Ediția din decembrie 2023

Gândul lunii, de Firicel Ciarnău:

Și asta va trece!

Vin Sărbătorile! Crăciun, Revelion, Bobotează… fiecare cu specificul ei. Socializarea este la cote maxime! Curios ce ne rezervă astrele, observ primul aspect planetar mai important al noului an: o cuadratură de toată frumuseţea între Venus din Săgetător şi Saturn aflat în Peşti. Aspectul exact, pe 1 ianuarie după-amiaza, când încep să se trezească oamenii din mahmureală. Asta da, a naibii treabă după petrecerea de Revelion! Mai mult alcool decât permite „regulamentul”, flirt cu cine nu trebuie, fosta care-ți strică buna dispoziţie… of, Doamne, cuadratură păcătoasă! Ce ar face un om înţelept? Şi-ar da seama că nu este decât o predispoziţie astrală, că lucrurile depind de el, că proba constă exact în atitudinea pe care o are şi ar lăsa să treacă totul fără să ia vreo decizie capitală. Pentru că, vorba înţeleptului: „Şi asta va trece!”.

Aşa încât, de data asta, în loc de urarea tradiţională a astrologilor „Astrele să vă fie favorabile!” aş prefera „Folosiţi predispoziţiile astrelor cu multă înţelepciune!” 😊

”De primiți colinda noastră, s-aveți Raiul la fereastră”, zice un frumos colind românesc. Noi, redactorii Revistei Astrele vă colindăm în această ultimă lună a lui 2023 cu o ediție excepțională, având nu mai puțin de 20 de articole, semnate atât de unii dintre cei mai cunoscuți autori din redacție cât și de o debutantă, pe teme foarte diverse și atractive. Primiți cu colinda, prieteni?

Ion Hristescu, unul dintre cei trei dragi Special Guest Editor ai noștri, scrie despre solstițiul de iarnă. ”Unul naște, altul moare” este rezumatul rezumatului fenomenului de la solstițiul de iarnă: Soarele ”vechi” moare, pentru ca Soarele ”nou” să se nască. Dar felul în care Ion ne spune asta este unic și merită savurat cuvânt cu cuvânt!

Cine știe ce este un Gromovnic și ce face el? Sau ce se face cu ajutorul lui? Știe, ca nimeni alta, colega noastră Malvina Ivanciu. Fuguța la articolul semnat de ea, ”Predicții pentru 2024 după Gromovnicul din bătrâni”. Nu-i așa că v-am trezit curiozitatea?

Despre Luna Nouă din Săgetător, care a avut loc pe 11 decembrie, a scris Teodora Muth și sperăm că deja ați citit analiza ei. Rămâne să urmăriți felul în care energia lunației se manifestă în viața voastră, până la următoarea Lună Nouă, de pe 11 ianuarie 2024.

În semn de omagiu adus lui Pluto în Capricorn, care vreme de cincisprezece ani a adus la exasperare, la prăbușire și apoi la renaștere pe aceia care au avut norocul de a avea planete personale în zodii cardinale, vă oferim o culegere de mărturii la cald despre experiențele plutoniene. Sunt confesiuni, unele chiar foarte intime, un fel de portrete ale lui Pluto, așa cum l-au cunoscut cele nouă femei care au găsit curajul să povestească: Aniela Bologa, Elisa, Bianca Ioniță, Emanuela Roșca, Carmen Moldovan, Erzsébet Vizi, Lorena Costin, Teodora Muth și Diana Spinean.

Avem și în această lună un debut, pe care îl datorăm lui Napoleon! Da, lui Napoleon Bonaparte, așa cum este el perceput și creionat de Ridley Scott și interpretat de Joaquin Phoenix, în fimul recent lansat pe marile ecrane. Roxana Serescu, autoarea articolului, este foarte pasionată de astrologie și suntem convinși că ne vom mai întâlni cu analizele ei în paginile revistei. Îi urăm mult succes, la început de drum!

Algol, steaua fixă cu cea mai sumbră reputație, este personajul principal în articolul Valeriei Grădinaru, care ne promite o miniserie pe acest subiect. Valeria abordează această stea dintr-o perspectivă modernă și analizează pertinent hărți ale unor native care dețin un Algol activ în horoscop.

În această ediție specială, puteți citi și ultimul episod al poveștii de iubire dintre Raluca și Cosmin, poveste descrisă cu o acuratețe impecabilă în hărțile lor astrologice și încredințată nouă de Teodora Muth.

Dacă nu toți avem copii, cu toții suntem copiii cuiva, de aceea articolul Lorenei Costin despre reziliență și bucuria de a trăi, în hărțile copiilor, ne este adresat tuturor. Foarte interesant și important de cunoscut aceste aspecte, pentru a ne înțelege mai bine. Lorena vine și cu o provocare, la final, pentru care vă așteptăm cu răspunsuri până în 15 ianuarie!

Sorin Bratoveanu continuă serialul despre armonizarea balanțelor astrale, de data aceasta cu zodiile Taur – Scorpion. A acumula, a deține sau a te detașa de posesiuni? Aceasta este marea provocare a balanței zodiacale analizate.

Ca mulți alți nativi Capricorni care excelează în domeniul spectacolului, Timothée Hal Chalamet, subiect al analizei V.I.P. semnate de Minola Bratoveanu, este demn de toată atenția noastră, el fiind deja o stea a noii generații de actori.

Capitolul publicat din ”Astrologia electivă” a lui Vivian Robson, ”Elecții personale”, tradus de Monica Lazăr, ne poate fi de folos în aceste zile în care suntem preocupați de împrospătarea aspectului nostru fizic și de cumpărarea darurilor de Crăciun. Până și acțiunile banale e bine să fie în armonie cu energia astrală.

Gândul lunii, ornamentul strălucitor din vârful bradului nostru de Crăciun, ne este oferit de nimeni altul decât Firicel Ciarnău, unul dintre membri fondatori ai Asociației Astrologilor din România și ai Revistei Astrele.

Vă dorim sărbători minunate, ”Soare luminos și-un Crăciun frumos.”

Și la anul care vine, să ne întâlnim cu bine!

La mulți ani!

Din partea echipei,

Diana Spinean, redactor-șef

Teodora Muth, redactor-șef adjunct

Urmărește CONGRESUL 2023 în… 30 de secunde!

Colaj realizat de colegul nostru Adrian Cotora, vicepreședintele AAR.

