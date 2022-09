Regina Elisabeta a II-a

Ursitoarele au pregătit pentru mica prințesă Elizabeth Alexandra Mary, alintată Lilibeth, a casei Windsor, născută pe 21 aprilie 1926, la ora 2:40 a.m. (rating AA), în Mayfair, Londra, nenumărate daruri. În primul rând, a fost binecuvântată cu o viață lungă, a primit sănătate, i-a fost dată o iubire cum rar s-au văzut, i-au fost acordate experiențele de soție, mamă, bunică și străbunică, puterea și înțelegerea de a se supune cu inteligență unor reguli mai înalte decât propria voință și, peste toate acestea, a primit tronul unui regat, pentru a deveni cel mai longeviv monarh al acestuia, sub numele de Elisabeta a II-a.

Regina Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a devenit o legendă încă din timpul vieții. A purtat coroana regală timp de 70 de ani și 214 zile, răstimp în care a fost martoră la incredibile transformări politice, sociale și economice. Dacă amintim doar că a avut ocazia să lucreze cu 15 prim-miniștri, de la Winston Churchill, născut în 1874, la Liz Truss, născută în 1975 și investită în funcție cu doar două zile înainte de moartea suveranei, ne dăm seama că a dat dovadă de o extraordinară capacitate de adaptare pentru a ține ritmul cu schimbările tot mai accelerate prezente în lume.

Dar să vedem cum arată harta sa natală și care sunt punctele forte pe care s-a sprijinit în lunga sa domnie.

Soarele abia ce intrase în Taur la momentul nașterii sale, aflându-se în primul grad al zodiei, în decanul și termenul lui Venus, și în casa a V-a. Despre casa a V-a, marele astrolog Dane Rudhyar spunea – după ce menționase asocierea dintre această casă și creativitate, proces care exteriorizează puterea de materializare a creatorului – că, uneori, ”puterea exteriorizată și viziunea proiectată stau la originea unui tărâm care este, de fapt, transpersonal. Persoana devine agentul unui scop colectiv sau planetar măreț și evoluționist; ea ajunge să fie ca o lentilă transparentă, perfect modelată, prin care lumina este condensată și focalizată. În acest punct focal puterea operează și lucrarea poate fi dusă la îndeplinire.” Acest gen de lucrare depășește dorințele personale și orice încercare de a controla procesul creativ și de a-l dirija spre un final definit sau definibil în mod conștient. Și mai spune Dane Rudhyar, în continuare, că, atunci când o persoană împlinește o lucrare care are o profundă semnificație socială și care se bucură de suportul, conștient sau nu, al întregii comunități, acțiunea ei are de-a face cu casa a XI-a mai mult chiar decât cu casa a V-a. În casa a V-a, persoana acționează ca individ, pe când în casa a XI-a, ”puterea societății, a colectivității sau a grupului se eliberează prin individ. Mai exact, această putere este eliberată prin activitățile pe care individul le execută în cadrul unității sociale – națiune, clasă, biserică, club, grup profesional etc. – căreia îi aparține.” Și ce găsim în casa a XI-a a reginei? Pe Saturn în Scorpion, în decanul lui Venus și în propriul termen. Acest Saturn, conjunct cu Mijlocul Cerului, care aspectează patru planete și axa nodurilor lunare, joacă un rol foarte important, deoarece el semnifică și exemplifică simțul responsabilității de care Elisabeta a II-a a dat dovadă în fiecare moment al vieții sale, precum și asumarea deplină a îndatoririlor de conducător al națiunii. Saturn este oarecum izolat în emisfera estică a hărții, față în față cu toate celelalte nouă planete, planetele alcătuind astfel modelul planetar Găleată, cu Saturn pe post de mâner. Tema vieții celor care dețin acest model planetar este asociată energiei planetei-mâner. Atunci când îl găsim pe Saturn în această ipostază, putem deduce că persoana respectivă va deține funcții importante, de conducere, sau va fi implicată în administrarea unor organizații, că va avea autoritate.

Cu Soarele în primul grad din Taur, Luna la 12 grade în Leu și Ascendentul la 21 grade în Capricorn, harta natală a reginei portretizează o femeie puternică, dârză și loială.

