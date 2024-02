Ultimii ani ai lui Aleksei Navalnîi, „Omul de care Vladimir Putin se temea cel mai mult”

de MIHAELA DICU

Pe 20 august 2020, Aleksei Navalnîi zbura de la Tomsk la Moscova când, spre prânz, a început brusc să se simtă rău. Gravitatea și violența simptomelor i-au determinat pe piloții avionului să aterizeze de urgență la Omsk. Aici, Navalnîi a fost internat la spitalul regional, în comă, sub ventilație. Medicii au declarat inițial că a fost otrăvit, după care au bătut în retragere, spunând că otrăvirea e doar o variantă, între altele posibile. Aleksei Navalnîi nu consumase decât un ceai, dimineața, pe aeroportul din Tomsk, înainte de îmbarcare.

Pe 20 august, după-amiază, soția lui, Iulia, a venit de la Moscova la Omsk, la spital.

Pe 22 august, în urma intervențiilor Iuliei, Cinema for Peace Foundation a trimis un charter care cu greu a reușit să obțină permisiunea de a-l îmbarca pe Navalnîi și de a-l duce la spitalul Charité din Berlin.

Pe 2 septembrie 2020, guvernul german a anunțat că oamenii de știință de la Institutul de Farmacologie și Toxicologie al Bundeswehr au dovezi de netăgăduit că Navalnîi a fost otrăvit cu Noviciok, o neurotoxină produsă în Uniunea Sovietică și Rusia, ca armă chimică.

Aleksei Navalnîi și-a revenit greu, dar a scăpat cu bine, grație îngrijirii medicale din Germania.

Pe 7 septembrie, medicii germani au anunțat că a ieșit din comă.

Pe 15 septembrie, purtătorul de cuvânt al lui Navalnîi a declarat că acesta se va întoarce în Rusia. Aleksei avea interdicție de a părăsi țara, în urma unui proces din 2014, în care fusese condamnat cu suspendare și, fiind avocat, era perfect conștient că va fi reținut imediat ce revine acasă, pentru încălcarea termenilor. Și-a asumat consecințele, fără să prevadă că acesta va fi doar începutul calvarului.

Pe 23 septembrie, a fost externat din spital, considerându-se că starea i s-a îmbunătățit suficient.

Pe 14 decembrie 2020, Bellingcat și The Insider, în colaborare cu CNN, Der Spiegel și Fundația Anti-Corupție, au publicat o investigație comună care arată că Navalnîi a fost otrăvit de agenți ai Serviciului Federal de Securitate (FSB, urmașul KGB) din Rusia. În timpul investigațiilor s-a descoperit că FSB-l mai avusese niște tentative de a-l otrăvi pe Navalnîi în antecedente, una dintre ele fiind cât pe ce să o ucidă pe Iulia, soția lui. Prins într-o capcană atent plănuită, agentul FSB Konstantin Borisovici Kudriavțev, care credea că vorbește la telefon cu un superior, a povestit că a pus otrava pe lenjeria lui Aleksei Navalnîi la hotelul din Tomsk, în seara de dinaintea plecării. Și că mai apoi a fost trimis să recupereze hainele acestuia de la spitalul din Omsk. La convorbirea respectivă au asistat un număr de martori și totul a fost înregistrat.

Pe 17 ianuarie 2021, Aleksei Navalnîi s-a întors din Germania în Rusia, a aterizat pe aeroportul din Moscova, iar când era la controlul pașapoartelor, a fost reținut de forțele de ordine.

La întoarcerea în Rusia. Sursa: FB

Pe 2 februarie 2021, sentința cu suspendare de trei ani și jumătate din 2014 s-a înlocuit cu o condamnare a executării sentinței, minus timpul cât a stat în arest la domiciliu, ceea ce înseamnă că trebuia să petreacă doi ani și jumătate într-o colonie de muncă corectivă. Era ceva la care se aștepta.

Dar… în februarie 2022, Aleksei Navalnîi a fost condamnat la 10 până la 15 ani de închisoare, într-un nou proces pentru presupuse acuzații de fraudă și pentru dispreț față de instanță.

Pe 24 februarie 2022, în timpul procesului, Navalnîi a condamnat invadarea Ucrainei de către Rusia, care debutase chiar în acea zi, și a cerut instanței să includă declarația lui în protocolul procesului. A spus că invazia va „duce la un număr uriaș de victime (…) și la împovărarea cetățenilor Rusiei”. Și că războiul este o diversiune menită să „deturneze atenția de la problemele care există în interiorul țării”.

Pe 22 martie 2022, a mai primit o sentință de 9 ani, într-o închisoare de maximă securitate.

