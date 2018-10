Ediṭia a XIV-a a Congresului Asociaṭiei Astrologilor din România

În weekendul 29-30 septembrie, astrologii şi pasionaţii de astrologie din ţară s-au întâlnit cu entuziasm în capitală pentru a participa la Congresul anual al Asociaţiei Astrologilor din România.

Invitata specială a acestei ediţii a fost Pepa Sanchis, din Spania, un astrolog cu multă cunoaşere, multă experienţă şi cu o viziune astrologică deosebită. Pepa practică şi predă astrologia clasică medievală, aducând o contribuţie importantă prin studiul şi traducerea unor lucrări astrologice extrem de valoroase, ale unor autori precum Morin de Villefranche , Masha’allah sau Abraham ibn Ezra. Este laureată a premiului pentru literatură astrologică, acordat în 1998 de Congresul Iberic şi a unei menţiuni de onoare acordată de centrul editorial astrologic Gracentro din Spania. Pepa a venit însoţită de colaboratoarea sa, Consuelo Inchaurtieta, alături de care administrează site-ul astrologic http://primaluce.es

Ziua I: workshop “Influenṭa configuraṭiilor universale asupra hărṭii natale” cu Pepa Sanchis

În prima zi a Congresului, am participat la cursul susţinut de către Pepa Sanchis la Hotelul Cişmigiu, un curs cuprinzător, original şi plin de exemple practice, care ne-au ajutat să asimilăm informaţile primite.

Asistată de Adrian Cotora, vice-preşedinte AAR şi de Mihaela Dicu, preşedinte de onoare a AAR, care ne-au ajutat cu traducerea, Pepa ne-a vorbit, în prima parte a cursului, despre harta natală şi despre evoluţia acesteia de-a lungul vieţii. Ea ne îndeamnă să nu privim tema natală ca pe o fotografie, ci ca pe un film, dacă dorim să căpătăm o perspectivă generală. Nimic nu este static, trebuie să studiem modul în care evoluează harta de-a lungul timpului.

Deşi o planetă poate “promite” mult în tema natală, trebuie analizat dacă şi când se poate realiza ceea ce promite. Şi putem face acest lucru folosind progresia temei, a planetelor şi a cuspidelor. Putem folosi progresii simbolice (1 grad ecuatorial = 1 an), progresii primare (1 grad zodiacal = 1 an), progresii secundare (1 zi = 1 an) sau profecţii (1 semn zodiacal = 1 an).

O altă modalitate de analiză a evoluţiei temei natale este cea a folosirii “stăpânilor timpului”. Întotdeauna, în fiecare etapă a vieţii, există o planetă care are cuvântul cel mai important de spus. Fie că ne referim la o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, planeta care stăpâneşte acest interval va descrie cel mai bine experienţele persoanei, din respectiva perioadă.

Evenimente semnificative în viaţa unei persoane vor avea loc doar atunci când există concomitent indicii similare fie între două tipuri de progresii, fie între progresii şi stăpânii timpului. Contextul (tranzitele) poate fi determinant şi poate modifica desfăşurarea evenimentelor.

Vorbind despre configuraţiile universale importante în astrologia mundană, Pepa se referă la următoarele: ingresul planetelor în semne, aspectele planetare şi mişcările directe sau retrograde ale planetelor. Este important să înţelegem care este semnificaţia şi dinamica unei configuraţii universal, atât din punctul de vedere al astrologiei mundane, cât şi al predicţiilor la nivel personal. Un element important este identificarea stăpânului unei configuraţii universale (planeta dominantă), deoarece acesta va dirija energia acesteia într-un anumit fel, specific. Aflăm acum faptul că cea mai importantă configuraţie universală pe plan socio-politic este ciclul Jupiter-Saturn, al cărei efect durează timp de 20 de ani.

La fiecare două secole, conjuncţia acestor planete schimbă triplicitatea, cu efect important asupra societăţii. Ciclurile Jupiter-Saturn dau, în funcţie de elementul în care cade conjuncţia, dominația şi puterea socio-politică unei anumitei părţi a globului pământesc (foc – Orient, pământ – Occident, aer – Orient nord, apă – Occident sud). Iar în momentul actual, ne aflăm în tranziţia de la un ciclu de pământ la unul de aer. Am discutat în continuare despre efectele ultimei conjuncţii Jupiter-Saturn , din anul 2000, pe harta României.

