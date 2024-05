Reflecții asupra unor concepte ale Astrologiei Clasice

de ANDREW BEVAN,

traducere de TEODORA MUTH

Există în astrologia clasică unele concepte despre care, în afara unor informații fragmetare găsite ici și colo, nu prea deținem un material scris consistent. Din pricina sărăciei textelor s-ar părea că nu știm exact ce înseamnă ele sau cum să le utilizăm. Astfel, ele s-au pierdut sau au fost date de-o parte dar problema care rămâne este că s-ar putea ca noi să nu înțelegem complet domeniul nostru de studiu sau chiar scopul astrologiei. Nu țin să pretind monopolul asupra acestei teme însă, de-a lungul mai multor decenii, am fost preocupat să adun idei și observații pe care acum simt nevoia să le împărtășesc colegilor mei astrologi. Deoarece materialul devine tot mai bogat, nu aș vrea ca munca mea și efortul depus să fi fost în zadar și să se piardă. Iar, în zilele noastre, e de ajuns ca un hard-disc să se deterioreze pentru ca o cantitate uriașă de informații să dispară. Difuzarea informațiilor pe care le dețin este un mod de a împiedica acest lucru. Așadar, să-i dăm drumul!

Planetele diurne și planetele nocturne

Primul concept se referă la planetele diune și la cele nocturne și este înrudit cu acela de sectă, care înseamnă clan, echipaj, echipă sau trib. Planetele diurne sunt Soarele, Jupiter și Saturn iar cele nocturne sunt Luna, Venus și Marte. Mercur are o natură ambivalentă, interschimbabilă, fiind diurn atunci când răsare înaintea Soarelui și, nocturn, atunci când apune după Soare.

De dragul simplificării lucrurilor, când vorbim despre calitatea diurnă sau nocturnă a unei planete, ne reprezentăm ziua împărțită în două schimburi. Avem un schimb de zi și un schimb de noapte. Schimburile de zi au tendința să fie mai ușoare și mai ordonate decât cele de noapte. Sunt mai ușoare pentru angajați și e mai ușor de găsit personalul potrivit pentru ele. Schimburile de noapte sunt mai dificile și mai complexe. Pe parcursul zilei, Soarele este deasupra orizontului, el este luminătorul perioadei, este ofițerul cu gradul cel mai înalt de îndatoriri / responsabilități. Atunci când se află sub linia orizontului, sub pământ, el este pur și simplu în afara serviciului, în timpul său liber. Dar prezența Soarelui, fie deasupra, fie dedesubtul liniei orizontului, este factorul decisiv în stabilirea părții din zi în care ne aflăm, zi sau noapte. Putem spune că el decide în acest fel pentru toate celelalte planete. Soarele este unic în felul său de a fi. Celelalte planete diferă.

Pe parcursul nopții, Soarele predă comanda schimbului și lumina o predă Lunii. Luna este astrul care devine primul ofițer al acestui interval, este tura ei, responsabilitatea ei. Dar, spre deosebire de comportamentul Soarelui care se află, pe toată durata schimbului său, deasupra pământului, Luna poate fi situată atât deasupra orizontului cât și dedesubt, în tura ei. Din acest motiv turele de noapte sunt mai complexe. Ele pot fi cu personal sau fără personal. Uneori, în timpul schimbului de noapte, personalul este la muncă, treaz și vigilent, precum în casă ori într-un spital, acesta fiind cazul când planetele nocturne sunt deasupra orizontului, pe parcursul nopții. Alte schimburi pot fi nesupravegheate, ceea ce înseamnă că afacerea, corabia, casa ori nava, de orice fel ar fi ea, este lăsată să plutească la întâmplare, fără echipaj, pe pilot automat, așa cum putem considera că se întâmplă atunci când planetele nocturne se află sub linia orizontului. Așadar, poziția Soarelui în emisfera sudică ori în cea nordică a hărții este cea care determină cine este la comandă și care planete sunt de cart ori de serviciu. Dar acestea pot fi situate deasupra ori dedesubtul orizontului, deasupra ori dedesubtul punții, pe durata acestor schimburi. Soarele este întotdeauna deasupra orizontului pe parcursul zilei, astfel că schimbul de zi este întotdeauna cu echipaj și este supravegheat.