Avem mai jos harta tranzitelor pentru ziua morții tatălui său, regele George al VI-lea, când a devenit regină, suprapusă peste harta sa natală. Mijlocul cerului zilei de 6 februarie 1952, din Capricorn, se suprapune peste Ascendentul natal al Elisabetei, sugerând ascensiunea pe care această zi i-o aduce. Venus este și ea în Ascendent în timp ce Jupiter se află în casa a patra, care reprezintă și patria, teritoriul acesteia. Jupiter este în trigon cu Luna natală, aspect foarte benefic, aducător de fericire și șansă. Observăm și tranzitul lui Uranus peste Pluton natal, din casa a șaptea, a parteneriatelor. Pentru Elisabeta, tatăl nu a fost doar un părinte ci și un partener într-un proiect important, moharhia britanică, astfel că putem vedea aici și pierderea unui om pe a cărui susținere conta. Saturn și Neptun tranzitând casa a X-a pot anunța dificultățile inerente începutului de drum, ca regină.

Ceremonia încoronării a avut loc abia pe 2 iunie 1953, la Biserica Abației Westminster (Westminster Abbey), și avem mai jos harta tranzitelor pentru această dată, suprapusă peste harta natală.

Observăm că Soarele, Mercur, Marte și Jupiter tranzitează toate casa a VI-a, a muncii de zi cu zi, a datoriei, despre care același Dane Rudhyar spune că se referă la o perioadă de readaptare personală și că semnificația ei fundamentală este aceea a creșterii personale, prin schimbarea condiției. Or tocmai acest lucru se petrecea în viața Elisabetei a II-a. Mijlocul Cerului acelei zile cade în casa a V-a a suveranei, în Taur, zodia Soarelui său natal, indicând expunerea maximă pe care și-o asuma.

Loialitatea care o caracteriza nu s-a manifestat doar în felul în care a domnit ci și în viața personală. Avea doar 13 ani când l-a întâlnit pe Prințul Philip al Greciei și Danemarcei, ulterior Philip Mountbatten (acesta fiind numele mamei sale, pe care l-a preluat în 28 februarie 1947), de care s-a îndrăgostit la prima vedere. El avea 18 ani și era cadet la Britannia Royal Naval College. Se întâmpla în toamna lui 1939. După alte câteva întâlniri și logodna din iulie 1947, nunta a avut loc pe 20 noiembrie 1947. Avem mai jos harta profectată a Elisabetei a II-a pentru anul în care a avut loc acest eveniment special din viața sa.

Ascendentul profectat se afla în Balanță, în casa a X-a natală a reginei, descriind foarte bine natura evenimentului – împlinirea unei relații prin căsătorie. Luna și Neptun profectate sunt în Taur, în casa a cincea din harta natală, a iubirii și pasiunii, peste Soarele natal al Reginei. Este multă emoție aici și o iubire care depășește dimensiunea umană (Neptun). Sau poate acest Neptun indică materializarea unui ideal, cum poate că face și Saturn profectat, din Leu, aflat în conjuncție stânsă cu Neptun natal. Marte și Jupiter profectate peste Saturn natal, în Scorpion și casa a XI-a, pot și ei sugera o acțiune fericită, menită să materializeze un scop pe care Elisabeta îl dorea cu ardoare atins, acela de a deveni soția Prințului Philip.

Căsnicia celor doi a durat 73 de ani, până la moartea Prințului Philip, pe 9 aprilie 2021. Nu este câtuși de puțin de mirare că au rămas împreună aproape trei sferturi de veac, dacă ne uităm la hărțile lor suprapuse, care atestă o compatibilitate remarcabilă.