Ultima parte a cursului a fost dedicată studiului detaliat al efectelor configuraţiilor universale asupra hărţilor natale. Deoarece oamenii sunt mai sensibili la configuraţiile ale căror cicluri pot fi simţite pe parcursul vieţii, ne interesează ciclurile medii ale planetelor. Sunt de interes configuraţiile formate de Jupiter, Saturn şi Marte cu alte planete, precum şi eclipsele.

La modul general, daca o persoană are în harta natală o anumită configuraţie, ea va fi cu atât mai sensibilă la energia acesteia în tranzit. Dacă persoana nu este “branşată” la energia respectivă, va reacţiona mai puţin. Persoana va resimţi efectele unei configuraţii universale în tranzit şi în cazul în care aceasta activează unul dintre semnificatorii importanţi din harta natală (stăpân de Ascendent, stăpân de MC). Prin câteva exemple sugestive, Pepa ne arată faptul că oamenii politici aflaţi în prim-plan, într-un anumit moment, “încarnează” energia astrală a momentului, având în tema natală configuraţii ce coincid la grad cu cele în tranzit.

Ca o idee generală, Pepa ne spune că este extrem de important ca, atunci când facem o predicţie, să analizăm toţi factorii implicaţi, înainte de a trage o concluzie. Trebuiesc luate în considerare atât harta natală, cât şi cea progresată şi tranzitele, şi doar atunci când găsim un tipar repetitiv putem prezice un eveniment important.

După un workshop atât de interesant şi de complex, am încheiat seara printr-o cină la restaurantul cu specific tradiţional românesc “Vatra”, unde am avut ocazia de a ne cunoaşte mai bine cu cele două fermecătoare invitate şi de a schimba impresii cu ceilalţi colegi.

Ziua a II-a: simpozion astrologic

La Hotelul Parliament, cea de-a doua zi a început cu conferinţa “Stăpânii configuraţiilor universale“, susţinută de Consuelo Inchaurtieta din Spania, colaboratoarea Pepei Sanchis. Această prezentare a avut rolul de a completa şi de a imbogăţi conţinutul cursului din ziua precedentă. Alături de Dan Ciubotaru, fostul preşedinte al AAR, care ne-a ajutat cu traducerea, Consuelo a indicat trei modalităţi prin care putem stabili, în harta natală, stăpânii unor perioade mai lungi de timp – divizori, cronocratori şi firdaria.

Divizorul este planeta care guvernează termenul în care se află Ascendentul direcționat sau progresat. Folosind progresiile primare, divizorul unei hărţi se va schimba în funcţie de termenul Ascendentului progresat. Planeta cu rol de divizor devine foarte importantă pentru perioada respectivă şi, în funcţie de condiţia ei în tema natală, va aduce circumstanţe mai mult sau mai puţin favorabile în viaţa nativului.

Firdaria împarte existenţa în perioade mari şi subperioade. Pentru o hartă diurnă, prima perioadă va fi stăpânită de Soare, urmând, în ordinea caldeeană, perioadele lui Venus, Mercur, Luna, Saturn, Jupiter şi Marte. Pentru o hartă nocturnă, se începe de la Lună. În cazul cronocratorilor, începem cu stăpânul hărţii, iar ordinea este dată de cea a planetelor din tema natală. Pentru a face o predicţie cât mai corectă, cheia este să folosim aceşti stăpâni împreună și să identificăm indiciile care se repetă. Pentru exemplificare, Consuelo a discutat pe hărţile lui Bill Clinton, Yoko Ono şi Nadia Comăneci.

