Ediția din septembrie 2023

Gândul lunii, de Dan Ciubotaru:

Cine n-are Balanță, să-și cumpere…

Am intrat în sezonul Balanței. An de an, Soarele traversează acest semn zodiacal și ne oferă ocazia de a ne reactualiza principiile și valorile Balanței. În acest an, trecerea Soarelui poate fi mult mai importantă. Acum, mai mult ca niciodată avem nevoie de energia Balanței. De mulți ani, arhetipul Balanței a fost cumva obstrucționat de tranzitele planetelor grele: Pluto prin Capricorn, Uranus prin Berbec și apoi Taur, Neptun prin Pești. Acest lucru se vede peste tot în jurul nostru. Există o dizarmonie, o lipsă de eleganță în modul în care se discută orice subiect. Energia Balanței este cea care unește, care caută un numitor comun, un punct de sprijin pentru a iniția o colaborare. Ea este cea care caută armonia, echilibrul și pacea. Cu Nodul Sud în Balanță, a venit momentul să reactivăm în noi acest arhetip. A venit momentul să ne concentrăm pe ce avem în comun și nu pe diferențe. A venit momentul să căutăm colaborarea și nu conflictul. Între mine și voi, cei care citiți aceste rânduri, există o infinitate de diferențe. Dar un singur lucru ne unește: pasiunea pentru astrologie. În rest, putem avea enorm de multe dispute legate de ceea ce ne place, de credințele și valorile noastre. Putem alege să ne concentrăm pe aceste diferențe sau putem alege să interacționăm plecând de la pasiunea comună. Ține de noi. Nu există altcineva care să vină să facă treaba asta în locul nostru. Fiecare dintre noi alege ce dorește să cultive în viața lui. Poți căuta un numitor comun în relația cu cei din jur sau poți rămâne blocat în diferențe. Iar suma diferențelor tot timpul va fi mai mare…

E septembrie, vacanțele s-au încheiat, ne-am întors la ceea ce ne place, Revista Astrele! Poate pentru că Soarele intră în zodia Balanței, definită de dorința și nevoia de a relaționa, ca la un făcut toate articolele acestei ediții au în centrul lor relațiile, în diferitele lor forme, înfățișări și manifestări.

În urselile sale la echinocțiu, Ion Hristescu subliniază cu marker fluorescent nu doar importanța modului în care ne racordăm fiecare dintre noi la energia momentului ci și a relațiilor dintre oameni, care se nasc acum, la început de toamnă, pe termen lung.

Răzvan Iacob face un tur de forță analizând seria de accidente și dezastre care s-au produs în luna septembrie în proximitatea noastră. Acestea toate, și fiecare în parte, pot fi considerate și dovezi ale lipsei de relaționare reală în societate. O realitate crudă care se soldează cu victime nevinovate.

Cu toții suntem la curent cu relațiile tensionate dintre Putin și unii dintre colaboratorii lui apropiați. Pe 23 august întreaga planetă a fost șocată la vestea prăbușirii avionului în care se afla Evgheni Prigojin, șeful grupării Wagner care, în luna iunie, se răzvrătise împotriva liderului de la Kremlin. O foarte interesantă analiză pe această temă ne propune vechea noastră colaboratoare, Horarista.

Teodora Muth vă aduce în atenție o relație de iubire adevărată, cu un final tragic dar și surprinzător. Nu dezvăluim mai multe detalii decât că numele celor doi sunt Raluca și Cosmin.

Relația colegei noastre Ioana Geni Ispas cu CFR-ul, pe Mercur retrograd, este descrisă de ea într-un text savuros pe care îl veți relua cu siguranță și de care vă veți reaminti la viitoarele retrogradări ale micii planete poznașe.

Dependenții, înafară de relațiile cu membrii familiilor lor, cu colegii și prietenii, au și relații cu obiectele propriilor dependențe – droguri, alcool, jocuri etc. Despre acestea ne vorbește Valeria Grădinaru în articolul ei.

Diana Spinean și Liana Șandru poartă un dialog pe tema modului în care diferitele limbaje simbolice dau răspunsuri similare la o aceeași întrebare. Prin experimentul lor, ele dezvăluie o paralelă între interpretarea unei hărți de astrologie orară și cea a unei etalări cu cărți Lenormand, ambele având același scop: găsirea unei pisici pierdute. Amuzant și surprinzător, deopotrivă!

Publicarea lucrării Astrologia electivă a lui Vivian E. Robson, în traducerea Mihaelei Dicu, este continuată cu cel de al treilea capitol, despre Lună. În acest material, ne este explicată relația Lunii cu elementele semnificative ale diferitelor hărți elective, în funcție de problematica acestora.

Sorin Bratoveanu ne prezintă relațiile pe care trei astrologi britanici din timpul războiului civil le au cu astrologia, cu colegii și cu partidele vremii. Este interesant să constatăm că nu s-au schimbat foarte multe în câteva sute de ani, la nivelul interacțiunilor dintre colegii de breaslă.

Sean Penn, celebrul actor și regizor asupra căruia Minola Bratoveanu așează lupa analizei, a avut, pe lângă răsunătoarele realizări profesionale, și câteva relații demne de atenție cu femei la fel de faimoase ca el.

Cireașa de pe tort este gândul acestei luni, semnat de Dan Ciubotaru, care aduce un elogiu energiei Balanței și poartă un titlu pe măsură: Cine n-are Balanțe, să-și cumpere!

Toamnă echilibrată și relații înfloritoare, prieteni! Să ne revedem cu bine la Congresul AAR!

Din partea echipei,

Diana Spinean, redactor-șef

Teodora Muth, redactor-șef adjunct

