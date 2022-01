2022 – Anul Tigrului de Apă

Cea mai mare parte a anului 2022 şi primele săptămâni ale anului 2023 se află, conform calendarului astrologic chinezesc, sub semnul Tigrului de Apă yang. Mai exact, anul Tigrului de Apă începe pe data de 1 februarie 2022 (momentul de Lună Nouă în Vărsător), conform calendarului lunar, acesta fiind începutul festiv sau Revelionul chinezesc, sau pe 4 februarie 2022, conform calendarului solar, aşa cum încep toţi anii astrologici chinezeşti.

Pentru a înţelege influenţele specifice acestui interval astrologic, este necesar să prezentăm caracteristicile semnului Tigrului. În primul rând, Tigrul este un semn yang (masculin), ceea ce semnifică dinamism, curaj, combativitate. Putem vorbi şi despre o bucurie profundă de a trăi, care îi poate contamina pe cei aflaţi în preajma unui Tigru. Sunt oameni convingători, capabili de a transmite eficient mesajul lor. Deşi sunt puternici, ei pot prefera să îşi ascundă această forţă (energie yang) şi să rămână uneori în umbră, dar cu privirea focalizată asupra prăzii sau a ţintei pe care şi-au fixat-o.

Aşadar, este necesar ca Tigrii să fie focalizaţi pe un obiectiv de lungă durată, care este corelat cu vocaţia sau talentul lor, evitând să îşi risipească energia prin preocupări relativ lipsite de importanţă. Sunt oameni cu multă căldură sufletească şi fineţe. Manifestă generozitate şi îşi pot propune, la modul mai mult sau mai puţin realist, să „schimbe lumea” în bine (unii dintre ei având o orientare religioasă sau mistică semnificativă). Sunt fiinţe cu multă îndrăzneală, care, dacă şi-au clarificat obiectivele, merg spre realizarea acestora, cu asumare, indiferent de tradiţii şi convenţii. Tigrii au un temperament puternic, o energie uneori explozivă şi instincte bine dezvoltate. Sunt oameni războinici dar şi afectivi, inteligenţi, învăţaţi.

În plan sentimental, ei pot oscila între o trăire pasională a iubirii şi o abordare oarecum lipsită de senzualitate (mai apropiată de o abordare spirituală), oarecum ascetică. Dacă aleg prima variantă, atunci ei pot fi nişte iubiţi minunaţi, care se manifestă exemplar, atât în plan sentimental, cât şi erotic. Totuşi, le este dificil să fie fideli, din cauza nevoii lor de aventură, ceea ce le poate afecta profunzimea într-o relaţie.

Latura mai puţin favorabilă a Tigrilor se manifestă prin ferocitate, cruzime, o anumită aroganţă. Uneori sunt imprevizibili, impulsivi, contestă autoritatea, având o înclinaţie către extremism, fanatism şi tiranie. Pot fi explozivi, morocănoşi, înclinaţi spre revoltă, având o pronunţată latură de luptători. Uneori pot manifesta naivitate, putând fi păcăliţi de falşi şamani, magicieni sau alţi oameni „iluminaţi”.

Aşadar, pentru a înţelege tendinţele acestui an, extrapolăm caracteristicile de mai sus ca pe o influenţă generală asupra anului Tigrului de Apă. Fiind un an yang, putem vorbi despre dinamism, acţiuni în forţă şi abordări mult mai deschise, în toate direcţiile (deşi nu va lipsi latura de şiretenie sau de viclenie pe care Tigrul o manifestă când pândeşte antilopele din tufişuri). Oamenii vor avea iniţiative curajoase şi pot apărea chiar unele conflicte militare (şi în anul 2021 a existat un scurt război între Armenia şi Azerbaidjan), deşi intervenţiile în forţă se vor putea realiza şi „sub acoperire” (ca o vânătoare discretă a Tigrului), nu în mod făţiş şi mediatizat. Tigrul este, totuşi, un semn al luptătorilor, ceea ce poate fi stimulant şi pentru diverse competiţii sportive care pot redeveni, în acest an, pasionante şi palpitante. Mişcările de contestare a restricţiilor impuse de pandemie şi demonstraţiile de protest vor continua cu şi mai mare forţă.

