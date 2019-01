Anul Mistreţului de Pământ – semnificaţii şi perspective

2019 se află, în cea mai mare parte a sa, sub semnul Mistreţului de Pământ. Anul astrologic chinezesc începe pe data de 4 februarie 2019 şi se încheie pe 3 februarie 2020. Desigur, data festivă a începerii Anului Mistreţului de Pământ (adică Revelionul chinezesc, când se aprind focuri de artificii, se organizează mese ceremoniale şi „dansurile dragonilor”) este pe 5 februarie 2019, adică ziua de Lună Nouă în Vărsător.

Nativii Mistreț

Despre semnul Mistreţului, care este sinonim cu Porcul, se cunosc destul de multe aspecte interesante. În ceea ce priveşte personalitatea, nativii Mistreţ sunt caracterizaţi prin sinceritate, stil direct, linearitate (sau monotonie), dificultatea de a păstra secrete. Aceste tendinţe derivă, în cazul lor, dintr-o mare nevoie de adevăr şi un accentuat simţ al dreptăţii. Sunt fiinţe vesele, optimiste, cu mult simţ al umorului, care oferă celorlalţi siguranţă şi confort. Putem vorbi, de asemenea, de o aspiraţie spre înţelepciune, de o căldură manifestată în relaţiile cu ceilalţi. O latură nefavorabilă a Mistreţilor ar fi înclinaţia către haos sau împrăştiere, care le aduce dificultăţi în realizarea unor activităţi riguroase sau de precizie.

Despre viaţa lor sentimentală, putem aminti tendinţa lor de a fi lipsiţi de reţineri, inhibiţii, timiditate, având impulsul de a trece direct la contacte fizice, carnale. Nu manifestă subtilitate în iubire, nu sunt interesaţi de jocuri de seducţie, curtări, diverse intrigi amoroase. Sunt fideli într-o relaţie şi pun un mare accent pe sexualitate.

Din punct de vedere profesional, îi putem caracteriza drept ambiţioşi, dar nu într-un mod excesiv. Sunt oameni muncitori, dar nu fac exces de zel. Ştiu să acorde suficientă atenţie relaţiilor cu oamenii de la locul de muncă, fiind capabili să genereze un climat profesional favorabil. Dacă sunt nevoiţi să lucreze singuri, atunci desfăşoară o activitate calmă, lipsită de extenuare. Sunt cinstiţi, cumsecade, se poate conta pe ei în plan profesional.

Fiind pasionaţi de adevărul mai mult sau mai puţin „absolut”, pot fi capabili de activităţi în domeniul ştiinţific (cercetători, de exemplu). Pot excela în meserii cu caracter social sau religios (în care adevărul este, pentru ei, compasiunea faţă de oameni), sau chiar în domeniul artistic. Dificultatea principală pe care o au, în orice activitate ar realiza, o reprezintă menţinerea ordinei, conformarea la norme şi la şabloanele formale.

Din punct de vedere financiar, Mistreţii sunt cinstiţi, dar nu prea pricepuţi la investiţii şi cheltuieli. Sunt şi aici relativ dezorientaţi şi pot pierde controlul, se pot manifesta haotic. Ei sunt genul de persoane care pot trece în mod onorabil prin viaţă, fără a-şi face prea multe probleme din punct de vedere financiar.

2019 – Anul Mistrețului

Influenţele dominante ale Anului Mistreţului de Pământ sunt, prin extrapolare, similare caracteristicilor nativilor Mistreţ. Aşadar acest an va sta sub semnul sincerităţii, deschiderii, ambiţiei, nevoii de adevăr, optimismului şi înţelepciunii. Oamenii vor fi, în acest an, mai încrezători, mai deschişi, dar, în acelaşi timp, mai naivi şi mai vulnerabili. Succesul în diverse acţiuni şi iniţiative poate fi dobândit prin organizare şi fermitate în manifestarea voinţei, căci superficialitatea şi inconsecvenţa vor fi, de asemenea, posibile.

Din punctul de vedere al astrologiei chineze, Mistreţul sau Porcul este un semn de apă yin (feminin). Prin urmare, ne putem aştepta la un an mai puţin încrâncenat, cu un nivel mai redus de agresivitate, comparativ cu anul anterior, al Câinelui de Pământ, semn yang sau masculin, în care oamenii vor manifesta mai multă toleranţă, sau vor avea o tendinţă sporită către interiorizare, reflecţie, introspecţie, specifică anilor yin. Cei care nu vor reuşi prin propriile forţe să îşi gestioneze stările afectiv – emoţionale (specifice apei, yin) vor apela, în acest an, la psihologi, psihoterapeuţi, psihiatri, şamani sau diverşi maeştri, în variate forme de meditaţie.

Fiind un An al Mistreţului, pot continua sau reapărea problemele legate de epidemia infecţioasă la porcine (care au existat în anul 2018), atât la animalele sălbatice (porcii mistreţi), cât şi la cele domestice (porcii din crescătorii sau gospodării). Ecologiştii sau alţi activişti pentru protecţia mediului, a animalelor, pot avea unele iniţiative legate de posibila vânătoare excesivă a mistreţilor, de impactul acesteia asupra mediului, a lanţurilor trofice etc. Personalul implicat în medicina veterinară poate avea, în acest an, o atenţie sporită asupra efectivelor de porci domestici.

Acest An al Mistreţului se află sub semnul elementului Pământ, ceea ce poate genera un interes sporit pentru achiziţii de terenuri, activităţi geologice, geofizice, construcţii de diguri (pentru protecţia faţă de posibilele inundaţii), preocupări legate de protecţia sau intervenţia în caz de cutremure sau alunecări de terenuri.

În sistemul chinezesc al Stâlpilor Destinului (Ba Tze), Anul Mistreţului corespunde combinaţiei pământ peste apă. Pământul şi Apa au o relaţie distructivă, ceea ce poate însemna reducerea apei (deşertificări, secarea unor surse de apă, uscăciune, secetă, îndiguiri excesive, construcţia de noi baraje etc.).

Problemele de sănătate care pot apare mai frecvent în Anul Mistreţului de Pământ se pot localiza la nivelul ficatului (riscuri de infecţii virale, disfuncţii, intoxicaţii generate de excesele alimentare), la nivelul sistemului circulator (creşterea tensiunii arteriale, insuficienţe vasculare, blocaje în circulaţia sângelui etc.). Din cauza conflictului Pământ/Apă pot apare afectări ale rinichilor, vezicii urinare, organelor reproducătoare (pietre, nisip, chisturi, blocaje sau obstrucţii).

Anul Mistreţului de Pământ este favorabil, în primul rând, celor născuţi tot într-un an de Mistreţ (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, după data de 4 februarie).

Anul Mistreţului va fi favorabil şi pentru nativii Şobolan (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008), Tigru (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Iepure sau Pisică (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011), Capră sau Oaie (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015), Maimuţă (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004), Câine (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018). Anul Mistreţului poate fi mai dificil pentru nativii Şarpe (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) şi, mai ales, pentru nativii Cal (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014).

Acestea vor fi, aşadar, cele mai semnificative tendinţe care se vor manifesta în Anul Mistreţului de Pământ.