Atunci când Soarele este sub linia orizontului și Luna deasupra, Luna se află în propria ei lumină, strălucire și glorie și poate fi numită, pe drept cuvânt, Regina Nopții. Ea strălucește și se dezvăluie în acest interval așa cum nu o face în alte dăți. Dacă Luna se află în emisfera de jos pe parcursul nopții, responsabilitățile ei sunt secundare, diminuate. Ea va răspunde totuși pentru starea generală a lucrurilor și se va afla la conducere în intervalul nocturn dar nu este nevoie să fie trează, prezentă sau activă. Poate să doarmă sau să se odihnească sau poate fi de gardă. În aceste circumstanțe, este de folos ca o altă planetă nocturnă să se afle deasupra orizontului iar această planetă va fi foarte puternică, influentă și plină de forță. Cu cât mai multe planete sunt situate sub linia orizontului, sub punte sau în jumătatea pasivă a hărții, cu atât mai multe probleme urmează să fie lăsate în întuneric, la voia întâmplării sau a împrejurărilor.

Există momente de urgență, când căpitanul sau primul ofițer lansează comanda ”Tot echipajul pe punte!” În astfel de ocazii, ca atunci când se apropie o furtună, este nu doar util ci, uneori, chiar vital sau crucial să ai la dispoziție mai multe resurse. Cu cât mai multe planete sunt convocate deasupra orizontului, cu atât mai bine. Dar, chiar și când se întâmplă așa ceva, este bine de știut cine este la conducere și al cui schimb este, deoarece, pe parcursul zilei, planetele nocturne sunt subordonate celor diurne iar, pe timp de noapte, cele diurne se subordonează celor nocturne. Altfel, ne putem trezi cu tot felul de oameni care își stau în cale unii altora, încurcându-se unii pe alții, călcându-se pe picioare, lucru ce poate genera iritare și animozitate. Demnitățile esențiale pe care planetele ori personalul adițional le dețin ne dau indicii referitoare la capacitatea lor de a fi cu adevărat utile, deoarece o planetă fără o demnitate esențială poate fi considerată slabă, inutilă, mai curând o povară. Uneori, oamenii care nu-și cunosc locul sau rolul sunt mai mult niște încurcă lume.

Așadar, planetele situate deasupra liniei orizontului tind să aibă o viziune generală mai corectă asupra lucrurilor. Sunt capabile să vadă ce se petrece. Proiectele sunt mai bine plănuite, conduse rațional, iar deciziile sunt luate strategic. Mai multe planete deasupra orizontului indică prezența unei voințe asumate și a unei forțe care se manifestă dincolo de circumstanțe. În termeni generali, A.T. Mann spunea că Soarele și Luna deasupra orizontului, într-o hartă natală, indică faptul că acea persoană a fost concepută cu intenție, a fost dorită. Părinții știau ce vor, își doreau un copil. Când Soarele și Luna sunt sub linia orizontului e semnul unei conceperi neintenționate și neplanificate. Părinții erau, probabil, inconștienți de faptul că procreau. Ei puteau, totuși, să-și dorească un copil, fără însă a fi conștienți de acest lucru.

Am avut câteva cazuri în care aproape toate planetele erau deasupra orizontului și părea că prea multe lucruri se întâmplaseră prea devreme în viața respectivelor persoane. Totul era la vedere și se petrecea prea rapid, fără a mai exista timpul necesar pentru a căuta, a învăța, a gândi sau a se minuna, pentru odihnă sau digestie. Fac această observație reflectând la echilibrul natural de care este nevoie în toate.

Celei mai înălțate planete dintr-o hartă i se acordă o importanță considerabilă datorită poziției speciale pe care o ocupă și perspectivei pe care ea o are asupra hărții. Cel mai corect ne putem referi la ea ca fiind planeta situată cel mai aproape de punctul ”nonagesimal” – care este în emisfera superioară și face careu cu Ascendentul – mai degrabă decât de Mijlocul Cerului, chiar dacă pozițiile celor două puncte sunt cel mai adesea înrudite.

