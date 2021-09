18-19 septembrie 2021: Harta vie – dinamica și interacțiunile planetelor, curs cu Mihaela Dicu

ASTROLOGIE TRADIȚIONALĂ – CURS de astrologie LIVE, pe platforma Zoom

MODULUL II: Harta vie – dinamica si interactiunile planetelor

(reluare la cerere)

Cursul se adresează în primul rând celor ce au parcurs modulul I in ianuarie sau in iunie 2021, dar are și valoare de sine stătătoare, deci poate fi urmat de oricine dorește să aprofundeze tematica respectivă (a se vedea cuprinsul mai jos). Este potrivit atat pentru incepatori, cat si pentru astrologii de nivel intermediar și avansat, care au practicat astrologia modernă și doresc să deprindă procedee de lucru din astrologie tradițională.

Metoda de prezentare este concepută astfel încât participanții SĂ ÎNȚELEAGĂ mecanismele de funcționare a astrologiei și să își formeze o temeinică gândire/logică astrologică. Cursul este live, interactiv. Participanții sunt încurajați să pună întrebări, să participe la discuții.

Descriere și detalii organizatorice

CÂND?

Cursul propriu-zis:

weekendul 18 -19 septembrie, 12h00 – 17h00

+

2 ateliere practice de cate doua ore, seara, in timpul saptamanii, ale caror date vor fi stabilite de comun acord cu participantii la curs.

UNDE?

Online, pe platforma Zoom.

CINE PREDĂ?

Mihaela Dicu, inginer prin formație, astrolog prin vocație

47 de ani de la primul contact cu astrologia și aproape 40 de ani de practică astrologică efectivă

autoarea volumelor ”Zodiacul”, ”Primul pas spre horoscop”, ”Astrologie orară” și ”Astrologia relațională” (toate, apărute la Editura Polirom)

membru fondator al Asociației Astrologilor din România (președinte fondator 2004-2008)

președinte de onoare al AAR (din 2008)

membru fondator și senior editor la revista Astrele (din 2002)

membru CEDRA, Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherche sur l’Astrologie, Franța (din 1999)

CUM MĂ ÎNSCRIU?

Înscrierile se fac numai prin mail, la adresa kollesis@gmail.com

În mailul de înscriere, va rugam sa transmiteți numele, prenumele și adresa sumară (stradă, nr, localitate, județ), adică datele necesare facturării. De asemeni, scrieti câteva cuvinte despre experiența dvs astrologica. Concis, nu pe larg.

CÂT COSTĂ?

Taxa de participare: 500 lei (include cele 2 zile de curs + 2 ateliere practice)

Plata se va face până cel târziu vineri, 17.09.2021, ora 16:00, în contul:

SC KOLLESIS SRLD

RO47BTRLRONCRT0381817001

Banca Transilvania

Pe ordinul de plată vă rog să scrieți la explicații ”Curs astrologie tradițională – modul II”.

(cei aflați în străinătate sunt rugați să mă contacteze, fiindcă există și alte instrumente de plată).

Primirea datelor de logare este condiționată de confirmarea plății taxei de participare.

Discount:

50 % reducere pentru cei ce au participat la editia trecuta a acestui curs, sustinuta in februarie 2021 si pentru cei ce au participat la cursurile de astrologie elenistică susținute de Mihaela Dicu la clasă, în București, în perioada 2012-2018. Acestia vor plati numai 250 lei.

CUPRINS

DINAMICĂ

#Planetele, prezentare generală

#Ciclurile planetelor si semnificatia astrologica

perioadele siderale si sinodice

conjunctie superioara/conjunctie inferioara,

retrogradare, stație directă, stație retrogradă

vizibilitate/invizibilitate, planetă în cazimi, combustă, aflată sub razele soarelui, aflată la răsărit heliacal etc

#Mersul si ciclurile Lunii + semnificația lor astrologică

fazele lunare

nodurille lunare

formarea eclipselor

apogeul (Luna Neagra) și perigeul lunar

INTERACȚIUNI

#Aspectele

conjuncția, opoziția, trigonul și sextilul

aspecte aplicante/separante si tipurile lor

aspecte de la semn la semn și aspecte cu orb

aspecte superioare/inferioare

careul superior sau dominarea

#Bonificare și maltratare

#Recepții

recepția simplă

recepția mutuală

tipuri de recepții mutuale

#Amplasări care pot atenua aspecte distonante

#Alte interacțiuni speciale între planete

împresurarea sau încadrarea

transmiterea și colectarea luminii

Pentru orice detalii sau nelămuriri privind participarea, va rugam sa scrieți la adresa de mai sus, sau să sunați la 0723 845 195 (zilnic, între 10h00 și 18h00).