Pe 31 mai 2022, Navalnîi a declarat că a fost oficial notificat cu privire la noi acuzații de extremism pentru care riscă încă 15 ani de închisoare.

La mijlocul lunii iunie 2022, a fost transferat la o închisoarea de maximă securitate.

Pe 4 august 2023, a fost condamnat la 19 ani într-o colonie cu „regim special”, pentru acuzații de incitare publică a activității extremiste, finanțarea activității extremiste și „reabilitarea ideologiei naziste”, în urma unui proces cu ușile închise.

Pe 25 decembrie 2023 s-a descoperit că a fost mutat în colonia cu „regim special” IK-3, cunoscută sub numele de „Lupul Polar”, în Siberia, lângă Cercul Polar.

Pe 16 februarie 2024, Serviciul Penitenciar Rus a anunțat că Aleksei Navalnîi a decedat subit în detenție.

Și, uite-așa, Vladimir Putin a scăpat, în sfârșit, de Aleksei Navalnîi, omul de care se temea cel mai mult. A scăpat fix cu o lună înainte de alegeri, de avocatul, politicianul și activistul anti-corupție care prin investigațiile sale a scos la lumină putreziciunea profundă care domnește la Kremlin și care a arătat lumii dovezile corupției la nivel înalt, inclusiv ale corupției lui Vladimir Putin și Dmitri Medvedev.

Aleksei Navalnîi – harta natală:

.

Aleksei Navalnîi a fost un super-mercurian, cu Soarele în Gemeni, Ascendentul și Luna în Fecioară, Gemenii și Fecioara fiind zodii stăpânite de Mercur. Ba mai mult, la naștere lui, Mercur se afla la stația directă , deci foarte puternic în harta natală. Deci, deștept din cale-afară, cu un neîntrecut spirit de observație, cu deosebite abilități pentru comunicarea scrisă și verbală, cu discurs logic, fluent și convingător.

Având semnele duble așa de reliefate în hartă, mai ales sub semnătura schimbătorului și raționalului Mercur, îți vine să te întrebi: de unde atâta perseverență, de unde atâta curaj, avânt și înflăcărare?

Perseverența, de la stăpânul hărții în semn fix, în Taur. Da, Mercur, care dispune de tot ce e important în hartă (Soare, Lună, Ascendent) este bine înșurubat într-un semn fix. Mai mult de atât, Mercur este în termenul lui Saturn, iar Saturn este serios și tenace.

Curajul, avântul și înflăcărarea pot avea două surse: Marte în Leu și conjuncția stăpânului hărții cu Jupiter.

Un marcaj foarte important în harta lui Navalnîi este conjuncția stăpânului hărții, Mercur, cu steaua fixă Algol (Beta din Perseu). Algol este, poate, steaua cu cel mai prost renume de pe cer și este adesea asociată cu destinele foarte reliefate, dar pe care drama își pune adesea pecetea. Algol dă magnetism, forță, seriozitate, ambiție și conferă o remarcabilă putere de concentrare asupra scopurilor. Conferă multă determinare care, la limită, poate căpăta accente fanatice. Este deseori întâlnit în poziții importante în hărțile liderilor și în hărțile unor persoane care vin în contact, direct sau prin intermediul meseriei, cu tragediile sau ororile umanității. Diana K. Rosenberg, cea mai mare autoritate în stele fixe din perioada contemporană, spunea că ”Algol forțează confruntarea şi asimilarea aspectelor aspre ale experienței umane” . Nativul marcat de Algol poate fi victima sau cauza unor acte violente sau a unor schimbări de destin forțate, impuse din exterior.

Aleksei Navalnîi a fost, fără îndoială, un lider, așa cum indică, de altfel, amplasarea Soarelui în Hayz, în casa a X-a, a carierei, renumelui și poziției. Un lider carismatic, fiindcă Soarele este împreună cu Venus. Algol nu este nici el străin de această calitate de lider carismatic.

A fondat organizații, așa cum se cuvine unui personaj care are stăpâna casei a XI-a, a colectivității, în Ascendent. Că acestea nu i-au adus doar satisfacții, ci și încercări e firesc, cu Saturn în exil în sus-numita casă.

A avut o căsnicie fericită, cu o femeie pe care a iubit-o mult și care i-a fost și susținătoare și ”cea mai bună prietenă”, după spusele lui, și a avut aliați puternici, fiindcă Venus, aflată în termenul marelui benefic, Jupiter, este lângă Soare și, mai ales, fiindcă stăpânul casei a VII-a, Jupiter, aflat în propriul său termen, este conjunct cu stăpânul hărții, Mercur.