Acele planete care nu sunt pe tura lor ci în afara luminii lor, de exemplu planetele diurne pe timpul nopții sau cele nocturne pe timpul zilei, sunt în afara serviciului, în timpul lor liber. Dacă se află în emisfera de jos, ele fie se odihnesc, fie dorm sau își încarcă bateriile. Sunt într-o stare sănătoasă. Totuși, o planetă în afara serviciului dar deasupra liniei orizontului nu doarme și nici nu se odihnește ci este trează, chiar dacă ar fi mai firesc ca ea să fie adormită. Poate fi prezent un oarecare stres, o tensiune sau altceva care o afectează. Evaluăm demnitățile esențiale, calitățile și starea fiecărei planete, pentru a judeca dacă influența și modul în care ea lucrează sunt pozitive sau negative.

Prea multe planete pe tura lor dar plasate greșit, de exemplu planete diurne sub linia orizontului pe timp de zi, sau nocturne pe timpul nopții pot indica faptul că o mare parte a activității se desfășoară sub punte sau într-un sector realocat, în locul sau momentul nepotrivit al zilei. Aceste planete pot indica fie un subconștient hiperactiv, cu vise foarte vii, fie prea multe petreceri sau activități descrise de ele, care ar putea, prin comportamentul lor, să tulbure odihna necesară celorlale planete. Sunt prea multe planete active și alerte împreună cu cele în afara serviciului, când garda este lăsată jos și nu există protecție. Ele ne mai pot aminti de acele persoane care, în situații private, vor să vorbească doar despre slujbă sau de cei care, atunci când sunt la serviciu, vor să vorbească doar despre probleme personale. Așadar, evaluați amplasamentul unei planete și gândiți-vă cum sunt lucrurile puse cap la cap.

Halb și Hayz

Voi aminti acești termeni deoarece Halb descrie situația unei planete care se află în jumătatea și emisfera corectă, în acord cu secta, luminătorul și schimbul ei. Așadar, planetele diurne sunt în Halb-ul corect atunci când sunt deasupra orizontului, pe timp de zi, și sub linia orizontului, pe timp de noapte, cu toate că Soarele poate fi considerat ca fiind în Halb doar pe parcursul zilei. Invers, planetele nocturne sunt în Halb-ul propriu atunci când se află deasupra orizontului pe parcursul nopții ori sub orizont pe parcursul zilei. Așa, planeta este în modul, strălucirea și starea de confort care îi priește. O planetă în Halb-ul corect are parte de oportunități, fie pentru că i se ivesc ocazii, fie pentru că primește ajutor, este organizată și temeinică și își poate exercita drepturile. Luna este nevoie să fie deasupra orizontului, pe parcursul nopții, pentru a fi în Halb-ul corect. Când cei doi luminători sunt plasați în Halb-uri opuse, în emisfera superioară și în cea inferioară, se manifestă echilibrul.

Dacă o astfel de planetă se află și într-o zodie de același gen, de exemplu o planetă masculină este într-o zodie masculină sau o planetă feminină se află într-o zodie feminină, spunem că ea este în Hayz. Se spune că ea este mai mulțumită, mai fericită și mai eficientă într-o astfel de amplasare. Am putea spune că este ca o persoană care se prezintă mai potrivit unei anumite ocazii, este echipată mai adecvat cu propria ei natură și deține uneltele potrivite. Trebuie să amintim din nou că orice virtute ar căpăta o planetă, printr-o demnitate esențială, aceasta este principalul mod de exprimare a calității sale și a capacității sale de a fi utilă. Dar, la un moment dat, se poate pune întrebarea dacă se află vreun doctor prin preajmă. Dacă un semnificator se află în Hayz, e ca și cum persoana respectivă este îmbrăcată corespunzător și are cu ea trusa de prim ajutor, putând astfel să abordeze corect situația. În afara stării de Hayz, persoana e un simplu civil, fără o uniformă specifică și fără a avea uneltele potrivite la îndemână.

O planetă în afara Halb-ului său și așezată sub orizont, contrar schimbului său, este slăbită și are o influență și un impact redus într-o hartă. Capacitatea ei de a face bine sau rău este încă prezentă dar persoana respectivă nu mai deține un loc în consiliul de administrație ori în comitetul director, nu mai are putere executivă așa cum avea. Acest semnificator depinde de managementul altora. De exemplu, Jupiter, o planetă diurnă, aflat sub orizont pe timpul zilei. Aspectele ei benefice pot fi întârziate în așteptarea deciziilor și a acțiunilor altora.

