Voi putea opri construcția acestei clădiri?

Consultanta fusese anunțată de autorități că un investitor planuiește să dărâme o clădire din zona unde locuiește ea și să construiască în locul ei o clădire mai mare care ar modifica în întregime aspectul cartierului. Vizibilitatea în acea zonă ar fi de asemenea afectată, ceea ce va influența negativ atât cartierul în sine, cât și prețul tuturor proprietăților deja existente. Comunitatea din acest cartier avea la dispoziție 14 zile pentru a-și prezenta obiecțiile. Zona este reglementată, ceea ce înseamnă că, la momentul la care tranzacțiile imobiliare existente fuseseră făcute, existau deja restricții care interziceau astfel de dezvoltări imobiliare de genul celei despre care discutăm acum și ele garantau că acestea nu vor putea fi aprobate.

Întrebarea este dacă planurile de dezvoltare imobiliară și construcția noii zone rezidențiale vor putea fi oprite. Întrebarea a fost pusă pe 22 octombrie 2022, la ora 17:03, în Aalwsund, Norvegia.

Întrebarea a fost pusă în ziua lui Saturn și la ora Soarelui. Vărsătorul răsare la Ascendent. Având în vedere că stăpânul orei și stăpânul Ascendentului fac parte din aceeași triplicitate, harta este radicală. În plus, Saturn pe Ascendent este semnificator natural pentru clădiri. Totuși, combinația lui Saturn cu Soarele este un punct negativ, pentru că cei doi sunt dușmani prin puterile pe care le au. Putem, deci, fi siguri că există o doză mare de frustrare aici și un conflict de putere.

Saturn este în propriul semn și în triplicitate, deci este puternic în hartă. Mai ales că o planetă în propria triplicitate reprezintă o rețea, o comunitate sau o adunare de oameni. Mercur, stăpânul casei a III-a, a vecinilor, aplică la Saturn prin trigon, deci putem fi siguri că persoana care pune întrebarea va primi ajutorul vecinilor. Acesta e un moment care unește un grup de oameni.

Luna, care este cosemnificator în întrebare, este interceptată în casa a VII-a, a opozanților consultantei, și în Fecioară, un semn pe care nu îl agreează din cauza prea multor detalii tehnice (Mercur corupe Luna); ea e în cuadratură de dreapta cu Marte, care se află pe cuspida casei a IV-a. M-am gândit că aceasta favorizează prospectele consultantei de a bloca proiectul, pentru că urmau unele probleme și agitație și acestea vor pune piedici în ridicarea noii clădiri. Amândouă maleficele sunt angulare și orice obiecție ar fi suficientă pentru a se interpune proiectului.

Deoarece Saturn, semnificatorul natural al clădirilor, este pe Ascendent și staționar, mi s-a părut un lucru sigur că persoana care pune întrebarea va reuși. După Bonatti, în ”Anima Astrologiae”, sau ”Ghidul astrologilor”, orice lucrare începută în acest moment și întreruptă este puțin probabil să fie continuată iar acea construcție sau clădire nu va fi terminată saufinisată.

Cu privire la dorința consultantei de a angaja un avocat eminent pentru a se asigura că toate demersurile legale se desfășoară cum trebuie, am observat că Jupiter, stăpânul casei a IX-a, este în propriul termen în Berbec în casa I, dar retrograd. Am observat că Luna urmează să trimită o opoziție la Jupiter din propria ei față din Balanță și, astfel, am sfătuit-o pe consultantă să stabilească o sumă fixă sau un buget limitat pentru această acțiune și să o pună în scris și că acel avocat va putea fi convins să scadă tariful sau să nu perceapă niciunul, cu Jupiter retrograd. Văzând că Jupiter s-a întors în propriul semn, Peștii, am sugerat că este posibil ca această însărcinare să fie transferată la altcineva dar că acest lucru nu va fi, cel mai probabil, un dezavantaj. Consultanta a spus că avea în minte un astfel de avocat eminent dar că e posibil ca acest caz să fie repartizat unui avocat începător care ar avea nevoie de experiență. Astfel, prețul ar fi mai redus și, în același timp, ea ar putea profita de aportul întregului colegiu al avocaților care l-ar ajuta pe acel avocat începător. Luna, de asemenea, aplică la un trigon cu Pluto din casa a XII-a, deci nu este improbabil ca dispozițiile oficiale să stopeze planurile de construcție și, în acest fel, chestiunea să fie rezolvată în mod satisfăcător.

ANDREW BEVAN, QHP, DMS Astrol.

Membru de onoare al AAR,

P.S.: Clienta m-a sunat astăzi și mi-a spus că au reușit să împiedice construcția acelei clădiri. Avocatul celor care voiau să construiască a refuzat să prezinte planurile de construcție (desenele). Acum totul trebuie să treacă pe la instanțele și autoritățile responsabile pentru autorizare și totul pare mult mai improbabil să primească aviz favorabil.

Traducere în română de MALVINA IVANCIU.

Articolul este disponibil și în orginial, în limba engleză, aici: https://www.astrele.ro/2022/11/23/may-i-stop-the-building-of-this-property/