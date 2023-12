Vrăjitorul Noii Zeelande și un gând despre zodia Săgetător

Ian Brackenbury Channel (AP Photo/Mark Baker)

Știați că, în anul 1990, Ian Brackenbury Channell a fost numit în funcția de vrăjitor oficial al Noii Zeelande? El a fost investit oficial în această funcție de însuși premierul în exercițiu al acestei țări, Michael Kenneth Moore. Cu acte în regulă, cu salariu, cu tot ce vreți. Ian Brackenbury Channell și-a păstrat funcția timp de 31 de ani, până în 2021. Premierul Michael Kenneth Moore și-a justificat decizia prin faptul că există realități ascunse ale existenței asupra cărora el, ca premier, nu poate avea niciun fel de control iar, pentru accesul spre toate aceste domenii, persoana potrivită ar fi vrăjitorul țării.

Haideți să tratăm informația de mai sus în mod obiectiv, cu sentimente echilibrate și echidistante, deoarece este o știre ca oricare alta, o știre care face parte deja din istoria omenirii. Evident că ne gândim cu toții dacă o astfel de funcție, de vrăjitor oficial al unei țări, poate fi pe deplin justificată. Imaginația ne fuge și ne putem gândi că poate-poate vine o vreme în care și România ar putea avea un vrăjitor oficial… Stop! Stop gând! Haideți să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că subiectul pe care dorim să-l dezvoltăm în cele ce urmează, chiar dacă se leagă de știrea de mai sus, este puțin diferit.

Ian Brackenbury Channell s-a născut la Londra, la 4 decembrie 1932. Da, este vorba despre un nativ Săgetător, o zodie în care Soarele urmează să intre în curând (e vorba despre momentul la care scriem aceste rânduri). Ian Brackenbury Channell este un vrăjitor. Cineva ar putea să zică: „Ce noroc pe capul lui! Cu Soarele în Săgetător, e ușor să devii vrăjitor”.

Întrebarea se pune altfel.

Ne aflăm într-un moment interesant al istoriei omenirii. În prezent, ne confruntăm cu o foarte mare abundență de informații – parcă toată zodia Săgetătorului ar fi tăbărât peste omenire… Sarcina fiecăruia dintre noi este de a alege, din această veritabilă avalanșă, ceea ce este adevărat și ceea ce este valoros. Restul, informațiile de tip „neghină”, pot fi ignorate. Totuși, abundența de informații cu care suntem înconjurați ne poate copleși de-a binelea.

Aici este punctul în care am terminat partea de introducere a acestui articol.

De fapt, despre ce voiam să povestesc astăzi? Despre lucruri extrem de simple. Spuneam că ne aflăm într-un moment interesant al istoriei omenirii. Un moment în care și tu și eu și vecinul și vânzătoarea de pâine și măturătorul de pe stradă, oricine, putem deveni adevărați vrăjitori. Cum? Simplu și ușor.

În ziua de astăzi, dacă promiți ceva și faci exact cum ai promis, ești deja un adevărat vrăjitor. Promițând și făcând ca la carte ceea ce ai promis, îți cureți aura și karma. Promițând și uitând, permiți unor pete întunecate să-ți pătrundă în aură și dai de mâncare la porcul denumit „karmă”. Simplu ca bună ziua.

Mai departe, contează foarte mult cum ne raportăm la informație. Fiecare dintre noi lucrează într-un domeniu pe care-l stăpânește cât de cât bine. Știm unde sunt porțile mari și porțile mici, intrările și ieșirile, inclusiv toate informațiile, aparent nesemnificative dar foarte importante, de tipul celor din lumea lui Caragiale. Pentru noi, toate aceste informații pot părea banalități dar pot avea o importanță enormă pentru toți cei care sunt străini de domeniul în care activăm.

