Jupiter-Uranus în Taur și punguța cu 1,99 bani

Ilustrație de N. Nobilescu, ”Punguța cu doi bani” (1983)

de ANIELA BOLOGA

Port de câteva luni în mine o poveste care văd că se vrea a fi pusă în cuvinte acum, în prag de mult-așteptata conjuncție Jupiter-Uranus în Taur. Mai că nu strigă, precum cocoșul din povestea lui Creangă… Așterne-un țol aci, în mijlocul revistei, că acuși i de povestit despre valoare și bani!

Povestea începe cu raftul cu cărți la 1,99… să zicem generic ”bani”, din magazinul de jocuri video second-hand în care am fost de acord să îl însoțesc, acum câteva luni, pe fiu-miu, pentru a confirma vânzătorului de acolo că sunt de acord ca el să-și vândă avuțiile (jucate și nejucate) pe o nimica toată, pentru ca apoi să ”investească” în alte prilejuri de scandaluri viitoare între noi doi, dar nu înainte de a-mi da și mie o parte din câștig (c-așa e-n tenis!).

Stăteam, deci, acolo în magazin, cu 8 ”bani” în mână (copilul dispăruse prompt la secțiunea jocuri), când văd raftul cu cărți, de fapt văd, ca tot omu’ contemporan, în primul rând cuvântul ”ofertă”. Cu creierul mort într-un singur calcul ”2×4=8” și foarte mândră că aleg să nu îmi iau o clătită ci să-mi cumpăr cărți, caut, răsfoiesc, mă amuz cu titluri… hopa! Alchimistul lui Coehlo… ia, să-l luăm și în franceză (să fie!)… uite-l și pe Eric-Emmanuel Schmitt… cărțile astea la 1,99 ”bani”? Ceva începe să pâlpâie în creierul amorțit… ca apoi să se aprindă vâlvătaie la Străinul lui Albert Camus… cartea mea de ”intrat în viață” la nici 2…”bani”?? Cum e cu valoarea?… Dacă în acel raft aș fi găsit o carte scrisă de mine (care, dacă va fi și se va povesti, sigur va avea în spate foarte mult efort, foarte multă muncă) m-aș fi prăbușit oare sub (non)valoarea lui 1,99?… Extrapolând – căci viața întreagă a unui om poate fi văzută ca o carte pusă la un moment dat pe un ”raft”, mda…, într-un cimitir –, cum aș putea vreodată să-mi cuprind propria valoare? Cu alte cuvinte, cum aș putea să-mi văd casa a doua?

La mine, cu casa a doua în semnul Balanței (și cu Pluton acolo, of!), poate că nevoia unui reper e mai evidentă dar cred că, oricum am da-o, trăitul în societate ne relativizează interiorul. Un sistem de valori se naște și se dezvoltă în noi și soliditatea și utilitatea lui se văd în momente în care viața ne mai trimite pe ”raftul” de second hand: avem măcar 2 ”bani” la noi să ne putem scoate de acolo? Și care ar fi sursa ”banilor” pe care-i dau pe mine?

Acum eu nu mai știu dacă ideea a venit din casa mea a doișpea plină (că vă mai povestii de ea) sau din faptul că mă joc în ultima vreme cu ceea ce numesc (în glumă și cu mult respect) ”alba-neagra” a astrologiei – casele derivate –, cert e că a apărut pe ”display-ul” interior: casa a doua e a treia de la a doișpea… e casa prin care-mi vorbesc fricile cele mai ascunse, dar și Dumnezeu/Universul/”Zi-i cum vrei”. E casa din care eu îmi vorbesc mai departe propria-mi poveste în neam (casa a patra). Cea prin care oglindesc (că nu vreau să scriu cuvântul opoziție) povestea de putere a ”celuilalt” din viața mea (casa a opta). Și ”alba-neagra” poate să continue, căci ce povestesc eu în casa a patra se oglindește în casa a zecea; ceea ce nu reușește Dumnezeu să-mi comunice (sau, mai bine zis, nu reușesc eu să prind) se oglindește în bucăți mici, sâcâitoare, în casa a șasea… Și toate acestea s-au prins în horă, uite-așa, din 3 în 3, de am ajuns acum, în prag de conjuncție Jupiter-Uranus, să: ”cucurigu, boieri mari, dați punguța cu doi bani!”

Ce vr’a să spună cocoșul care e această conjuncție Jupiter-Uranus? Păi, poate, cam ce-a zis și Creangă printre rânduri în poveste: odată plecat mai conștient pe drumul vieții (cu sau fără șutul de rigoare din partea ”Moșului”), problema nu mai e ”punguța”, căci ea apare clar pe drum, ci cum ții de ea. Cum reușești să le înghiți puterea ”boierilor mari” (a.k.a. diverse persoane și situații care-ți pot părea autorități absolute la un moment dat în viață) până-i faci să-ți dea înapoi punguța… valoarea ta, cea comunicată, vorbită, povestită de ”Zi-i cum vrei”.

Și ce ar mai putea zice ea, conjuncția? Păi, de exemplu, că, dacă ești pe vreun raft de magazin de mâna a doua, trântit de viață de vreun boier mare, deh, poate e momentul să ieși de acolo… că 1,99 ”bani” oi avea tu prin buzunare! Și, dacă nu, fă și tu ca fiu-miu, vinde-ți ”vechiturile”!

Așa cotcodăci găina (”Babei”) prin ograda Astrelor, în timp ce cosea de zor la a ei punguță cu 1,99 ”bani”, gândindu-se să-și cumpere o clătita bună, căci poveștile ei nu mai sunt pe un raft într-un magazin de mâna a doua.

ANIELA BOLOGA,

simpatizant AAR Articole scrise de Aniela

