Despre război și orarele mundane

Harta de mai jos este o dovadă că orarele mundane se pot face.

Există teorii în diferite cărți de astrologie orară, sunt astrologi care argumentează foarte logic și coerent faptul că orarele mundane nu se pot face. Și, cu toate acestea, experiența, practica arată că cel mai probabil teoriile și filosofia acestei imposibilități ar fi mai util să fie adaptate la realitate.

Am făcut, până acum, diverse hărți orare mundane și am văzut orare ale altor astrologi și, în contextul unei metode bune de citit, acestea nu dau greș.

De obicei, atunci când o hartă pare a da un răspuns greșit, prima regulă este să considerăm că eroarea este a noastră, că nu am reușit noi să citim corect. Poate fi o eroare personală – poate că, pur și simplu, nu am văzut un aspect important, nu am citit bine o recepție, nu am observat un detaliu determinant. Poate o regulă de citire trebuie adaptată, flexibilizată. Sau poate fi și o eroare de sursă – adică și în orară există metode mai bune și mai puțin bune, eficiente, de a citi o hartă.

Dar să revenim la oile noastre.

Harta este ridicată pe 22 ianuarie, cu o lună înainte de debutul conflictului din Ucraina. Lumea se afla într-un suspans teribil: Putin era cu armata la granițele Ucrainei și întrebarea din mintea tuturor era dacă va porni războiul sau nu. Experții, specialiștii, înclinau să creadă că nu va ataca. Majoritatea erau de această părere. Ca nespecialist, dar din punctul de vedere al ignorantului care a văzut foarte des previziuni ale specialiștilor care nu s-au împlinit, am pus întrebarea: ”Va fi război?”

Unele hărți orare sunt simple, altele complexe; unele foarte clare, altele care trebuie judecate punând în balanță mărturii contradictorii. Această hartă este una dintre cele mai simple. Ca să vedem dacă va fi război, căutăm ”inculpații”. Este vorba de două țări străine, din punctul meu de vedere. Pentru că întrebarea mea era oarecum implicit concentrată asupra Rusiei, Rusia este în hartă S9, în calitate de țară străină, Jupiter. Iar Ucraina este S3, în calitate de oponent al Rusiei, casa a VII-a de la casa a IX-a, Mercur. Pentru întrebare, nu este foarte importantă situația celor două planete dar putem să observăm, dacă ne interesează, că Jupiter (Rusia) este foarte puternic, în domiciliu, iar Mercur (Ucraina), foarte slab (în triplicitate dar combust).

Războiul ar fi arătat de un aspect (o întâlnire) între semnificatorii celor două țări. Jupiter și Mercur nu fac aspect aplicant. Acesta ar fi un semn bun. Prima mea reacție a fost de ușurare.

Daaaar…

Luna ca flux al evenimentelor dă exact peste Marte, prin cuadratură, fiind primul și ultimul aspect pe care îl va face în drumul ei în cadrul semnului unde se află, Fecioara: evenimentele, deci, duc direct la ”zeul războiului”.

Avantajul orarei în cazurile mundane este că ea simplifică mult lucrurile. O analiză mundană este mai dificilă decât una natală. Ea este, cum ar veni, ”o altă mâncare de pește”. Pe lângă aceasta, este nevoie ca astrologul să aibă o viziune clară a istoriei și a politicii ca să știe cum să interpreteze hărțile la care se uită, să știe ce aspecte astrologice să urmărească în timp și să înțeleagă corect stereotipurile naționale, culturale, pentru că, sub aceeași hartă astrologică, mongolii lui Genghis Khan și indienii lui Gandhi ar reacționa foarte diferit. Chiar și așa, hărțile mundane sunt foarte complexe și, în final, este totuși concluzia personală a astrologului, dacă el consideră că o hartă astrală e destul de gravă încât să semnifice război sau ea arată doar un stres puternic și conflicte politice, fără să fie și război.

La această hartă, mai am de făcut o observație. Marea majoritate a celor care citesc o analiză pe o hartă astrală în reviste de astrologie sau în diferite postări, cu rare excepții, nu se uită și la harta din imagine. Presupun că nu v-ați uitat până acum la ea.

Dacă vă uitați, veți vedea că…

…poate o să vă întrebați ce caută în hartă Lilith, Luna Neagră. Pentru că ea nu e folosită niciodată în orare, nu are nicio importanță și niciun sens valabil aici. Se află, totuși, aici pentru că am început de ceva timp să o pun în hărți ca să îmi arate viteza Lunii. În multe ocazii, aceasta este destul de importantă în orare, uneori vitală în temporizare, iar Luna Neagră mă ajută să o văd, dintr-o privire, fără să mai stau să calculez. Cum face acest lucru? Las aici această întrebare, ca subiect de meditație și de cercetare.