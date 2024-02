Algol – interpretări contemporane (partea a II-a)

de VALERIA GRĂDINARU

Dacă în prima parte a acestui articol, am analizat steaua fixă Algol în hărțile femeilor, în episodul acesta vom analiza hărțile unor bărbați. Desigur, efectele sunt similare cu cele existente în hărțile nativelor cu acest marcaj dar, după părerea mea, Algol are o particularitate care poate decurge din simbolul fundamental al arhetipului Meduzei. Le accentuează cumva latura yin a acestor bărbați, nu în sensul de a le slăbi masculinitatea ci în sensul de a le spori receptivitatea (ceea ce le facilitează manifestările artistice ca poeți, pictori, actori etc), de a-i plasa sub influența majoră a unei femei (mamă, soție, iubită) sau de a-i influența psihic sau spiritual în urma unor experiențe de viață dureroase, cum ar fi pierderea prematură a unor ființe dragi. Evident, depinde de planeta sau axa hărții conjunctă cu steaua și de structura astrogramei în integralitatea ei.

Să începem cu SALVADOR DALI (11 mai 1904, Figueras) : pictor, sculptor, scenograf, cineast, considerat, alături de Picasso, maestrul suprarealismului. Acesta are în Casa a XI-a conjuncția Marte-Mercur-Soare cu Algol.

Motivul morții a străbătut întreaga lui biografie: “Eu m-am născut dublu, cu un frate în plus, pe care a trebuit să-l ucid ca să-mi ocup locul meu şi ca să-mi obţin propriul meu drept la propria mea moarte” (Jurnalul unui geniu, editura Humanitas 1994).

Într-adevăr, s-a născut la 9 luni după decesul prematur al fratelui mai mare iar mama sa i-a spus, la vârsta de 5 ani, că este reîncarnarea fratelui. Tulburător este faptul că Ascendentul lui se află la 22°Rac, conjunct cu steaua Pollux, “geamănul nemuritor”. Din această comparație cu fiul mai mare pierdut de părinți, pe care a resimțit-o toată viața, decurge și maniera extravagantă, excentrică în care s-a manifestat în societate. Se pare că orgoliul nemăsurat (vorbea despre sine la persoana a III-a, spunându-și “divinul Dali”- vezi Jurnalul unui geniu, editura Humanitas 1994) ar fi influențat atât de Algol cât și de steaua Pollux.

Harta natală a lui Salvador Dali

Imagistica tablourilor sale are nuanțe morbide: chipuri omenești distorsionate, cranii , cadavre invadate de furnici, copaci cu crengi golașe, plaje pustii… În faimosul său jurnal scrie, în august 1953: ”Frumusețea supremă a Mediteranei este înrudită cu cea a morții” (pagina 95).

Relația cea mai profundă a avut-o cu soția sa, numită de el Gala (Elena Diakonova pe numele real, o emigrantă provenită din Rusia care, pentru el, își părăsise primul soț, poetul Paul Eluard și pe fiica lor). A fost mai mult o obsesie pentru această femeie, cu 10 ani mai în vârstă și cu obiceiuri destul de libertine chiar și pentru acea epocă. Atât de puternică era afecțiunea lui încât a semnat mai multe tablouri cu numele amândurora, Salvador Dali și Gala. În Jurnalul unui geniu scrie, în mai 1953: ”Pe primul loc: Gala și Dali. Pe locul doi: Dali. Pe locul trei: toți ceilalți, inclusiv noi, bineînțeles” (pagina 87). Gala a devenit, după oficializarea relației lor în 1934, managerul de facto al activității artistice și sociale a artistului. Nu se cunoaște exact data nașterii acesteia.

În schimb, cunoaștem data nașterii lui Federico Garcia Lorca (5 iunie 1898, Granada) , marele lui prieten, care avea și el Algol marcant conjunct cu Mercur.

O altă obsesie i-a fost figura celebrei actrițe Mae West , pe care a imortalizat-o în bijuterii, lucrări de scenografie sau de sculptură: Broșa Mae West, Sofaua Mae West; aceasta avea Algol peste Ascendent!