Cu Iulia, soția lui. Sursa: FB

A avut, însă, și dușmani puternici și foarte activi, care l-au lucrat din umbră, reprezentați de Marte în casa a XII-a. Dușmani care se poate să fie de rang înalt, căci stăpânul casei a XII-a este în casa a X-a…

Casa a XII-a este casa dușmanilor din umbră dar, tradițional, este și casa detenției. Iar Marte, aflat în această casă, nu este doar semnificatorul natural al bărbaților energici și deciși, eventual din structurile de forță, care au acționat subversiv împotrivă-i, dar este și maleficul contra sectei (maleficul nocturn, în hartă diurnă) care, în casa a XII-a, amenința cu închisoarea, spitalul, azilul, lagărul sau alt mediu care limitează libertatea. În cazul lui Navalnîi a fost închisoarea.

Și Marte e cu atât mai rău-voitor cu cât este în careu cu nodurile Lunii. De fapt, este apexul unui careu în T care are la bază opoziția dintre Mercur, Jupiter și NS, pe de-o parte, și Uranus și NN, pe de altă parte. Din altă perspectivă, putem spune că stăpânul hărții, Mercur, este atacat de două malefice: de Marte, prin careu, de Uranus, prin opoziție. Iar dintr-o alta, putem spune că axa caselor III-IX, axa cunoașterii, a comunicării și discursului (mai ales III) și a principiilor și scărilor de valori (mai ales IX), se află în conflict cu Marte din casa a XII-a.

Iar Marte este mult mai mult decât am arătat anterior, este și Anareta, planeta care aduce moartea, iar asta din două motive: este stăpânul casei a VIII-a, a morții, și este cel mai periculos malefic din hartă, maleficul contra sectei, cum deja am spus.

Ce ar putea însemna stăpânul casei a VIII-a în casa a XII-a? Pericol de moarte din cauza unor dușmani secreți? Era cât pe ce, când cu otrăvirea cu Novociok. Pericol de moarte în închisoare? Din păcate, asta s-a și întâmplat. Și se poate să fi fost și mâna unui dușman secret, energic și cu forță, dacă luăm în considerare informația cum că Navalnîi ar fi murit în urma unui ”pumn în inimă”, o tehnică folosită de ofițerii KGB, și de urmașii lor.

Sunt foarte multe de spus pe marginea unei hărți natale, dar mă opresc aici.

Să examinăm sumar situația din anul 2020, anul când Navalnîi a fost la un pas de moarte, otrăvit cu Novociok. Doar câteva observații punctuale…

Profecția:

Ascendentul profectat ajunge la 28 Taur, cam prin zona unde este stăpânul hărții conjunct cu Algol în natal.

Marte ajunge în Berbec, deci se întărește, fiind în domiciliu, dar se află în casa a VIII-a, a morții, din natal.

Pluto ajunge în casa a X-a natală, unde este și Soarele natal.

Saturn ajunge în casa a VII-a natală, chiar pe Descendent.

Cu două malefice fatidice, care prin profecție ajung în case angulare natale, și cu Marte profectat în casa morții natală, e un an periculos. Dar este, totuși, un an venusian (AS profectat în Taur), iar stăpâna anului, Venus, stă destul de bine în natal, angulară și în termenul lui Jupiter.

Revoluția Solară:

Stăpâna anului, Venus, este retrogradă, în casa I – an important, dar dificil. Venus este aici și stăpâna casei a XII-a.

Ascendentul ajunge în casa a X-a natală (an important), dar e în conjuncție partilă cu NN și este în grad anaretic.

Marte este angular, în casa a X-a, de unde atacă prin careu superior Soarele și pe stăpâna anului, Venus.

Marte, împreună cu Neptun, ajunge în casa a VII-a natală.

Angularitatea lui Marte din RS, atât în RS cât și în raport cu harta natală, îl reliefează mult. Și știm cu ce se ocupă Marte în harta natală…

Luna din RS este în casa a VI-a: boală. Stăpânul casei a VI-a, a bolilor, este Marte. Hm…

Saturn din RS ajunge în casa a VI-a, a bolii, din natal.

Tranzitele:

Marte în tranzit, prost aspectat de Jupiter, Pluto și Saturn, tranzitează casa a VIII-a, a morții.

Uranus, staționar, deci foarte puternic, aflat peste NS natal și tranzitând semnul în care se află și stăpânul hărții, face un careu exact (orb de 6 minute!) cu Marte natal. De fapt, Uranus activează puternic careul în T din natal, care îl are pe Marte în apex.

NN este exact peste MC.

Soarele subliniază casa a XII-a, unde e Marte natal.

Mercur, stăpânul hărții natale, și Luna sunt în Ascendent, jucând rol de catalizatori.