Deși Soarele lui Philip este în Gemeni, zodie care urmează Taurului, în care este amplasat Soarele Elisabetei, ambele Luni sunt situate în Leu, descriind un climat emoțional foarte asemănător. Axa Mijlocul Cerului – Fundul Cerului este la amândoi pe zodiile Taur – Scorpion. Ascendentul lui Philip, împreună cu Luna acestuia se suprapune peste planeta Neptun a soției sale, în casa a VIII-a a acesteia, atestând faptul că acesta reușea să o înțeleagă cu adevărat. Se spunea că Prințul de Edinburgh a fost singura persoană care o trata pe Regină ca pe o simplă ființă umană. Chiar dacă Prințul Philip a fost implicat în anumite aventuri extraconjugale, el a reușit să se distanțeze la timp de acestea pentru a nu păta imaginea cuplului regal. Planeta Venus a Prințului, în sinastrie, este exact peste Soarele soției sale, aspect cât se poate de benefic într-o căsnicie și nu doar într-o relație maritală ci în orice fel de relație apropiată. Există mult romantism în relația lor, cu dubla conjuncție Lună – Neptun, din Leu și casa a VIII-a, precum și cu conjuncția dintre planeta Uranus a prințului și planeta Venus a reginei; dar, dincolo de romantism și atracție fizică, cei doi au fost prieteni, s-au susținut reciproc și au dovedit că au încredere unul în celălalt.

Să aruncăm o privire și asupra hărții lor compuse.

Soarele în casa a V-a vorbește despre o relație de iubire pasională. La fel și Venus în Berbec și casa a IV-a, a căminului. Marte este și el acolo, pentru a adăuga anumite tensiuni inerente. Aspectele emoționale, descrise de Lună și amplificate de conjuncția acesteia cu Neptun, erau ținute departe de ochii lumii. La vedere era lăsat Saturn din casa a X-a, în Balanță – responsabilitățile asumate și împlinite cu grație.

Din căsnicia lor au rezultat patru copii, trei fii și o fiică. Cel mai mare dintre aceștia, actualul rege Charles al III-lea, s-a născut pe 14.11.1948. Charles este Scorpion, cu Luna în Taur și Ascendentul în Leu și Pluton în Ascendent. Soarele și Luna sunt în case angulare, puternice. Dacă ne uităm și la axa caselor V – XI, despre care am vorbit mai sus, citându-l pe Dane Rudhyar, vedem că în casa a V-a se află Jupiter, în Săgetător, deci în domiciliu, conjunct cu Marte, în timp ce în casa a XI-a îl găsim pe Uranus, în Gemeni și în termenul lui Saturn. Această opoziție descrie accesele de revoltă ale vlăstarului regal, manifestate în tinerețe, și viziunea lui mai puțin conformistă despre eticheta de la curte. Dar care era legătura dintre mamă și fiu, dincolo de neînțelegerile despre care s-a vorbit de-a lungul timpului?

Avem mai jos harta lui Charles Mountbatten-Windsor suprapusă peste harta mamei sale. Ambii Sori sunt în zodii feminine, Taur și Scorpion, deci compatibili. Vedem că Luna lui Charles este situată partil peste Soarele mamei sale, sugerând o legătură foarte puternică, durabilă, de iubire. Mai mult, și Nodul Nord lunar al lui Charles este tot peste Soarele mamei sale, arătând foarte clar că destinul acestuia este legat de ea. Soarele fiului, în Scorpion, este așezat peste planeta Saturn a mamei sale arătând, pe de-o parte, că o percepea ca pe o persoană foarte autoritară și dominatoare, iar, pe de altă parte, ca pe un ghid, ca pe un Învățător. Planeta Pluton a lui Charles, din Leu, se suprapune peste Luna mamei sale. Această conjuncție redă dificultățile pe care le-au avut de depășit uneori în sfera emoțională.

Ceilalți copii ai cuplului regal Elisabeta a II-a – Prințul Philip sunt Prințesa Anne, născută pe 15 august 1950, Prințul Andrew, născut pe 19 februarie 1960 și Prințul Edward, născut pe 10 martie 1964.

În anul 1992, pe care Regina l-a numit annus horribilis, s-au petrecut mai multe evenimente avându-i ca protagoniști pe copii acesteia. A apărut cartea Dianei, Prințesa de Wales, Diana: Her True Story, în care aceasta dezvăluia detalii ale căsniciei sale cu Prințul Charles, Prințul Andrew a avut parte de o separare de soția lui, Sarah Fergusson, care a făcut și ea multe valuri în mass media, iar Prințesa Anne a divorțat de soțul ei, căpitanul Mark Phillips. Mai mult, exact pe 20 noiembrie, data când ar fi trebuit să se celebreze a patruzeci și cincea aniversare a căsătoriei Reginei cu Prințul Philip, la Palatul Windsor a izbucnit un puternic incendiu care a distrus mai mult de o sută de încăperi. Nu este de mirare că 1992 a rămas în memoria Reginei ca un an foarte complicat și cât se poate de nefast. Avem mai jos harta profectată la aniversarea Elisabetei a II-a din 1992, suprapusă peste harta sa natală.

