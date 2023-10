19 octombrie 2023: ”Conexiunea cu Tata”, atelier cu Rodica Spînu și Patricia Höppner

Comunitate dragă, parteneriatul 12 Călăuze și AstroPerla continuă linia evenimentelor online, pe teme exclusiv de astrologie, și vă invită în seara de 19 octombrie 2023 la o nouă sesiune tip ”breaking rooms”. Vă invităm la practică pe hărți, în camere virtuale separate, în echipe mici unde vom interacționa și schimba informații. Voie bună și curiozitate să aduceți, de restul ne ocupăm noi!

𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 “𝐂𝐨𝐧𝐞𝐱𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐜𝐮 𝐓𝐚𝐭𝐚”

𝐉𝐨𝐢, 𝟏𝟗 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝟏𝟗:𝟑𝟎 – 𝟐𝟏:𝟑𝟎

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐥𝐢𝐢, 𝐦𝐞𝐬𝐚𝐣 𝐜𝐮 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚: 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

”Întotdeauna privește către Soare și umbrele vor cădea în urma ta!” – Walt Whitman

Conexiunea cu TATA își pune amprenta pe toată existența ta și are un impact considerabil asupra dezvoltării tale. Tatăl are un rol major în dezvoltarea sociabilității și a încrederii în forțele proprii. Arhetipul solar (din harta natală) are multiple straturi și semnificații. În astrologie, Soarele – care de fapt este o stea – este asociat cu simbolul regalității (Leul), ego-ul, inima, creativitatea, jocul, iar după Carl Gustav Jung, Soarele este ,,Sinele Întreg”.

Nu este necesar să cunoști astrologie pentru a putea participa la acest workshop. El este foarte potrivit începătorilor, dar dacă până în prezent nu te-ai familiarizat cu limbajul simbolic al astrologiei, întâlnirea noastră este o ocazie pentru a-l descifra. Vom pune în practică, împreună, ideile și tehnicile structurate de noi astfel încât să le poți aplica într-un mod simplu și ușor.

În acest workshop vei afla:

Ce reprezintă Soarele în harta natală – cine credem că suntem

Ce reprezintă poziția și aspectele Soarelui în harta natală

Relația tată-copil – ce ne spune harta natală despre relația cu tatăl?

Principiul masculin – Soarele – atât în harta unei femei, cât și în harta unui bărbat

Schema/tehnica pe care o folosim în practica astrologică, instrumentele care te vor ajuta în studiul hărților natale.

Dacă doriți să vă cunoașteți mai bine pe voi înșivă și relația cu tatăl vostru, contactați-ne!

Ofertă de preț redus pentru cine intenționează să acceseze întregul pachet de workshop-uri (w1+w2): ”Conexiunea cu Mama” și ”Conexiunea cu Tata”. Solicită mai multe detalii la adresa: 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

Ultima zi de înscrieri este data de 18 octombrie (inclusiv)!

RODICA SPÎNU,

membră AAR, colaborator Astrele