”DUPĂ 20 DE ANI” – un nou interviu cu ilustrul astrolog francez DENIS LABOURÉ

După 20 de ani de la primul interviu pe care i l-a luat lui Denis Labouré pentru revista Astrele, Mihaela revine cu un nou interviu, ”la zi”, la fel de captivant, de plin de miez.

Mihaela Dicu: Dragă Denis, mă bucur să stăm din nou de vorbă după atâta amar de vreme. Spune-mi, te rog, ce-ai mai făcut în cei 20 de ani care s-au scurs de la interviul nostru din 2002?

Denis Labouré: O mulțime de lucruri, pentru că nu mă pricep să nu fac nimic. Dar să vedem care e cel mai important.

Începând din anii ‘80, astrologii care se luau prea mult în serios au criticat excesiv astrologia populară. Nu au realizat că, dacă ar dispărea astrologia populară, în 20 de ani ar dispărea astrologia cu totul. Pe de altă parte, marile edituri și-au suprimat treptat colecțiile dedicate astrologiei și au refuzat să mai publice cărți de astrologie tehnică. Au publicat doar o astrologie „ieftină“, mulțumindu-se adesea să traducă lucrări din Statele Unite. Într-o zi, un editor cu care eram în cele mai bune relații mi-a scris: „Rețineți, domnule Labouré, că nu vrem cărți simple, vrem cărți simpliste!”. Adică superficiale…

Și uite așa, am înființat împreună cu un prieten, Marc Neu, propria noastră editură (Les Editions Spiritualité Occidentale: www.spiritualite-occidentale.com). Acest lucru ne permite să oferim cărți nevandabile! În special texte vechi, pe care e nevoie să le studiezi cu creionul în mână.

Mihaela Dicu: În 2019, când a fost la Congresul AAR, Pepita Sanchis (Spania), mi-a povestit că la acea vreme erați prinși în finalizarea unei acțiuni comune de anvergură: traducerea și comentariul lucrării lui Junctin din Florența ,“Tractatus judicandi revolutiones nativitatum”, care s-a soldat cu publicarea a patru volume la Editions Spiritualité Occidentale:

”Revoluții solare: stăpânul anului” – 2015

”Revoluții solare: domeniile existenței” – 2016

”Revoluții solare: profecții și tranzite” – 2017

”Revoluții solare: perioade planetare (cronocratori, distribuții și fridaria) – 2018

Dar colaborarea voastră, care vizează readucerea la lumină a unor texte astrologice valoroase, se pare că e mult mai amplă. Poți să-mi spui câteva cuvinte despre asta?

Denis Labouré: Pepita a tradus, iar eu am comentat un număr mare de lucrări clasice. Ai amintit cele patru volume despre revoluțiile solare după Junctin, dar mai există și manuale de astrologie orară, precum „Despre recepție” (”De receptione”) a lui Masha’allah sau „Despre cercetarea inimii” (”De indagatione cordis”) a lui Herman din Carinthia. Există și câteva cărți/capitole din ”Astrologia Galica” a lui Morin de Villefranche , în special cartea a XVII-a „Cabala celor douăsprezece case“… Toate astea se adaugă textelor vechi pe care le publicaserăm deja mai demult (Claude Dariot, Anthony Griffin etc.).

Mihaela Dicu: La ora actuală ești implicat în vreun proiect astrologic important sau intenționezi să te implici? Dacă da, despre ce este vorba?

Denis Labouré: Fiind pasionat de chestiunile religioase și de filosofia medievală, am făcut studii universitare complete de teologie. Am un master în teologie la Universitatea din Metz și o licență canonică în științe religioase, la Universitatea ”Sf. Toma d’Aquino” din Roma, care îmi sunt foarte utile pentru a înțelege aspectul filozofic al textelor astrologice vechi. Mi-am susținut masteratul cu o traducere comentată a ”Concordanției” Cardinalului Pierre d’Ailly (1414). Ca anecdotă, cardinalul d’Ailly, legat papal, cancelar al Sorbonei etc. este cunoscut pentru predicția sa spectaculoasă care anunța în 1414 că legile și religiile vor fi răsturnate în 1789 ! Lucrarea mea a fost publicată de Universitate sub titlul „Astrologie și religie în Evul Mediu”.

În prezent, lucrez la o teză pe aceeași temă, cu o ediție critică a ”Concordanției”, pentru un doctorat în „Istoria și Filosofia Științei”. Acest lucru face posibilă evidențierea astrologiei în cercurile „oficiale”, fie ele academice sau religioase. Este total greșit să credem că Biserica a fost întotdeauna ostilă astrologiei; o armată de teologi și „doctori ai Bisericii” chiar au promovat practicarea ei!

Mihaela Dicu: Mărturisesc că nu am reușit să fac un inventar al cărților pe care le-ai scris – cred că sunt zeci! Am remarcat însă o carte importantă, scrisă relativ recent: „Clé De L’astrologue Efficace – Technique De L’interprétation” (”Cheia astrologului eficient – Tehnica interpretării”). Îmi spui câteva cuvinte despre ea?

