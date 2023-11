O poveste de iubire cu un final surprinzător (partea a II-a)

de TEODORA MUTH,

cu ilustrații de Ana Adam

Să depănăm în continuare firul evenimentelor trăite de Raluca și Cosmin, observând felul în care acestea se reflectă în aspectele astrale prezente în hărțile lor.

Prima întâlnire

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată pe 10 noiembrie 1999. Am ridicat hărțile celor două Revoluții Solare (RS) pentru acel an. Pentru că vom avea multe hărți în aceste articol, vă prezint doar RS suprapusă peste harta natală.

Ascendentul RS a Ralucăi se află în Scorpion și Casa a XI-a, împreună cu stăpânul său, Marte. Ambele se suprapun peste planeta Uranus natală a Ralucăi. Era foarte probabil, așadar, ca în acest an să apară cineva, pe neașteptate, un bărbat cu care Raluca să aibă multe în comun, în planul convingerilor personale și al idealurilor. Această apariție promite mult, atât pe planul atractivității fizice cât și cel al pasiunilor împărtășite. Venus din Gemeni și Casa a VI-a se suprapune peste Venus natală a Ralucăi, anunțând debutul unui nou ciclu afectiv, o persoană din același domeniu de activitate, cu care va comunica foarte bine. Și Saturn din RS, poziționat peste Mercur al Ralucăi, din Casa a V-a natală, poate sugera inițierea și asumarea unei relații importante. Junona anuală, însă, este conjunctă la grad exact cu Pluto și se poziționează în Casa a XII-a natală a Ralucăi, indicând parcă suferința ei viitoare.

Pentru Cosmin, Ascendentul RS este în Fecioară, în Casa a IV-a și în opoziție cu Venus natală, din Pești, despre care putem spune că se plasează pe Descendentul RS, unde se află și planeta Jupiter a anului 1999. Așadar, ambii benefici sunt în punctul care descrie relația de cuplu. Mercur, stăpânul RS, este în Capricorn și Casa a VIII-a, sugerând profunzimea și seriozitatea comunicării dar și posibile gânduri pesimiste. Peste Soarele natal se află Neptun din RS, indicând aspectele romantice ale perioadei următoare, dar și Uranus care prevede schimbări pe calea personală și a viziunii despre viață. În Casa a VII-a a hărții sale natale se instalează Junona, asteriodul care vorbește despre căsătorie, în Săgetător. Ar fi, așadar, un an propice încheierii unei căsătorii care însă va fi însoțită de transformări și de încercări, după cum pare a indica Pluto.

Harta primei întâniri are Soarele în Scorpion și Casa a VI-a, în opoziție cu Saturn din Taur și Casa a XII-a, Luna în Săgetător, împreună cu Pluto și Junona, în Casa a VII-a și Ascendentul în Gemeni. Venus este în Balanță și Casa a V-a, a iubirii dezinteresate, a bucuriei de viață și a creativității. Ascendentul în Gemeni este propice deschiderii spre o comunicare prietenoasă chiar dacă se află în opoziție cu Pluto, aspect care poate indica și implicarea într-o relație nouă, semnificativă, cu rol cathartic în existența protagoniștilor. Opoziția dintre Saturn și Soare poate fi privită ca un indiciu al responsabilității și motivației.

Pentru Raluca, Ascendentul întâlnirii cade exact peste Venus natală, Soarele întâlnirii este în Casa a XI-a natală, o casă norocoasă, iar planeta Venus a întâlnirii se află peste Luna ei natală, din Casa a X-a, parcă oferindu-i acesteia cele mai benefice daruri. Nu putem ignora însă încărcătura de pe Casa a XII-a natală, unde se află Luna conjunctă cu Pluto, acesta din urmă fiind în opoziție cu Venus din harta natală a Ralucăi.

