22 și 23 octombrie 2022: Curs de ASTROLOGIE ORARĂ (modul I) cu Mihaela Dicu

”Am fost dintotdeauna un iubitor al astrologiei orare, care pentru mine este inima astrologiei. Harta natală în sine nu este decât o hartă orară, doar că nu cunoaștem nici întrebarea, nici autorul ei!” Denis Labouré, interviu septembrie 2022, revista ”Astrele”.

Iată și părerea Mihaelei Dicu, autoarea cursului, rezumată în doar șase cuvinte: ”cine știe astrologie orară, știe astrologie.”

Invitație la curs:

Am placerea de a va anunta ca in weekendul 22-23 octombrie voi sustine modulul I al cursului de ASTROLOGIE ORARA (modulul al doilea este programat pentru 12-13 noiembrie 2022).

Programa cursului este structurata pe scheletul cartii mele „Astrologie Orara”, aparuta la Polirom, in 2013 (cartea este epuizată deja de câțiva ani). Dar, ca la fiecare curs live, apar discutii diverse in jurul conceptelor prezentate, exemple noi, explicatii suplimentare etc. Am mai sustinut acest curs la clasa, la București, de câteva ori în perioada 2012-2017. Versiunea actuală este una up-datată.

Astrologia orara este o disciplina compexa, cu reguli de interpretare riguroase, aceleasi de mai mult de o mie de ani. Mai este numita si ASTROLIGIA INTREBARILOR, fiindca rolul ei este de a raspunde unor intrebari punctuale, care reflecta framantarile celui care solicita consiliere astrologica.

Ideea este ca pentru orice intrebare, din orice domeniu, se poate intocmi o harta astrologica. Studiul acestei harti, axat pe interpretarea dupa reguli specifice a relatiilor dintre planete si a amplasarii acestora în zodii si în casele astrologice, conduce la descrierea evolutiei evenimentelor legate de intrebarea pusa si la aflarea raspunsului la aceasta.

Cursul de astrologie orara se adreseaza celor care doresc sa se initieze/perfectioneze in aceasta ramura valoroasa a astrologiei.

Cunostintele predate la acest curs au valoare de sine statatoare, bazate pe o prezentare foarte detaliată a semnificației planetelor, semnelor zodiacae, aspectelor, dinamicii planetelor, caselor astrologice etc, prin urmare, desi initierea astrologica prealabila constituie un avantaj, cursul poate fi urmat si de incepatori.

Cunostintele dobandite la acest curs pot fi deosebit de folositoare si pentru aprofundarea astrologiei natale, dar și pentru cea a astrologie elective, mondiale etc.

Iată detaliile:

CÂND?

22-23 octombrie, sâmbătă și duminică, 13:00-18:30 (cu o pauză de la

15:30 la 16:00)

UNDE?

Online, pe platforma Zoom.

CINE PREDĂ?

Mihaela Dicu, inginer prin formație, astrolog prin vocație

– 48 de ani de la primul contact cu astrologia și aproape 40 de ani de practică astrologică efectivă

– autoarea volumelor ”ASTROLOGIE ORARĂ”, ”Astrologia relațională”, ”Zodiacul”, ”Primul pas spre horoscop”, ”Numerologia practică” (toate, apărute la Editura Polirom)

– conferențiar la congrese internaționale de astrologie

– membru fondator al Asociației Astrologilor din România (președinte fondator 2004-2008)

– președinte de onoare al AAR (din 2008)

– membru fondator și senior editor la revista Astrele (din 2002)

– membru CEDRA, Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherche sur l’Astrologie, Franța (din1999)

CUM MĂ ÎNSCRIU?

Înscrierile (precum și toate cererile de detalii și precizări) se trimit numai prin mail, la adresa kollesis@gmail.com

Dacă nu ați mai participat până acum la cursurile mele, va rog sa transmiteți în mailul de înscriere numele, prenumele și adresa sumară (stradă, nr, localitate, județ), adică datele necesare facturării. De asemeni, vă rog să scrieți câteva cuvinte despre experiența dvs astrologica. Concis, nu pe larg.

CÂT COSTĂ?

Taxa de participare: 600 lei

Plata se va face până cel târziu vineri, 21.10.2022, ora 18:00, în contul:

SC KOLLESIS SRL – trimiteti, va rog, dovada platii

Cont Lei: RO47BTRLRONCRT0381817001

Cont Euro: RO94BTRLEURCRT0381817001

Banca Transilvania

Pe ordinul de plată vă rog să scrieți la explicații ”Curs astrologie orară”

(cei aflați în străinătate sunt rugați să mă contacteze, fiindcă există și alte instrumente de plată).

Discount:

50 % reducere pentru cei care au participat la cursul meu ”Astrologie oarara”, susținut la clasă, în București, în perioada 2012-2017. Aceștia vor plăti numai 300 lei.

Primirea datelor de logare este condiționată de confirmarea plății taxei de participare.

Va aștept cu drag!

MIHAELA DICU,

membru fondator și președinte de onoare AAR, senior editor Astrele Despre Mihaela

PS: va rog sa nu imi scrieti pe mess, ci sa folosiți doar adresa mea de mail, kollesis@gmail.com