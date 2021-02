Bivolul de Metal – perspective şi direcţii în 2021

Anul 2021 se va afla, în cea mai mare parte a lui, sub influenţa Bivolului de Metal yin, conform calendarului astrologic chinezesc. Anul Bivolului de Metal va începe la 4 februarie 2021 (conform calendarului solar); dar, conform calendarului lunar, Noul An chinezesc începe pe 11 februarie 2021 (adică în momentul de Lună Nouă din luna februarie), cand urmează să se desfăşoare toate ritualurile orientale specifice (mese cu preparate speciale, focuri de artificii, dansurile dragonilor, reunirea familiilor chineze ş.a.m.d.).

Despre cei născuți sub semnul Bivolului

Pentru a înţelege mai uşor tendinţele specifice acestui an este necesar să cunoaştem caracteristicile zodiei Bivol.

Bivolul este greoi, lent în mişcări, manifestă o anumită blândeţe, detaşare şi tendinţe contemplative sau mistice. Fiind liniştit, calm, răbdător, el poate fi persoana ideală căreia îi poți solicita sfaturi înţelepte. Totuşi, înclinaţia către răbdare, care este calitatea sa principală, poate deveni, uneori, indolenţă, pasivitate, lene. El poate ieşi din această lentoare şi inactivitate printr-o mobilizare progresivă, făcută cu paşi mici dar siguri. Când simte disconfort emoţional, poate deveni impulsiv, furios şi chiar violent.

Bivolul este şi o fire puternică şi curajoasă, dar nu într-o manieră eroică. Când se află în primejdie el însuşi şi cei dragi lui, atunci se poate mobiliza într-un mod eficient pentru a crea siguranţa necesară. Când ia o iniţiativă fermă şi trece la acţiune, este dificil de oprit. Este caracterizat de convenţionalism, rezistenţă, conservatorism, dogmatism, nevoie imperioasă de stabilitate, dar poate aluneca în încăpăţânare, pesimism, tendinţe tiranice şi formalism. Fiind inteligent, poate avea multe idei, unele chiar uimitoare şi originale, dar are şi nevoie de timp pentru a le cizela şi a le manifesta în viaţa concretă.

În dragoste, el manifestă răbdare, aşteptând îndelung persoana potrivită, conform fantasmelor sale romantice. Din acest motiv, se poate căsători relativ târziu, într-un mod grăbit şi pripit, motivat de spectrul ameninţător al singurătăţii. Nu este pasional în dragoste dar manifestă sentimente profunde. Se poate lăsa sedus, fiind relativ nesigur sau temător în dragoste. Are nevoie de timp pentru a construi relaţii trainice cu oamenii (de dragoste, de prietenie, de colaborare).

Bivolul poate crea prosperitate prin muncă, având nevoie de siguranţă financiară (care poate deveni, la un moment dat, un scop în sine din teama de sărăcie). Având un caracter ferm, îşi poate asuma responsabilităţi şi funcţii de conducere; ştie să dea ordine dar este capabil şi să execute. Se ridică în plan profesional, social şi material prin eforturi proprii, este tenace, are o minte sistematică, logică şi ordonată.

Anul Bivolului de Metal

Aşadar, în anul Bivolului de Metal yin ne vom afla sub semnul răbdării, moderaţiei şi pragmatismului.

Progresele în diferite direcţii vor fi realizate prin metoda „paşilor mici, dar siguri” iar abordările vor fi logice, pragmatice, raţionale. Va fi necesar să ne eliberăm de conservatorism şi încăpăţânare, să fim mai puţin formalişti şi să dăm curs ideilor noastre originale, deosebite, scurtând intervalul de timp necesar punerii lor în practică. Vom putea fi mai ezitanţi, mai nesiguri în dragoste, dar va fi necesar să ne exteriorizăm în mod inteligibil stările afective, chiar şi în moduri sau stiluri care nu sunt „perfecte”. Unii oameni vor avea tendinţa de a se agăţa cu îndârjire de trecut, ridicând bariere în aplicarea noilor idei. Vom manifesta tenacitate şi un anumit curaj dar pe baza unor motivaţii bine gândite şi analizate, în dragoste, în plan profesional şi financiar.