Zodii nocturne și zodii diurne

În ceea ce privește semnele diurne si cele nocturne, acest concept este ca un întrerupător de pornire – oprire. În primul rând, etichetarea zodiilor ca diurne și nocturne pare a fi un alt mod de a le clasifica în pozitive și negative sau masculine și feminine. Spunem asta deoarece Berbecul, Gemenii, Leul, Balanța, Săgetătorul și Vărsătorul sunt diurne, pozitive și masculine iar Taurul, Racul, Fecioara, Scorpionul, Capricornul și Peștii sunt nocturne, negative și feminine. Dar ar fi o greșeală să facem această presupunere. Este important să diferențiem diferitele descrieri și cuvinte cheie, deoarece ele semnifică lucruri diferite și fiecare sunt utile în situații diferite.

Pentru că pe timpul zilei Soarele se află deasupra orizontului, zodiile diurne sunt ”pornite” iar cele nocturne sunt ”oprite”. Noaptea, când Soarele se află sub orizont, zodiile nocturne sunt cele ”pornite” iar cele diurne sunt ”oprite”. Din acest punct, totul are de-a face cu modul corect de funcționare, la fel ca în trafic. Lumina roșie înseamnă ”stop”, lumina verde înseamnă ”permis/ pornește”. Cele mai multe situații alternează în acest fel, permițând unor chestiuni să se petreacă în timp ce altele sunt blocate. La aprinderea luminii roșii, deplasarea ta este oprită și trec alți participanți la trafic, care au verde. Zodiile care sunt ”verzi”, ”deschise” sau ”pornite” sunt zodiile diurne, pe timp de zi, și zodiile nocturne, pe timp de noapte. Zodiile care sunt ”roșii” sau ”oprite” sunt cele nocturne, pe timp de zi, și cele diurne, pe timp de noapte. Aceste porți închise trebuie să stea de-o parte, să se retragă, ele sunt subordonate și mai puțin importante. Dar trebuie să observăm mai ales cum colectează planetele resurse suplimentare ziua, din zodiile lor diurne, și noaptea, din zodiile lor nocturne. Căci ele se comportă de parcă are avea rezerve în plus în aceste locuri. Această observație este destul de spectaculoasă și adeseori indică neașteptate daruri și șanse.

Una dintre metaforele mele preferate este cea a unui aeroport. Aștepți să se îmbarce echipajul. Când zodia ta este ”pornită”, ”deschisă” sau ”verde”, așa cum sunt zodiile diurne pe perioada zilei sau cele nocturne pe perioada nopții, porțile sunt deschise. Ai dreptul să treci și chiar ai prioritate la îmbarcare, să zicem. Dacă zodia este ”închisă” este ca și cum ai călători cu un bilet ieftin, care nu oferă privilegii și avantaje. Drepturile tale sunt limitate, condiționate sau filtrate. S-ar putea să nu urci în avion, s-ar putea să nu ai voie să-ți iei bagajul și s-ar putea să nici nu ai un scaun alocat. Magazinele sunt închise, toaletele nu funcționează. Ești un pasager de rangul doi, deloc important și nu există servicii disponibile pentru tine. Mai rău, lucrurile o pot lua într-o direcție proastă, împotriva ta. O zodie în afara luminii sau a perioadei sale este restricționată și o planetă situată în această zodie este nevoită să aștepte, retrasă de-o parte, în timp ce alții trec. Lumina roșie interzice accesul. O planetă într-un semn care nu are ”drept de trecere” trebuie să-și aștepte rândul, până când se face schimbul.

Sunt situații când acest lucru este interesant, deoarece performanța unei planete poate fi afectată la orice nivel. De exemplu, dacă o planetă este în semnul ei propriu, în domiciliu, lucru care ar putea reprezenta situația unui rege, totuși ea nu ar fi cu adevărat încoronată dacă ar trebui să cedeze în fața altor circumstanțe. De asemenea, sugerează că orice înlocuire a regelui, la un astfel de moment, ar fi împotriva curentului popular. În concluzie, unei planete i se va permite întotdeauna să se exprime mai deschis și mai ușor dacă este situată într-un semn diurn, ziua, sau într-un semn nocturn, noaptea. De asemenea, o planetă găsește un rezervor suplimentar de resurse sau un element de bogăție în plus, atunci când se află în domiciliul său diurn, ziua, și în domiciliul ei nocturn, noaptea.