A urmat prezentarea lui Alexandru Păunescu, care ne-a vorbit, dintr-o perspectivă astro-psihanalitică, despre Predictibilitatea parentalităţii adoptive. După prezentarea unor principii cu care operează psihanaliza şi astro-psihanaliza, Alexandru ne explică corespondenţa dintre părinţi şi casele astrologice. Casa a IV-a, o casă de apă, corespunde părintelui de sex opus, care oferă copilului un confort emoţional mai puternic, iar casa a X-a corespunde părintelui de acelaşi sex, care îi transmite copilului regulile sociale si comportamentele. Copiii biologici sunt reprezentaţi de casa a V-a, şi, în opoziţie, copiii adoptaţi sunt reprezentaţi de casa XI-a (ca membri ai familiei ce vin din exterior).

Analizând harta natală a Angelinei Jolie, Alexandru ne explică motivaţia psihologică subtilă ce a determinat-o pe cunoscuta actriţă să adopte, în primă fază, iar apoi să dea naştere propriilor copii. Prin analiza hărţilor copiilor adoptivi şi a celor biologici, în raport cu harta Angelinei, aflăm modalitatea prin care actriţa şi-a vindecat rana în legătură cu propria sa mamă, rană simbolizată de Chiron.

În continuare, Mihaela Dicu, preşedinte de onoare al AAR, ne-a prezentat materialul său cu privire la “Centenari şi supercentenari” , un studiu pe marginea hărţilor natale ale unor persoane cu longevitate remarcabilă. Analizând 52 de hărţi, Mihaela a urmărit distribuţia planetelor tradiţionale şi a Nodurilor lunare, în semne şi, mai important, semnificatorii longevităţii (luminatorul sectei, stăpânul triplicităţii luminatorului), precum şi semnificatorul bătrâneţii (Saturn).

Ca exemple, am analizat hărţile şi am aflat poveştile de viaţă ale unor persoane ce au atins vârste impresionante: Jeanne Calment (cea mai longevivă persoană, ce a trăit 122 ani), Robert Marchand (ciclist francez ce va împlini 107 ani), Danielle Darrieux (actriţă franceză ce a trăit 100 ani), Juan Riudavets (cizmar din Spania, ce a decedat la 114 ani, în urma unei banale răceli).

A urmat Elena Angheloiu, psiholog şi astrolog, care ne-a împărtăşit observaţiile sale despre “Arhetipuri feminine şi masculine în relaţia de cuplu“. Fiind axată pe terapia de cuplu, Elena ne spune că foloseşte astrologia ca “armă secretă” a sa, cu ajutorul căreia poate depista rapid arhetipul energetic al celor doi parteneri, ajutându-i astfel să descopere limbajul de iubire specific fiecăruia.

Pentru bărbaţi, stabilim tiparul energetic relaţional în funcţie de elementul Soarelui şi al lui Marte, iar în cazul femeilor, în funcţie de elementul Lunii şi a lui Venus. Vom avea, astfel, patru arhetipuri: Rege/Regină (pământ), Amant/Amantă (apă), Războinic/Războinică (foc) şi Alchimist/Alchimistă (aer). Fiecare dintre aceste arhetipuri prezintă caracteristici şi nevoi relaționale specifice şi îşi exprimă iubirea într-un mod diferit. Discutând despre fiecare în parte, am aflat cum putem crea conştient armonie în relaţia de cuplu.

După pauza de masă, Ancuţa Catrinoiu ne-a vorbit despre Revoluţia Solară, prezentându-ne istoricul şi tehnicile clasice ale acesteia. Revoluţia Solară, reprezentând momentul în care Soarele revine la poziţia sa natală este, pentru orice om, în fiecare an, un moment important nu numai astrologic, ci şi emoţional, iar analiza acestui moment furnizează date importante pentru următorul an. Aflăm că avem date despre această tehnică începând cu perioada elenistică, sec. I-VI e.n. (Dorotheus din Sidon, Vettius Valens, Ptolemeu), în perioada arabă, sec.VII-X e.n. (Masha’allah, Al-Battani, Al-Biruni) şi în epoca medievală (Guido Bonatti, Jerome Cardan, William Lilly).

Ca exemplu de interpretare a Revoluţiei Solare prin metode clasice, Ancuţa ne prezintă harta lui Rene Lacoste (jucător de tenis şi producător de vestimentaţie sportivă), pentru anul 1933, când a înfiinţat compania care îi poartă numele.

