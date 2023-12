Secta și Triplicitatea – de ce sunt importante

de SHARON KNIGHT

Pentru a ști cum să faceți predicții sau prognoze rapide și exacte pentru clienți, este necesar să înțelegeți cât de importante erau conceptele de Sectă și de Triplicitate pentru astrologii antici.

Așadar, Ce este Secta?

Secta ne spune dacă harta este diurnă sau nocturnă. Harta este diurnă atunci când Soarele se află deasupra axei Ascendent – Descendent, adică în casele I, a XII-a, a XI-a, a X-a, a IX-a, a VIII-a, până la a VII-a. Harta este nocturnă când Soarele se află sub axa Ascendent – Descendent, adică în casele VI, V, IV, III, II și, uneori, în casa I. Totul este raportat la poziția Soarelui.

Cu toate acestea, Soarele poate fi în casa I și sub orizont sau poate fi în casa a VII-a, dar sub gradul Descendent. Prin urmare, aceea este o hartă nocturnă. Dacă este deasupra gradului Ascendent în casele I / a VII-a, Soarele este stăpânul Sectei. Dacă Soarele se află sub gradul Ascendent / Descendent în casele a VII-a/I, este o hartă nocturnă. Dacă folosiți case pe semne întregi, Soarele poate fi în casa I într-o hartă diurnă, cheia este gradul Ascendentului.

Totul se raportează la Soare. Când Soarele este deasupra orizontului, Soarele este Luminătorul Sectei. Când Soarele este sub orizont, Luna este considerată Luminătorul Sectei. Nu contează unde anume în hartă este plasată Luna pentru ca ea să fie considerată Luminătorul Sectei. Dacă Luna este deasupra sau sub orizont într-o hartă nocturnă, ea devine Luminătorul Sectei. Evident, este mai bine dacă Luna se află în emisfera superioară a unei hărți nocturne dar, într-o hartă nocturnă, Luna este Luminătorul Sectei indiferent unde este ea plasată. Repet, totul se raportează la Soare și la amplasamentul lui.

Cuvântul Sectă provine din latină și înseamnă a tăia sau a diviza. În cazul nostru, tăierea sau divizarea verifică dacă Soarele se află în emisfera superioară sau în cea inferioară a hărții. În prima situație, Secta nu are nicio legătură cu masculinitatea sau feminitatea unei planete. Are de a face doar cu poziția Soarelui.

Totul, planete, Loturi, Firdaria, este interpretat sau calculat diferit în funcție de amplasarea Soarelui în sector diurn sau nocturn.

În trecut, aceasta era o considerație de importanță vitală în evaluarea unei hărți, dat fiind că regulile de interpretare depind de amplasamentul Soarelui deasupra sau dedesubtul orizontului. Starea planetelor, capacitatea lor de a funcționa și relația lor cu luminătorii se schimbă în funcție de considerațiile diurn sau nocturn.

Repet, prima considerație în materie de Sectă era stabilirea caracterului diurn sau nocturn al hărții. Acesta afectează natura benefică sau malefică a planetelor.

Următoarea diviziune a Sectei se referă la planete. Saturn, Soarele și Jupiter sunt masculine și aparțin Sectei diurne. Saturn și Jupiter sunt gardienii și consilierii Soarelui și ele ar trebui să se afle în aceeași emisferă ca Soarele. Dacă se află în semne masculine, cu atât mai bine. Sunt mai directe și mai ușor de urmărit în fazele lor reale cu Soarele. S-ar putea spune că persoanele care au aceste două planete în Sectă sunt mai directe în acțiunile lor, poate mai vizibile și sunt capabile să acționeze cu mai multă autoritate în viața lor de zi cu zi.

