Cum i-am supraviețuit lui Pluton în Capricorn. Nouă povești adevărate

În imagine, ”Întoarcerea Persefonei” (1891) de Frederic Leighton, cu Hermes în dreapta

de DIANA, TEODORA, LORENA, ANIELA, ELISA, BIANCA, EMANUELA, CARMEN ȘI ERZSÉBET

Un incendiu devastator, o reinventare profesională, un abuz, o călătorie inițiatică, un cancer, o familie destrămată, o moarte, o (re)naștere, o carieră înfloritoare, o sublimare a energiei sexuale, o trădare, un suflet prieten… Nouă povești reale, ale voastre, ale noastre, pentru Vărsătorii care îl așteaptă pe Pluton și pentru toți cei care căutați să vă (re)găsiți forța interioară.

Mame, iubite, antreprenoare, terapeute, scriitoare, călăuze… Femei! Cu recunoștință și admirație, ne înclinăm în fața acestor eroine care au făcut un pas în față și și-au dezvăluit superputerea! (La final, puteți citi și câteva mesaje care au însoțit poveștile primite ca răspuns la provocarea din luna noiembrie a.c.)

*

ANIELA BOLOGA, Luna în Capricorn:

„Unu’ moare, altu’ naște era vorba cu care bunica cică ne liniștea pe noi, copiii, când mai crescuserăm și începuserăm să ne temem că vine moartea și pe la ai noștri… vine, normal că vine, că doar n-oi trăi cât drumu’ de fier! (…) Nu despre asta e viața, nu e despre a trăi mult!„

Citește povestea ei:

ELISA, Soare în Capricorn:

„Când Pluton va veni cu colindul să-ți afli rostul, că vine sigur, poate vei simți că mori dacă nu afli ce nu este în regulă cu tine. (…) Lasă-te omorât în ceea ce credeai despre tine! Nu ești aproape deloc așa cum crezi.”

Citește povestea ei:

BIANCA IONIȚĂ, stellium în Capricorn, Luna în Rac:

„Mai greu a fost să le spun celor dragi, să le transmit puterea necesară de a accepta situația și de a nu vedea totul în negru. Totuși, văzându-mă cât sunt de puternică, au devenit și ei puternici. Ideea este că, după ce Pluton îți tranzitează o planetă, îți poți folosi acea putere.”

Citește povestea ei:

EMANUELA ROȘCA, Capricorn cu Ascendent Balanță:

„Eu am experimentat și careul cu Pluto natal din Balanță, care mi-a arătat într-un fel calea de urmat și, chiar dacă nu a fost deloc ușor să o iau de la zero (…), totuși am avut acea putere interioară care m-a ajutat să mă reconfigurez și să mă concentrez pe găsit soluții.”

Citește povestea ei:

CARMEN MOLDOVAN, Balanță cu Luna și Ascendent în Capricorn:

„Această ultimă trecere a lui Pluton peste Ascendent mă găsește un om nou, un om în devenirea a cineva care nu am fost niciodată. Dacă eu – cea din urmă cu 4 ani m-aș uita la mine – cea de acum, aș spune: Nu cred! E imposibil! Pentru că nimic din ceea ce plănuiam în zona profesională nu mai face parte din viitorul meu pe termen lung.”

Citește povestea ei:

VIZI ERZSÉBET, stellium în Balanță, Ascendent în Berbec:

„A fost odată ca niciodată o fată isteață. Fata cea isteață trăia într-o rutină blestemată care o storcea de energie și de viață din ce în ce mai tare… așa că, într-o zi, s-a hotărât să-și pună întrebări, să caute răspunsuri, să își deschidă ochii în sfârșit, care până atunci fuseseră întredeschiși, și urechile care erau astupate de ceară și de plumb. (…) Această introspecție forțată pe patul ei de moarte i-a dat curajul să ia decizii, decizii grele pe care le amânase multă vreme.”

Citește povestea ei:

Și, trei povești din partea casei…

LORENA COSTIN, Venus și Marte în Rac:

„Opoziția lui Pluton cu Venus m-a învățat că voi fi rănită când nu mă iubesc și nu îmi cunosc valoarea, însă opoziția cu Marte a adus manifestarea agresivă care a punctat durerea ce o purtam în suflet (…) M-a învățat că dragostea are multe forme iar ceea ce eu simțisem în trecut era o dragoste toxică, născută din goana după dopamină, după aprecierea cuiva care mă trata complet nepotrivit.”

Citește povestea ei:

TEODORA MUTH, Taur cu Luna în Capricorn:

„Pluto m-a întrebat foarte clar ce aleg, puterea sau transformarea. Am ales transformarea. Alții dintre cei alături de care am parcurs o parte a drumului au ales puterea, care e un drog greu de refuzat după ce l-ai gustat. Transformarea a venit din numeroasele cursuri și formări în care am primit învățătură de la dascăli remarcabili. Pluto, cel bogat, mi-a dat ocazia să mă îmbogățesc și eu. Din bogăția aceasta am început să ofer celor care veneau spre mine, cerând înțelegere, conținere și alinare.”

Citește povestea ei:

DIANA SPINEAN, Balanță cu Venus în Fecioară:

„Pluton în tranzit prin Capricorn o reinventa pe Venus a mea din Fecioară, stăpâna casei a III-a (…) L-am observat abia acum, după ce v-am lansat vouă provocarea. Așa că, da, presupun că așa i-am supraviețuit lui Pluton pe final de Capricorn, scriind…”

Citește povestea ei:

*

”Așadar, s-a născut povestea mea, exact pe 6 decembrie, de Moș Nicolae… mă bucur nespus că am pus pe hârtie povestea mea, deoarece am avut foarte multe multe conștientizări… aceste conștientizări au fost cele mai valoroase cadouri de Moș Nicolae de la mine pentru mine. Vă mulțumesc!” (Erszi)

„Vă trimit și eu o poveste fără dorințe și așteptări, doar cu un mare mulțumesc… căci așa am avut în sfârșit curajul să mă uit la tranzitele din acel moment.” (Aniela)

“Am reușit să scriu scrisoarea. Nu e prea lungă, că așa e Mercur în Capricorn, spune scurt și la obiect. Mi-a plăcut ideea, felicitări!” (Emanuela)

„Mulțumesc pentru oportunitatea de a-mi scrie și eu povestea! Se întâmplă chiar acum, când, scrisă pe hârtie, capătă mai mult sens și pentru mine, o consider o sincronicitate, cred că se cerea scrisă oricum, pentru mine, de aceea îți mulțumesc.” (Carmen)

Noi suntem cele care vă mulțumim!

Din partea echipei,

Diana Spinean, redactor-șef

Teodora Muth, redactor-șef adjunct

Așteptăm cu interes întrebările voastre la revista@astrele.ro, pe pagina noastră de facebook sau pe canalul de YouTube. Cele mai bune întrebări astrologice – de interes general – vor primi glas și răspuns!