Următorii conferenţiari, Sorin și Minola Bratoveanu, ne-au vorbit despre Identificarea aptitudinilor pentru astrologie în tema natală. Semnificatorul natural cel mai important pentru astrologie este Uranus, iar prin analogie, Vărsătorul şi casa a XI-a. Prezenţa unui marcaj pe semnul Vărsătorului, pe casa a XI-a sau un Uranus puternic (angular, conjunct cu Luminariile sau în demnitate) pot sugera o înclinaţie ale nativului către astrologie, dar descriu şi atitudinea astrologului practicant, preferinţa pentru un anumit tip de astrologie.

Un alt semnificator este Punctul de Astrologie, care se calculează prin formula: ASC + Mercur – Uranus. Pentru mai multe informaţii, putem studia poziţia Punctului de Astrologie în case şi conjuncţiile acestuia cu planetele personale.

Aflată la debut în cadrul Congresului, Cătălina Mărăcineanu a prezentat studiul său intitulat “Preoţia ca vocaţie” , inspirată fiind de filmul românesc “Un pas în urma serafimilor”, regizat de către Daniel Sandu şi bazat pe elemente reale din viaţa acestuia. Aflăm că regizorul a urmat în tinereţe cursurile unui liceu teologic, dar regulile sistemului l-au făcut să se îndoiască de alegerea sa, determinându-l să renunţe la preoţie în favoarea unei cariere în cinematografie.

Pentru misticism, aflăm că ar trebui să avem în hartă influenţe puternice de la Neptun, Uranus şi Pluto, un Jupiter puternic, marcaj important în Săgetător, C9 ş C12, semne slabe de expresie ale elementului pământ și semne de expresie puternice ale elementelor aer şi, în special, apă. Religia se află în relaţie cu C9, cu Jupiter, Neptun (misticism) şi cu Saturn (pentru viaţa monahală).

Am urmărit prezenţa elementelor cheie în hărţile unor feţe bisericeşti celebre, cum sunt Papa Ioan Paul al II-lea, Maica Tereza, Patriarhul Daniel. De asemenea, am analizat harta regizorului Daniel Sandu, încercând a înţelege dilema acestuia cu privire la carieră. După cum afirmă Sandu, “Şi preotul, şi regizorul spun poveşti interesante, cu convingere”, iar în astrologie, putem uşor să stabilim o legătură între cele două profesii, deoarece ambele au acelaşi semnificator (Neptun).

Dan Ciubotaru, fost preşedinte al AAR, a fost cel ce a avut ultimul cuvânt de spus în cadrul sesiunii de conferinţe, venind cu un subiect de foarte mare interes şi utilitate practică – “Astrologie previzională – Tips &Tricks“. Dan ne îndeamnă să “îndrăznim” să practicăm astrologie previzională, acesta fiind singurul mod eficient de a învăţa. Ne spune să nu ne temem de eventualele erori, să nu fim ataşaţi de rezultat, fiindcă perfecţiunea nu poate fi atinsă, iar dacă un client nu trebuie să primească anumite informaţii, atunci noi nu le vom vedea, indiferent de cât de bine pregătiţi suntem. Dan ne spune că e mult mai uşor să prevedem un eveniment negativ decât unul pozitiv, deoarece binele necesită o alegere din partea clientului, efort personal constant şi pregătirea corespunzătoare.

O influenţă pozitivă poate să fie sau nu fructificată, depinzând de liberul arbitru. Diferenţa esenţală dintre planetele “malefice” şi cele “benefice” constă tocmai în gradul de libertate pe care ni-l oferă. Cum putem alege momentul optim pentru a întreprinde o acţiune? Dan ne spune să nu căutăm insistent aspecte pozitive, momentul potrivit este acela în care nu există influenţe negative, când nimic nu te blochează.

Acestea au fost, pe scurt, temele prezentate în cadrul Congresului. Dincolo de informaţia astrologică bogată şi variată pe care am primit-o, întâlnirile cu colegii ce împărtăşesc aceeaşi pasiune este întotdeauna o hrană pentru suflet. Îmi place să cred că în aceste două zile am trăit, toţi cei prezenţi, o stare benefică de conectare şi bucurie.

Din partea AAR,

ALEXANDRA GRAMA