În ceea ce îl privește pe Cosmin, Ascendentul întâlnirii se suprapune la doar un grad distanță peste Ascendentul lui natal, la fel ca axa verticală a temei, care este poziționată la 7 grade de cea din natal, cu MC în Vărsător. Aceste superpoziții desemnează un moment important pentru el, accentuat și de suprapunerile dintre Soarele momentului și Junona, dintre Luna momentului și planeta Neptun și dintre Neptun al momentului și Soarele natal. În plus, Casa a VII-a, a relației de cuplu, este cea mai aglomerată, sugerând importanța semnificațiilor acestei case în evenimentul respectiv.

După acea primă întâlnire a urmat o perioadă în care prietenia și comunicarea au devenit tot mai profunde, mai prezente în viețile lor. Fiecare și-a dat seama că își găsise perechea în persoana celuilalt, astfel că au hotărât să se căsătorească pe 21 mai 2005.

Căsătoria civilă

Pentru a analiza mesajele astrelor la data cununiei lor civile, am apelat din nou la hărțile Revoluțiilor Solare, de data aceasta pentru anul 2005, și la profecții.

Vă prezint și harta RS, deoarece ea evidențiază un an marcant pentru Raluca, cu Soarele și Venus anuale în Casa I, în Taur, o zodie venusiană și tradiționalistă când vine vorba de relații. Saturn din Rac se află în careu cu nodurile lunare, aspecte care descriu perioade când apar provocări pentru depășirea cărora este nevoie să ne mobilizăm resursele.

Atunci când suprapunem harta RS peste harta natală a Ralucăi, observăm că Venus, stăpâna Ascendentului anual, se află peste Soarele ei natal, indicând debutul unei perioade fericite. Conjuncția Lună-Jupiter se așează peste cea formată de Lună și Pluto în harta ei, iar Junona se află în Casa a 4-a natală, peste planeta Jupiter, amplificând probabilitatea formării unei familii. Saturn este în casa a șaptea, a relației de cuplu, sugerând, așa cum am mai spus, atât responsabilitatea pe care Raluca o alegea, cât și faptul că acest pas avea să fie urmat de stări saturniene – de la frustrare și neputință, până la doliu.

Foarte interesantă este profecția Ralucăi pentru data căsătoriei, 21 mai 2005. Ascendentul este în Rac, zodia familei și a căminului. Luna, stăpâna Ascendentului, se află împreună cu Pluto, în Berbec și Casa a X-a. Soarele profectat este în Casa a V-a, a iubirii și a bucuriei de viață, împreună cu Junona. Putem spune că este un mod frumos de a identifica o căsătorie din dragoste într-o hartă astrologică! În casa a IV-a îl vedem pe Jupiter în Balanță, anunțând lucruri bune pentru întemeierea unui cămin.

Anul 2005 este un an de profecție 7 pentru Raluca. În anii de profecție 7 este cel mai probabil să începem sau să încheiem relații semnificative, fie ele relații de cuplu, fie alte tipuri de parteneriate. Axa verticală a celor două hărți trece din zodiile Balanță – Berbec în zodiile Taur – Scorpion.. Astfel de perioade din viață pot semnifica intervaluri de creștere, în care anumite convingeri și tipare comportamentale sau de gândire vor fi testate și, poate, înlocuite cu altele care să fie în acord cu noile noastre scopuri sau valori.

Pe axa caselor VI – XII identificăm o dublă conjuncție între planetele Venus și Neptun, care se poate interpreta ca o amplificare a dorinței / nevoii de romantism, ca o posibilă tendință de idealizare a partenerului de viață. Creativitatea și inspirația pot atinge și ele cote înalte. Totuși, îl avem pe Saturn profectat în prima casă a Ralucăi, ceea ce poate fi un semnal al viitoarelor încercări, și axa nodurilor lunare profectate suprapusă peste cea din natal dar în poziție inversă, semn că aspecte importante ale vieții sale vor fi subiectul unor schimbări majore, nu întotdeauna ușoare.