Imagini bulversante ale psihicului său (cum este scena tăierii ochiului unei tinere femei – profund legată de simbolistica Meduzei) vor fi integrate în filmul-manifest al suprarealismului modern, Câinele andaluz, pe care l-a realizat împreună cu regizorul Luis Buñuel.

JOHNNY DEPP (9 iunie 1963 Owensboro, US) , nemuritorul pirat din Caraibe, are conjuncția Venus-Mercur cu Algol, în Casa a X-a.

Interesant e că unul dintre personajele care l-au făcut cunoscut în perioada de început a carierei a fost rolul principal din Sleepy Hollow (1999), o reluare a legendei călărețului fără cap. Desigur, prestația din franciza Pirații din Caraibe, unde l-a întruchipat pe Jack Sparrow, rămâne absolut memorabilă și l-a adus pe culmile popularității.

Johnny Depp are probleme de sănătate care pot fi corelate cu influența lui Algol; suferă de sindromul Meares-Irlen, o boală rară care îi provoacă ameţeli şi dureri oculare, lăsându-l cu timpul fără vedere; el a mărturisit reporterilor de la revista Rolling Stone că este deja “orb ca un liliac”, motiv pentru care poartă în permanență ochelarii fumurii.

În contextul subiectului nostru, merită discutat despre relația lui Depp cu cea de a doua soție, Amber Heard. Nu doar că divorțul lor a fost foarte mediatizat, dar procesele ulterioare de defăimare i-au generat stress, depresie, pierderea unor contracte, excluderea din anumite cercuri și, desigur, pierderi financiare. Situația a durat din mai 2016 până în decembrie 2022. Surpriză sau nu, harta astrală a doamnei Heard are Venus peste Venus al lui Johnny Depp… adică conjunctă cu Algol. Sigur, este foarte probabil ca și ea să se fi simțit hărțuită și nemulțumită de relația lor. Amber Heard nu are un rating foarte bun pentru ora de naștere, dar putem, totuși, formula o scurtă analiză.

Interior: harta lui Johnny Deep; exterior: harta lui Amber Heard

Venus al lui Johnny face un singur aspect favorabil lui, conjuncția cu Mercur, care îl ajută în profesie, atât ca actor cât și ca muzician. În rest, conjuncția Venus-Mercur este în careu cu Saturn în Vărsător și se află în orbul unui trigon mai larg cu Luna. Dar Luna lui Johnny este conjunctă cu Marte al soției, ceea ce nu promite un confort psihic în cuplu, mai ales că și Luna ei face o cuadratură, din Balanță. Pe scurt, el s-a putut simți presat de atitudinea lui Amber, atât în viața artistică (Venus) cât și în cea intimă. Dezamăgirile trebuie să fi fost foarte mari dacă le-au trebuit 7 ani din viață ca să le depășească…

EDWARD al VIII-lea (23 iunie 1894, Londra) , cel care a renunțat la tronul Marii Britanii (decembrie 1936) pentru a se putea căsători cu americanca Wallis Simpson, avea și el Venus la 23°16 Taur (la data nașterii lui, Algol se afla la 24°Taur).

“Orbirea” lui a fost atât de mult comentată încât nu mai este cazul să insist aici. Totuși, am încercat, fară succes, să găsesc o relație între Venus a celor doi – de altfel, compatibilitatea dintre ei este ciudat de slabă din punct de vedere astrologic. Oricum, influența lui Algol s-a făcut resimțită și în ultimii lui ani de viață, în 1971 fiind diagnosticat cu cancer la gât.

ALEXEY NAVALNÎI (4 iunie 1976, Butyn, Rusia) , avocat și activist politic. Actualmente încarcerat în gulagul rusesc pentru vina de a-l fi criticat pe Vladimir Putin și regimul acestuia. Navalnîi are Mercur la 25°Taur, conjunct cu Jupiter, în Casa a IX-a, a ideologiilor. Meduza este reprezentată cu gura deschisă, țipând, deci faptul de a spune adevărul poate, în anumite circumstanțe, să producă nenorociri. În cazul acesta, ca astrolog, eu sper ca această conjuncție între Mercur și Jupiter să influențeze favorabil viitorul lui Alexey Navalnîi.