Denis Labouré: Sunt foarte puțini astrologi care au disecat cu adevărat mecanismele de interpretare. Iar mai presus de toți sunt trei autori: Morin de Villefranche, Henry de Boulainviller și Eustache Lenoble (Morin detaliază cel mai mult). Cartea „Cheia astrologului eficient – ​​Tehnica interpretării” sintetizează – în limbaj modern – contribuția acestora.

La editura noastră am publicat în ultimii ani și alte cărți, importante fiind și „Curs practic de astrologie orară” (o carte mare, de 600 de pagini, care face bilanțul subiectului) și „Revoluții solare pentru astrologi eficienți”. Am fost dintotdeauna un iubitor al astrologiei orare, care pentru mine este inima astrologiei. Harta natală în sine nu este decât o hartă orară, doar că nu cunoaștem nici întrebarea, nici autorul ei!

De dată recentă, Marc Neu și cu mine am reușit să publicăm la Editura Hachette un manual pentru începători, care rezumă 40 de ani de experiență. Se numește simplu, ”L’astrologie“ (”Astrologia”). Cartea – care cântărește două kilograme – a fost lansată pe 24 august. Eu am scris textul, iar Marc a pregătit cele 200 de ilustrații.

Mihaela Dicu: Pregătirea ta pedagogică și talentul înnăscut te fac un vorbitor și un profesor excepțional. Ce cursuri predai în această perioadă?

Denis Labouré: Am organizat cursuri de certificare în astrologie occidentală și indiană, atât natală, cât și orară. În același timp, conduc seminare live dedicate exclusiv interpretării temelor în orb. Fiecare participant propune o temă însoțită de o întrebare la care doar el știe răspunsul. Toată lumea își spune părerea și mi-o spun și eu pe a mea. Apoi analizăm strategia participanților care au găsit răspunsul corect. Este cea mai bună pedagogie posibilă, chiar dacă este nemiloasă!

Mihaela Dicu : La Congresul AAR de la București, în workshopul pe care îl vei susține pe 1 octombrie la Hotel Cișmigiu ne vei vorbi despre tehnica interpretării astrologice a lui Morin de Villefranche (1583-1656). Morin a fost un personaj fascinant, cu un background enciclopedic: matematician, astronom, medic, filozof, fizician, chimist și, mai presus de toate, un astrolog remarcabil, care a lăsat o lucrare impresionantă: Astrologia Gallica („Astrologia franceză”, 860 pagini). Te întreb pe tine, ca astrolog cu decenii de experiență, care a citit sute, dacă nu mii, de cărți de astrologie: prin ce crezi că se distinge opera astrologică a lui Morin? Ce îl face unic? Ce te-a impresionat cel mai mult la el?

Denis Labouré : Morin de Villefranche a revoluționat interpretarea astrologică. Anterior, astrologii lucrau mai ales cu aforisme (reguli gata făcute). Metoda aforismelor este actualmente aspru criticată, însă nici începătorii în ale astrologiei nu o duc mai bine când trebuie să pună cap la cap texte de tipul „planete în casă”, „planete în aspect”, „planete în semn”. Morin a căutat regulile de bază ale interpretării și le-a expus clar. Iată doar două exemple.

Problema semnificatorilor generali. Confruntați cu o conjuncție Lună-Saturn, mulți astrologi începători trag concluzia „mamă castratoare sau deprimată”. Dar Luna semnifică și hormonii, și soția, și temperamentul limfatic, și apa care curge la robineții din apartament. Acum, dacă Luna este prost configurată, nu pot să am o mamă deprimată, boli hormonale, o nevastă posacă, un temperament leneș și scurgeri repetate de apă în baie, toate în același timp. Într-o hartă, afectarea Lunii se referă doar la unul dintre aceste lucruri. Cum stabilești la care? (…) Cu unele acrobații, astrologii moderni interpretează adesea casele după axe. Poate funcționează pentru casele I și VII, poate și pentru III și IX, în privința călătoriilor. Restul este cam exagerat. Morin a înțeles (așa cum făcuseră astrologii hinduși cu un mileniu înaintea lui) că interpretarea caselor se face prin triunghiuri. (…) El a numit această abordare „Cabala celor Douăsprezece Case”, deoarece triunghiul este amprenta Creatorului în natură.”

Mihaela Dicu : Îți mulțumesc mult pentru interviu și închei cu o întrebare pe care ți-am mai pus-o și acum 20 de ani: astrologia te copleșește complet sau mai ai timp pentru altceva?

Denis Labouré: „Cerurile cântă slava Domnului, iar firmamentul lucrarea mâinilor Lui o vestește”, spune Psalmul 19 . Când astrologul pătrunde cu adevărat adâncul artei sale, el experimentează o altă dimensiune, dintr-o altă realitate. Înțelege despre ce cer vorbeau Paracelsus și astrologii medievali. Dacă astronomul își ridică privirea la stele, astrologul contemplă universul din stele. De aici uniunea dintre astrologia mea și teologia mea…