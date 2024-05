Provocarea lui Al Biruni

de MALVINA IVANCIU

Vă mai amintiți de ”Întâmplările cu astrologi de demult, povestite de Nizami Aruzi și… repovestite de Mihaela Dicu”? Sunt figurile legendare care ne inspiră pe noi toți, în practica astrologiei. De multe ori, ceea ce au realizat ne pare supraomenesc și, poate, suprarealist.

Pentru provocarea din acest număr al revistei Astrele vom încerca să reconstituim unul din aceste momente magice din trecutul artei noastre. Una dintre povestirile cu astrologi de demult este cu Al Biruni, sultanul și a cincea ușă:

Bine adăpostită în răcoroasa Grădină a celor o mie de arbori din orașul Ghazni, reședința de vară a preamăritului sultan Mahmud avea patru uși care dădeau în afară. Într-o după-amiază, în care pesemne că se cam plictisea, sultanul îl puse la încercare pe astrologul Abu Rayham (cunoscut nouă ca Al-Biruni): «Pe care dintre cele patru uși crezi că am să ies din casă? Scrie răspunsul pe o hârtie, împăturește-o și pune-mi-o sub covoraș.» Al-Biruni ceru să-i fie adus astrolabul, stabili Ascendentul, calculă harta astrală, se gândi o vreme, apoi scrise răspunsul pe o hârtie și o puse sub covorașul pe care ședea de obicei sultanul. «Așadar, ai stabilit?». «Da.», răspunse Al-Biruni. Atunci, sultanul porunci să se spargă peretele de la răsărit pentru a se mai face o a cincea ușă. Și tocmai pe aceea ieși! După care, mândru de ideea lui genială, menită să-l înfrângă pe astrolog, ceru să i se dea hârtia cu răspunsul. Iar răspunsul suna așa: «Nu va ieși pe niciuna dintre cele patru uși ci va pune să se croiască o a cincea în peretele de la răsărit și prin acea ușă va ieși» .