Regina avea 66 de ani în 1992, deci avea o profecție de an 7, ale cărui teme principale sunt căsnicia și parteneriatele. Între pozițiile planetelor din harta natală și cele profectate se creează opoziții, lucru care ne confirmă existența unui mare număr de tensiuni cu cei din jur, dificultăți de relaționare și o atmosferă apăsătoare în general. Incendiul care a mistuit o mare parte a palatului Windsor – care reprezenta esența casei nobiliare a Reginei – poate fi văzut și ca o metaforă a evenimentelor distructive derulate în acel an, care au impactat foarte puternic familia regală, mai ales că s-a produs exact în anul aniversar al căsătoriei monarhului. Am putea spune că 1992 a fost ca o imagine simbolică a dezintegrării familiei regale.

Foarte interesant este și faptul că 2016, când a avut loc, pe 23 iunie, Referendumul referitor la BREXIT, este tot un an de profecție 7 pentru Regină, în care s-a confruntat cu aceleași opoziții ca în 1992, doar că acestea vizau alte parteneriate. În câteva rânduri, în alocuțiunile sale, Elisabeta a II-a a subliniat că Marea Britanie împărtășește valori comune cu statele și națiunile Europei. Nu putem specula aici pe acest subiect dar pare foarte probabil ca în sinea ei să fi fost împotriva deciziei ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană.

Perioada pandemiei a fost foarte grea pentru foarte vârstnica purtătoare a coroanei regale. Anul trecut, pe 9 aprilie, cel pe care îl numea ”stânca de care mă sprijin”, soțul său Philip, a încetat din viață cu puțin înainte de a împlini 100 de ani. Sigur că Elisabeta și-a păstrat atitudinea echilibrată și demnă atât la funeraliile acestuia cât și după aceea dar ea a devenit tot mai fragilă.

Reprezentarea tranzitelor care aveau loc peste harta sa natală în ziua de 9 aprilie 2021 ne arată care era starea sa sufletească. Pluton, planeta care semnifică și moartea, se afla peste Ascendentul Reginei, în timp ce Ascendentul momentului era peste Luna ei natală din casa a VIII-a. Uranus tranzita peste casa a V-a și trei planete se aflau peste casa a IV-a, a căminului. Chiar dacă ele erau Soarele, Mercur și Venus, aglomerația din această casă ne trimite cu gândul la fapte legate de această arie a vieții.

I-a supraviețuit soțului său un an și cinci luni, continuând să-și ducă la îndeplinire îndatoririle, până cu două zile înainte de a părăsi această lume, când a învestit-o pe Liz Truss ca șef al guvernului. Urmărind la televizor acea întâlnire, am văzut o doamnă ușor gârbovită de povara anilor dar cu o privire vie, ageră și oarecum amuzată. Mi-am amintit una dintre afirmațiile sale care circulă în mass-media: ”Să nu ne luăm prea în serios! La urma urmei, nimeni nu deține monopolul asupra înțelepciunii!”. Îndrăznesc să cred că se referea la faptul că e bine să nu ne luăm prea în serios atunci când vine vorba de micile drame cotidiene, de scopurile noastre personale și de dezamăgirile prin care trecem, pentru că avem așteptări nerealiste. Regina Elisabeta a II-a a știut prea bine să vadă adevăratele valori ale vieții, cărora li s-a dedicat în totalitate. Iubea câinii și caii, prietenii săi necuvântători și, nu în ultimul rând, avea un simț al umorului remarcabil, care a însoțit-o mereu.

Elisabeta a II-a reprezintă pentru întreg mapamondul un secol de istorie a Angliei, un pol de echilibru într-o lume sfâșiată de transformări profunde și de perpetue conflicte. Respect și admirație, Majestate!

TEODORA MUTH,

vicepreședinte AAR și redactor-șef adjunct Astrele Despre Dora