Latura mistică a Tigrului poate aduce unor oameni o creştere bruscă, intensă, sau cel puţin semnificativă, a aspiraţiei spirituale, putând fi astfel stimulat interesul pentru activităţi religioase (pelerinaje, slujbe, activităţi caritabile), ezoterism, yoga, meditaţie, zen, sau alte genuri de activităţi din această sferă (dar va fi necesară alegerea cu discernământ a ramurilor spirituale şi a mentorilor angrenaţi, evitarea falşilor maeştri, pentru a nu ajunge apoi la dezamăgiri). O anumită latură filantropică şi nobilă a oamenilor se va putea manifesta în mod semnificativ.

Cei care sunt pasionaţi de un domeniu, în care cred cu sinceritate, vor avea din plin energia de a-şi cultiva înclinaţiile sau hobby-urile. Viaţa sentimentală va fi marcată de pasiuni intense dar şi de posibile escapade amoroase, aventuri şi infidelităţi. Unii oameni vor putea dezlănţui o anumită ferocitate în dragoste (mergând uneori până la brutalitate şi sadism). Să nu uităm că Tigrul de Apă este numit şi „Tigrul care trece prin pădure”, desemnând pe cei mai agresivi dintre tigri.

În astrologia Stâlpilor Destinului (Ba Tze), anul Tigrului de Apă este figurat astfel:

Tulpina celestă Apă yang Ramura terestră Tigru (Lemn yang)

Deci este vorba despre un an de Apă peste Lemn. În ciclul elementelor chinezeşti, apa hrăneşte sau generează lemnul, deci în anul 2022 (după începutul lunii februarie) energiile celeste de apă (din ceea ce în ezoterism poartă numele de „Apele superioare”) vor alimenta lemnul terestru (vegetaţia, în primul rând). Din acest motiv sunt favorizate în 2022 toate practicile spirituale care presupun invocarea Graţiei Divine, aceasta putându-se revărsa precum o apă benefică, aptă de a regenera ceea ce se află la nivel terestru.

Tigrul este primul semn astrologic de primăvară, care debutează pe 4 februarie în calendarul chinezesc. Deci, după doi ani de „iarnă” (Şobolan – 2020, Bivol – 2021, ambele semne de iarnă), iată că vine dezgheţul primăverii, cu promisiuni de depăşire a măsurilor şi comportamentelor de izolare, restricţionare, distanţare. Fiind un an de Apă yang, vor apărea preocupări legate de acest element: navigaţie, irigaţii, îmbunătăţirea reţelelor de alimentare cu apă, croaziere, măsuri de reducere a poluării apelor, reamenajări hidrotehnice, pescuit, amenajări piscicole etc. Totuşi, Apa yang poate aduce uneori şi exces de apă: inundaţii, ploi sau alte precipitaţii excesive (apa care vine de sus), furtuni.

Fiind un an asociat cu Lemnul yang (Tigru), pot apărea preocupări pentru reducerea defrişărilor, reîmpăduriri, activităţi agricole ample, sau în domeniul botanicii (studii asupra plantelor), expoziţii de flori, reamenajarea unor grădini sau parcuri, activităţi ecologice orientate către regnul vegetal ş.a.m.d. Poate fi un an benefic şi pentru industria de prelucrare a lemnului, producătorii de mobilă, sculptura în lemn. Prin urmare, acest gen de activităţi, legate de lemn şi de apă, pot avea cel mai mare succes în anul Tigrului de Apă, facilitând cele mai semnificative câştiguri financiare.

În ceea ce priveşte sănătatea, ieşim, în anul Tigrului de Apă, din dificilii ani de Metal anteriori (al Şobolanului şi al Bivolului de Metal), care au generat atât afectarea respiratorie, cât şi afectarea mentală (prin psihoza indusă de pandemie, presiunea vaccinărilor etc.). Fiind un an de apă, sunt favorizate activităţile de reproducere, care pot aduce o creştere a numărului de sarcini şi de naşteri. Pot apărea, însă, şi afecţiuni la nivelul rinichilor şi vezicii urinare, precum şi la organele genitale (posibile afecţiuni ale prostatei, afecţiuni ginecologice). Există şi riscuri de apariţie a unor boli reumatismale (artroze, artrite etc.), sau afecţiuni ale pielii.

Anul Tigrului de Apă este favorabil tuturor celor născuţi în ani de Tigru, după data de 4 februarie (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010). Se vor afla sub auspicii astrale favorabile şi cei născuţi în ani de Cal (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), în ani de Câine (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006), în ani de Mistreţ (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007). Anul Tigrului este nefavorabil însă celor născuţi în ani de Maimuţă (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004).

Acestea sunt cele mai semnificative tendinţe care se vor manifesta în anul Tigrului de Apă.