Venus, Luna și Marte sunt din Secta nocturnă. De ce Marte? Deși Marte este o planetă masculină, ea a fost plasată în Secta nocturnă pentru a îl ”răci”. S-a dezbătut întrebarea dacă Marte ar trebui să fie într-un semn masculin sau unul feminin pentru a îl considera corect amplasat în Sectă. Ben Dykes este de părere că Marte ar trebui să fie într-un semn masculin deoarece este o planetă masculină. Tind să fiu de acord cu Ben. Cu toate acestea, principalul criteriu pentru o corectă plasare în Sectă a acestora trei este prezența lor deasupra orizontului în hartă nocturnă sau sub orizont în hartă diurnă.

Orele de Noapte sunt mai feminine, mai personale și mai reactive. Tendința de a acționa nu este atât de pregnantă. În schimb, orele Zilei se văd mai clar, noi suntem mai activi, facem lucruri, suntem mai treji și reacționăm mai repede. Se pare că suntem autonomi în ceea ce facem. Planetele Nocturne sunt mai schimbătoare și am putea spune că Venus și Mercur fac mai multe ”faze” în ciuda faptului că ele sunt strâns legate de Soare. Am putea asemăna planetele Nocturne cu oamenii mai schimbători pe cărările vieții. Mișcările lor nu sunt constante iar ei sunt mai flexibili în viață.

Singurele ore la care Venus poate fi plasată corect, sunt fie chiar înainte de zori, când ea este steaua dimineții, fie imediat după apusul soarelui, când e stea de seară.

Mercur este, desigur, diferit! El e clasat ca “diurn” sau masculin, când răsare înaintea Soarelui. El este nocturn și “feminin” când răsare după Soare. În aceste cazuri, el ar trebui să fie într-un semn masculin într-o hartă diurnă și într-un semn feminin într-o hartă nocturnă.

Când planetele masculine sunt deasupra orizontului într-o hartă diurnă, într-un semn masculin, ele au o putere sau o demnitate suplimentară. Acest lucru nu înseamnă că sunt ”mai puternice” în acțiunile lor ci că sunt mai benefice deoarece își pot îndeplini scopul fără piedici.

Când planetele sunt în afara Sectei, chestiunile legate de aceste planete și de casele lor vor întâmpina obstacole, sau vor presupune luptă și mari eforturi, chiar dezamăgiri. Această situație îi poate indica pe cei cu statut inferior, nu atât de capabili, instabili chiar. Acest lucru se aplică în egal tuturor planetelor atunci când ele sunt contrare Sectei.

Sper că cele spuse până acum vă vor permite să înțelegeți mai bine ce înseamnă, de fapt, conceptul de Sectă. Repet, planeta în sine nu devine mai puternică atunci când este în Sectă ci ea doar își execută planurile știind că prietenii ei din partid o vor susține.

A înțelege care este Luminătorul sectei ne folosește, în primul rând, la verificarea ordinii Stăpânilor Triplicității și la calculul Loturilor.

Despre Triplicitate

De la Sectă, ajungem la Triplicitate. Aceste două principii stau la baza a tot ce este astrologia tradițională. Triplicitatea este doar un alt cuvânt pentru Element.

O planetă în ”triplicitate” are demnitate. Nu există debilitate corespunzătoare. O planetă este fie în triplicitate, fie în afara ei. După cum știți, triplicitatea este pur și simplu diviziunea celor patru elemente; foc, pământ, aer și apă, fiecăruia i se atribuie 3 planete.

Alocarea planetelor la triplicități poate părea neobișnuită, mai ales când e vorba de Marte și de Saturn. Schema stăpânilor triplicităților se aseamănă foarte puțin cu schema domiciliilor planetare.

