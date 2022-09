Moartea Reginei

Pentru mulți dintre noi, Regina Elisabeta a II-a a Angliei a reprezentat prototipul monarhului, o personalitate emblematică a zilelor noastre, o referință în materie de regalitate. Durata domniei ei (70 de ani) a fost cea mai îndelungată dintre domniile monarhilor din Marea Britanie, moartea ei marcând sfârşitul unei epoci.

Mulți se întreabă dacă, analizând harta natală a fostei suverane, se putea intui o viață lungă și în ce măsură tehnicile de astrologie predictivă puteau da informații în legătură cu finalul acesteia.

Elisabeta a II-a a Angliei s-a născut pe 21 aprilie 1926, la Londra, la ora 02:40 am (Rodden Rating AA). Este o naștere nocturnă, cu Luna, Luminătorul principal, în casa a VIII-a, la 12 grade în Leu, Soarele proaspăt intrat în semnul Taurului, la 0 grade și 12 minute și cu Ascendentul în Capricorn.

Harta natală a Reginei Elisabeta a II-a a Angliei (demnități esențiale ale semnificatorilor, recepții mutuale, Hyleg)

Stăpânul hărții este Saturn, plasat în cea mai fericită casă, casa a XI-a, în Scorpion, în conjuncție strânsă cu Mijlocul Cerului. Saturn, în această situație, nu mai este considerat cel mai dăunător malefic (maleficul contrar sectei) ci el este Stăpânul hărții. Saturn este văzut de ambele benefice, de Venus, în exaltare, în Pești, și de Jupiter din Vărsător (domiciliul lui Saturn). De asemenea, Saturn face recepții mutuale cu Marte (atât de domiciliu cât și mixtă, de domiciliu-triplicitate). Aceste recepții sunt extrem de importante pentru că ele atenuează careul dintre Saturn și Marte și fac să funcționeze bine bonificarea lui Jupiter, prin transmiterea luminii de la Jupiter la Saturn, prin Marte. Conjuncția victorioasă Marte-Jupiter este cu atât mai importantă cu cât Marte este stăpânul zilei iar Jupiter este stăpânul orei de naștere. Și Luna, ca Luminător principal, îl bonifică pe Saturn prin careu superior, mai ales că și ea intră în configurație cu conjuncția Jupiter-Marte și transmite lumina la Saturn. Chiar dacă aceste aspecte tensionate pot fi interpretate pozitiv, dacă ținem seama de recepțiile mutuale și de transmiterea luminii, tehnici importante preluate din astrologia orară, nu trebuie să omitem faptul că ambii Luminători sunt prinși, totuși, într-o cruce fixă. Acest aspect este considerat foarte dificil în astrologia natală.

Revenind la indicatorii de viață lungă, Ascendentul în Capricorn este recunoscut că poate conferi nativului rezistență și vitalitate bună și poate indica longevitate, dacă stăpânul Ascendentului este bine situat. În harta Suveranei, Saturn este foarte bine situat și bonificat. Există indicii că în harta Reginei, în materie de vitalitate, Ascendentul este chiar mai important decât Soarele sau Luna (care e Luminătorul principal).

Luminătorii sunt bine plasați în harta Reginei. Soarele este într-o casă bună, în casa a V-a, iar Luna, Luminătorul principal, este în casa a VIII-a, o casă succedantă, productivă. În harta Reginei avem Lună crescătoare, într-un semn puternic, de foc, făcând recepție mutuală mixtă (domiciliu-exaltare) cu Soarele. În acest caz, poziția Lunii în casa a VIII-a poate fi considerată ca având alte semnificații decât cele negative legate tradițional de moarte. Aș lega semnificațiile Lunii de moștenirile substanțiale pe care le-a avut Regina de la cei aflați pe poziție de putere (Luna în Leu).

Fortuna este foarte bine plasată, în casa a X-a, în semnul unei benefice (Venus, aflată în exaltare), și este văzută de Jupiter prin trigon și de Lună prin sextil. Și acestea pot indica o bună vitalitate pe lângă atingerea unei poziții sociale înalte. Stăpânii triplicității Fortunei sunt Mercur, angular în casa a IV-a, și Saturn succedant, în casa a XI-a, deci foarte bine plasați.

Pe vremea când durata vieții la monarhi și la descendenții acestora juca un rol extrem de important în cârmuirea Regatului, mai ales în condițiile unei științe medicale aflate la începuturi, astrologii curților regale aveau o preocupare deosebită pentru determinarea duratei vieții. Ei au stabilit criterii complexe de judecare a hărții natale și de stabilire a duratei vieţii. Aceste tehnici aveau la bază împărțirea nativităților în așa-numite “Diferențiale” (I, II, III şi IV) în funcție de lungimea anticipată a vieții. Bernadette Brady face o foarte interesantă trecere în revistă a acestor tehnici antice în Articolul “The Hyleg and Alcoccoden” publicat pentru prima dată în “The Australis 97 Congress Papers”.

