14 noiembrie 2020 – MIHAELA DICU: Spre o erotică solară

Primul atelier din cadrul programului STAAR online are loc în această sâmbătă, pe platforma Zoom, de la ora 10:30 la 14:00. Vom discuta despre inhibiții sexuale și posibile căi de rezolvare, din punct de vedere astrologic, iar ghid ne va fi MIHAELA DICU. Detalii despre înscriere, aici: www.aar.org.ro

”Credeam că sexualitatea este instinctivă sau naturală, dar, de fapt este profund legată de securitatea interioară și de contextul cultural” – Tahar Ben Jelloun, scriitor și filozof franco-marocan, laureat al Premiului Goncourt.

Sexualitatea nu este ceva opțional sau destinat timpului liber, ci este un mod de a fi. Are conexiuni subtile și multiple cu sănătatea mentală, fizică, spirituală și emoțională. Este un domeniu foarte profund și personal, complex și dificil de explorat.

În cei peste 25 de ani de consiliere astrologică, am constatat că cele mai intense preocupări ale oamenilor sunt legate de viața relațională. Cam trei sferturi dintre clienții întâlniți caută răspunsuri legate de dragoste, sub toate formele ei, de la avântul romantic la trăirile erotice. În discuțiile din timpul consultațiilor am mai constatat că mulți oameni își reprimă pornirile sexuale, ceea ce conduce, evident, la relații și mai complicate, și mai frustrante.

Pe parcursul orelor petrecute împreună sâmbătă, 14 noiembrie, vom studia elementele care definesc sexualitatea în harta natală, vom analiza factorii care pot contribui la inhibarea pornirilor sexuale și, mai ales, vom încerca să găsim soluții, să depistăm resorturile care pot contribui la înlăturarea blocajelor. – M. Dicu

Mihaela Dicu este membru fondator și președinte onorific al AAR, senior editor al Revistei Astrele, profesor de astrologie, conferențiar, autor și traducător de carte astrologică, colaborator al editurii Polirom, unde a publicat mai multe volume dintre care amintim aici Astrologia relațională. Dragoste și sexualitate, apărută în 2015. Articolele Mihaelei pot fi citite pe Astrele.ro și pe Catchy.ro, iar pe Facebook o găsiți la https://www.facebook.com/mihaela.dicu.