Pentru Cosmin, RS din ianuarie 2005 are un accent puternic pe Vărsător, pe lângă Soare aflându-se aici Ascendentul, Junona și Neptun. Soarele în prima casă anuală indică un an important pentru nativ. Prezența Junonei aici semnifică faptul că relația în care Cosmin se angajează are un impact profund asupra vieții lui și îi oferă cadrul cel mai potrivit pentru a se explora pe sine și a se dezvolta ca individ. Axa caselor VI – XII este cea mai profound accentuată. În Casa a VI-a găsim Luna și pe Saturn, în Rac, în opoziție cu Mercur și Venus din Casa a XII-a, în Capricorn. Casa a VI-a este casa sănătății iar prezența lui Saturn aici poate că semnaliza problemele care aveau sa apară în scurtă vreme iar Venus și Mercur în Casa a XII-a pot fi un indiciu al discreției de care el a dat dovadă în tot ce ținea de viața personală.

Dacă suprapunem harta RS peste harta natală a lui Cosmin, descoperim că axa Ascendent – Descendent din prima hartă se suprapune axei verticale din cea de a doua, confirmând că și pentru el anul 2005 este important. Luna și Saturn din RS se așează peste casa a II-a natală, a valorilor personale și a resurselor iar Jupiter anual vine peste casa a V-a, anunțând un an benefic și bogat în iubire. Venus din RS se suprapune la un grad diferență peste planeta Marte natală, semn bun pentru viața sentimentală chiar dacă această întâlnire are loc în casa a VIII-a și în Capricorn. Marte și Pluto din RS vin peste casa a VII-a și peste Neptun, cu multă intensitate, romantism și pasiune în relația de cuplu.

Profecția hărții lui Cosmin pentru data căsătoriei, 21 mai 2005, este de casa a V-a, el având 28 de ani împliniți la acea dată. În profecțiile de casa a V-a este de așteptat ca unii nativi să-și găsească parteneri semnificativi, alții să conceapă copii sau să descopere cel mai potrivit mod în care se pot exprima pe ei înșiși într-o manieră creativă. Harta se arată cu Soarele în Gemeni pe Mijlocul Cerului, în sextil cu Luna din Leu și în trigon cu Ascendentul din Balanță. Venus tronează în casa a X-a, în Leu. Descendentul este în zodia înflăcărată a Berbecului iar în casa a V-a îl găsim pe Pluto, în Vărsător. Am spune că poate nu e cea mai clară hartă pentru o căsătorie dar, dacă o suprapunem peste harta natală a lui Cosmin, lucrurile vor deveni mai clare.

Junona se află exact la gradul 3 Berbec, peste Luna sa din casa a XI-a iar Ascendentul momentului este exact, tot la grad, 14 grade Balanță, peste Pluto din casa a V-a. Soarele și MC profectate vin în prima casă a lui Cosmin iar Uranus profectat din casa a X-a se suprapune și el exact, 21 de grade Pești, peste planeta sa Venus. Mai avem și alte aspecte puternice în această hartă, cum sunt conjuncțiile Lună – Saturn și Mercur – Jupiter, opozițiile Lună – Soare și Soare – Neptun.

Am văzut până aici cum Raluca și Cosmin nu au făcut altceva decât să-și trăiască horoscopul, în cel mai frumos mod posibil, împlinindu-și iubirea. În episodul următor vom intra în dimesiunea tragică a experienței lor și vom vedea cum aceasta era înscrisă și ea în hărțile lor.

TEODORA MUTH,

vicepreședinte AAR și redactor-șef adjunct Astrele Despre Dora

Așteptăm cu interes întrebările voastre la revista@astrele.ro, pe pagina noastră de facebook sau pe canalul de YouTube. Cele mai bune întrebări astrologice – de interes general – vor primi glas și răspuns!

Dacă încă nu v-ați abonat la newsletter, vă invităm să o faceți chiar acum: