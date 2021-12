ASTRELE ÎN 2022

Evenimente comentate (scurtături):

14 ianuarie: Mercur retrogradează în Vărsător

29 ianuarie: Venus în mers direct & 5 planete în Capricorn

17 februarie – 10 martie: conjuncții Venus-Marte

26 ianuarie – 10 martie: stellium-uri și ingresuri importante

20 martie: echinocțiul de primăvară

8 aprilie: conjuncția Jupiter – Neptun în Pești

15 aprilie: careu Saturn – Noduri Lunare & Luna Neagră în Rac

30 aprilie: eclipsă de Soare în Taur

11 mai: Jupiter în Berbec și Mercur retrogradează în Gemeni

16 mai: eclipsă de Lună în Scorpion

29 mai: conjuncție Marte-Jupiter în Berbec

21 iunie: solstițiul de vară

27 iunie: careu Jupiter – Luna Neagră

19 iulie: conjuncție Nod Nord (NN) – Uranus în Taur, la care se alătură și Marte

20 august: începe aventura lui Marte în Gemeni (retrogradare, careu cu Neptun etc.)

23 septembrie: echinocțiul de toamnă

25 octombrie: eclipsă de Soare în Scorpion

28 octombrie: Jupiter revine în Pești

8 noiembrie: eclipsă de Lună în Taur

21 decembrie: solstițiul de iarnă

Astrele în iarna lui 2022

Anul 2022 începe cu un stellium în Capricorn: Soare, Venus retrogradă, Pluto și Mercur și cu o conjuncție Marte-Lună în Săgetător, aspecte care, pe de o parte, pot fi considerate ca apăsătoare, mai ales ca stare de spirit, însă au și rolul de a ne ține aproape de realitate, de nevoile curente și de îndatoririle care ne revin. Venus retrogradă imprimă o mișcare puternică de reevaluare a valorilor personale și dorința de a reclădi echilibrul interior acolo unde a fost zdruncinat.

Din 14 ianuarie, Mercur va începe mișcarea retrogradă în Vărsător de la gradul 10, pornind de la careu (grad perfect) cu Uranus din zodia Taur. Această retrogradare are câteva elemente importante de luat în calcul:

amplifică influența careului dintre doi grei – Saturn și Uranus (poziția sa facilitează manifestarea acestui aspect)

revine în Capricorn pe 26 ianuarie. Pe 4 februarie își reia mersul direct iar pe 15 februarie intră din nou în Vărsător.

Mercur retrogradând în intervalul a două zodii, ambele patronate de Saturn, ne pune în fața aceleiași realități văzute din două perspective diferite. Vom fi un actor care va juca dublu rol într-o piesă inspirată din cea mai arzătoare dilemă pe care o vom avea în acel moment și care se va manifesta în casele natale ocupate de Capricorn și Vărsător. Mercur pleacă de la o atitudine rațională, aparent detașată de orice posibilă influență exterioară, stăpân pe gândurile sale și, mai ales, convins până-n pânzele albe, aparent imuabil de pe poziția sa (Vărsătorul este semn fix, iar în momentul în care retrogradează este în conjuncție cu orb de 3 grade cu Saturn), gata să (se) arunce în aer orice zid care îl limitează (careu cu Uranus). Mercur în careu cu Uranus este gata să aducă inovații, îmbunătățiri, dar fără a ține cont de contextul exterior și fără să întrebe dacă acestea sunt acceptabile. La retrogradare suntem invitați să ne reevaluăm atitudinea, să avem răbdare, iar atunci când ajunge în Capricorn vom vedea consecințele atitudinilor noastre și dacă ceea ce avem în minte este cu adevărat realizabil, productiv sau fantezie.

Careul dintre Saturn și Uranus începe să se desfacă și să piardă din putere, ultimul perfectându-se pe 24 decembrie 2021. Mercur îl readuce în atenția publicului larg prin reiterarea conflictului dintre ceea ce se construiește și ceea ce rămâne la timpul trecut și prin sublinierea faptului că flexibilitatea nu înseamnă renunțare ci doar o gestionare mai eficientă a perspectivelor de viitor.

Din 29 ianuarie, Venus își reia mersul direct într-o zi în care se adună 5 planete în Capricorn: Luna, Marte, Venus și Mercur retrograd în conjuncție cu Pluto. Este ca un spectacol cu artificii în care mai multe energii se îmbină într-un loc aparent neprietenos și exigent – Capricorn. Oricât am încerca să ținem sub control șirul de evenimente, va fi imposibil. Odată cu mișcarea directă a lui Venus, suntem mult mai aproape de a ajunge la un acord în combinația dintre dorințe și îndatoriri, identificăm mai conștient nevoile și maniera de împlinire a acestora.

Ce vrem și cum facem să obținem ceea ce ne dorim? Din 17 februarie până pe 10 martie, Venus și Marte vor fi în conjuncție astfel: 17 februarie – 6 martie sunt în conjuncție în Capricorn, din 6 până pe 10 martie vor fi conjuncție în Vărsător. Acest aspect marchează un nou ciclu în care cele două planete personale își vor da mâna să ne aducă la consens dorințele și maniera de îndeplinire a acestora. Are desigur o importanță și la nivel relațional, fiindcă sunt reprezentanții părților masculină și feminină, care ajung în același punct pentru a dezvolta pe viitor o fundație solidă a relației (Capricorn) prin dialog (Vărsător). Relațiile se reinventează prin nevoia de uniune dar, în același timp, și libertate – fiecare își asumă rolul și respectă unicitatea celuilalt. Această conjuncție este importantă și pentru că Marte și Venus sunt stăpânii Nodului Sud și, respectiv, Nodului Nord, facilitând conștientizarea unor tipare emoționale și aducerea acestora într-un punct în care pot fi transformate și manifestate constructiv.

Începând cu 26 ianuarie, zi în care Mercur se întoarce în Capricorn, vom fi martorii unor stellium–uri după cum urmează:

pe final de ianuarie, avem 4 planete în Capricorn – Mercur, Pluto, Marte, Venus

din 15 februarie, Mercur va intra în Vărsător, eliberând presiunea stellium-ului din Capricorn

din 19 februarie, odată cu intrarea Soarelui în Pești, vom avea aici trei planete – Soare, Jupiter, Neptun

din 6 martie avem 4 planete în Vărsător (Saturn, Marte, Venus, Mercur) și 3 în Pești (Soare conjunct Jupiter și Neptun)

din 10 martie, Mercur intră în Pești și inversează numărul.

Puterea stellium-urilor începe să scadă odată cu echinocțiul de primăvară, iar tușa de final va fi cel din Pești, care va dura aproximativ între 15 aprilie (Marte intră în Pești) și 2 mai (Venus în Berbec). În această perioadă, vom avea în Pești pe Neptun, Jupiter, Venus și Marte, cu o conjuncție Jupiter-Neptun perfectată pe 8 aprilie și în sextil cu Nodul Nord.

Aceste stellium-uri se manifestă inițial ca o apăsare (plasându-se în zodii guvernate de Saturn), resimțită în casele ocupate de aceste zodii în harta natală. În aceste domenii de viață avem nevoie să facem o curățenie temeinică, să ne punem lucrurile în ordine și să ne asumăm atât beneficiile, cât și îndatoririle. Există și posibilitatea începerii unor proiecte în aceste domenii care să se dezvolte pe termen lung. Odată ce planetele se vor aduna în Pești, vom reuși să diminuăm presiunea și să ne deschidem emoțional către ceilalți, încercăm să-i înțelegem în profunzime și să fim alături de cei care au nevoie de sprijin. În egală măsură ne simțim vulnerabili, fiind influențați de experiențele și trăirile celor din jur și pentru a găsi un mijloc de a ne rupe de presiunea experimentată anterior.

Astrele în primăvara lui 2022

Harta echinocțiului de primăvară 2022

Echinocțiul de primăvară are loc pe data de 20 martie și are Ascendentul în Fecioară. Mercur, stăpânul Ascendentului, se află în casa a VII-a, în Pești, în exil, alături de Jupiter și de Neptun. Unele alianțe pot fi înșelătoare, pot apărea ca fiind profitabile, însă Jupiter și Neptun ne fac mult prea entuziaști în fața unor posibile oportunități. Mercur ca stăpân de casa I în casa a VII-a ne avertizează că în unele situații putem depinde prea mult de ceilalți sau că ne lăsăm influențați de ceea ce se întâmplă în exterior în detrimentul interesului propriu. Venus este în casa a VI-a, asediată de doi malefici – Marte și Saturn –, ca și cum ceea ce ne dorim nu contează, ci este mai important să facem ceea ce trebuie, ceea ce ni se cere ca o obligație. Venus este stăpâna caselor a II–a și a IX–a din harta evenimentului, avertizându-ne că este important să ne reconsiderăm modul în care ne utilizăm resursele personale și strategiile pe termen lung, să acceptăm că unele planuri nu pot fi realizate după ideea inițială. Cu Soarele în casa a VIII-a și cu Venus ca stăpână a casei a II-a delicat aspectată, pot apărea riscuri și dificultăți la nivel financiar, fie din cauza unor pierderi sau cheltuieli mult mai mari decât cele estimate. Luna se află la finalul zodiei Balanță, fiind dificil să ne identificăm nevoile, să cernem între ceea ce ni se cere ca fiind obligatoriu și ceea ce reprezintă interes personal. Careul său cu Pluto trezește temeri pe care le credeam uitate, creează un climat de suspiciune și neîncredere, așezat pe fondul precedentului stellium în Pești, a cărui marcă înregistrată este volatilitatea.

În data de 8 aprilie se va perfecta conjuncția Jupiter-Neptun în Pești, în sextil cu Nodul Nord. Acest aspect predispune la o deschidere mai mare către ideea de toleranță, acceptare, depășirea limitărilor și abordarea directă a ceea ce pare a fi imposibil. Suntem mai dispuși să ne încercăm norocul, să accedem acolo unde nu ne-a fost permis până în acest moment. Ne permitem să visăm, să atingem cu ochii minții idealurile, dar cât de mult putem să materializăm, fără a risca să fim dezamăgiți?

Pe 15 aprilie, vom avea un careu între Saturn și Nodurile Lunare, aspect care ajustează corespunzător tendințele de visare și escapism și readuce la realitate acolo unde ne-am detașat prea mult de aceasta. Într-o manieră simplă și directă, careul Saturn – Nodurile Lunare va elimina ceea ce nu rămâne decât o fantezie pentru a ne îndrepta spre ceea ce putem de fapt să facem. Tendințele de victimizare accentuate de conjuncția Jupiter – Neptun sunt păguboase, deoarece ne deturnează de la interesele pe care ar trebui să le urmărim. Realitatea este văzută subiectiv și fascinația pentru subiectele mistice, cu tentă spiritualo-fantastică, creează o lume paralelă, care se va disipa deîndată ce Jupiter se va îndepărta de Neptun.

Tot din 15 aprilie, Luna Neagră va intra în Rac. Această poziție va scoate în evidență ceea ce este deficitar sau, din contră, prea mult de suportat în relațiile de familie. Suntem invitați să ne punem în ordine relația cu familia, în special cu părinții, să facem pace cu momentele dureroase din copilărie care ne marchează existența în prezent. Este un tranzit dificil din punct de vedere emoțional fiindcă ne impulsionează să scoatem la lumină umbrele care ne bântuie pentru a deveni mai puternici și în acord cu ceea ce se află la baza existenței noastre.

Harta eclipsei de Soare din 30 aprilie 2022

Pe 30 aprilie, vom avea o eclipsă de Soare în Taur cu Ascendentul momentului în Săgetător. Stellium-ul din Pești din casa a IV-a (Marte, Jupiter, Neptun și Venus) imprimă senzația de incertitudine, în care orice încercare de planificare, disciplină și concentrare pare să se dizolve într-o mare de imprevizibil. Luminătorii în conjuncție cu Uranus, în casa a VI-a, întăresc această idee și ne pun în gardă că rutina adânc înrădăcinată în existența noastră va fi zguduită pentru a face loc unei atitudini reactive, care să răspundă evenimentelor cu turnură imprevizibilă. O eclipsă de Soare ne arată care sunt punctele sensibile care au nevoie de mai mult suport pentru a nu deveni vulnerabilități și, de această dată, casa a VI-a în Taur ne vorbește despre alimentație, resurse materiale și financiare, sistem medical și modul în care muncim. Abordările clasice nu mai funcționează, avem nevoie de inspirație (via Pești) pentru a găsi soluții în aceste domenii, a aduce inovații atât de necesare pentru evitarea blocajelor și a lipsei de aplicabilitate. Dacă lista de reguli/proceduri, dacă ghidurile de utilizare nu mai răspund timpului prezent, acestea trebuie schimbate. O eclipsă rareori (sau niciodată) întreabă, ci conduce către acele situații în care suntem obligați să luăm măsuri.

Harta eclipsei de Lună din 16 mai 2022

Perechea sa, eclipsa de Lună din Scorpion din 16 mai, are Ascendentul în Gemeni și se produce pe axa caselor VI-XII. Cu Saturn în casa a IX-a în conjuncție cu Mijlocul Cerului și cu conjuncția Neptun–Marte în casa a X-a, ne sunt testate convingerile, reperele morale și „lucrurile sfinte” pe care le ținem la rang de filosofie personală. Mercur retrograd în casa I nu mai este convins de vechile valori morale și repere, caută să privească și din perspectivă „răsturnată” cum să scape de ideile preconcepute, de vechiul proces de gândire care ne face să funcționăm pe pilot automat, fără a ne pune întrebări. Luminătorii pe axa Taur–Scorpion din casele XII-VI ne marchează acele cutii cu vechituri din mintea noastră de care trebuie să scăpăm pentru a putea construi ceva durabil. Pierderea este necesară, fiind indicat să o acceptăm ca pe o investiție care ulterior se va dovedi profitabilă. Luminătorii sunt în careu cu Saturn, acest aspect venind ca o foarfecă ce taie un surplus, dar care produce mare nemulțumire deoarece golul lăsat în urmă nu poate fi acoperit atât de ușor. Mai ales nativii care au planete personale sau Ascendent în semne fixe (Vărsător, Taur, Leu, Scorpion), au senzația că pierd ceva important, care nu se mai întoarce. Este o posibilitate foarte mare, dar să nu uităm că, de cele mai multe ori, Saturn ajustează acolo unde este necesar iar locul aparent gol va fi ocupat de o construcție mult mai solidă.

Din 11 mai, Jupiter va intra în Berbec, zodie în care va sta până pe 28 octombrie, când va retrograda din nou în Pești. Atitudinea față de propria persoană se schimbă, fiindcă începem să devenim mai încrezători în capacitatea de a explora individual noi oportunități, cu sau fără susținerea celorlalți. De la încercarea de adaptare și de asimilare a experiențelor, pe care le primim ca lecții de viață, vom fi noi cei care vom deschide drumuri și potențialități de manifestare a inițiativelor pe care le gândim. Această trecere se face, totuși, cu multe eforturi mentale de a găsi cele mai potrivite metode care să corespundă cu țintele pe care intenționăm să le atingem.

Tot din 11 mai, Mercur își va începe mișcarea retrogradă în Gemeni, ca pe 23 mai să reintre în Taur, pe 4 iunie să-și reia mersul direct iar pe 14 iunie să revină în Gemeni. Încă nu suntem siguri de strategiile pe care le vom folosi, de informațiile pe care le avem. Este necesar să facem o reevaluare a ceea ce deținem, a resurselor pe care ne putem baza și a planului de acțiune. Retrogradând și de această dată în intervalul a două zodii, Mercur ne spune că nu este suficient să rămânem ancorați doar într-un anumit mod de gândire, ci că avem nevoie de o perspectivă mai largă de abordare a oricărui subiect, oricât de insignifiant ar părea.

Astrele în vara lui 2021

Pe 29 mai, se va perfecta conjuncția Marte–Jupiter în Berbec, aspect care ne încurajează în a acționa individual, instinctiv (Berbecul este un semn de foc), să nu ratăm ocaziile care apar (chiar dacă Mercur retrograd ne sugerează să fim foarte atenți la modul în care sunt prezentate). Vom avea impresia că toate ușile ni se deschid și că suntem capabili de a învinge orice obstacol, că putem găsi soluții inovatoare la probleme înțepenite în timp.

Jupiter va realiza și un careu cu Luna Neagră care se va perfecta pe 27 iunie. Aspectul dintre cei doi este delicat la nivel de gândire, producându-se o dualitate de tip constructiv și distructiv în egală măsură. Ceea ce ne deranjează, ne frustrează mai ales la nivel emoțional adânc, începe să se contureze în exterior sub forma unor atitudini de tipul ”ca mine sau deloc”. Dacă ceea ce primim de la ceilalți nu ne satisface, reacționăm cu mânie și cu gând de răzbunare. Nefiind o atitudine constructivă, aceasta nu va face decât să adâncească și mai mult instatisfacțiile. Putem totuși să identificăm punctele slabe (ce anume ne provoacă suferință), să medităm asupra lor cu înțelepciune pentru a găsi calea de împăcare cu sine.

Harta solstițiului de vară 2022

Pe data de 21 iunie vom avea solstițiul de vară, cu Ascendent în Fecioară și o recepție mutuală mixtă între Soare și Lună (Luna este în Berbec, exaltarea Soarelui, și astrul diurn e în Rac, domiciliul Lunii). Perioada estivală se anunță dinamică fiindcă suntem invitați să dăm curs inițiativelor personale (Luna, Jupiter și Marte sunt în Berbec), dar să cântărim foarte bine costurile implicate și dacă va fi câștigul pe măsura așteptărilor. Această hartă are un potențial foarte bun de creștere materială și intelectuală, fiind alimentată de careul Soare–Lună, care ne impulsionează să dăm glas vocii interioare. Planetele personale sunt în domiciliu – Mercur în Gemeni, Venus în Taur și Marte în Berbec, ceea ce ne sugerează că avem toate resursele necesare pentru a realiza ceea ce ne propunem. Să nu uităm că și Saturn este în domiciliu și, cu toate că face un careu separant cu Venus, ne susține în a găsi cele mai eficiente și durabile soluții.

Între 19 iulie și 7 august, Nodul Nord și Uranus vor fi în conjuncție în Taur. Aceasta este o perioadă de importante ajustări în plan economic și financiar, cu răsturnări de situație notabile, care ne vor determina să luăm măsuri pentru a contracara fluctuațiile piețelor, ale prețurilor și ale bunurilor de orice fel. Din 1 până pe 3 august, se va alătura și Marte la conjuncția perfectă, care nu va fi blând în această echipă, mai ales că este și stăpânul Nodului Sud. Este un moment de reconsiderare a ideii de avere, de posesiune și a modului în care aceasta este utilizată. Recepția mixtă între stăpâna Nodului Nord și stăpânul Nodului Sud (Venus în Rac în termenul lui Marte și Marte în domiciliul lui Venus) atenuează șocurile și ajută la luarea măsurilor constructive în direcția unei creșteri viitoare durabile, dar lente.

În 20 august Marte intră în Gemeni, zodie în care va și retrograda. Periplul său arată astfel: din 31 octombrie își începe mișcarea retrogradă, în 13 ianuarie 2023 își reia mersul direct și din 26 martie 2023 va intra în Rac. Marte retrograd în Gemeni presupune o reevaluare minuțioasă a modului în care ne raportăm la informațiile primite și date mai departe, la cum și ce transmitem prin limbaj verbal dar și non verbal, să facem o sinteză a ceea ce ne-am propus să realizăm și cât am făcut de fapt. Pe 19 noiembrie va fi în careu cu Neptun, moment în care ne vom lovi de tiparele mentale inconștiente alimentate de ceea ce credem că știm dar, de fapt, sunt doar frânturi din ceea ce înțelegem. Ce este real și ce este utopie? Care sunt ideile care ne conduc în viață fără să știm, programele care rulează automat în fundal și nu ne dăm seama? Vom reconsidera ideile pentru care luptăm, iar trigonul cu Saturn din 28 noiembrie ne va oferi ocazia de a chibzui cu prudență următorii pași pe care intenționăm să-i facem în domeniul de viață reprezentat de casele ocupate de Gemeni respectiv Vărsător.