O planetă situată în opoziție cu starea de Hayz, asta însemnând că este atât în afara Halb-ului său corect cât și în afara genului său, va indica o persoană aflată în cea mai inadecvată și mai inconfortabilă situație, complet nepregătită pentru ceea ce se petrece. În lipsa unei metafore mai potrivite, aș spune că este ca o persoană surprinsă în pijamale, în cel mai nepotrivit moment și loc al zilei. În concluzie, o astfel de planetă va apărea nepotrivită sau nepregătită și, ca urmare, vulnerabilă, într-o anumită situație.

Contradicția

Ultimul concept este cel de ”contradicție”, o stare menționată succint în opera lui Al-Biruni, care se referă la aceasta afirmând că este reversul Hayz-ului, însemnând pentru o planetă atât o debilitate cât și o stare de disconfort. În timp ce debilitarea este probabil adevărată, explicația este destul de înșelătoare deoarece „contradicția” nu se referă la gen, masculin sau feminin, nici la problema aspectului de diurn sau nocturn, ci la o chestiune de ritm, rimă și cadență, la fel ca amplasarea în sectă.

Este nevoie să aducem următoarea clarificare:

Stăpânii diferitelor semne aparțin unor secte diferite. Avem aici sectele diurnă și nocturnă: Soarele, Jupiter și Saturn fac parte din secta diurnă iar Luna, Venus și Marte reprezintă secta nocturnă; Mercur este dual, interschimbabil. O planetă își exprimă propria natură și este într-un cadru organizat prielnic, atunci când este localizată într-o zodie stăpânită de o planetă care face parte din propria ei sectă. O planetă diurnă într-o zodie stăpânită de o planetă diurnă sau o planetă nocturnă într-o zodie stăpânită de o planetă nocturnă. De exemplu, Jupiter, fie în zodia Soarelui, în zodiile lui Jupiter sau ale lui Saturn (Leu, Săgetător, Pești, Vărsător sau Capricorn). Sau Marte în zodia Lunii, ale lui Venus sau ale lui Marte (Rac, Taur, Balanță, Berbec, Scorpion). Ne amintim că Mercur este diurn atunci când răsare înaintea Soarelui, deci el este dispozitorul diurn pentru Gemeni și Fecioară. La fel, el este nocturn atunci când apune după Soare, de aceea este dispozitorul nocturn pentru Gemeni și Fecioară, în acest caz.

Dacă o planetă nu se află într-o zodie stăpânită de o planetă din propria ei sectă dar dispozitorul său se află într-o zodie stăpânită de o planetă din propria ei sectă, ea este totuși într-o stare bună; dacă prima planetă nu a avut grijă de propriile sale rânduieli, ele au fost totuși date în grija altcuiva, a unui înlocuitor, organizator sau dispozitor. În acest caz, ”tot ce îți lipsește sau tot ce ai nevoie să știi va fi rezolvat de prietenul sau gazda ta sau poți primi solicitând la recepție.”

Dacă o planetă nu este într-o zodie a unei planete aparținând propriei secte și nici dispozitorul său nu se află într-o astfel de situație, ambele fiind amplasate în zodii contrare propriei secte, atunci spunem că ea se află într-o ”contradicție”. Astfel, o planetă în ”contradicție” se prezintă vulnerabilă, dezorientată și prost organizată. Este nesincronizată, defazată, dezacordată și nu are dreptul să se adreseze conducerii. Este un caz de desincronizare. Un astfel de semnificator nu este familiarizat cu clienții locali, nici cu împrejurimile, nu știe unde se află diverse lucruri și nici cum să facă rost de ele. Glumele și gesturile sale nu sunt potrivite și, în cel mai rău caz, vor fi înțelese greșit sau vor părea neadecvate. Înțelegem că această stare descrie pe cineva care poate părea pierdut pentru că nu și-a pregătit temele de casă, a fost neglijent sau nu le-a înțeles, ori este pur și simplu o victimă a circumstanțelor și a fost prins pe picior greșit. Lucrurile tind să o ia împotriva așteptărilor și astfel poate experimenta ceea ce definim ca ”a fi în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit”. Așa privind lucrurile, situația aduce cu a fi ”invers față de Hayz”.