Fiecare triplicitate are doi stăpâni care fac schimb de prioritate în funcție de caracterul diurn sau nocturn al hărții, al treilea stăpân era comun ambelor Secte. ‘Cunoașteți stăpânii triplicităților semnelor‘, a spus Dorotheus, ‘stăpânii triplicității Berbecului sunt Soarele, Jupiter, apoi Saturn, pe timp de zi. Iar noaptea, Jupiter, Soare, apoi Saturn’ și așa mai departe… Vă spun că tot ce se hotărăşte sau se arată vine de la stăpânii triplicităţilor; iar toate chinurile şi suferinţele care îi ajung pe oamenii lumii, şi omenirea întreagă, sunt statornicite de stăpânii triplicităţilor… Carmen Astrologicum – Dorotheus din Sidon. Secolul I d.Hr

O planetă este stăpânul în timpul zilei, următoarea este stăpânul nocturn iar a treia este stăpânul participant. Stăpânul participant ajută atât stăpânii diurni cât și pe cei nocturni. El “lucrează” sau participă împreună cu ceilalți doi. Ne întoarcem la principiul Sectei pentru a vedea care planetă este “liderul”.

Tabelul stăpânirilor Triplicității

De ce planetele în triplicitate sunt atât de importante?

Când planetele sunt în ”elementul” lor, ele sunt fericite, confortabile, sunt între prieteni și în familie. Sunt în ”tribul lor”. Se ajută una pe cealaltă și, cel mai important, sunt întărite în capacitatea lor de acțiune. Asta înseamnă că zonele vieții semnificate de casele pe care le stăpânesc vor beneficia într-un fel sau altul. Ele pot contribui la sprijinirea membrilor ”tribului” lor. Când discută despre forța planetelor, Bonatti spune: ”O planetă în propria ei triplicitate este ca un om care se află printre aliații lui, oamenii lui, împreună cu miniștrii lui și adepți care îl ascultă și îl urmează fără a fi legați de el prin rudenie.”

Pe scurt:

Când planetele sunt în Secta și Triplicitatea lor, ele aduc beneficii. Când nu sunt în Sectă și Triplicitate, lucrurile se deteriorează într-un fel sau altul. Asta se vede atunci când planetele implicate devin stăpâni ai timpului. Evenimentul va fi extrem de benefic, bun, destul de bun sau mediu.

Când un stăpân de Triplicitate este fie prost plasat, fie într-o stare proastă, căutați să vedeți cum se raportează la el partenerii de Sectă. Dacă ei sunt în stare bună și amplasați în locuri bune, vor înainta spre atenuarea efectelor dăunătoare ale stăpânului de triplicitate deteriorat. Aceștia vor putea ”controla” sau întârzia orice efecte negative dar nu vor respinge sau nu vor preveni în totalitate deteriorarea.

Folosirea Stăpânilor Triplicității

Anticii au folosit Stăpânii Triplicității în principal pentru a evalua semnul Ascendentului, Fortuna, Luminătorii, syzygya pre-natală (syzygia – termenul latin pentru ”uniune”, n.r.) și Mijlocul Cerului.

Rețineți că Ascendentul, stăpânul lui și orice planete aflate în semnul Ascendentului descriu nativul. Starea Luminătorului Sectei și stăpânii triplicității lui oferă informații despre trupul și viața Nativului și despre fericirea lui în viață.

Acum, vom vorbi despre Cum și De ce.

Vreți să aflați ce calitate va avea viața nativilor. Toate viețile poartă în ele binele, răul și urâtul. Stăpânii triplicității vă pot da o idee despre care parte a vieții va fi bună, cu adevărat bună ori mediocră, sau deloc bună. Un deloc foarte bună se poate produce printr-o sănătate proastă, necazuri financiare, pierderea familiei sau, pur și simplu, prin ”ghinion”.

În lucrarea sa, Începutul Înțelepciunii, Ibn Ezra stabilește rostul stăpânilor de triplicitate și influența lor asupra vieții: “… Prima casă… Stăpânul primei triplicități prognozează viața și caracterul nou-născutului și al solicitantului, întrebările acestuia din urmă, și toate cele ce i se pot întâmpla la începutul vieții, fie că sunt benefice, fie că sunt dăunătoare. Stăpânul celei de a doua triplicități influențează trupul, forța și vârsta medie. Stăpânul celei de a treia triplicități participă cu camarazii lui, în tot ce domină ei și, în plus, el controlează sfârșitul duratei de viață.”