STEVIE WONDER (13 mai 1950, Saginaw) celebru muzician american, orb de la naștere. Are Soare și Mercur la 23°Taur. În ianuarie 1989, primește premiul R&R Hall of Fame, sub tranzitul lui Jupiter peste Soare și Mercur. Cea mai bună prietenă, cu care a colaborat fructuos, a fost Aretha Franklin, care avea și ea marcaj de Algol peste Saturn.

MARSHALL APPLEWHITE (17 mai 1931, Spour, Texas) a creat în 1972, împreună cu o asistentă socială, Bonnie Nettles, o ideologie quasi-religioasă care propovăduia un fel de reînviere cu ajutorul extratereștrilor. Ulterior, doamna Nettles a decedat dar Applewhite a reușit să coopteze un număr de adepți ai acestei secte, denumite „Heaven’s Gate”. La 27 martie 1997, cei 39 de membri ai grupului s-au sinucis luând barbiturice și sufocându-se cu pungi de plastic trase pe cap (sufocarea este legată de simbolistica Meduzei). Se pare că apropierea de Pământ a cometei Hale–Bopp a fost un pretext pentru liderul sectei de a-i determina “să evacueze Pământul spre a ajunge la o destinație empireană” .

Marshall Applewhite avea Soare la 25°Taur, conjunct cu Luna la 22° și cu Chiron; celelalte aspecte ale Soarelui se conectează cu Marte și Saturn, deci schițează o personalitate dificilă.

ALEXANDER FLEMING (6 august 1881, Darvel) , biolog și farmacolog scoțian, laureat al Premiului Nobel pentru descoperirea primului antibiotic, penicilina. A luptat în primul Război Mondial, fiind răsplătit cu distincții pentru activitatea lui de combatant. Are un stellium de patru planete în Taur, cu Jupiter la 23º45.

Algol marchează și hărțile unor distinși oameni de știință, cărora e foarte posibil să le fi amplificat capacitatea de abstractizare, de desprindere de contingent. Am menționat deja pe Fleming, descoperitorul penicilinei.

HENRI POINCARÉ (29 aprilie 1854, Nancy) , matematician, fizician, inginer, profesor și filosof al științei. În harta lui astrală, Algol se află pe Fundul Cerului (24°Taur), conjunct cu Luna. Poincaré avea probleme de vedere (miopie) dar și mai interesantă, din punctul de vedere al influenței stelei Algol peste Immum Coeli, este următoarea mărturie a unui coleg de-al său: ”Nu a petrecut niciodată mult timp cu o problemă, deoarece a crezut că subconștientul va continua să lucreze la problemă în timp ce el a lucrat conștient la o altă problemă” .

GEORGE ENESCU (19 august 1881, Liveni) , marele nostru compozitor, violonist și dirijor, avea Jupiter la 25° Taur.

Din păcate, harta este incertă (ratingul nativității este C) dar, în cea prezentată de AstroDataBank, Jupiter la 25° este conjunct cu Mijlocul Cerului la 22° și este într-o relație strânsă și tensionată cu Soarele din Leu. Oricum, Marele Benefic este marcat, conform efemeridelor, de influența stelei Algol. Aceasta se reflectă în recunoașterea mai mult postumă a valorii operei sale și în exilul impus în 1946, când a trebuit să părăsească țara și s-a stabilit în străinătate. Ar mai fi de menționat două aspecte: marele ascendent pe care l-a avut asupra lui soția, Maruca Rosetti Cantacuzino, și faptul că boala care l-a doborât cu un an înaintea decesului a fost o hemipareză (paralizia fiind asociată cu Algol).

Conectându-ne, în măsura în care harta natală ne permite, la energia stelei Algol, ne putem proteja sănătatea mintală, putem accesa niveluri superioare ale conștiinței, ne amplificăm forța spirituală.