Astrele în toamna lui 2022

Harta echinocțiului de toamnă 2022

Echinocțiul de toamnă din data de 23 septembrie are o componentă mentală puternică, fiindcă Soarele și Mercur retrograd sunt în Balanță, Saturn în casa a VII-a în Vărsător, Marte în Gemeni, iar Jupiter retrograd în Berbec în casa a IX-a. Toamna lui 2022 va fi dedicată comunicării, dezbaterilor, schimburilor de păreri (uneori pe un ton mai ridicat), pentru a atenua posibile conflicte și a tăia orice posibilitate de manifestare mai amplă a acestora. Mercur retrograd ars de Soare ne pune în gardă că putem fi subiectivi în analizele noastre și cu vederi liniare când, de fapt, ni se cere să înțelegem nevoile reale ale noastre în primul rând și apoi ale celorlalți (Luna pe Ascendent).

Harta eclipsei de Soare din 25 octombrie 2022

Eclipsa de Soare din 25 octombrie se rezumă astfel: inovație în limite de siguranță. Ascendentul este în Capricorn în trigon cu Uranus, cu Pluto în casa I. Este necesar să facem schimbări, suntem tentați să le facem intempestiv, dar ținând cont de posibilele efecte neprevăzute. Soarele, Luna și Venus sunt la 2 grade Scorpion, în casa a XI-a, canalizând atenția și energia în direcția construirii unor planuri care să fie realizate alături de persoane cu care împărtășim aceleași obiective și valori. Scorpionul este zodia secretelor și a mistificării adevărului, pe care însă, de această dată, le va emana în exterior fără a-și propune neapărat acest lucru. Marte, patronul său, se află în zodia Gemenilor (indiscret prin definiție), aproape de retrogradare (începând cu 31 octombrie). Este bine să luăm în calcul în această perioadă că ceea ce încercăm să tăinuim poate ieși la suprafață atunci când ne așteptăm cel mai puțin.

Harta eclipsei de Lună din 8 noiembrie 2022

Eclipsa de Lună din Taur din 8 noiembrie se va așeza în casele IV-X, având Ascendentul în Vărsător. Asumarea și acceptarea schimbărilor pe care le inițiem sunt cuvinte cheie ale acestui eveniment, fiindcă Luna este în conjuncție la grad perfect cu Uranus în casa a IV-a, iar Mercur și Venus flanchează Soarele în casa a X-a în Scorpion. Este foarte posibil ca acolo unde vrem să dăm înapoi să nu mai fie posibil să ne întoarcem la starea inițială, fiindcă aceasta a fost alterată și pur și simplu nu mai există. Realitatea către care ne îndreptăm se poate contura în favoarea noastră numai în momentul în care începem să construim la ea în loc să o negăm.

Astrele în iarna lui 2022

Jupiter revine în Pești pe 28 octombrie, iar pe 24 noiembrie își reia mersul direct, ca în 21 decembrie să intre în Berbec. Această mișcare a sa pe final de an presupune o sinteză a tot ceea ce am învățat din propria experiență, a ceea ce am acumulat mai ales la nivel emoțional, pentru a integra o nouă experiență cu care am făcut cunoștință mai devreme în 2022, când deja a traversat o bucată din Berbec. Odată conștientizate lecțiile, vom fi mai pregătiți să ne asumăm inițiative și acțiuni pe cont propriu, bazate pe dorința de explorare și evoluție.

Harta solstițiului de iarnă 2022

Solstițiul de iarnă din 21 decembrie are Ascendentul în zodia Fecioară și 4 planete în Capricorn: Soare, Venus, Mercur și Pluto. Această iarnă va fi una în care avem ocazia să ne construim realitatea așa cum ne dorim, să muncim pentru a o face mai durabilă și productivă. Avem o mare capacitate de creație, multe idei pe care să le punem în aplicare și, nu în ultimul rând, dorință de explorare: Jupiter se află în Berbec și Luna în Săgetător.

Speranța ca 2022 să fie mai bun decât 2021 nu este în zadar, fiindcă are câteva puncte cheie care ne permit să aducem în manifestare fizică ideile și inițiativele, apelând la consecvență și curaj.

IOANA ISPAS,

vicepreședinte AAR, coordonator al Cercului Phoenix, redactor Astrele Despre Ioana