De pildă, într-o hartă nocturnă, Luna, care este Luminător, este situată într-un semn de foc, atunci mai întâi te uiți la Jupiter. Dacă Jupiter este cadent și cu aspecte mediocre, prima treime a vieții ar fi neremarcabilă. Dacă al doilea stăpân al triplicității, Soarele, este angular dar în Balanță, a doua treime a vieții ar fi mai bună dar nu ar atinge nivelul promis (probabil de poziția angulară, n.r.), cu excepția cazului în care Soarele ar fi avut aspecte excepționale cu Venus și Saturn. Pot exista probleme legate de tată, care ar afecta viața la vârsta mijlocie. Al treilea stăpân al triplicității Sectei de foc nocturne este Saturn. Dacă Saturn este angular și în Balanță, semnul exaltării lui, atunci veți judeca a treia parte a vieții ca fiind extrem de bună și confortabilă. Puteți folosi această metodă pentru a analiza diferitele case și stăpânii lor. Dacă doriți să evaluați starea financiară a nativilor de-a lungul vieții, vă uitați la stăpânii triplicității casei a II-a și așa mai departe.

Împărțirea vieții.

Există diverse metode (firește!) pentru verificarea vârstelor la care sunt activate anumite planete. Puteți folosi vârstele minore sau cele medii ale planetelor sau, așa cum fac eu, să fiți optimiști și să sperați că toți cei care vin la voi vor parcurge trei revoluții saturniene, ceea ce înseamnă o durată de viață de 87 de ani. Pentru a vă fi mai ușor, puteți acorda 3 perioade de câte 25 de ani = 75 de ani. Acest lucru se leagă apoi de cei 75 de ani din Firdaria. Dacă lucrăm cu hărți unde durata de viață e cunoscută, atunci viața trăită o împărțim la 3. Dacă cineva trăiește peste 75 de ani, merită să te uiți la schimbările de viață la 25, 50 și 75 de ani. Pentru cei care mor tineri, durata de viață se împarte la 3.



Rezumând:

Secta determină ordinea stăpânilor Triplicității.

Există trei planete pentru fiecare triplicitate și toate au o valoare egală.

Cu cât fiecare stăpân al triplicității este mai puternic pentru subiectul pe care îl semnifică, cu atât ”soarta” este mai bună. Dacă stăpânii triplicității sunt angulari, nativul va fi binecuvântat. Dacă doi stăpâni ai triplicității sunt bine plasați și în stare bună, nativul va avea șanse destul de bune în chestiunile supuse analizei. Dacă un Stăpân al triplicității este bine plasat și în stare bună iar ceilalți doi sunt în stare destul de bună, nativul va avea o soartă moderată. Dacă toți cei trei stăpâni ai triplicității sunt în stare precară, nativul va avea de luptat în problemele supuse analizei.

Dacă stăpânii triplicității fac aspect unul cu celălalt, ei vor oferi sprijin prin intermediul oamenilor ori al chestiunilor reprezentate de planete sau prin intermediul domeniilor vieții care fac obiectul analizei.

Într-o consultație ”rapidă”, concentrându-vă doar pe stăpânii triplicității Ascendentului, ai caselor a II-a, a V-a, a VII-a și a X-a veți obține atât de multe informații încât clientul sau prietenii vor fi uimiți de cunoștințele pe care le aveți despre viața lor și despre perioadele aproximative când lucrurile s-au îmbunătățit ori s-au împotmolit.

Amintiți-vă că viața fiecăruia dintre noi respiră în maree, flux și reflux, unele părți ale ei sunt splendide, altele așa și așa, altele sunt mediocre. Nicio viață nu este cu totul bună, nicio viață nu este cu totul rea.

SHARON KNIGHT,

președinta Asociației Internaționale a Astrologilor Profesioniști și membră de onoare a AAR.

Traducere în română de IOANA ION-PAVLESCU. Articolul original, în limba engleză, poate fi citit în revista noastră: ”Sect and Triplicity”