Fiind un an de metal yin, ne putem aştepta la preocupări legate de metalurgia feroasă şi neferoasă, adică la activităţi semnificative legate de combinate siderurgice, fabrici de produse metalice (tablă, profile, sârmă, cuie, ţiglă metalică etc.), şantiere navale (unde se lucrează mult cu materiale metalice, începând cu tabla groasă), centre de colectare a fierului vechi, facultăţi de metalurgie sau ştiinţa materialelor ş.a.m.d.

Tot sub semnul metalului se află şi informatica, tehnica de calcul, tehnologia modernă, domenii în care se pot realiza unele progrese în acest an al Bivolului.

Pot începe sau pot continua diverse cercetări ştiinţifice, care pot conduce spre concluzii practice, în unele dintre domeniile amintite. În medicină, de exemplu, pot continua studiile legate de infecţia SARS-CoV2 şi de boli psihice şi neurologice (legate, deci, de maladii ale unor organe corelate cu Loja energetică Metal).

Bivolul este o zodie de pământ yin, așa încât ne putem aştepta la un an în care activităţile agricole vor fi destul de semnificative, la fel ca tot ceea ce ţine de terenuri, activităţi cadastrale, geofizică, geodezie.

Pot apărea probleme legate de tasări ale solului, alunecări de teren, surparea şoseleor, tranzacţii de terenuri. În anumite zone ale lumii pot apărea şi cutremure.

Activităţile de acest gen vor avea o influenţă importantă asupra situaţiei material-financiare (prin comerţul cu produse agricole) şi asupra siguranţei alimentare (ritmul de aprovizionare a pieţelor, penuria unor produse în anumite momente, eficienţa agriculturii din diverse state).

În sistemul astrologic Ba Tze (Stâlpii Destinului), anul Bivolului de Metal yin este reprezentat în felul următor:

Tulpina celestă Metal yin Ramura terestră Pământ yin (Bivol)

Deci vorbim despre un an de metal peste pământ, ceea ce ne indică multe zboruri aviatice dar şi posibile prăbuşiri de avioane, sateliţi sau alte materiale metalice din spaţiul cosmic (sau din „cer”). În unele zone ale lumii, se pot produce noi apariţii de OZN-uri (care pot să şi aterizeze), sau ale altor obiecte zburătoare misterioase, care nu au origine umană. Pot apărea noi fenomene de tip „modele alien în lanuri de cereale” (sau „circle crops”).

Există riscul de a fi un an relativ secetos, pentru că în „cer” avem metal şi nu apă (deci, precipitaţiile ar putea fi insuficiente), apărând astfel riscuri pentru culturile agricole.

Fiind vorba tot despre un an de metal, ca şi 2020, pandemia cu SARS-CoV2 va continua, într-o formă sau alta.

Anul Bivolului de Metal yin va fi deosebit de favorabil pentru nativii Bivol, adică toţi cei născuţi în anii 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, după data de 4 februarie.

În schimb, acest an astrologic chinezesc este nefavorabil nativilor Oaie, născuţi în anii 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. Celor născuţi sub semnul Oii li se recomandă să se bazeze, într-o anumită măsură, pe sprijinul celor născuţi sub semnul Calului (Calul este prietenul secret al Oii), şi al celor din zodiile Mistreţ şi Iepure (semne care sunt aliaţii zodiacali ai Oilor).

Anul poate fi benefic şi pentru nativii Şobolan (acesta fiind prietenul secret al Bivolului), adică persoane născute în anii 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Vor avea un an bun şi nativii Şarpe (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) şi Cocoş (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017), aceste semne fiind aliaţii zodiacali ai Bivolului.

Acestea sunt, prin urmare, cele mai semnificative tendinţe ale anului Bivolului de Metal yin.