Reluare:

”Contradicția” este o stare în care o planetă diurnă se află în zodia, casa și domiciliul unei planete nocturne, planeta nocturnă aflându-se în zodia unei planete diurne sau o planetă nocturnă se află în zodia, casa ori domiciliul unei planete diurne, aceasta din urmă aflându-se în domiciliul unei nocturne. Ambele planete, atât semnificatorul cât și dispozitorul său sunt amplasate în afara sectei, având propriile lor ritm și rutină. De exemplu: Jupiter, o planetă diurnă, se află fie în Taur, fie în Balanță, zodii stăpânite de Venus, o planetă nocturnă, iar Venus este plasată în Capricorn sau în Vărsător, zodii stăpânite de Saturn, planetă diurnă. Sau nocturna Lună, amplasată în Leu, domiciliul diurnului Soare, acesta fiind amplasat în Berbec sau în Scorpion, având ca dispozitor pe nocturnul Marte. Aceste cazuri sunt ”contradicții”. ”Contradicția” este o stare care indică faptul că prima planetă (sau primul semnificator) este desincronizată lipsindu-i ritmul și cadența în respectiva locație; în primul rând prin propriile ei calități și, în al doilea rând, lucru confirmat și necorectat, prin starea partenerului de marș.

Despre o planetă situată într-un semn guvernat de o planetă din propria sectă

Să presupunem următoarele: o planetă într-o zodie din propria sectă, de pildă o planetă diurnă situată fie în propriul semn fie în cel al unei alte planete diurne, sau o planetă nocturnă în propriul semn sau într-un alt semn al unei planete nocturne, are ritmul și cadența corecte în aceste locații. Astfel, ea indică o persoană care gestionează mai ușor orice situație și învață rapid, cineva care este mai bine pregătit și mai organizat, gata să răspundă la solicitări, care stă pe propriile picioare și este stăpân pe situație.

Unii oameni sunt așa, indiferent dacă țin o conferință sau concertează, chiar și într-o țară străină ori într-o arenă unde nu au mai fost. Sunt persoane atât de bine structurate încât nu depind de mediu ori de starea camerei de hotel sau de ceea ce îi înconjoară pentru a-și duce la bun sfârșit acțiunile și a-și atinge scopurile. Alții nu dețin acest simț al ordinii, de pildă o planetă diurnă așezată într-un semn al unei nocturne sau o planetă nocturnă, plasată într-o zodie stăpânită de o planetă diurnă. În aceste cazuri, semnificatorul nu are un program al său și nici o agendă a sa dar lucrurile pot fi în regulă dacă dispozitorul său, gazda sau organizatorul se ocupă de toate. O planetă situată într-o zodie dispozitată de o planetă care aparține propriei secte este mult mai probabil să se descurce pe propriile puteri și să fie subiectul unei ordini, unei conduceri, unei programări și unei autorități mai bune.

Dacă o planetă nu are virtuți și resurse din starea și din locația sa naturale, ea se bazează mai mult și depinde mai mult de starea și echilibrul dispozitorului său. Conform acestei reguli, devine evident modul în care condiția fiecărei planete este în mare măsură susținută de starea dispozitorului său. Astfel, un semnificator aflat într-o stare precară și debilitată se poate afla într-o locație care este bine înzestrată, la standarde înalte și, în acest fel, starea acestuia este mult îmbunătățită, după cum ne arată demnitățile esențiale și accidentale ale dispozitorului acestuia de pe orice nivel. Iată, așadar, cum pozițiile planetare din orice hartă ne transmit detalii și calități ale circumstanțelor, în atât de multe moduri.

ANDREW BEVAN, QHP, DMS Astrol.

Membru de onoare al AAR,

Special Guest Editor Astrele Website: www.bevan.no / www.astronor.com

Facebook: Astrolog Andrew Bevan / Astrologi123

Vegsundhaugen 28, 6020 Ålesund, Norvegia.

Articolul în original, în limba engleză, a fost publicat în revista Astrele: https://www.astrele.ro/2024/05/27/concerning-some-of-the-ancient-terms-of-astrology/

Abonați-vă la newsletter-ul Astrele pentru a fi la curent cu tot ce publicăm în revistă! Veți fi anunțat/ă când publicăm ediții noi, articole de astrologie, exerciții/provocări. De asemenea, vă ținem la curent cu evenimentele AAR și cu atelierele și cursurile organizate de astrologii echipei Astrele și de partenerii noștri.