Tehnicile respective sunt dificil de utilizat pentru predicția duratei vieții în zilele noastre, mai ales în condițiile în care medicina a cunoscut progrese semnificative. Dar reținem principiul pe care îl au la bază atunci când se calculează durata vieții pentru cei care ajung la vârsta adultă. În această situație, se discută despre Hyleg ca “semnificatorul vieții” și de Alcoccoden ca “cel care aloca anii sau stabilește durata vieții”. Hylegul este un important semnificator și pentru astrologia medicală. Alcoccodenul este planeta aflată în aspect ptolemaic cu Hylegul și care are cele mai multe demnități esențiale în gradul hylegial. Alcoccodenul este un important semnificator în astrologia predictivă, pentru momentul morții.

Între metodele de stabilire a Hylegului şi Alcoccodenului, una dintre cele mai utilizate este cea prezentată de Bonatti, citat de Robert Zoller. Această metodă spune că Hyleg nu pot fi decât Soarele, Luna, Ascendentul, Fortuna, sau Lunaţia antenatală, stabilind criterii pentru fiecare alegere. Ca referințe, pot fi consultate atât articolul lui Bernadette Brady cât și cărțile lui Robert Zoller, “Tools and Techniques of the Medieval Astrologer”.

În harta reginei Elisabeta a II-a, Soarele este plasat în casa a V-a, în semn feminin, Luna este poziționată în casa a VIII-a dar în semn masculin, deci, conform Bonatti, nu pot fi Hyleg. Lunația prenatală este Luna Nouă și, în această situație când nici Soarele și nici Luna nu pot fi Hyleg, se recomandă considerarea Ascendentului drept Hyleg. Ascendentul poate fi considerat Hyleg întrucât el este aspectat atât de Saturn – stăpânul prin domiciliu –, prin sextil superior, cât și de Venus – stăpâna termenului -, prin sextil inferior. Alcoccodenul este, în acestă situație, Saturn, întrucât el acumulează cea mai mare demnitate esențială în gradul hylegial. Fără a intra în detalii legate de calculul duratei vieții, doar ținând cont de referirile făcute mai sus despre poziția și bonificările lui Saturn, am putea considera că nativa va beneficia de o viață lungă și de o bună vitalitate.

Revoluția Solară pentru anul 2022, a Reginei Elisabeta a II-a a Angliei

Decesul Suveranei s-a produs pe 8 septembrie, fără să se știe o oră exactă, cel mai probabil în cursul după-amiezii. Profecția pentru anul în curs este Profecție 1, iar stăpânul anului este Saturn, tocmai Alcoccodenul. Analizând Revoluția Solară (RS) pentru anul 2022, remarcăm poziția puternică a lui Saturn la Mijlocul Cerului, în domiciliu și în Hayz, privind nefast, prin careu superior, conjuncția din casa a XII-a dintre Soare (Luminătorul principal al RS), Mercur (Stăpânul hărții RS), Uranus și Nodul Nord. Saturn nu este văzut de niciun benefic în harta RS și stăpânește casa a VIII-a a RS. Ascendentul RS se situează în casa a VI-a natală, a sănătății, iar FC în casa a VIII-a natală, a morții.

Suprapunerea hărții Revoluției Solare 2022 peste harta natală a Reginei Angliei

Tranzitele pentru 8 septembrie 2022 îl plasează pe Saturn peste conjuncția natală Jupiter-Marte, fiind suplimentar activat de tranzitul Lunii prin Vărsător. Luna, care face conjuncție în tranzit cu Saturn, transmite lumina de la Uranus la Saturn, activând careul Uranus – Saturn din tranzit. Uranus împreună cu Nodul Nord tranzitează Soarele. Putem spune că avem o mare activare a crucii fixe din harta natală. Jupiter, stăpânul casei a XII-a, îl tranzitează pe Mercur, din casa a IV-a, stăpânul casei a VI-a, a sănătății. În tranzit, Jupiter face opoziție cu Mercur, aflat la stația retrogradă. Neptun este în tranzit peste conjuncția Uranus-Venus din natal și este activat de opoziția de pe cer de la conjuncția Soare-Venus din Fecioară, aflată în careu cu Marte, din Gemeni. Practic, toate planetele grele atacă prin conjuncție câte un punct semnificativ din harta natală a Reginei. Îl putem lua în considerare și pe Pluto care este în tranzit prin Ascendent, în opoziție cu poziția sa din natal și în careu cu opoziția de pe cer dintre Jupiter și Mercur.

Tranzitele zilei decesului Reginei Elisabeta a II-a

Putem concluziona că Revoluția Solară și profecțiile îl scot în evidență pe Saturn, care este Alcoccodenul hărții Reginei Elisabeta a II-a a Angliei, iar tranzitele activează marea cruce fixă din harta Reginei și au impact asupra tuturor punctelor sensibile ale hărții. Dacă decesului ar fi survenit în jurul orei 14, Ascendentul momentului ar fi în Scorpion, adică exact peste Saturn natal. Saturn ar fi plasat în casa a IV-a, alături de Lună, iar stăpânul hărții morții, Marte, ar fi în casa a VIII-a. Despre ora exactă a morții nu avem, însă, date publice.

RĂZVAN IACOB,

membru AAR și redactor Astrele

