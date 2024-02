Luna Nouă în Vărsător și tendințele perioadei 10 februarie – 10 martie 2024

de TEODORA MUTH

Vă amintiți, cu siguranță, cum se derulează intriga multor basme în care eroina sau eroul are de depășit tot soiul de încercări, pentru ca, după aceea, să fie răsplătită sau răsplătit în mod miraculos, primind ceva foarte valoros. Până la partea cu răsplata cam la fel s-au petrecut lucrurile la ultimele lunații: încercări, alegeri, decizii, ce mai, fiecare a avut parte de ce-a fost al său! Recompensa pare că se lasă așteptată dar, în schimb, ne pomenim cu o explozivă Lună Nouă în Vărsător, pe 10 februarie, la ora 00:59, deci imediat după miezul nopții, în casa a IV-a, la gradul 20 și 40 de minute, în careu aproape perfect cu Uranus din Taur și cu Ascendentul din Scorpion.

În Vărsător este destul de mare înghesuială acum deoarece. pe lângă luminarii. îi găsim acolo și pe Pluto, hotărât să-și înceapă lungul periplu prin această zodie, și pe Mercur. Știm despre Vărsător că este semnul rebeliunii, al schimbărilor, al nesupunerii și – in extremis – al anarhiei. În astrologia mundană, casa a IV-a semnifică teritoriul statului, împreună cu resursele deținute în sol, stabilitatea politică, legea și ordinea, pacea dar și calamitățile naturale. Făcând corelațiile între zodie și casă, rezultatul nu are darul de a ne bucura prea mult: la nivel social, poate fi vorba de frământări și de tensiuni legate de integritatea teritorială a unor state, schimbări ale unor înțelegeri vechi, sub imperiul unor necesități de ultimă oră, ruperi de alianțe și amenințări la adresa stabilității și așa precare a păcii mondiale.

Observăm că în ultimul decan al Capricornului stau Venus și Marte, acesta din urmă prins într-o conjucție disociată cu Pluto. Aspectul nu este nici vesel, nici echilibrat. Dimpotrivă!

Din casa a VII-a, Uranus a făcut presiuni asupra unor parteneriate depășite sau eșuate în inerție (Taur) dar aspectul este separant și șansele unor îmbunătățiri sunt destul de reduse, mai ales că nici capitolul rațiune / logică nu este favorizat, Mercur fiind în careu cu Jupiter din Taur și casa a VII-a.

Ascendentul în Scorpion este destul de aspru, la rândul lui, mai cu seamă că Marte, stăpânul său, este singura planetă în demnitate, , fiind exaltat în Capricorn în acest moment astral.

Dacă analizăm harta lunației prin prisma semnificațiilor ei pentru fiecare dintre noi, cei mai expuși sunt Vărsătorii. Cei care au planete în celelalte trei semne fixe – Taur, Leu și Scorpion –, în careu și opoziție cu Vărsătorul, se pot aștepta la unele tensiuni, în domeniile de experiență reprezentate de casele în care au aceste zodii, în hărțile natale. De influxuri benefice de energie pot beneficia nativii din zodiile de aer sau cei care au planete situate în aceste zodii, mai ales între gradele 15 și 25. Acești nativi pot iniția schimbările pe care le plănuiau de ceva vreme, pentru casa în care locuiesc sau într-un imobil recent achiziționat. Nu este exclus să apară situații greu de gestionat în parteneriate,ale căror efecte pot fi resimțite la nivelul relațiilor de familie.

Cu Saturn și Neptun în Pești și în casa a V-a, poveștile de iubire pot fi dezamăgitoare și iluzorii. Să nu uităm că, deși Februarie este supranumită ”luna iubirii”, zodia pe care ea o găzduiește, Vărsătorul, este saturniană, rece și nițel egoistă. Speranțele pe care ni le facem în această perioadă se pot dilua foarte ușor în apele tulburi ale zodiei Pești, mai ales când Neptun le agită cu tridentul lui.

Să vedem ce ne transmite simbolul sabian al gradului la care se petrece lunația, 21 Vărsător: ”O femeie dezamăgită și înșelată, înfruntând curajos o viață care pare goală.” Ce spuneam în paragraful anterior? Măi, să fie! Totuși, înțelesul acestui simbol este pozitiv și puternic: în ciuda dezamăgirii și a dificultăților, să ne păstrăm curajul și să aducem în viața noastră ceea ce lipsește, din interior. Casa a doua a hărții, reprezentând și resursele, este în Săgetător, zodie de foc, exact elementul absent din harta Lunii Noi. Așadar, să aducem focul, pasiunea creatoare și entuziasmul, credința și spiritul justițiar al Săgetătorului, pentru a dirija energia haotică a Vărsătorului.

Faptul că toate planetele sunt în mișcare directă în acest interval poate ajuta la instalarea unei stări de ordine, de care avem atât de multă nevoie.