Întrebarea inițială era: cum ne raportăm la informație? O ascundem, o vindem ca pe un bun propriu, o expunem doar parțial, eventual distorsionat, rostogolind adevărate stânci în calea celor are ar avea nevoie de ea… Sau, putem manifesta bunăvoință și transparență, oferind informația reală, curată, cu maximă promptitudine, tuturor celor care au nevoie de ea. Evident, e o altă poveste dacă cineva lucrează într-o firmă de consultanță și obiectul muncii este chiar informația. Voiam doar să zic: în ziua de astăzi, poți fi un adevărat vrăjitor dacă oferi informația reală și vitală, celui care are nevoie de ea. Pentru că informația corectă îl va lumina pe cel care are nevoie de ea și, implicit, pe tine.

Este nevoie să pomenesc despre minciună? Sunt sigur că nu. Minciuna taie efectiv creanga de sub picioarele sufletului. Aici nu suntem la grădiniță, nu e nevoie să dezvoltăm mai mult acest subiect.

Mai departe, astăzi vorbim foarte des despre atitudine. Există atitudinea 1, care poate fi definită astfel: „această problemă pare că nu are nicio soluție dar hai să ne concentrăm să găsim, totuși, o soluție”. Există și atitudinea 2, caracterizabilă astfel: „această problemă are o soluție simplă dar ea necesită un oarecare efort – de ce să fiu tocmai eu cel care să depună acel efort?”. În ziua de azi poți să devii un adevărat vrăjitor dacă adopți atitudinea 1: aura ți se luminează și karma-ți slăbește. Dacă dorești asta, evident. Atitudinea 2 este mai comodă, dar, prin ea, rămânem oameni obișnuiți, cu aura ca cerul din luna noiembrie și cu karma hrănită bine…

Astăzi vorbim foarte des și despre sinceritate. Există o sinceritate a graiului și mai există sinceritatea felului nostru de a fi. Există o sinceritate naturală și una ostentativă. Ambele pot fi folositoare dar, dacă informația este aruncată precum un bolovan sau precum o grenadă, este evident că cei din jur se vor obosi ferindu-se din calealor. Voiam să zic doar că, în prezent, putem fi adevărați vrăjitori dacă felul nostru de a fi este 100% sincer, dacă nu dorim să părem altfel – mai interesanți, mai valoroși, mai „cool” – decât suntem. Cosmetica permanentă a felului de a fi consumă multă energie și se petrece în dauna aurei noastre.

Am ajuns la concluzia că în ziua de astăzi poți fi un adevărat vrăjitor dacă ești un om normal – a se înțelege aici normalitatea de acum 100 de ani. Dacă ești corect, harnic și plin de bunăvoință, poți deveni vrăjitorul comunității în care trăiești, fără să ai nevoie de vreo diplomă oficială în acest sens, emisă de primar sau de președintele consiliul județean. Vrăjitorul este cel care aduce lumina, în el însuși și în cei din jurul lui, această lumină fiind generată de informația corectă și de atitudinea corectă.

Vă mărturisesc aici că dorința mea inițială era să alcătuiesc un mic manual de utilizare a Săgetătorului. Modul în care ne raportăm la informație, bunăvoința, sinceritatea și transparența, sunt însușiri care se află sub umbrela acestei zodii.

Ian Brackenbury Channell se folosea de energiile Săgetătorului într-un mod nativ, aceste energii fiind impregnate în subconștientul lui. Însă nimeni nu ne împiedică să le folosim într-un mod conștient și, nu-i așa că este vorba despre câteva idei simple?

Pe vremea când omenirea trăia în triburi, informația se afla la vrăjitori. Ei puteau decide s-o utilizeze în folosul comunității sau doar pentru ei înșiși. Astăzi, informația poate ajunge la oricine. Astăzi, oricine poate deveni vrăjitor. Dar, atenție: chiar dacă pășim pe calea de a deveni vrăjitor, este bine să ne păstrăm statutul de om obișnuit. Dacă primarul sau președintele consiliului județean ar dori să ne numească Vrăjitor al Comunității Locale, în mod oficial, este cazul să-l refuzăm politicos, zicându-i așa: „pe de o parte, prefer să rămân agricultor/tâmplar/inginer/etc., cum mă cunoaște lumea; și, pe de altă parte, cunosc destul de multă lume care ar putea primi și ei, o astfel de titulatură”.

FÜLÖP LÁSZLÓ,

membru fondator al AAR și al Astrele

