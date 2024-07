Luna Nouă și Luna Plină din iulie 2024

de TEODORA MUTH

Pe 20 iunie, la Solstițiu, am intrat într-o vară toridă care nu a adus doar temperaturi neobișnuit de ridicate ci și manifestări ardente, dacă ar fi să amintim numai câtă energie și pasiune au demonstrat suporterii echipelor naționale ale țărilor prezente la Campionatul European de Fotbal.

Luna Nouă în Rac, din 6 iulie, ora 1:57, la gradul 14°23´ al zodiei, activează casa a III-a a hărții, casă pusă în relație cu nevoia de a comunica dar și de a învăța, precum și cu nevoia de a împărtăși cu rudele din familia extinsă sau cu colegii, din cele învățate. Dar fiind vorba de zodia cardinală de apă, aici stăpâne sunt emoțiile, care ne fac vulnerabili și temători la expunere. Siguranța afectivă devine prioritate de gradul zero, nu doar pentru noi ci și pentru cei pe care îi iubim. Alături de luminători se află și Venus, așa încât efluviile protectoare și drăgăstoase par a fi de neoprit.

Luminătorii sunt în triplicitatea lui Marte (evenimentul are loc noaptea, în elementul apă) iar termenul în care îi găsim este stăpânit de Mercur. Mercur este în Leu, plasat în casa a IV-a, în opoziție cu Pluto din Vărsător. Acest amplasament al planetei Mercur, în zodia de foc, fixă, orgolioasă și dramatică a Leului și în casa a IV-a, care este și ea pusă în legătură cu chestiunile ce țin de familie, neam și moșteniri, sugerează o posibilă inflamare a modului în care ne raportăm la aceste teme, mai ales că impulsurile dominatoare induse de Pluto (în trigon cu Uranus), menite să demonstreze cine are mușchii mai bine lucrați, ațâță spiritele. Iar aglomerarea planetelor în emisfera estică denotă o tendință spre manifestări individualiste, conduse de opinii personale ferme, destul de puțin tolerante.

Lunația stă sub steaua fixă Sirius, la 14°24´ în Rac, cea mai strălucitoare de pe cerul nopții, recunoscută ca fiind un astru benefic, norocos, care anunță bunăstare. În astrologia medicală, însă, ea este asociată cu febra, căldura extremă și focul. În mitologia romană, această stea îl reprezintă pe cel mai credincios dintre câinii de vânătoare ai lui Orion, care nu și-a părăsit stăpânul nici în moarte, însoțindu-l pentru eternitate în constelația Canis Major (Câinele Mare). Am ținut să menționez acest aspect particular al momentului astral deoarece el dă câteva detalii pentru mai buna înțelegere a energiei lunației. Sirius este văzută și ca un gardian care veghează asupra unor lucruri importante, în acest caz asupra relațiilor armonioase cu membrii familiei. Dar de ce am avea nevoie de un astfel de străjer?

Dacă ne uităm la Ascendentul din Taur, găsim în prima casă a hărții două malefice, pe Marte și pe Uranus. Chiar dacă Taurul este o zodie stabilă, după unii, inertă, fără apetit pentru schimbare, ne putem aștepta acum la unele reacții îndrăznețe, curajoase și destul de rapide, dacă apar amenințări la adresa modului nostru tradițional de viață și a traiului bun sau dacă e vorba de ceva ce ne-am propus să facem cu orice preț, la care nu vrem să renunțăm. Până și cei mai greu de urnit dintre noi pot fi scoși din sărite și pot avea comportamente neașteptate, în special dacă li se impune acceptarea unor situații care lezează independența personală sau anumite convingeri la care au aderat de multă vreme. Este binecunoscută reacția taurului furios, care nu-și mai poate controla nervii atunci când vede roșu în fața ochilor. Și acestea sunt reacții emoționale, să nu uităm!

Este de semnalat că Saturn a intrat în retrogradare pe 29 iunie iar Neptun l-a urmat, pe 2 iulie. Ambii se află în zodia Pești și casa a XI-a a lunației, realizând aspecte de trigon cu luminătorii, ceea ce ar putea aduce în actualitate revizuirea unor planuri, a unor scopuri sau a anumitor relații de prietenie care nu mai funcționează.

Un alt indiciu al unei tensiuni mocnind în fundal este aspectul de careu pe care luminătorii îl realizează cu nodurile lunare, care poate fi ”tradus” printr-o stare interioară destul de complicată, generată de emoțiile neplăcute, de frustrări și izolare.

După această Lună Nouă destul de contradictorie, în viziunea mea, pe 21 iulie, la ora 13:17, vom avea Luna Plină în Capricorn, la 29°08´. Harta acestei lunații are Ascendentul în Balanță iar aspectul de Lună Plină se perfectează pe axa caselor IV – X. Din nou avem luminătorii în termenele maleficelor, Luna în grad anaretic, în termenul lui Marte, conjunctă cu Pluto iar Soarele este în termenul lui Saturn. Pare că se continuă, oarecum, temele de familie de la Luna Nouă, axa caselor IV – X fiind în relație cu părinții, mama – tata. Sunt accentuate acum și casele a VI-a, a IX-a și a XI-a, deci casa sănătății, casa călătoriilor lungi și cea a convingerilor personale. Cu acest Ascendent în Balanță, situat în termenul lui Venus, implicat în aspecte de careu cu ambii luminători, ne aflăm din nou într-o perioadă în care nevoile emoționale ne cer o atenție sporită.

Și în această hartă, Mercur din Leu (în termenul lui Marte) este în relații tensionate cu Marte din Gemeni (în termenul lui Mercur) și cu Uranus din Taur (în termenul lui Marte). Pare că iritabilitatea este la cote înalte și nu este nevoie de prea mult efort pentru ca discuțiile în contradictoriu să se declanșeze. De bun augur este prezența planetei Venus în casa a XI-a și în sextil cu Jupiter dar ne putem aștepta la unele nazuri și din partea ei dacă nu i se acordă recunoașterea pe care o așteaptă în zodia Leului.

Ce concluzie am putea desprinde din cele ce se relevă în hărțile lunațiilor lunii iulie? Să ne bucurăm de vară, de emoții și de stările speciale în care ele ne trimit, fără a pierde din vedere faptul că orice exces poate induce un dezechilibru greu de reparat ulterior. Să nu trezim taurul care doarme, vegheat de Sirius!