Nu știm exact ora la care au început să se manifeste simptomele, deci am lucrat cu poziția medie a planetelor, pentru ora 12h00.

Să examinăm, tot sumar, și situația la data morții.

Profecția:

Este anul Soarelui, an important, fiindcă în harta natală Soarele este Hyleg, adică dătătorul de viață.

Ascendentul profectat, împreună cu Luna, ajung în casa a XII-a natală, acolo unde se află Marte. Deci Hylegul profectat ajunge în locul în care este Anareta din natal – an periculos.

Saturn profectat ajunge peste Soarele natal.

Pluto profectat ajunge peste Luna natală.

Cu cele două planete de fatalitate în case angulare, peste cei doi luminători, situația nu e bună deloc.

Stăpânul hărții natale, Mercur, profectat ajunge în casa a VIII-a.

MC profectat ajunge peste Mercur natal.

Marte profectat ajunge peste Saturn natal.

Ș.a.

Concluzia: anul este foarte periculos. Consecințele depind, însă, și de felul în care se prezintă RS și tranzitele.

Revoluția Solară:

Luna, stăpâna casei a VIII-a, a morții, în casa I.

Soarele, stăpânul anului, angular, atacat prin careu superior de Saturn care, în harta RS, hartă nocturnă, este maleficul contra sectei.

Mercur, stăpânul hărții natale, în casă cadentă, în conjuncție exactă cu Uranus (2 minute orb).

Marte în careu în T, în semne fixe, cu Pluto și cu toată aglomerarea din Taur.

Aici, merită să punem și hărțile suprapuse, RS peste harta natală:

Vedem, din nou, o mulțime de superpoziții:

axe (AS-DS, MC-FC) peste axe;

noduri lunare peste noduri lunare (și inversate, cum e mai rău);

axe peste noduri;

planete în superpoziții exacte (Venus, care e dispozitara stăpânului hărții natale, peste Saturn, Neptun peste DS, NS peste Uranus);

și, mai ales, îl vedem pe Marte din RS peste Marte natal, atacat prin opoziție de Pluto și prin careu superior de planete în tranzit în Taur. Adică, Marte e foarte stresat și foarte activat.

Tranzitele:

Nu știm exact la ce oră a murit Aleksei Navalnîi. Serviciul Federal de Penitenciare (FSIN) din Districtul Autonom Yamalo-Nenets al Rusiei a raportat decesul la ora 14:19, ora Moscovei (11:19 GMT). Dar un deținut anonim din închisoarea respectivă declară că el și colegii au aflat de moartea lui Navalnîi încă de la ora 10:00 și nu e exclus să se fi petrecut chiar mai devreme. Prin urmare, am calculat pozițiile medii ale planetelor, pentru ora 12:00, cum procedez în cazul în care nu dispun de o oră sigură. Iată cum arată tranzitele din ziua decesului:

În tranzit, Marte, stăpânul casei a VIII-a natale, este conjunct cu Pluto și cei doi fac careu strâns la Uranus natal și opoziție la Marte natal. De fapt, se observă un careu foarte puternic între planetele aflate în tranzit prin Taur și cele aflate în tranzit prin Vărsător (sunt implicate 6 planete, plus Luna!), iar acest careu activează careul în T natal. De fapt, planetele aflate în semne fixe în natal și cele aflate în semne fixe în tranzit formează o cruce fixă foarte puternică. În această cruce fixă sunt implicați stăpânul hărții natale și stăpânul casei a VIII-a din natal de câte două ori (se află în semne fixe atât în natal, cât și în tranzit).

Cred că intrarea lui Pluto în Vărsător a dat semnalul, conjuncția Marte-Pluto a fost decisivă, iar Luna în Taur a fost ultimul catalizator care trebuia să activeze configurația.

Dacă decesul a survenit în jurul orei 8:00, cum se zvonește, atunci axele AS-DS și MC-FC subliniază axa caselor X-IV. Ca un exercițiu, îi invit pe utilizatorii sistemului Placidus să facă o hartă pentru data de 16 februarie 2024, ora 8:00 (GMT +5), Kharp, Rusia, 66° 48′ 30″ N, 65° 48′ 15″ E și să o trimită pe adresa revistei Astrele la revista@astrele.ro. Sau să trimită măcar impresiile…

Cam aceasta a fost povestea astrologică a celor mai importante evenimente din ultimii ani ai lui Aleksei Navalnîi, „Omul de care Vladimir Putin se temea cel mai mult” : aproape-moartea și moartea.

Requiescat in pace, Aleksei Navalnîi!

Fie ca idealurile și cauzele pentru care a luptat să triumfe!