

În epoca modernă medicina a făcut pași uriași: a găsit tratamente pentru maladii altădată incurabile, a stabilit protocoale de abordare, poate estima linii de evoluție. Cu toate astea, afirmația lui Hipocrate „nu există boli, ci bolnavi”, deși veche de peste 2300 de ani, rămâne valabilă, iar uneori medicii se trezesc în fața unor cazuri care îi lasă fără cuvine. În cariera sa de medic, Răzvan Iacob a întâlnit astfel de cazuri…

Corina Chira, București. Părțile Hermetice la supraviețuitorii lagărelor de concentrare

Părțile arabe sunt, de fapt, grecești și datează din perioada antică. Între ele, o importanță aparte au cele 7 părți ale lui Hermes Trismegistos, numite și hermetice, câte una pentru fiecare planetă: a Lunii (Norocul), a Soarelui (Spiritul), a lui Mercur (Necesitatea), a lui Venus (Eros), a lui Marte (Curajul), a lui Jupiter (Victoria) și a lui Saturn (Nemesis). Ele devin cu deosebire relevante în conjuncturi deosebite, după cum vă va demonstra Corina Chira.

Dora Muth, Oradea. ”I’m sexy and I know it!”: puterea de seducție în harta natală

Dragostea și erotismul constituie motivațiile dominante care ne marchează viața. Mărturisit sau nu, de multe ori pot sta în spatele dorinței de faimă, mărire și avere și ne influențează cele mai importante decizii din viață. Persoanele care au capacitatea de a stâni emoții intense și atracție erotică au un plus de putere. Acea putere se numește sex-appeal, iar Dora Muth vă va arăta cum se reflectă în harta natală.

Ion Hristescu, București. Casa a VIII-a: nu mi-e frică de bau-bau

Casa a VIII-a, casa morții. Nu zău? Doar atât? Nici pe departe! În casa a VIII-a se ascund mult mai multe sensuri și semnificații. Jean Hristescu, un maestru al spectacolului astrologic, se va folosi de bagheta lui magică pentru a scoate la lumină o parte dintre misterele acestei case. Care baghetă magică? Cea alcătuită din neuroni de inginer atomist și psiholog.

Mihaela Dicu, Craiova. Algol, o stea de temut sau de admirat?

Nu există pe firmament stea cu reputație mai proastă decât Algol. Tradiția o leagă de tot felul de dezastre și tragedii și, adesea, pe bună dreptate. Dar Algol mai are și o altă față, cea a unei stele cu un uriaș potențial de focalizare, creație sau fascinație, așa cum veți constata din conferința Mihaelei Dicu.

Participare

Cine poate participa

STAAR online este deschis tuturor pasionaților de astrologie dispuși să facă o donație către AAR. Programul se adresează celor care au deja cunoștințe astrologice de bază, care pot înțelege sau interpreta o hartă astrologică, cel puțin la nivel de începător.

Necesități tehnice:

• O bună conexiune la internet

• Microfon și sistem audio fiabile, în stare de funcționare, care să permită nu doar o bună audiție, dar și posibilitatea de a adresa întrebări.

DONAȚII



Participarea se face pe baza unei donații, astfel:

Membri AAR: 200 lei

Participanți din afara AAR: 300 lei

Donația se achită în unul dintre conturile AAR:

RO75BTRLRONCRT0267311101

Banca Transilvania

Beneficiar: Asociația Astrologilor din România

La detalii, vă rugăm să specificați: Donație STAAR Nume.

Dacă faceți donația în preajma începerii evenimentului, trebuie să trimiteți dovada la adresa asociatie@aar.org.ro

Dacă faceți plata din străinătate, contul nostru în euro este:

RO95BTRLEURCRT0267311102

Cod SWIFT: BTRLRO22

MENȚIUNI IMPORTANTE